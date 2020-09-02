В Черновицкой области 116 пациентов находятся на кислородной дотации, 45 из них в реанимации, - ОГА
В больницах Черновицкой области 116 пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него находятся на кислородной дотации.
Об этом в Facebook сообщает Черновицкая ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"116 пациентов в медицинских учреждениях Черновицкой области находятся на кислородной дотации. 45 из них лечатся в реанимации, они имеют тяжелые пневмонии. 71 больной - в других отделениях, состояние их средней тяжести, однако они все равно нуждаются в кислородной терапии", - говорится в сообщении.
Кроме того, на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся четыре человека.
В Черновицкой областной администрации отметили, что за прошлые сутки в больницы Буковины госпитализировали 71 пациента.
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