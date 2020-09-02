В настоящее время 33 вакцины-кандидата от коронавируса проходят клинические испытания, - Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал факторы идеальной вакцины от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главный санврач заявил на брифинге.

По его словам, идеальная вакцина должна соответствовать трем факторам: формировать надежный иммунный ответ; вызывать мощный Т-лимфоцитний иммунитет; не иметь никаких серьезных побочных эффектов.

Ляшко также отметил, что на начало сентября 33 вакцины-кадидата против коронавируса проходят клинические испытания, из них 9 вакцин находятся на третьей клинической стадии.

"После завершения (исследований третьей клинической стадии. - Ред.), в случае получения положительных результатов, вакцины будут зарегистрированы и разрешены для использования. По нашей информации, параллельно с клиническими исследованиями происходит и производство вакцин, чтобы после регистрации допустить вакцины на рынок и обеспечить иммунопрофилактику против коронавирусной болезни", - добавил он.

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