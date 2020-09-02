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Новости Силовики
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Массовые акции в центре Киева: правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале

Массовые акции в центре Киева: правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале

Для того, чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы отдела коммуникации полиции Киева.

Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство.

"Организаторы мероприятий анонсировали привлечения автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации", - сказано в сообщении.

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Вместе с этим полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

акция (2423) ВР (29233) Киев (25490) Нацполиция (16436) правоохранительные органы (2969) протест (5857) силовики (2798)


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Топ комментарии
+8
Своими карантирами они устроили уничтожение целых отраслей экономики и геноцид людей. Максимальные акции протеста и давление на уболюдков - коронодрочеров и воров в правительстве. Иначе к весне они уничтожат экономику страны окончательно
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02.09.2020 10:05
+6
Хрен его знает, но умрут все. Народ то без намордников и перчаток! А антисептик только у некоторых и внутри.
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02.09.2020 09:57
+4
Именно этим плаха нужна..
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02.09.2020 11:44
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Кто за что митингует-то ?
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02.09.2020 09:56 Ответить
Хрен его знает, но умрут все. Народ то без намордников и перчаток! А антисептик только у некоторых и внутри.
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02.09.2020 09:57 Ответить
Ну, тем у кого антисептик внутри, ничего не грозит. Главное чтобы сухопарник не сломался.
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02.09.2020 09:58 Ответить
Это ты про этот "народ". Так им не маски нужны, а намордники
Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 2927
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02.09.2020 10:27 Ответить
Именно этим плаха нужна..
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02.09.2020 11:44 Ответить
Требуют показать Зеленского и Авакова.
Говорят, что они умерли.
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02.09.2020 10:02 Ответить
Та... Двойников хороших подгонят. В Москве целая фабрика есть.
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02.09.2020 10:21 Ответить
Сейчас толстого Антошу выпустят . Он все расскажет и всем даст оценку
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02.09.2020 10:28 Ответить
Почему они не на работе?
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02.09.2020 09:59 Ответить
Так, это работа такая.
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02.09.2020 10:03 Ответить
Как ты у компа? Срать за зеленых?
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02.09.2020 10:04 Ответить
иди на работу, тыщу в месяц плотють!
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02.09.2020 10:04 Ответить
пиастров?
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02.09.2020 10:07 Ответить
Плесень, а ты где сейчас "спину гнеш"?
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02.09.2020 10:09 Ответить
Я в отличие от бездельников на работе.
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02.09.2020 10:11 Ответить
Да я вижу)))
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02.09.2020 10:13 Ответить
То что ты "плесень" возражений не вызывает?)
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02.09.2020 10:14 Ответить
Я на слабаков не обижаюсь
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02.09.2020 10:20 Ответить
"В чем сила брат?")))
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02.09.2020 10:39 Ответить
В характере.
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02.09.2020 10:48 Ответить
Все на карантине до октября , какая работа ?
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02.09.2020 11:58 Ответить
Хоть, какая-то работа.
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02.09.2020 10:00 Ответить
Евробляхеры бузят? Какие ваи пункты программы?
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02.09.2020 10:02 Ответить
правильно, "а какая разница"
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02.09.2020 10:19 Ответить
сам дурак...
разумеется делю. В Украине засветились 73%, пожелавших ухудшить не только свою, но и чужую жизнь. И что, мне считать их достойными уважения? Конечно же делю. И если ты - один из них, то ты - хер. А что до евробляхеров, я их считаю отстойным хитрожопым племенем без мозгов, без правил, без прав. Как это, где это еще возможно, ездить на незарегистрированных авто на иностранных номерах? В твоей голове? Отделись...
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02.09.2020 10:21 Ответить
как хорощо, что есть другие ресурсы https://strana.ua/news/287417-v-kieve-usilili-okhranu-pravitelstvennoho-kvartala-iz-za-aktsii-protesta-evrobljakherov.html В среду, 2 сентября, под стены Верховной Рады со всей страны на акцию протеста съехались представители организации "Авто Евро Сила". Они требуют от парламентариев собрать сегодня комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и проголосовать за законопроект 3704 и вынести его завтра в зал для голосования. Данный законопроект снижает цены на растаможку автомобилей, привезенных в Украину из-за границы. Организаторы акции "Авто Евро Сила" опубликовали на своей странице в Facebook карту с входами в ВР и призвали своих сторонников становиться возле них и требовать от депутатов принятие законопроекта 3704.
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02.09.2020 10:16 Ответить
таки раздуплились https://censor.net/ru/news/3217136/evroblyahery_priehali_pod_radu_trebovat_dostupnoyi_rastamojki_avtomobileyi
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02.09.2020 10:18 Ответить
Своими карантирами они устроили уничтожение целых отраслей экономики и геноцид людей. Максимальные акции протеста и давление на уболюдков - коронодрочеров и воров в правительстве. Иначе к весне они уничтожат экономику страны окончательно
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02.09.2020 10:05 Ответить
Так это по всему миру такое.
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02.09.2020 10:09 Ответить
И по всему миру уже сотни тысяч людей выходят на митинги. Но о них молчат.
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02.09.2020 10:12 Ответить
Українці вийдуть з етого карантіну єщо больше сільнимі,сплочоннимі і радоснимі...Вийдуть нє всє,процентов только двадцать,потому шо тє,коториє нє радосниє всє перемрут...Главноє шоби нашу соловіну співучу мову сохраніли,которой я січас разговаріваю,і про вишиванку нє забивали...в смислі нє забивали на неї...
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02.09.2020 10:23 Ответить
ты идиот?
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02.09.2020 10:30 Ответить
Романов, пишущий под именем в. романчук! А не закрыл бы ты свой поганый рот? Не трожь мову и вышиванку, недоносок, смотри за своими матрёшками и балалайкой, а то канут в Лету вместе с тобой и тебе подобными.
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03.02.2021 22:13 Ответить
Ну а что вы предлагаете ? Военный переворот ?
Вы свой генералитет видели ? Хомчаков всяких, Таранов и проч. ?
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02.09.2020 11:30 Ответить
Це весільні генерали, крім яких, є і бойові, перераховувати не буду з відомих причин, а то у деяких, почнеться безсоння.
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02.09.2020 13:37 Ответить
Что за бардак в стране? Задолбали! В Киеве уже чуть ли ни каждый день акции протестов, то там дорогу перекроют то там! Не эфективное управление!
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02.09.2020 11:48 Ответить
І він почався після торішніх виборів.
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02.09.2020 13:39 Ответить
 
 