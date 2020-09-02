На Ривненщине за сутки выявили 127 новых случаев COVID-19, всего - 9 396, из них 132 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА
В Ривненской области за минувшие сутки, 1 сентября, подтвердили 127 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро 1 сентября на Ривненщине зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 1 сентября на Ривненщине зарегистрировано 101 новый случай заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.
По его словам, новым больным от 1 года до 78 лет.
Всего в области зарегистрированы 9 396 случаев заболевания COVID-19.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 132 случая летальных. Преодолели COVID-19 - 6 758 человек.
В работе лабораторий области остаются 285 образцов.
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