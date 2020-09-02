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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки рекордные 2 495 новых случаев COVID-19 и рекордный 51 летальный случай

В Украине за сутки рекордные 2 495 новых случаев COVID-19 и рекордный 51 летальный случай

В Украине по состоянию на утро среды, 2 сентября, зафиксированы 2 495 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с начала пандемии. При этом 51 ранее заболевший умер. Это самый высокий показатель суточной смертности с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 1 сенятбря сообщалось о 2 088 новых случаях, 31 августа - о 2 141 новом случае, 30 августа - 2 096 новых случаях, 29 августа о рекордном с начала эпидемии 2 481 новом случае за сутки, 28 августа - о 2 438 новых случаях, 27 августа - о 1 974.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число жертв COVID-19 в мире достигло 861,2 тыс. человек, инфицированы 25,9 млн. За сутки умерли 5,8 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 125 798 человек, умерли с начала пандемии 2 656 человек (за сутки 51), выздоровевших – 58 817 (за сутки 1 015). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 64 325 человек, что на 1 429 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (332), Харьковской (302), Львовской (204), Одесской (203), Тернопольской (201), Ивано-Франковской (174), Ривненской (127) и Хмельницкой (111) областях.

В Украине за сутки рекордные 2 495 новых случаев COVID-19 и рекордный 51 летальный случай 01
В Украине за сутки рекордные 2 495 новых случаев COVID-19 и рекордный 51 летальный случай 02
В Украине за сутки рекордные 2 495 новых случаев COVID-19 и рекордный 51 летальный случай 03
В Украине за сутки рекордные 2 495 новых случаев COVID-19 и рекордный 51 летальный случай 04
В Украине за сутки рекордные 2 495 новых случаев COVID-19 и рекордный 51 летальный случай 05
В Украине за сутки рекордные 2 495 новых случаев COVID-19 и рекордный 51 летальный случай 06

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карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
В Украине за сутки рекордные 2 495 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 125 798 человек - Цензор.НЕТ 6634
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02.09.2020 08:57
+10
как меня бесят эти тупые бессмысленные брифинги с целым министром здравоохранения, ну если ты, блин, министр, зачем ты выходишь и бла-бла просто читаешь по бумажке цифры, достаточно просто плаката на весь экран, а ты должен сказать людям где больше всего заражаются, кто и почему..., какие превентивные меры вы предлагаете (только не надо про маски, которые никто не носит), чтобы остановить эпидемию в стране, где никто не соблюдает правила, что делает или не делает тот или другой руководитель области, города села, как вы контролируете ситуацию, почему происходит рост заболеваемости в тех или других регионах, от чего это зависит...,тьфу
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02.09.2020 09:11
+9
Винні студенти, виявляється? Отак, відразу лише понахзали і вже статистику зіпсували? А зелені чемпіон по боротьбі зкоронавірусом тут звичайно ж ні до чого. І порожній фонд боротьби з коронавірусом, гроші з якого пішли на піар бубачьки і по кишенях його друзів дитинства, колег по сцені і інших теж ні до чого? А платні тести, більшість українців, які не можуть собі дозволити? А зелений хрен, покладений на медиків і вчителів? То все не причина. Причина - студенти? Я відкрию вам секрет: у Швеції студентів більше, ніж в Україні у рази, карантин не вводився, але було поголовно безкоштовне тестування, виявлення, ізоляція і безкоштовнелікування хворих. Без піару і розпилу. Але виконане професіоналами.
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02.09.2020 09:13
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Ты в Ковид не веришь? Слабоумный? В прежние времена вот таких "неверунов" сжигали на кострах предварительно продезинфицировав.
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02.09.2020 12:35 Ответить
Андрію, Ваші біснуваті фантазії просто смішні і цікаві лише психіатрам.
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02.09.2020 12:38 Ответить
Ты реально больной на голову. Диагноз точный то врачи поставят, но человек неверящий в Святую Троицу - Маска, Антисептик, Самоизоляция должен быть изолирован от нормальных людей.
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02.09.2020 12:47 Ответить
Це Вашому психіатру ще більше сподобається. Давай ще!
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02.09.2020 12:52 Ответить
Запомни! Аппараты ИВЛ только для верующих в Ковид Всеблагой. Остальным , и тебе в том числе, кислород только через клизму.
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02.09.2020 13:05 Ответить
Враховуючи, що Вас вже лікували від ковіду, ваш лікар непогано розважився підчас того лікування.
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02.09.2020 14:20 Ответить
Сиди на своей клизме с кислородом и радуйся. А меня никто не лечил, само прошло. Я вообще кого угодно могу вілечить от чего угодно. Единственное исключение - это ты. Люди без мозгов и без рефлексий априори не лечатся, они такими идиотами остаются до самой встречи с землей.
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02.09.2020 23:25 Ответить
Теперь COVID-19 отдыхает по вторникам.

15.06 - 31810 - новых 656
16.06 - 32476 - новых 666
17.06 - 33234 - новых 758
18.06 - 34063 - новых 829
19.06 - 34984 - новых 921
20.06 - 35825 - новых 841
21.06 - 36560 - новых 735
22.06 - 37241 - новых 681 v - Пн
23.06 - 38074 - новых 833
24.06 - 39014 - новых 940
25.06 - 40008 - новых 994
26.06 - 41117 - новых 1109
27.06 - 42065 - новых 948
28.06 - 42982 - новых 917
29.06 - 43628 - новых 646 v - Пн
30.06 - 44334 - новых 706
01.07 - 44998 - новых 664
02.07 - 45887 - новых 889
03.07 - 46763 - новых 876
04.07 - 47677 - новых 914
05.07 - 48500 - новых 823
06.07 - 49043 - новых 543 v - Пн
07.07 - 49607 - новых 564
08.07 - 50414 - новых 807
09.07 - 51224 - новых 810
10.07 - 52043 - новых 819
11.07 - 52843 - новых 800
12.07 - 53521 - новых 678
13.07 - 54133 - новых 612 v - Пн
14.07 - 54771 - новых 638
15.07 - 55607 - новых 836
16.07 - 56455 - новых 848
17.07 - 57264 - новых 809
18.07 - 58111 - новых 847
19.07 - 58842 - новых 731
20.07 - 59493 - новых 651 v - Пн
21.07 - 60166 - новых 673
22.07 - 60995 - новых 829
23.07 - 61851 - новых 856
24.07 - 62823 - новых 972
25.07 - 63929 - новых 1106
26.07 - 64849 - новых 920
27.07 - 65656 - новых 807 v - Пн
28.07 - 66575 - новых 919
29.07 - 67597 - новых 1022
30.07 - 68794 - новых 1197
31.07 - 69884 - новых 1090
01.08 - 71056 - новых 1172
02.08 - 72168 - новых 1112
03.08 - 73158 - новых 990 v - Пн
04.08 - 74219 - новых 1061
05.08 - 75490 - новых 1271
06.08 - 76808 - новых 1318
07.08 - 78261 - новых 1453
08.08 - 79750 - новых 1489
09.08 - 80949 - новых 1199
10.08 - 81957 - новых 1008 v - Пн
11.08 - 83115 - новых 1158
12.08 - 84548 - новых 1433
13.08 - 86140 - новых 1592
14.08 - 87872 - новых 1732
15.08 - 89719 - новых 1847
16.08 - 91356 - новых 1637
17.08 - 92820 - новых 1464 v - Пн
18.08 - 94436 - новых 1616
19.08 - 96403 - новых 1967
20.08 - 98537 - новых 2134
21.08 - 100643 - новых 2106
22.08 - 102971 - новых 2328
23.08 - 104958 - новых 1987
24.08 - 106757 - новых 1799
25.08 - 108415 - новых 1658 v - Вт
26.08 - 110085 - новых 1670
27.08 - 112059 - новых 1974
28.08 - 114497 - новых 2438
29.08 - 116978 - новых 2481
30.08 - 119074 - новых 2096
31.08 - 121215 - новых 2141
01.09 - 123303 - новых 2088 v - Вт
02.09 - 125798 - новых 2495
Зеленскому придётся отвечать за изощрённый геноцид. https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html#_blank Призывы Зеленского к украинцам вернуться в Украину , невзирая на то, что прекрасно знал о невозможности всем обеспечить двухнедельную изоляцию, чтобы выявить больных COVID-19, это преступление против украинского народа.
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02.09.2020 10:01 Ответить
Иудоглобализаторский концлагерь решает проблему индустриального сверхпотребления. In God We Trust.
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02.09.2020 10:01 Ответить
3000 інфікованих в кінці вересня в Україні -ДУЖЕ ОПТИМІСТИЧНИЙ сЦЕНАРІЙ нашого МОЗ..


ДУрантинофіли!!
а ну ще раз розкажіть,як вам не страшно !!!
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02.09.2020 10:31 Ответить
ЙДИ ***** ,ДАУН ТИ УПОРОТИЙ!
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02.09.2020 12:37 Ответить
А представляете что в Беларуси делается? Пасха, субботник, 9ое мая, протесты .... Трупы валяются на улицах и их некому убирать.....
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02.09.2020 10:31 Ответить
дідовик з Лахті вже кілька місяців нам не повідомляє нічого нового ))))
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02.09.2020 10:40 Ответить
Ты не веришь в Вирус! Это плохо, только истинная Вера спасет тебя и твою заблудшую Душу! Вирус сущствует! Поверь в него всем Сердцем и носи намордник как знак покаяния и Веры Святой......
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02.09.2020 10:43 Ответить
Повторяю тебе, о заблудшая овца, акстись! Поверь в Ковид всей душей и будешь спасена! Три намордника , термометр в ..., перчатки круглосуточно, антисептик во все места - и Ковид отблагодарит тебя приведя в Царство Безвирусное. После Смерти, естественно....
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02.09.2020 10:52 Ответить
Лахті продовжує стібатись..
робота така....
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02.09.2020 11:13 Ответить
Вот как тебя убедить что Вирус существует?
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02.09.2020 11:32 Ответить
Сдохнуть от єтого самого вируса
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02.09.2020 13:40 Ответить
И при этом детей в школы отправили. Чтобы угодить населению перед местными выборами.Теперь население будет голосовать на дому и, конечно же, в приподнятом настроении. Короче, как, друзья, вы ни садитесь, все в музыканты не годитесь....
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02.09.2020 10:37 Ответить
когда количество заразившихся, поменяется с количеством умерших за сутки, тогда начнут суетиться
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02.09.2020 10:44 Ответить


В Одесской области за последнюю неделю наблюдаются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом - около 200 человек в сутки.
на 1 сентября за сутки заболели 208 человек, из них 85 одесситов. Этот показатель является вторым в Украине.
В Україні за добу рекордні 2495 нових випадків COVID-19 і рекордний 51 летальний випадок - Цензор.НЕТ 6066
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02.09.2020 11:11 Ответить
до кінця місяці в Одесі буд виявлятись 500 інфікованих в день...
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02.09.2020 11:12 Ответить
Скоро будет как в Беларуси - все умрут.
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02.09.2020 11:44 Ответить
А почему не как в Ломбардии? Там никто не умер...
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02.09.2020 12:43 Ответить
Дурачек что ли? У сябров даже метро не закрывали и намордники не носили. Поэтому они все и умерли.
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02.09.2020 13:07 Ответить
В Ломбардии маски надели, но поздно. Сначала слушали деятелей, вроде Вас.
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02.09.2020 14:16 Ответить
Слушай дядя, ты дурак? Тебе объясняют черным по белому - носишь намордник и живешь вечно. Не носишь - Смерть. Посмотри на Беларусь! Там слушали Лукашенко и намордники не носили и все умерли. Шо не ясно?
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02.09.2020 23:28 Ответить
https://censor.net/ua/news/3217338/******************************************************************************
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03.09.2020 09:20 Ответить
Тебе в .. ослиной мочой поливают а ты облизываешься. Нравится? Привычка?
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03.09.2020 09:23 Ответить
То просто Ваше отражение в мониторе.
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03.09.2020 10:12 Ответить
По всем вопросам жизни у олигархов есть мнения,есть опоненты, есть опозиция на ТВ в политике. Но только не ковид. Тут олигархия едина,так как лучше всего помогает стричь баранов это святое и двух мнений быть не может. Ковиду бытть Противников ковида не выпускают ни на ТВ ни в политике ни в вирусологии.Карантин это порождение олигархисеского конценсуса.
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02.09.2020 11:13 Ответить
Это с нашей колокольни. Посмотрим шире. Ковидоистерия идет во всем Мире, у нас еще и не так повально как в Италии или ФРГ. Такая тотальная покупка СМИ всей Планеты стоит дорого и обязана преследовать глобальную, планетарную Цель.
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02.09.2020 11:48 Ответить
Ковидианские хроники .....эпилог.....
https://censor.net/news/3195824/kolichestvo_pogibshih_ot_covid19_izmeryalos_by_ne_sotnyami_a_tysyachami_esli_by_metro_ne_zakryli_geraschenko?fbclid=IwAR1L092TcDEcRf7kYSfcIH_7md-KLjqpnsabWg_Bt-1GnxtU7Ux29Ld4Yqc
https://censor.net/news/3196443/kiev_gotovitsya_k_otkrytiyu_metro_na_stantsiyah_nanositsya_razmetka_napominayuschaya_o_distantsii_klichko?fbclid=IwAR0cZR0rzQlJarhtE8It6xJVFvMWYiLVlSb-ptdcDwsDdHb0HH7B9FyQD9c
Теория заговора, говорите? Какой заговор, такого быть не может. Хотя вот Гитлер в теорию заговора не верил так ему заговорщики портфель со взрывчаткой прямо под ноги поставили. Некоторые руские импираторы в заговор тоже не верили, так их то табакеркой , то шарфиком шелковым.... А так никаких заговоров и обмана , во всемирном масштабе , нет и не было и быть не может. Глупость это, какой заговор? При чем тут Билл? А ВОЗ тут при чем? Ну ошиблись, бывает.... Правда чисто теоретически заговор таки возможен, вот в Murder on the Orient Express обыграна такая ситуация. Напомню - лгали все, лгали по заранее разработанному плану
Ситуация с Ковидом вообще идентична один к одному. Плюс Ганс Христиан Андерсен. Ложь вокруг этого узел-момента была ложью с самого начала. Многослойная, противоречащая здравому смыслу и позиции доковидной Науки, Ложь с большой буквы. "Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой". А ложь, повторенная триллион раз ,становится аксиомой и научной истинной.
Остается лишь повторить вслед за папашей Мюллером - "Верить нельзя никому, даже самому себе. Мне - можна".
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02.09.2020 11:52 Ответить
Оце життя настало - кожного дня новий рекорд!
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02.09.2020 12:14 Ответить
+
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02.09.2020 15:02 Ответить
может ватит уже своим вирусом людей кошмарить живу в киеве большая семья и много знакомых никто не заболел похоже этот вирус только в интернете живет
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02.09.2020 15:44 Ответить
А что тогда властям еще рапортовать?
О достижениях по убийству экономики?
Или о мании величия "бубочки" с его квадратными километрами несуществующих стадионов, сотнями школ, открытых в его воображении, тысячами километров виртуальных дорог и аэропортами в каждом городе, сущесвующими вне пространства и времени?

Чем еще отвлечь внимание населения от угробленной экономики и дыры в бюджете?
Ну не войной же на Донбассе?
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03.09.2020 06:24 Ответить
Среднесуточная смертность в Украине - 1,5 тыс. чел., т.е. 2,6 тыс. людей, умерших за 8 месяцев жесточайшей пандемии - это, как ни цинично, в рамках статистической погрешности. При этом за это же время в Украине случилось более 500 тыс. черепно-мозговых травм. ДА-ДА ПРОВЕРЬТЕ ! Если бы мы все с Вами постоянно носили каски и даже дома, такой жутчайшей цифры не было бы. Это же в 250 раз больше умерших от ковида! А сколько их умерло, а сколько осталось инвалидами, не говоря уже о больничных ! Не там мы господа ищем опасность - она в мозговых травмах!
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02.09.2020 17:57 Ответить
Берите пример с лейбористов штата Виктория, Австралия, они проголосовали за продление чрезвычайного положения по ковиду еще на 6 месяцев.
Голосовали они в 2 часа ночи , во как собственного народа боятся.
Отчего боятся?
А мусульманская молодежь начала активно "щупать за вымя"(Остап Бендер) полицию, юнцы полицейских дразнят, причем в разных районах города, а еще в одном районе сожгли станцию тестирования ковида.
Почему над полицией мусульмане издеваются?
А потому, что своим дурантином комуняки штата Виктория убили мусульманские бизнесы.
И в башки пустые коммунякам не пришла мысль о том, что мусульманские бизнесы 10% от доходов отдают на содержание своих коммьюнити, ведь коммуняки сами то никому никогда денег не дают (кроме своих прикормленных бизнесов), а только сидят на подсосе у коммуняк китайских.
А теперь ВДРУГ статейка появилась в газетке, что ДО введения дурантина следовало бы посоветоваться с религиозными лидерами - мусульманскими и лидерами сикхов (значит, и индусам бизнесы разрушили).
Наши коммунистические викторианские зайчики (bunnies) никогда денег не давали ни мусульманам, ни индусам, ведь мы же знаем, как Китай обращается с мусульманами на примере уйгуров, и как "дружит" с Индией на примере убитых на границе с Китаем индийских военных.
Вот и наши про-китайские bunnies "дружат' с мусульманскими и индийским бизнесами точно так же, как Китай с уйгурами и Индией.
И провокация под названием "митинг против дурантина 5-го сентября" не поможет канализировать недовольство: "******"(С), бизнесы то убили (а если не убили, то так сократили объем, что еле дышат бизнесы).
Мои поздравления bunnies, мусульманская молодежь - это не пенсионеры в маразме, любители передач про ковид по телевизору.
Мне казалось, что наши bunnies получат по башкам монтиривкой или там клюшкой для гольфа, но а вдруг как ножичком???
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03.09.2020 06:21 Ответить
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