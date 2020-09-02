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Новости
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В СММ ОБСЕ работают более 700 наблюдателей, почти половина из них - на Донбассе, - Этерингтон

В СММ ОБСЕ работают более 700 наблюдателей, почти половина из них - на Донбассе, - Этерингтон

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ более 700 международных наблюдателей, из которых почти половина работает на Востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон рассказал в эфире телеканала "ДОМ".

По мнению Этерингтона, такое количество наблюдателей на Востоке Украины вполне достаточно.

В то же время, по его словам, ОБСЕ постоянно сталкивается с трудностями при размещении наблюдателей на местах.

"Справедливо будет отметить, что мы сталкиваемся с трудностями при размещении наших наблюдателей на местах, в частности с ограничениями свободы передвижения и вынуждены учитывать влияние этих обстоятельств на нашу работу", - подчеркнул Этерингтон.

Он также отметил, что ОБСЕ фиксирует "нетипично низкий" показатель нарушений режима "тишины" на территориях ОРДЛО после достигнутой 22 июля договоренности о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За месяц перемирия на Донбассе спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 713 нарушений режима прекращения огня

"За 4 недели, прошедшие с момента согласования этих дополнительных мероприятий, мы зафиксировали чуть менее 700 нарушений режима прекращения огня (преимущественно одиночные выстрелы и очереди из стрелкового оружия) и чуть менее 100 взрывов, а также пролетали боеприпасы и осветительные ракеты. Отмечу, что это нетипично низкие показатели по сравнению со среднесуточным уровнем нарушений режима прекращения огня в 2019 году ", - отметил Этерингтон.

Как сообщалось, с 27 июля на Донбассе установлен режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

ОБСЕ (4875) Донбасс (26955) Этерингтон (7)


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И половина из тех, кто на Донбассе это сотрудники ГРУ РФ. А вторая половина это:
В СММ ОБСЕ работают более 700 наблюдателей, почти половина из них - на Донбассе, - Этерингтон - Цензор.НЕТ 2334
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02.09.2020 08:54 Ответить
В ВСУ и Штабе ОС таких "не вижу, не слышу, молчу" вообще ВСЕ!
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02.09.2020 09:27 Ответить
и как их успехи??????????????
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02.09.2020 09:19 Ответить
У СММ ОБСЄ працюють понад 700 спостерігачів, майже половина з них - на Донбасі, - Етерінгтон - Цензор.НЕТ 7621
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02.09.2020 09:30 Ответить
ОБСЕ прорашистская шарага в которой больше половины сидит на монетах украинского оккупанта...По мнению Этерингтона, такое количество наблюдателей на Востоке Украины вполне достаточно.(достаточно для чего и какой толк с этой прорашистской достаточности.??сейчас оккупант Украины поставил задачу и "слугам " в Украине и ОБСЕ работать над снятием санкций с рашиста и замораживание конфликта -Он также отметил, что ОБСЕ фиксирует "нетипично низкий" показатель нарушений режима "тишины" на территориях ОРДЛО после достигнутой 22 июля договоренности о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня.но по факту((("За 4 недели, прошедшие с момента согласования этих дополнительных мероприятий, мы зафиксировали чуть менее 700 нарушений режима прекращения огня (преимущественно одиночные выстрелы и очереди из стрелкового оружия) и чуть менее 100 взрывов, а также пролетали боеприпасы и осветительные ракеты. нарушение есть нарушени и все чем выгораживает этот членосос рашистский оккупанта говорит о том.что он отбеливает рашиста...
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02.09.2020 09:43 Ответить
и почти треть из них кацапы, вата и *************.
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02.09.2020 11:18 Ответить
 
 