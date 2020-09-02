Во время частных бесед я понял, что у Лукашенко раздвоение личности, - Квасьневский

Экс-президент Польши Александр Квасьневский считает, что Европа должна поддержать и суверенитет Беларуси, и стремление белорусов к демократии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью BBC.

По его словам, ситуация в Беларуси развивается очень динамично: "Впервые, что важно, мы видим такую резкую реакцию общества, хотя, я думаю, не впервые в истории Беларуси президентские выборы были сфальсифицированы. Но такая резкая реакция - впервые. И я объясняю это тем, что, несмотря на фальсификации предыдущих выборов, Лукашенко в них побеждал. А нынешние выборы он проиграл, отсюда и реакция людей".

"Очень важная роль молодого поколения. Лукашенко находится у власти 26 лет. А это означает, что молодые избиратели родились во времена правления Лукашенко, они живут во времена правления Лукашенко и категорически не согласны умереть при Лукашенко", - отметил Квасьневский.

Еще одним фактором он называет то, что после небыстрого, но постоянного роста экономики ситуация в прошлом году осложнилась. К этому добавилось то, что многие белорусы за последние годы посещали Польшу, Литву, Западную Европу и видели, что можно жить и не в авторитарной стране.

"Мы имеем дело с принципиально новой ситуацией в Беларуси. Для некоторых она неожиданная, для меня - ожидаемая. Я удивлен лишь масштабами этого процесса. Я ожидал протестов меньших масштабов", - добавил польский политик.

По его мнению, Лукашенко в последние дни потерял полноту власти. Как пример он упоминает известное видео "президента" с автоматом, а рядом с ним идет его 15-летний сын.

"Я понял в последние дни, что он утратил полноту власти и упустил множество возможностей. Это хорошо известное видео, где он, вооруженный "Калашниковым", идет рядом со своим пятнадцатилетним сыном. Они - в одиночестве. И это очень символично. Это показывает, что он не такой сильный, как мы считали, или, в первую очередь, как он сам считал. Какая ситуация сейчас? Я думаю, что сейчас очень чувствительный момент, потому что, с одной стороны, Лукашенко пытается остановить протесты и контролировать ситуацию. И конечно, он может это сделать, потому что, в первую очередь, у него по-прежнему много сторонников в его администрации, в КГБ, ОМОНе. Я не знаю, какая у него поддержка среди военных, но полагаю, он может контролировать ситуацию до определённой степени.

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Главный вопрос заключается в решительности протестующих. Если люди на улице продолжат протестовать, если будет больше протестов на заводах, забастовки - очень важный фактор, тогда ситуация для Лукашенко будет гораздо более сложной. Жесткие методы не сработают или создадут драматические ситуации с жертвами. И тогда вопрос в том - что случится дальше? И это очень сложно предсказать. То, что делает Россия, до определенной степени очевидно, потому что Россия хочет удержать Беларусь в своей сфере влияния, и последние заявления Путина показывают, что "в случае необходимости мы окажем военную помощь Лукашенко". Но, по моему мнению, даже Россия не слишком заинтересована пойти на столь жесткие меры", - сказал Квасьневский.

Бравший интервью журналист упомянул недавние слова главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля, что ЕС не намерен превращать Беларусь во вторую Украину.

На это Квасьневский ответил: "Если альтернативой будет суверенная Беларусь с Лукашенко или отсутствие суверенитета Беларуси в связи с концом Лукашенко, наш выбор должен быть ясным — суверенная Беларусь. Но главный вопрос — желание и воля белорусского народа. На протяжении долгого времени белорусский народ не был слишком активен на арене борьбы за демократию, но все, что мы видели в прошлом месяце, в последние недели, показывает, что белорусы хотят одного - они хотят честных и свободных выборов. И Европа должна полностью поддержать эту идею, потому что это одна из главных, фундаментальных ценностей европейского сообщества".

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По его мнению, Европа должна поддерживать и суверенитет Беларуси, и желание белорусов иметь больше демократии — в частности, честные и свободные выборы.

О самом Лукашенко бывший польский президент говорит как о противоречивой личности.

"Когда я встретил Лукашенко, а мы одного возраста и были довольно молоды, он стал президентом, когда ему было 40, мне 41 год, так вот, у нас были частные беседы, и я понял, что у Лукашенко раздвоение личности. С одной стороны, он - мачо, он любит им быть. Конечно, это из-за его темперамента, его прошлого, его образования, а точнее, честно говоря, отсутствия образования. Иногда он чувствовал, что может сделать все, что хочет, никаких ограничений, никаких границ. Он - сильный, он - самый лучший, и так далее. И его личность мачо была необычайно сильно выражена. Но я видел и другого Лукашенко. Когда мы с ним проводили неофициальные переговоры с глазу на глаз, очень часто он был необычайно прагматичным человеком, трезво оценивал ситуацию, понимал границы, понимал, что необходимо сделать, он был готов идти на компромисс.

Конечно, это было некоторое время назад, но все равно, у меня такое чувство, что по-прежнему существует Лукашенко с этими двумя составляющими своей личности, даже если прагматичная часть его личности - всего 20%. Я видел такого Лукашенко и раньше", - рассказал бывший президент Польши.

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"Если бы у меня была возможность честно и открыто с ним поговорить, я бы сказал ему: "Саша, смотри, 26 лет - это большой срок. И ты упустил первую возможность. Если бы ты ушел пять лет назад, люди бы запомнили тебя хорошим президентом, человеком, который изменил их жизнь, повысил уровень жизни. Сегодня ты должен понимать, что ты - у финишной черты. И ты должен решить, как закончить этот долгий период и будет ли твое наследие хорошим или плохим", — cказал Александр Квасьневский.