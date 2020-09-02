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Новости Революция в Беларуси
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США пригрозили РФ санкциями в случае вмешательства в ситуацию в Беларуси, - Reuters

США пригрозили РФ санкциями в случае вмешательства в ситуацию в Беларуси, - Reuters

США могут рассмотреть возможность введения санкций против России, если Москва будет "более открыто вмешиваться в ситуацию" в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

Собеседник агентства также отметил, что ведомство подготовило санкции против семи граждан Беларуси, которые, по мнению США, связаны с фальсификацией итогов выборов 9 августа и применением насилия к мирным протестующим.

"Это минимальные усилия… чтобы не только назвать и пристыдить, но и показать, что когда люди крадут выборы и применяют насилие в отношении мирных протестующих, пользующихся основными свободами собраний и слова, то должна быть какая-то ответственность", - сказал чиновник.

Санкции против захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко и высокопоставленных белорусских чиновников уже ввели страны Балтии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Линкявичюс не исключает вторжения России в Беларусь: Оно может произойти под прикрытием договорных обязательств

Россия пока избегает открытого вмешательства в происходящее в Беларуси. Президент РФ Владимир Путин, однако, заявлял, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов, готовый к отправке в Беларусь в случае, если "экстремистские элементы начнут разбой". В Кремле подчеркивали, что не рассматривают этот сценарий как вероятный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам запрещен въезд в Латвию, Литву и Эстонию. СПИСОК (обновлено)

Беларусь (7888) россия (95413) санкции (11266) США (26506)


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Топ комментарии
+24
США пригрозили РФ санкциями в случае вмешательства в ситуацию в Беларуси, - Reuters - Цензор.НЕТ 345
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02.09.2020 08:30
+8
Санкции действуют медленно, но уверенно. Самое хреновое у запоребрика впереди. В истории зафиксирован развал империи зла - ссср. Это же ждет и парашку!
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02.09.2020 09:11
+7
Типа они не знают, что там и сейчас полно цапов - подстрекателей и ОМОНа .
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02.09.2020 08:47
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Правила форума Совет форумчан
Я так понимаю, они санкциями будут пугать и в том случае, если параша высадит у них свой десант. Типа: "Уберите своих военнослужащих с нашей территории! А если не уберете, то мы введем адские санкции!"
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02.09.2020 08:23 Ответить
Не ссы, чебураха, будут такие санкции, что скоро будете кору жрать бЯрезовую...
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02.09.2020 10:31 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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02.09.2020 08:23 Ответить
До жопи такі санкції..
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02.09.2020 08:24 Ответить
Так уже рашка влезла
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02.09.2020 08:27 Ответить
Всё постановочно, как и обстрел Ирана... Администрация Трампа создаёт видимость действий ...
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02.09.2020 08:29 Ответить
Вагнеровцы с тобой не согласятся.
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02.09.2020 08:30 Ответить
Подумай тщательней.
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02.09.2020 09:26 Ответить
Подумал: вагнеровцы могли бы не согласиться, но уже не могут.
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02.09.2020 13:47 Ответить
США пригрозили РФ санкциями в случае вмешательства в ситуацию в Беларуси, - Reuters - Цензор.НЕТ 345
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02.09.2020 08:30 Ответить
США пригрозили РФ санкціями в разі втручання в ситуацію в Білорусі, - Reuters - Цензор.НЕТ 2685
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02.09.2020 09:12 Ответить
а ещё через неделю у Зе. муж племениицы соседа сестры почистил зубы кацапской пастой
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02.09.2020 10:28 Ответить
А потом зубы выпадают как у Падалки-соболевой, жены непримиримого борцуна с торговлей на крови Егорки Зимина-соболева.

https://www.youtube.com/watch?v=H0hXC7sHcX4

А сегодня жена работает на канале коломойского-медведчука, но Егорке это нигде не жмет.
И ермаки-фокины Егорке абсолютно не мешают.
Беня выключил на Егорке тумблер "Патриот"?
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02.09.2020 11:06 Ответить
Бомбануло зебіла? Це добре.

Так чому жонка Зіміна не уходить з каналу медведчука-коломоші, які розказують про громадянську війну в Україні?
Чому Зіміну стало різкр пофігу на Україну після обрання зеленого?
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02.09.2020 11:17 Ответить
Спочатку відповіді на мої питання по Зіміну та Падалці.
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02.09.2020 11:23 Ответить
Кому тут писати вирішуєш не ти, чорнороте.
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02.09.2020 11:36 Ответить
Склалося таке враження, малошановна ала, що ти стукачок.Is't it?
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03.09.2020 12:37 Ответить
США пригрозили РФ санкціями в разі втручання в ситуацію в Білорусі, - Reuters - Цензор.НЕТ 364
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02.09.2020 14:11 Ответить
Шо? Неужели СВИФТ отключат?
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02.09.2020 08:45 Ответить
Типа они не знают, что там и сейчас полно цапов - подстрекателей и ОМОНа .
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02.09.2020 08:47 Ответить
Животных санкциями не возмеш
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02.09.2020 08:52 Ответить
Напугали кота салом .Хоть бы людей не смешили .Вата ложила большой болт на их санкции.Мы видели это много раз .
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02.09.2020 08:53 Ответить
Потому что такие то "санкции". Имитация.
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02.09.2020 09:28 Ответить
Санкции разные нужны, санкции разные важны...
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02.09.2020 10:35 Ответить
Ті санкції що введені теж добре діють, ситуація в нафтодобувній галузі в росіян дуже погана.
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02.09.2020 11:21 Ответить
я гадав, що через Україну вже всі, які можна, повводили...
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02.09.2020 09:08 Ответить
Санкции действуют медленно, но уверенно. Самое хреновое у запоребрика впереди. В истории зафиксирован развал империи зла - ссср. Это же ждет и парашку!
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02.09.2020 09:11 Ответить
Да, только тогда американцы были другие, когда совок развалился. Сейчас могут разве что озабоченность выражать.
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02.09.2020 09:58 Ответить
Уже вмешались ,где санкции?😅😂
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02.09.2020 09:11 Ответить
Глядя на историю с Крымом и Донбассом, эти санкции будут выглядеть смешно.
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02.09.2020 09:12 Ответить
Штаты давно уже превратились в посмешище,угрожают они погрозить пальчиком,клоуны трамповские.
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02.09.2020 09:18 Ответить
Да,да,чебураха, санкции они такие смешные ,можно сказать, что даже не работают , вот только рашкотвари уже последний буй без соли подгрызают...
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02.09.2020 10:38 Ответить
Опять запретят какому нибудь чиновнику везд в США?
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02.09.2020 09:25 Ответить
https://www.kasparov.ru/material.php?id=5A648B3A17AD5 Юрий Христензен: Кремль переступил все "красные линии", нарисованные администрациями США
США пригрозили РФ санкціями в разі втручання в ситуацію в Білорусі, - Reuters - Цензор.НЕТ 5073
Маньяк действует. Пустозвоны трепятся.
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02.09.2020 09:25 Ответить
Побільше санкцій ! Великих ,малих, різних. В 2014 році москальня борза була, а через рік на колінах почала повзати, випрошуючи відміни ( згадайте як плєшивий, на напівзігнутих,бігав за нігером Обамою). Американці вдарили по нафтогазовидобуванню.
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02.09.2020 09:49 Ответить
Всё, хана Беларуси. Если пугают санкциями, значит, дают зелёный свет. Судя по примеру Крыма.
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02.09.2020 09:57 Ответить
Как там с водичкой на крысме? Не полегчало? ***** не ввёл?
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02.09.2020 10:26 Ответить
Рашистский негодяй, будешь очень сильно страдать за поддержку и оправдание преступлений неофашистского режима рф
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02.09.2020 10:41 Ответить
Ты с дуба рухнул вниз головой? Где ты увидел всё это?
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03.09.2020 01:39 Ответить
"США пригрозили РФ санкциями в случае вмешательства в ситуацию в Беларуси, - Reuters" - перед вмешательством в Украине США тоже грозили РФ санкциями.
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02.09.2020 10:11 Ответить
А какие именно санкции? Запретят Лаврову курить, Машке - водку пить, а Пескову - носить усы?
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02.09.2020 11:01 Ответить
Да здравствуют санкции против рашки, да побольше да по разнообразнее!!!!
Поможем ее экономике подняться с позиции по собачьи, чем сможем!!!!
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02.09.2020 11:13 Ответить
Выгнать всех русских из США и Европы на их историческую родину....ВОТ ЭТО БУДУТ САНКЦИИ...а так просто болтовня.
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02.09.2020 11:29 Ответить
 
 