На Ривненщине за сутки выявили 127 новых случаев COVID-19, всего - 9 396, из них 132 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 1 сентября, подтвердили 127 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 1 сентября на Ривненщине зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 1 сентября на Ривненщине зарегистрировано 101 новый случай заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

По его словам, новым больным от 1 года до 78 лет.

Всего в области зарегистрированы 9 396 случаев заболевания COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области за сутки 189 новых случаев COVID-19, - ОГА

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 132 случая летальных. Преодолели COVID-19 - 6 758 человек.

В работе лабораторий области остаются 285 образцов.







