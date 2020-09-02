РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9921 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 868 27

Новый рекорд: в Киеве выявили 332 инфицированных COVID-19, за минувшие сутки умерли 5 человек

Новый рекорд: в Киеве выявили 332 инфицированных COVID-19, за минувшие сутки умерли 5 человек

По состоянию на утро 2 августа в Киеве коронавирусом заболели 332 человек, что является абсолютным рекордом с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Общее количество инфицированных составляет 13 878 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 213 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 4 382 пациента.

По состоянию на 1 сентября количество активных больных составляет 9 283 человека.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 23 августа 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 307 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки рекордные 2 495 новых случаев COVID-19 и рекордный 51 летальный случай

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Львовская области.

Так, в Харьковской области коронавирусом заболели 302 человека. Общее количество инфицированных составляет 9 640 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 207 человек, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 3 270 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине составляет 6 151 человек.

Во Львовской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 204 человека. Общее количество инфицированных - 14 907. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 412 человек, за минувшие сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 4 581 пациент. Количество активных больных на Львовщине - 9 914.

Новый рекорд: в Киеве выявили 332 инфицированных COVID-19, за минувшие сутки умерли 5 человек 01

карантин (16729) Киев (25490) Одесская область (3549) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Значит пора закрыть все, кроме Эпицентра, Рошэна и прочих магазинов олигархов. Пусть их заводы тоже работают. Остальной бизнес убить, людей лишить работы. Ну и обязатнльно ломбарды оставить открытыми как в прошлый раз. Чтобы олигархи еще за бесценок все у людей скупили
показать весь комментарий
02.09.2020 09:21
+3
Закапывать живьем необходимо именно контингент в намордниках. Именно быдло в намордниках и разносит заразу страха и рабства.
показать весь комментарий
02.09.2020 09:59
+2
Недоумок звіз сюди вірус з усього світу. Зате пропіарився. Я казав що так і буде. Зустрічайте 9 вал.
показать весь комментарий
02.09.2020 09:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Интересно, квартальные клоуны задумывались хоть раз, в чем причина такого "лидерства" Украины? https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/2/7264941/ Пандемия: Украина оказалась на 14-месте по числу новых случаев COVID-19
Ведь это просто какой-то позор...
показать весь комментарий
02.09.2020 09:15 Ответить
Недоумок звіз сюди вірус з усього світу. Зате пропіарився. Я казав що так і буде. Зустрічайте 9 вал.
показать весь комментарий
02.09.2020 09:36 Ответить
https://censor.net/ua/user/214715 В первую очередь надо людям задуматься,насколько это серьезно, и придерживаться самых простых,элементарных рекомендаций.
Но "пофигистскую несгибаемость" нашего народа, ничем не сломить. Разве что частично перемрет....Конечно и клоуны во многом виноваты, но они ведь тоже из народа.)
показать весь комментарий
02.09.2020 10:00 Ответить
Значит пора закрыть все, кроме Эпицентра, Рошэна и прочих магазинов олигархов. Пусть их заводы тоже работают. Остальной бизнес убить, людей лишить работы. Ну и обязатнльно ломбарды оставить открытыми как в прошлый раз. Чтобы олигархи еще за бесценок все у людей скупили
показать весь комментарий
02.09.2020 09:21 Ответить
надо просто палками бить тех кто бесцельно шатается в рабочее время и не носит маски.
показать весь комментарий
02.09.2020 09:43 Ответить
Закапывать живьем необходимо именно контингент в намордниках. Именно быдло в намордниках и разносит заразу страха и рабства.
показать весь комментарий
02.09.2020 09:59 Ответить
Если ты пугливый, это твои проблемы.
показать весь комментарий
02.09.2020 10:04 Ответить
Обычно сцыкуньё в намордниках на команду "Лежать! Газы!" реагирует, как на любую команду от начальства, адекватно. Ложится и испускает газы....
показать весь комментарий
02.09.2020 10:06 Ответить
Шо-то от Вас российской пропагандой запахло.
показать весь комментарий
02.09.2020 10:41 Ответить
Воняет руской пропагандой из всех телевизоров и новостных сайтов. Почему ? Они лгут о Всемогущем Вирусе строго по руским канонам.
показать весь комментарий
02.09.2020 10:45 Ответить
Русский канон нынче одни - лгать во всем и по любому поводу. Так что Вы как раз вписываетесь.
показать весь комментарий
02.09.2020 10:49 Ответить
И где это я солгал? Может в зеркало посмотрите чтобы лжеца увидеть?
показать весь комментарий
02.09.2020 10:53 Ответить
Ого, в российской глубинке зеркала есть, Вы даже знаете, что это такое? А унитазами когда научитесь пользоваться? Чтобы на украинских форумах не гадить.
показать весь комментарий
06.09.2020 11:02 Ответить
Проецирование своих проблем на других - типичная черта руских. Уверен, что у вас серьезные проблемы с дефекацией. Это видно из того, что сразу про "сортир и гадить". Чаще делайте клизмы и не так тужтесь , а то глаза лопнут. Удачи!
показать весь комментарий
06.09.2020 15:54 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2020 17:24 Ответить
Надо закрывать не экономику, а школы и вузы. Мне гриппы всегда дети приносили, да и толковых масок детского размера не купишь. Обычно масса мамаш плюет на своих детей и их здоровье с высокой горки, с любой температурой тащит на занятия, и упрекнуть их с таким ценами не за что - маме нужно работать. В Канаде раздавали по 2000 доляров в месяц помощи в связи в с ковидом, а у нас даже матерям больничные на заболевших детей не дают. Одним словом, зачем в Украине правительство, науке неизвестно.
показать весь комментарий
02.09.2020 10:48 Ответить
Та ладно, чтобы батрачить у наших эуропейских глубокоозабоченных партнёров собственно считать и писать не обязательно уметь😁
показать весь комментарий
02.09.2020 14:04 Ответить
Сразу видно, что свои детей у Вас нет, а чужих российскому пропагандисту не жалко. Все Петровы резко стали Петренко.
показать весь комментарий
06.09.2020 11:01 Ответить
Болеть или не болеть? Ведь все за свой счёт - деньги освоены и закопаны . Конец цирка
показать весь комментарий
02.09.2020 09:22 Ответить
Начинает пахнуть жареным....
показать весь комментарий
02.09.2020 09:36 Ответить
Сначала зеленые долбодятлы вывезли все маски и защитные костюмы из страны, потом они впустили миллион человек из-за границы без каких-либо обязательств, далее они раздеребанили короновирусный фонд между мусорами, судьями и просто зарыли в асфальт, а теперь "73%" получили то, за что они голосовали - епаный стыд в виде нескончаемой пандемии и мировую изоляцию. Браво!
показать весь комментарий
02.09.2020 09:44 Ответить
++++
показать весь комментарий
02.09.2020 12:37 Ответить
Ну скільки цим бовдурам з команди Зеленського писати. Освіта має повністю бути на карантині. Але барани при владі, тупі що валянки.
показать весь комментарий
02.09.2020 10:02 Ответить
Это у вас в рашке освита будет полностью на карантине. украинские дети будут учится.
показать весь комментарий
02.09.2020 10:07 Ответить
Действительно, зачем бохоизбранным хозяевам образованные рабы-гои. Даёшь всеобщий карантин!
показать весь комментарий
02.09.2020 14:07 Ответить
 
 