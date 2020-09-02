За вчера на меня открыли два уголовных дела: Офис президента превратился в репрессивный станок, - Лерос. ВИДЕО

Офис президента превратился в репрессивный станок, который по звонку на кого-то открывает дела, на кого-то закрывает.

Об этом заявил народный депутат Гео Лерос, комментируя свое исключение из фракции "Слуга народа", передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Мне с казал один з замов фракции ("СН". – Ред.), который, в том числе, разговаривал с президентом (Владимиром Зеленским. – Ред.), что это (исключение Лероса из фракции. – Ред.) личное требование президента. Я думаю его (Зеленского. – Ред.) крайне расстраивает слышать правду о происходящем в стране, о том градусе и тех неправильных шагах, которые совершает лично президент и его Офис президента", - заявил Лерос.

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"Я никак не предал свои принципы. У меня есть возможность говорить правду и говорить то, что я думаю", - добавил нардеп.

Комментируя возможность лишения его мандата, Лерос сказал: "Мы императивный мандат не приняли, поэтому нет возможности исключить меня из парламента. Я вчера из интернета узнал, что открыли еще одно уголовное дело, потом мне направили, что еще одно уголовное дело. Открыты за вчера два уголовных дела. Адвокаты сейчас этим занимаются. Это единственные рычаги, которые у них есть. Офис президента превратился в репрессивный станок, который по звонку на кого-то открывает дела, на кого-то закрывает, поэтому ничего удивительного в этом нет".

Отвечая на вопрос о расследовании поджога его автомобиля, Лерос ответил: "Я думаю, что в любом случае такие действия (поджог автомобиля. – Ред.) совершаются непосредственно по молчаливому согласию Офиса президента. У меня нет бизнеса. У меня нет никаких бытовых вопросов, которые нужно было бы с кем-то делить. Это в любом случае идет политическое давление".

Лерос отметил, что пока не планирует вступать другую фракцию или депутатскую группу.

Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.