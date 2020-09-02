Экс-глава МИД Польши Чапутович заявил, что "вытянул из глубокого кризиса отношения с Украиной и Литвой"

Бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович считает, что ему на посту министра удалось вытянуть отношения с Украиной и Литвой из "глубокого кризиса".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом экс-министр заявил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, подытоживая свою работу на посту главы МИД Польши.

"К своим успехам я отношу также вытягивание из глубокого кризиса отношений с Украиной и Литвой", - заявил Чапутович.

Экс-министр отметил, что в качестве главы дипломатии он заметил, что лица, занимающиеся внешней политикой в польском правительстве время от времени, видят её иначе, чем он.

"О некоторых вопросах, как сближение с Украиной, Литвой или даже Германией, были разные мнения. Поэтому, я действовал под собственную ответственность, но позже мои действия, как правило, воспринимались нормально, хотя и случались напряженные ситуации", - констатировал он.

Экс-глава МИДа Польши отметил, что в этом году планировался визит глав дипломатии Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины 24 июня - в день парада победы на Красной площади в Москве - в район Донбасса и в Грузию.

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По его словам, это было бы "наступательное мероприятие", чтобы уравновесить действия России в сфере исторической политики и "показать фактическую роль, которую сейчас играет Москва".

"Все было готово, мы должны были улететь польским самолетом. Однако, учитывая президентские выборы (в Польше - Ред.) в конечном итоге мы отказались от этого, поскольку нельзя было предусмотреть возможную острую реакцию России на ход последней фазы кампании", - подчеркнул он.

Напомним Яцек Чапутович был главой МИД Польши с января 2018 по август 2020 года. На этом посту его заменил председатель комиссии Сейма РП по иностранным дело Збигнев Рау