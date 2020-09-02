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Новости Коронавирус и карантин
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В настоящее время 33 вакцины-кандидата от коронавируса проходят клинические испытания, - Ляшко

В настоящее время 33 вакцины-кандидата от коронавируса проходят клинические испытания, - Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал факторы идеальной вакцины от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главный санврач заявил на брифинге.

По его словам, идеальная вакцина должна соответствовать трем факторам: формировать надежный иммунный ответ; вызывать мощный Т-лимфоцитний иммунитет; не иметь никаких серьезных побочных эффектов.

Ляшко также отметил, что на начало сентября 33 вакцины-кадидата против коронавируса проходят клинические испытания, из них 9 вакцин находятся на третьей клинической стадии.

"После завершения (исследований третьей клинической стадии. - Ред.), в случае получения положительных результатов, вакцины будут зарегистрированы и разрешены для использования. По нашей информации, параллельно с клиническими исследованиями происходит и производство вакцин, чтобы после регистрации допустить вакцины на рынок и обеспечить иммунопрофилактику против коронавирусной болезни", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По оптимистическим прогнозам, вакцина от коронавируса может появиться в марте 2021 года: Украина получит 8 млн доз, - Ляшко

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Ковідіанські хроніки.......
Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
"При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.
«Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисептика».
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02.09.2020 10:59
+3
Как ты, мелкая неверующая в Вирус душонка, смеешь указывать Апостолу Ковида пану Ляшку ? Кто ты такой? Он получает слова мудрости напрямую от Ковида! А ты откуда? Из своего больного воображения?
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02.09.2020 10:58
+2
Вакцинировать от болезни с нулевой смертностью? Это нормальные бабки можно и нужно поднять. Куда там тесты всякие разные и намордники!
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02.09.2020 10:34
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Вакцинировать от болезни с нулевой смертностью? Это нормальные бабки можно и нужно поднять. Куда там тесты всякие разные и намордники!
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02.09.2020 10:34 Ответить
У любой болезни нулевая смертность, все люди умирают от одного и того же - от остановки сердца
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02.09.2020 10:54 Ответить
Да ну! Это где такому учат?
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02.09.2020 10:55 Ответить
Чувству юмора не учат - он или есть, или наоборот.
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02.09.2020 11:00 Ответить
оно
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02.09.2020 11:01 Ответить
Ляшко !!


не треба хвалитись чужими перемогами !!
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02.09.2020 10:54 Ответить
Как ты, мелкая неверующая в Вирус душонка, смеешь указывать Апостолу Ковида пану Ляшку ? Кто ты такой? Он получает слова мудрости напрямую от Ковида! А ты откуда? Из своего больного воображения?
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02.09.2020 10:58 Ответить
Ковідіанські хроніки.......
Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
"При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.
«Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисептика».
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02.09.2020 10:59 Ответить
з хороших новин.


Антитіла до COVID-19 зберігаються в організмі людини щонайменше чотири місяці після встановлення діагнозу, та не зникають так швидко, як припускали раніше.
Читайте також "Багато людей загине": У ВООЗ пояснили, як не можна добиватися колективного імунітету до COVID-19 Такого висновку дійшли експерти DeCODE Genetics з Рейк'явіку, які дослідили результати тестів понад 30 тис. пацієнтів в Ісландії, повідомляє ТСН з посиланням на CNBC.
На сьогодні це наймасштабніша робота щодо реакції імунної системи на вірус SARS-CoV-2, а також "гарна новина для тих, хто працює над розробкою вакцини".
За словами незалежних експертів із Гарвардського університету та Національного інституту охорони здоров'я США, якщо вакцина може стимулювати вироблення стійких антитіл так, як це робить природна інфекція, то результати дослідження дають надію на те, що "імунітет до цього непередбачуваного і дуже заразного вірусу може не бути швидкоплинним".

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/health/worldnews/imunitet-do-koronavirusu-imunitet-do-koronavirusu-mozhe-buti-ne-takim-korotkim-yak-vvazhali-ranishe-ostanni-novini-11132252.html
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02.09.2020 11:05 Ответить
В Україні оновлять протокол щодо коронавірусних тестувань: Хочуть робити тести на антиген

В Україні планують оновити протокол щодо коронавірусних тестувань, в межах якого буде знайдено місце швидким тестам на антиген


Про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації з протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні, передає https://www.depo.ua/ Depo.ua .
"Вчора завершив перемовини з Європейським регіональним бюро ВОЗ. Вони обіцяють уже наступного тижня оновити протокол щодо тестувань. У протоколі щодо тестування на коронавірусну хворобу буде знайдено місце швидким тестам на антиген", - наголосив він.
За словами Ляшка, раніше використовувалися швидкі тести тільки на наявність антитіл.
"Сьогодні у США вже зареєстровано чотири виробники швидких тестів на антиген", - додав він і уточнив, що вже були випущені рекомендації щодо стратегії тестування швидкими тестами на антиген і вони вже використовуються у США.
Ляшко зазначив, що ВОЗ також оновлює протокол, який відразу буде використаний і в стратегії щодо збільшення кількості тестувань в Україні.
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02.09.2020 11:07 Ответить
О! Молодец! О Святом Ляшке только хорошее и тебя тоже вместе с ним живым в Безвирусное Царство Ковида возьмут. Только лижи чаще и глубже!
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02.09.2020 11:12 Ответить
Клинические испытания логично было бы провести на клинических идиотах!
Поэтому, будьте любезны, проверьте вначале эти вакцины на Ляшке )))
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02.09.2020 11:31 Ответить
Ковидианские хроники .....эпилог.....
https://censor.net/news/3195824/kolichestvo_pogibshih_ot_covid19_izmeryalos_by_ne_sotnyami_a_tysyachami_esli_by_metro_ne_zakryli_geraschenko?fbclid=IwAR1L092TcDEcRf7kYSfcIH_7md-KLjqpnsabWg_Bt-1GnxtU7Ux29Ld4Yqc
https://censor.net/news/3196443/kiev_gotovitsya_k_otkrytiyu_metro_na_stantsiyah_nanositsya_razmetka_napominayuschaya_o_distantsii_klichko?fbclid=IwAR0cZR0rzQlJarhtE8It6xJVFvMWYiLVlSb-ptdcDwsDdHb0HH7B9FyQD9c
Теория заговора, говорите? Какой заговор, такого быть не может. Хотя вот Гитлер в теорию заговора не верил так ему заговорщики портфель со взрывчаткой прямо под ноги поставили. Некоторые руские импираторы в заговор тоже не верили, так их то табакеркой , то шарфиком шелковым.... А так никаких заговоров и обмана , во всемирном масштабе , нет и не было и быть не может. Глупость это, какой заговор? При чем тут Билл? А ВОЗ тут при чем? Ну ошиблись, бывает.... Правда чисто теоретически заговор таки возможен, вот в Murder on the Orient Express обыграна такая ситуация. Напомню - лгали все, лгали по заранее разработанному плану
Ситуация с Ковидом вообще идентична один к одному. Плюс Ганс Христиан Андерсен. Ложь вокруг этого узел-момента была ложью с самого начала. Многослойная, противоречащая здравому смыслу и позиции доковидной Науки, Ложь с большой буквы. "Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой". А ложь, повторенная триллион раз ,становится аксиомой и научной истинной.
Остается лишь повторить вслед за папашей Мюллером - "Верить нельзя никому, даже самому себе. Мне - можна".
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02.09.2020 11:56 Ответить
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9664
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02.09.2020 12:01 Ответить
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8151
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02.09.2020 12:01 Ответить
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2262
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02.09.2020 12:02 Ответить
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5548
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02.09.2020 12:02 Ответить
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7817
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02.09.2020 12:04 Ответить
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8676
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02.09.2020 12:04 Ответить
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3573
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02.09.2020 12:05 Ответить
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4353
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02.09.2020 12:06 Ответить
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3974
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02.09.2020 12:06 Ответить
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2038
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02.09.2020 12:08 Ответить
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8069
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02.09.2020 12:08 Ответить
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2942
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02.09.2020 12:33 Ответить
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9046
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02.09.2020 12:33 Ответить
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 21
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02.09.2020 12:49 Ответить
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5022
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02.09.2020 12:50 Ответить
Купляйте у Білла Гейтса у нього вакцина зроблена ще до біологічної війни ним же освяченої!
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02.09.2020 14:03 Ответить
 
 