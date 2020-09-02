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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине заняты 44% коек, выделенных для приема пациентов с COVID-19, - Степанов

В Украине заняты 44% коек, выделенных для приема пациентов с COVID-19, - Степанов

На данный момент для пациентов с COVID-19 в Укарине выделены 36 тыс. коек.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Вы видите, что у нас очередные антирекорды по количеству заболевших (за сутки). Это 2 495 человек, которые заболели на COVID-19. У нас увеличивается количество занятых коек, отведенных под лечение пациентов с COVID-19. Даже выделив 36 тыс. коек, которые на сегодняшний день или уже задействованы, или стоят в резерве, мы практически каждый день вводим новые больницы, потому что у нас в некоторых регионах очень сильно растет количество госпитализированных. По состоянию на сегодняшний день пациентами с подтвержденным COVID-19 и с пациентами, которым еще не подтвердили диагноз, но со всей симптоматикой COVID-19, заняты 44% коек", - рассказал Степанов.

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Автор: 

больница (1437) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро назвал опыт Швеции в борьбе с коронавирусом примером отличной стратегии правительства и моделью для всего мира в будущем.
Никаких ограничений, которые вводились практически всеми цивилизованными странами в Швеции не было. Не распускали по домам школьников. Не устраивали вынужденные отпуска работникам всех предприятий, кроме жизненно важных. Не требовали от полиции поддерживать режим ограничений для граждан. Никого не штрафовали! Не придумывали графиков прогулок для жителей отдельных домов (привет, мэр Собянин!), и пропускной режим для перемещения по столице Швеции Стокгольму не вводили тоже. Никто не мешал жителю Вазастана Малышу Свантесону ходить в гости к своему другу Карлсону, который живёт в домике на крыше. Хотя, конечно, обоим советовали не пренебрегать полезным малиновым вареньем.
Швеция была единственной из цивилизованных стран (кроме Белоруссии, да, кроме Белоруссии), которая так себя повела и вела себя так достаточно долго и достаточно твёрдо.
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02.09.2020 10:08
+4
Это правда. Вон на Беларусь посмотрите. Там трупы уже и некому складывать вдоль бордюров, там все уже умерли....
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02.09.2020 10:49
+3
Представитель ВОЗ уже хвалит Швецию за мягкий карантин,без сильных ограничений,т.е. уже начинает потихонечку съезжать с темы коронавируса,а Степанов продолжает украинцев за лохов держать.
Где **** хоть один подробный репортаж из больницы,забитой коронавирусными больными???Что за разговоры только вокруг да около???
ЛОХОТРОН!!!
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02.09.2020 10:06
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Правила форума Совет форумчан
Ну, привезли туда всех с гриппом и простудой, делов-то.
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02.09.2020 09:57 Ответить
Брехня
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02.09.2020 10:04 Ответить
Представитель ВОЗ уже хвалит Швецию за мягкий карантин,без сильных ограничений,т.е. уже начинает потихонечку съезжать с темы коронавируса,а Степанов продолжает украинцев за лохов держать.
Где **** хоть один подробный репортаж из больницы,забитой коронавирусными больными???Что за разговоры только вокруг да около???
ЛОХОТРОН!!!
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02.09.2020 10:06 Ответить
Представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро назвал опыт Швеции в борьбе с коронавирусом примером отличной стратегии правительства и моделью для всего мира в будущем.
Никаких ограничений, которые вводились практически всеми цивилизованными странами в Швеции не было. Не распускали по домам школьников. Не устраивали вынужденные отпуска работникам всех предприятий, кроме жизненно важных. Не требовали от полиции поддерживать режим ограничений для граждан. Никого не штрафовали! Не придумывали графиков прогулок для жителей отдельных домов (привет, мэр Собянин!), и пропускной режим для перемещения по столице Швеции Стокгольму не вводили тоже. Никто не мешал жителю Вазастана Малышу Свантесону ходить в гости к своему другу Карлсону, который живёт в домике на крыше. Хотя, конечно, обоим советовали не пренебрегать полезным малиновым вареньем.
Швеция была единственной из цивилизованных стран (кроме Белоруссии, да, кроме Белоруссии), которая так себя повела и вела себя так достаточно долго и достаточно твёрдо.
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02.09.2020 10:08 Ответить
А ці цифри про що? Це багато чи мало? Який це відсоток від загальної кількості ліжок? Який це відсоток від госпіталізованих у реанімації взагалі? Який відсоток складають померлі від ковіду від загальної кількості померлих за добу? А так це просто маніпулятивна статистика.
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02.09.2020 10:18 Ответить
Та все херня! Поки не почнуть складати хворих подовж бордюру перед лікарнею, зєбіли будуть розповідати що КОРОНА то "фЄйк праклятих піндосаф"!
Бажаю что би фсє!
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02.09.2020 10:45 Ответить
Это правда. Вон на Беларусь посмотрите. Там трупы уже и некому складывать вдоль бордюров, там все уже умерли....
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02.09.2020 10:49 Ответить
От і добре. Ти думаєш я тобі не дозволяю вилизувати сидіння в абчєствєннам туалєтє? Ні. Продовжуй, там дуже багато корисних для зєбілів мінералів і цілебних вітамінів.
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02.09.2020 11:02 Ответить
Хто про что, а руский сразу про сортиры и дерьмо. Не надо так палиться....
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02.09.2020 11:04 Ответить
Та я бачу, який ти разноєзичний украйонець. Собачою будеш до кацапів звертатись. Наволоч.
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02.09.2020 11:08 Ответить
Ти жереш лайно руської пропаганди про Вірус і чмокаєш від задоволення. Так що про тебе сказати? Виродок.....
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02.09.2020 11:10 Ответить
Кацап! Пішов в сраку! Горілки нема!
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02.09.2020 11:13 Ответить
Саме *********** і товчуть про те що КОВІДа не існує! Так що жереш їхнє гівно саме ти!
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02.09.2020 11:14 Ответить
Тупая брехня, именно руские и оплачивают услуги ботов для истерии. Но ты бесплатная проститутка на службе у руских.
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02.09.2020 11:32 Ответить
Цікаво, хто проводив дослідження на тему 'відношення до ковід серед прихильників інших партій'? Тому що я знаю прихильників різних політичних груп, які мають таке саме ставлення до ковід, яке ви зараз приписуєте виключно зебілам.
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02.09.2020 10:53 Ответить
Центр виборчком проводив, і виявив що 13 541 528 виборців - олігофрени.
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02.09.2020 11:07 Ответить
А про белорусов и шведов почему молчишь?
ВОЗ например Швецию похвалила за правильное отношение к коронавирусу.
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02.09.2020 11:31 Ответить
Койко-места дополнительные не создавали, 35 млрд.грв. из 65 млрд.грв. выделенных на борьбу с коронавирусом пустили на дороги, где легче с#издить. Ещё хватает наглости говорить, что 44% койко-места уже занято.
Сидеть тебе Максимка придется!!!
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02.09.2020 11:27 Ответить
Саме койкомєста і створили... Подовж бордюру на асфальті промаркують місця як на автостоянці.
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02.09.2020 11:32 Ответить
 
 