Массовые акции в центре Киева: правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале
Для того, чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы отдела коммуникации полиции Киева.
Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство.
"Организаторы мероприятий анонсировали привлечения автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации", - сказано в сообщении.
Вместе с этим полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.
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Говорят, что они умерли.
разумеется делю. В Украине засветились 73%, пожелавших ухудшить не только свою, но и чужую жизнь. И что, мне считать их достойными уважения? Конечно же делю. И если ты - один из них, то ты - хер. А что до евробляхеров, я их считаю отстойным хитрожопым племенем без мозгов, без правил, без прав. Как это, где это еще возможно, ездить на незарегистрированных авто на иностранных номерах? В твоей голове? Отделись...
Вы свой генералитет видели ? Хомчаков всяких, Таранов и проч. ?