В Житомире из-за неосторожного обращения с оружием погиб курсант Максим Хоровский
Курсант Житомирского военного института им. Королева погиб из-за неосторожного обращения с оружием.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил военный институт на своем сайте.
"С грустью сообщаем, что 01.09.2020 курсант набора 2020 г. Хоровский Максим Андреевич погиб в результате неосторожного обращения с оружием", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причины и обстоятельства происшествия изучают представители Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции.
По информации телеканала C-TV, трагедия произошла во время учений. Парню на полигоне выдали оружие для тренировок, а он пошел с ней в туалет и застрелился.
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