В Украине заняты 44% коек, выделенных для приема пациентов с COVID-19, - Степанов

На данный момент для пациентов с COVID-19 в Укарине выделены 36 тыс. коек.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Вы видите, что у нас очередные антирекорды по количеству заболевших (за сутки). Это 2 495 человек, которые заболели на COVID-19. У нас увеличивается количество занятых коек, отведенных под лечение пациентов с COVID-19. Даже выделив 36 тыс. коек, которые на сегодняшний день или уже задействованы, или стоят в резерве, мы практически каждый день вводим новые больницы, потому что у нас в некоторых регионах очень сильно растет количество госпитализированных. По состоянию на сегодняшний день пациентами с подтвержденным COVID-19 и с пациентами, которым еще не подтвердили диагноз, но со всей симптоматикой COVID-19, заняты 44% коек", - рассказал Степанов.

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