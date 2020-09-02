В Украине за сутки рекордные 2 495 новых случаев COVID-19 и рекордный 51 летальный случай

В Украине по состоянию на утро среды, 2 сентября, зафиксированы 2 495 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с начала пандемии. При этом 51 ранее заболевший умер. Это самый высокий показатель суточной смертности с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 1 сенятбря сообщалось о 2 088 новых случаях, 31 августа - о 2 141 новом случае, 30 августа - 2 096 новых случаях, 29 августа о рекордном с начала эпидемии 2 481 новом случае за сутки, 28 августа - о 2 438 новых случаях, 27 августа - о 1 974.

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 125 798 человек, умерли с начала пандемии 2 656 человек (за сутки 51), выздоровевших – 58 817 (за сутки 1 015). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 64 325 человек, что на 1 429 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (332), Харьковской (302), Львовской (204), Одесской (203), Тернопольской (201), Ивано-Франковской (174), Ривненской (127) и Хмельницкой (111) областях.











