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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской и Луганской областях рекорд суточной заболеваемости COVID-19, - СНБО

В Киеве, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской и Луганской областях рекорд суточной заболеваемости COVID-19, - СНБО

Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки возросло в Киеве и в 20 из 24 областей Украины, при этом в Киеве, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской и Луганской областях оно выросло больше, чем когда-либо ранее.

Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в среду утром, больше всего новых случаев заболевания COVID-19 (более 300) зафиксировано в Киеве и Харьковской области, более 200 также во Львовской, Одесской и Тернопольской областях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом в Запорожской области за сутки выздоровели 63 человека - больше, чем когда-либо с начала пандемии.

В Харьковской области зафиксированы максимальные показатели смертности от COVID-19 за сутки – скончались 6 человек.

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В Киеве и Харьковской области количество активных случаев болезни возросло более чем на 200. При этом в Харьковской и Кировоградской областях не зафиксированы новые случаи выздоровления от COVID-19, а в восьми из 24 областей - новые случаи смерти.

Количество болеющих в настоящее время превышает 5 тысяч в г.Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской и Харьковской областях, а ниже 100 – только в Кировоградской области. Снизилось количество болеющих за сутки в Волынской, Запорожской, Ривненской и Сумской областях.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 65 новых случаев заболевания COVID-19 и 15 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 1 166 человек (на 50 больше);

- в Волынской области 66 человек заболели, 2 умерли, 82 выздоровели, сейчас болеет 1 467 человек (на 18 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области 56 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 20 - выздоровления, сейчас болеет 1 183 человека (на 34 больше);

- в Донецкой области 57 человек заболели и 21 выздоровел, болеет 592 (на 36 больше);

- в Житомирской области 60 человек заболели, 42 выздоровели, болеет 1 426 (на 18 больше);

- в Закарпатской области 97 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 52 - выздоровления, сейчас болеет 4 046 человек (на 43 больше за сутки);

- в Запорожской области 30 человек заболели, 63 выздоровели, болеет 651 (на 33 меньше);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 174 новых случая заболевания, 3 случая смерти и 35 - выздоровления, сейчас болеют 5 865 человек (на 136 больше);

- в Киеве 332 новых случая заболевания, 5 человек умерли и 62 выздоровели, сейчас болеет 9 216 человек (на 265 больше за сутки);

- в Киевской области 87 человек заболели, 5 умерли и 74 выздоровели, сейчас болеет 2 014 (на 8 больше);

- в Кировоградской области 10 человек заболели и 1 умер, сейчас болеет 84 (на 9 больше);

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- в Луганской области 26 человек заболели, 3 выздоровели, болеет 150 человек (на 23 больше);

- во Львовской области подтверждено 204 новых случая заболевания COVID-19, 10 случаев смерти и 132 случая выздоровления, сейчас болеют 9 914 человек (на 62 больше за сутки);

- в Николаевской области 36 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 7 случаев выздоровления, сейчас болеет 692 человека (на 27 больше);

- в Одесской области 203 человека заболели, 2 умерли и 60 выздоровели, болеет 5 740 (на 141 больше);

- в Полтавской области 24 человека заболели и 7 выздоровели, болеет 293 (на 17 больше);

- в Ривненской области 127 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 156 - выздоровления, сейчас болеет 2 491 человек (на 30 меньше за сутки);

- в Сумской области 39 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 39 – выздоровления, сейчас болеет 812 человек (на 1 меньше);

- в Тернопольской области 201 новый случай заболевания, 4 случая смерти и 30 - выздоровления, сейчас болеют 3 201 человек (на 167 больше);

- в Харьковской области 302 новых случая заболевания и 6 случаев смерти, сейчас болеют 6 157 человек (на 296 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 24 человека заболели, 1 умер и 6 выздоровели, болеют 136 (на 17 больше);

- в Хмельницкой области 111 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 29 - выздоровления, сейчас болеет 1 182 человека (на 81 больше за сутки);

- в Черкасской области 48 человек заболели и 5 выздоровели, болеют 613 (на 43 больше);

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки рекордные 2 495 новых случаев COVID-19 и рекордный 51 летальный случай

- в Черновицкой области 67 новых случаев заболевания, 3 человека умерли и 54 выздоровели, сейчас болеют 3 873 человека (на 10 больше за сутки);

- в Черниговской области 49 новых случаев заболевания, 21 человек выздоровел, сейчас болеет 1 361 человек (на 28 больше).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 2 сентября, выявлены 2 495 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало максимальным суточным показателем с начала пандемии. 51 человек из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, 1 015 выздоровели. Сейчас болеют 64 325 человек, что на 1 429 больше, чем днем ранее.

Автор: 

карантин (16729) СНБО (4431) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
От этого страха, созданного СМИ, у людей даже обычная простуда проходит сложнее.
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02.09.2020 10:15
+1
Когда ж ві уже поймете, что "корона" существует? Когда, как в Италии вібирать будут кого лечить, а кого сразу на кладбище?
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02.09.2020 10:24
+1
Это точно! Тупые люди! Никак не могут отучится верить собственным глазам! Посмотрите на Беларусь! Все умерли! Вот вообще все! А почему? Они не верили в Ковид!
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02.09.2020 10:28
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Правила форума Совет форумчан
От этого страха, созданного СМИ, у людей даже обычная простуда проходит сложнее.
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02.09.2020 10:15 Ответить
Когда ж ві уже поймете, что "корона" существует? Когда, как в Италии вібирать будут кого лечить, а кого сразу на кладбище?
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02.09.2020 10:24 Ответить
Это точно! Тупые люди! Никак не могут отучится верить собственным глазам! Посмотрите на Беларусь! Все умерли! Вот вообще все! А почему? Они не верили в Ковид!
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02.09.2020 10:28 Ответить
ВОЗ выразила свое одобрение действиям Швеции против COVID-19.
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02.09.2020 11:02 Ответить
Карантин в парке Горького в Харькове - идет подготовка к худшему сценарию Италии

У Києві, Харківській, Хмельницькій, Херсонській і Луганській областях рекорд добової захворюваності на COVID-19, - РНБО - Цензор.НЕТ 5670
У Києві, Харківській, Хмельницькій, Херсонській і Луганській областях рекорд добової захворюваності на COVID-19, - РНБО - Цензор.НЕТ 4992
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02.09.2020 10:37 Ответить
А в Беларуси такая подготовка идет полгода как уже. Так что у Харькова еще чуток времени есть...
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02.09.2020 10:46 Ответить
Лох не мамонт, лох не вимре.
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02.09.2020 10:42 Ответить
"Коронавірусну хворобу COVID-19, до розвитку якої призводить коронавірус SARS-CoV-2, зможе виявляти швидкий молекулярний тест, прототип якого розробили американські вчені. За допомогою цього тесту та простого у використанні портативного приладу для зчитування результатів за допомогою смартфона, коронавірус можна буде виявляти за 30 хвилин без необхідності відправляти зразки в лабораторію, повідомляє прес-служба Університету Іллінойсу." https://racurs.ua/ua/n143274-prototyp-shvydkogo-portatyvnogo-testu-na-covid-19-stvoryly-u-ssha-video.html?utm_source=gismeteo&utm_campaign=monthua
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02.09.2020 10:45 Ответить
Логично! Виртуальный Вирус может и должен реагировать на смартфон!
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02.09.2020 10:47 Ответить
"Скрепний? -ПНХ
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02.09.2020 10:52 Ответить
Ложь про Вирус идет строго по руским канонам пропаганды. Ты ее транслируешь , то есть молча жрешь руское лайно.
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02.09.2020 10:54 Ответить
Зачем так нагнетать ситуацию сколько погибли в дтп умерли от сердечно-сосудистых? Вы уроды незнаете что в состоянии постоянного стресса человек становится уязвимым для инфекции
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02.09.2020 10:57 Ответить
Так для этого и нагнетают напряжённость.
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02.09.2020 11:04 Ответить
На это ложь в СМИ и рассчитана. Истерия о Ковиде отняла у миллионов людей годы жизни.
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02.09.2020 11:05 Ответить
Ти ще і істерик? *** ! Фу мабуть гомік. Фу! піду руки помию
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06.09.2020 11:13 Ответить
Ну и заодно рот своей маме ...я туда нас....л.
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06.09.2020 15:52 Ответить
Допускаю, що дебіл здатен насрати в рот своїй мамі. На то він і дебіл.
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07.09.2020 23:13 Ответить
Я не доктор -та те, що ти дебіл, видно і без спец фаху. Але я толерантний, і не проти щоб ти йшов і лизав усі точки гундяя і з переду і з заду. Вони з тобою солідарні на100% Вперед! Скоріше здохнеш.
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06.09.2020 11:11 Ответить
 
 