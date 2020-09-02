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Новости Коронавирус и карантин
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На Ривненщине за сутки выявили 127 новых случаев COVID-19, всего - 9 396, из них 132 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

На Ривненщине за сутки выявили 127 новых случаев COVID-19, всего - 9 396, из них 132 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 1 сентября, подтвердили 127 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 1 сентября на Ривненщине зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 1 сентября на Ривненщине зарегистрировано 101 новый случай заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

По его словам, новым больным от 1 года до 78 лет.

Всего в области зарегистрированы 9 396 случаев заболевания COVID-19.

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Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 132 случая летальных. Преодолели COVID-19 - 6 758 человек.

В работе лабораторий области остаются 285 образцов.

На Ривненщине за сутки выявили 127 новых случаев COVID-19, всего - 9 396, из них 132 летальных, - ОГА 01
На Ривненщине за сутки выявили 127 новых случаев COVID-19, всего - 9 396, из них 132 летальных, - ОГА 02
На Ривненщине за сутки выявили 127 новых случаев COVID-19, всего - 9 396, из них 132 летальных, - ОГА 03
На Ривненщине за сутки выявили 127 новых случаев COVID-19, всего - 9 396, из них 132 летальных, - ОГА 04

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1231)


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Ведь это просто какой-то позор...
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02.09.2020 08:22 Ответить
 
 