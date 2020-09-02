В Украине за сутки рекордные 2 495 новых случаев COVID-19 и рекордный 51 летальный случай
В Украине по состоянию на утро среды, 2 сентября, зафиксированы 2 495 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с начала пандемии. При этом 51 ранее заболевший умер. Это самый высокий показатель суточной смертности с начала пандемии.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 1 сенятбря сообщалось о 2 088 новых случаях, 31 августа - о 2 141 новом случае, 30 августа - 2 096 новых случаях, 29 августа о рекордном с начала эпидемии 2 481 новом случае за сутки, 28 августа - о 2 438 новых случаях, 27 августа - о 1 974.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 125 798 человек, умерли с начала пандемии 2 656 человек (за сутки 51), выздоровевших – 58 817 (за сутки 1 015). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 64 325 человек, что на 1 429 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (332), Харьковской (302), Львовской (204), Одесской (203), Тернопольской (201), Ивано-Франковской (174), Ривненской (127) и Хмельницкой (111) областях.
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Зеленскому придётся отвечать за изощрённый геноцид. https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html#_blank Призывы Зеленского к украинцам вернуться в Украину , невзирая на то, что прекрасно знал о невозможности всем обеспечить двухнедельную изоляцию, чтобы выявить больных COVID-19, это преступление против украинского народа.
ДУрантинофіли!!
а ну ще раз розкажіть,як вам не страшно !!!
робота така....
В Одесской области за последнюю неделю наблюдаются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом - около 200 человек в сутки.
на 1 сентября за сутки заболели 208 человек, из них 85 одесситов. Этот показатель является вторым в Украине.
https://censor.net/news/3195824/kolichestvo_pogibshih_ot_covid19_izmeryalos_by_ne_sotnyami_a_tysyachami_esli_by_metro_ne_zakryli_geraschenko?fbclid=IwAR1L092TcDEcRf7kYSfcIH_7md-KLjqpnsabWg_Bt-1GnxtU7Ux29Ld4Yqc
https://censor.net/news/3196443/kiev_gotovitsya_k_otkrytiyu_metro_na_stantsiyah_nanositsya_razmetka_napominayuschaya_o_distantsii_klichko?fbclid=IwAR0cZR0rzQlJarhtE8It6xJVFvMWYiLVlSb-ptdcDwsDdHb0HH7B9FyQD9c
Теория заговора, говорите? Какой заговор, такого быть не может. Хотя вот Гитлер в теорию заговора не верил так ему заговорщики портфель со взрывчаткой прямо под ноги поставили. Некоторые руские импираторы в заговор тоже не верили, так их то табакеркой , то шарфиком шелковым.... А так никаких заговоров и обмана , во всемирном масштабе , нет и не было и быть не может. Глупость это, какой заговор? При чем тут Билл? А ВОЗ тут при чем? Ну ошиблись, бывает.... Правда чисто теоретически заговор таки возможен, вот в Murder on the Orient Express обыграна такая ситуация. Напомню - лгали все, лгали по заранее разработанному плану
Ситуация с Ковидом вообще идентична один к одному. Плюс Ганс Христиан Андерсен. Ложь вокруг этого узел-момента была ложью с самого начала. Многослойная, противоречащая здравому смыслу и позиции доковидной Науки, Ложь с большой буквы. "Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой". А ложь, повторенная триллион раз ,становится аксиомой и научной истинной.
Остается лишь повторить вслед за папашей Мюллером - "Верить нельзя никому, даже самому себе. Мне - можна".
О достижениях по убийству экономики?
Или о мании величия "бубочки" с его квадратными километрами несуществующих стадионов, сотнями школ, открытых в его воображении, тысячами километров виртуальных дорог и аэропортами в каждом городе, сущесвующими вне пространства и времени?
Чем еще отвлечь внимание населения от угробленной экономики и дыры в бюджете?
Ну не войной же на Донбассе?
Голосовали они в 2 часа ночи , во как собственного народа боятся.
Отчего боятся?
А мусульманская молодежь начала активно "щупать за вымя"(Остап Бендер) полицию, юнцы полицейских дразнят, причем в разных районах города, а еще в одном районе сожгли станцию тестирования ковида.
Почему над полицией мусульмане издеваются?
А потому, что своим дурантином комуняки штата Виктория убили мусульманские бизнесы.
И в башки пустые коммунякам не пришла мысль о том, что мусульманские бизнесы 10% от доходов отдают на содержание своих коммьюнити, ведь коммуняки сами то никому никогда денег не дают (кроме своих прикормленных бизнесов), а только сидят на подсосе у коммуняк китайских.
А теперь ВДРУГ статейка появилась в газетке, что ДО введения дурантина следовало бы посоветоваться с религиозными лидерами - мусульманскими и лидерами сикхов (значит, и индусам бизнесы разрушили).
Наши коммунистические викторианские зайчики (bunnies) никогда денег не давали ни мусульманам, ни индусам, ведь мы же знаем, как Китай обращается с мусульманами на примере уйгуров, и как "дружит" с Индией на примере убитых на границе с Китаем индийских военных.
Вот и наши про-китайские bunnies "дружат' с мусульманскими и индийским бизнесами точно так же, как Китай с уйгурами и Индией.
И провокация под названием "митинг против дурантина 5-го сентября" не поможет канализировать недовольство: "******"(С), бизнесы то убили (а если не убили, то так сократили объем, что еле дышат бизнесы).
Мои поздравления bunnies, мусульманская молодежь - это не пенсионеры в маразме, любители передач про ковид по телевизору.
Мне казалось, что наши bunnies получат по башкам монтиривкой или там клюшкой для гольфа, но а вдруг как ножичком???