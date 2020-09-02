В Черновицкой области 116 пациентов находятся на кислородной дотации, 45 из них в реанимации, - ОГА

В больницах Черновицкой области 116 пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него находятся на кислородной дотации.

Об этом в Facebook сообщает Черновицкая ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"116 пациентов в медицинских учреждениях Черновицкой области находятся на кислородной дотации. 45 из них лечатся в реанимации, они имеют тяжелые пневмонии. 71 больной - в других отделениях, состояние их средней тяжести, однако они все равно нуждаются в кислородной терапии", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине за сутки выявили 127 новых случаев COVID-19, всего - 9 396, из них 132 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

Кроме того, на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся четыре человека.

В Черновицкой областной администрации отметили, что за прошлые сутки в больницы Буковины госпитализировали 71 пациента.