В Украине заняты 44% коек, выделенных для приема пациентов с COVID-19, - Степанов
На данный момент для пациентов с COVID-19 в Укарине выделены 36 тыс. коек.
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Вы видите, что у нас очередные антирекорды по количеству заболевших (за сутки). Это 2 495 человек, которые заболели на COVID-19. У нас увеличивается количество занятых коек, отведенных под лечение пациентов с COVID-19. Даже выделив 36 тыс. коек, которые на сегодняшний день или уже задействованы, или стоят в резерве, мы практически каждый день вводим новые больницы, потому что у нас в некоторых регионах очень сильно растет количество госпитализированных. По состоянию на сегодняшний день пациентами с подтвержденным COVID-19 и с пациентами, которым еще не подтвердили диагноз, но со всей симптоматикой COVID-19, заняты 44% коек", - рассказал Степанов.
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Где **** хоть один подробный репортаж из больницы,забитой коронавирусными больными???Что за разговоры только вокруг да около???
ЛОХОТРОН!!!
Никаких ограничений, которые вводились практически всеми цивилизованными странами в Швеции не было. Не распускали по домам школьников. Не устраивали вынужденные отпуска работникам всех предприятий, кроме жизненно важных. Не требовали от полиции поддерживать режим ограничений для граждан. Никого не штрафовали! Не придумывали графиков прогулок для жителей отдельных домов (привет, мэр Собянин!), и пропускной режим для перемещения по столице Швеции Стокгольму не вводили тоже. Никто не мешал жителю Вазастана Малышу Свантесону ходить в гости к своему другу Карлсону, который живёт в домике на крыше. Хотя, конечно, обоим советовали не пренебрегать полезным малиновым вареньем.
Швеция была единственной из цивилизованных стран (кроме Белоруссии, да, кроме Белоруссии), которая так себя повела и вела себя так достаточно долго и достаточно твёрдо.
Бажаю что би фсє!
ВОЗ например Швецию похвалила за правильное отношение к коронавирусу.
Сидеть тебе Максимка придется!!!