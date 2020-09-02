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Новости Вмешательство в выборы в США
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Россия использует "фабрику троллей" для предвыборной пропаганды в США: Facebook и Twitter удалили 18 аккаунтов и 2 страницы

Россия использует

Facebook и Twitter сообщили, что удалили несколько аккаунтов, которые использовались российским Агентством интернет-исследований для предвыборной пропаганды в Соединенных Штатах.

Согласно заявлению Facebook, российские агенты в январе организовали сайт PeaceData, который публиковал комментарии с критикой кандидатов в президенты от Демократической партии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Операция была рассчитана на леволиберальную аудиторию в Соединенных Штатах. В последнее время основным объектом атак был Джо Байден, чьи позиции критиковались как недостаточно "прогрессивные". Авторами текстов были журналисты-фрилансеры, которые не знали, кто стоит за этим сайтом.

Facebook и Twitter удалили 18 аккаунтов и 2 страницы, связанных с PeaceData. Сайт не вызвал большого интереса. Его аудитория достигла 14 тысяч человек. Сообщается о том, что внимание Facebook к этому сайту привлекло ФБР.

Агентству интернет-исследований в 2018 году были предъявлены обвинения американской прокуратурой за вмешательство в избирательный процесс в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские "тролли" подделывали твиты известных политиков, чтобы внести раздор в западное общество, - Atlantic Council

Напомним, 7 августа глава контрразведки США Эванина заявил, что Россия осуществляет вмешательство в американские выборы с помощью действий народного депутата Украины Андрея Деркача, пытается дискредитировать кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года.

Автор: 

Facebook (391) россия (95413) Twitter (133) тролль (52)


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Топ комментарии
+9
18 аккаунтов?
Россия использует "фабрику троллей" для предвыборной пропаганды в США: Facebook и Twitter удалили 18 аккаунтов и 2 страницы - Цензор.НЕТ 5968
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02.09.2020 10:31
+6
Тут на Цензорі ботви та тролятини більше.
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02.09.2020 10:35
+3
В Украине и троллей не надо. Достаточно доморощенных малоросов и совкопитеков
Россия использует "фабрику троллей" для предвыборной пропаганды в США: Facebook и Twitter удалили 18 аккаунтов и 2 страницы - Цензор.НЕТ 5815
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02.09.2020 10:36
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18 аккаунтов?
Россия использует "фабрику троллей" для предвыборной пропаганды в США: Facebook и Twitter удалили 18 аккаунтов и 2 страницы - Цензор.НЕТ 5968
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02.09.2020 10:31 Ответить
18 из десятков тисяч, звери просто.
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02.09.2020 10:34 Ответить
І це в ті годинники, коли підлогу фейсбука треба розганяти статевими ганчірками.
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02.09.2020 10:37 Ответить
Тут на Цензорі ботви та тролятини більше.
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02.09.2020 10:35 Ответить
Тролли создают правильную картинку для пуйловской пропаганды.
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02.09.2020 11:13 Ответить
В Украине и троллей не надо. Достаточно доморощенных малоросов и совкопитеков
Россия использует "фабрику троллей" для предвыборной пропаганды в США: Facebook и Twitter удалили 18 аккаунтов и 2 страницы - Цензор.НЕТ 5815
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02.09.2020 10:36 Ответить
Чомусь згадала передвиборні пости від ольгинських Андрей Андреевича та Лалалайки, як же вони працювали не покладаючи рук цілодобово. І де вони зараз?
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02.09.2020 10:59 Ответить
Перекинули на США. Проявили себя, повысили.
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02.09.2020 12:30 Ответить
Мабуть ще відро медальок получили за працю на Цензорі.
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02.09.2020 14:09 Ответить
PeaceData - название шикарное !

Круче него только your-bunny-wrote
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02.09.2020 11:11 Ответить
Это для смеха написано? 18 аккаунтов и 2 страницы))) И это ФАБРИКА троллей)))) Где санкции?
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02.09.2020 11:27 Ответить
Почему не сказано за какого из рыжих кандидатов они агитируют? )))
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02.09.2020 11:39 Ответить
Не знаю как расеянских, а 4 патриотических аккаунта, которые я постоянно читаю уже 2 день не работают: Олег Пономарь, Рома Доник, Миротворец и TZi
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02.09.2020 15:17 Ответить
 
 