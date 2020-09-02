Россия использует "фабрику троллей" для предвыборной пропаганды в США: Facebook и Twitter удалили 18 аккаунтов и 2 страницы

Facebook и Twitter сообщили, что удалили несколько аккаунтов, которые использовались российским Агентством интернет-исследований для предвыборной пропаганды в Соединенных Штатах.

Согласно заявлению Facebook, российские агенты в январе организовали сайт PeaceData, который публиковал комментарии с критикой кандидатов в президенты от Демократической партии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Операция была рассчитана на леволиберальную аудиторию в Соединенных Штатах. В последнее время основным объектом атак был Джо Байден, чьи позиции критиковались как недостаточно "прогрессивные". Авторами текстов были журналисты-фрилансеры, которые не знали, кто стоит за этим сайтом.

Facebook и Twitter удалили 18 аккаунтов и 2 страницы, связанных с PeaceData. Сайт не вызвал большого интереса. Его аудитория достигла 14 тысяч человек. Сообщается о том, что внимание Facebook к этому сайту привлекло ФБР.

Агентству интернет-исследований в 2018 году были предъявлены обвинения американской прокуратурой за вмешательство в избирательный процесс в США.

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Напомним, 7 августа глава контрразведки США Эванина заявил, что Россия осуществляет вмешательство в американские выборы с помощью действий народного депутата Украины Андрея Деркача, пытается дискредитировать кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года.