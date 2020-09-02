США пригрозили РФ санкциями в случае вмешательства в ситуацию в Беларуси, - Reuters

США могут рассмотреть возможность введения санкций против России, если Москва будет "более открыто вмешиваться в ситуацию" в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

Собеседник агентства также отметил, что ведомство подготовило санкции против семи граждан Беларуси, которые, по мнению США, связаны с фальсификацией итогов выборов 9 августа и применением насилия к мирным протестующим.

"Это минимальные усилия… чтобы не только назвать и пристыдить, но и показать, что когда люди крадут выборы и применяют насилие в отношении мирных протестующих, пользующихся основными свободами собраний и слова, то должна быть какая-то ответственность", - сказал чиновник.

Санкции против захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко и высокопоставленных белорусских чиновников уже ввели страны Балтии.

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Россия пока избегает открытого вмешательства в происходящее в Беларуси. Президент РФ Владимир Путин, однако, заявлял, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов, готовый к отправке в Беларусь в случае, если "экстремистские элементы начнут разбой". В Кремле подчеркивали, что не рассматривают этот сценарий как вероятный.

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