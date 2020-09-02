В СММ ОБСЕ работают более 700 наблюдателей, почти половина из них - на Донбассе, - Этерингтон

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ более 700 международных наблюдателей, из которых почти половина работает на Востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон рассказал в эфире телеканала "ДОМ".

По мнению Этерингтона, такое количество наблюдателей на Востоке Украины вполне достаточно.

В то же время, по его словам, ОБСЕ постоянно сталкивается с трудностями при размещении наблюдателей на местах.

"Справедливо будет отметить, что мы сталкиваемся с трудностями при размещении наших наблюдателей на местах, в частности с ограничениями свободы передвижения и вынуждены учитывать влияние этих обстоятельств на нашу работу", - подчеркнул Этерингтон.

Он также отметил, что ОБСЕ фиксирует "нетипично низкий" показатель нарушений режима "тишины" на территориях ОРДЛО после достигнутой 22 июля договоренности о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня.

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"За 4 недели, прошедшие с момента согласования этих дополнительных мероприятий, мы зафиксировали чуть менее 700 нарушений режима прекращения огня (преимущественно одиночные выстрелы и очереди из стрелкового оружия) и чуть менее 100 взрывов, а также пролетали боеприпасы и осветительные ракеты. Отмечу, что это нетипично низкие показатели по сравнению со среднесуточным уровнем нарушений режима прекращения огня в 2019 году ", - отметил Этерингтон.

Как сообщалось, с 27 июля на Донбассе установлен режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.