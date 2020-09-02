Новый рекорд: в Киеве выявили 332 инфицированных COVID-19, за минувшие сутки умерли 5 человек

По состоянию на утро 2 августа в Киеве коронавирусом заболели 332 человек, что является абсолютным рекордом с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Общее количество инфицированных составляет 13 878 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 213 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 4 382 пациента.

По состоянию на 1 сентября количество активных больных составляет 9 283 человека.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 23 августа 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 307 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Львовская области.

Так, в Харьковской области коронавирусом заболели 302 человека. Общее количество инфицированных составляет 9 640 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 207 человек, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 3 270 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине составляет 6 151 человек.

Во Львовской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 204 человека. Общее количество инфицированных - 14 907. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 412 человек, за минувшие сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 4 581 пациент. Количество активных больных на Львовщине - 9 914.