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Новости Скандалы в Слуге народа
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За вчера на меня открыли два уголовных дела: Офис президента превратился в репрессивный станок, - Лерос. ВИДЕО

Офис президента превратился в репрессивный станок, который по звонку на кого-то открывает дела, на кого-то закрывает.

Об этом заявил народный депутат Гео Лерос, комментируя свое исключение из фракции "Слуга народа", передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Мне с казал один з замов фракции ("СН". – Ред.), который, в том числе, разговаривал с президентом (Владимиром Зеленским. – Ред.), что это (исключение Лероса из фракции. – Ред.) личное требование президента. Я думаю его (Зеленского. – Ред.) крайне расстраивает слышать правду о происходящем в стране, о том градусе и тех неправильных шагах, которые совершает лично президент и его Офис президента", - заявил Лерос.

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"Я никак не предал свои принципы. У меня есть возможность говорить правду и говорить то, что я думаю", - добавил нардеп.

Комментируя возможность лишения его мандата, Лерос сказал: "Мы императивный мандат не приняли, поэтому нет возможности исключить меня из парламента. Я вчера из интернета узнал, что открыли еще одно уголовное дело, потом мне направили, что еще одно уголовное дело. Открыты за вчера два уголовных дела. Адвокаты сейчас этим занимаются. Это единственные рычаги, которые у них есть. Офис президента превратился в репрессивный станок, который по звонку на кого-то открывает дела, на кого-то закрывает, поэтому ничего удивительного в этом нет".

Отвечая на вопрос о расследовании поджога его автомобиля, Лерос ответил: "Я думаю, что в любом случае такие действия (поджог автомобиля. – Ред.) совершаются непосредственно по молчаливому согласию Офиса президента. У меня нет бизнеса. У меня нет никаких бытовых вопросов, которые нужно было бы с кем-то делить. Это в любом случае идет политическое давление".

Лерос отметил, что пока не планирует вступать другую фракцию или депутатскую группу.

Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) Слуга народа (2629) Офис Президента (1796) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+74
Давай Лерос!!! Пора заканчивать эпоху клоунов!!!
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02.09.2020 11:23
+36
Главклоун вызывает лишь брезгливость, презрение и омерзение. Такое же чувство люди испытывали к дваждынесудимому страусозаводчику Чивокуне. Подлое, злопамятное, ничтожное и сцыкливое существо, годами высмеивающая третьесортным "нижепоясным" юмором, украинский народ, чиновников, президентов, страну Украину, обиделось на здравую критику от депутата из своей фракции. Тьфу на тебя тварь дрожащая, ты думаешь мы забыли как ты перед Кадыровым извинялся.
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02.09.2020 11:43
+32
Узеленські наобирали "найчесніших і найвеличніших". А що по факту? Дрібні люди з гігантськими комплексами.
Зєля актор. А актори живляться славою та визнанням. І якщо їх кажуть, що номер- лайно, то це акторів знищує морально.

Зєля - ти гівняний актор і гівняний презедент...
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02.09.2020 11:28
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за 30 лет независимости ворье во власти превратило индустриальную Неньку в Найбеднейшую в Европе . . . только одно радует . . . хорошо хоть что всем рулили свои - а не заезжие, за исключением одного . . . у того родаки были из королевства Румыния
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02.09.2020 13:36 Ответить
иплан, это в Ольгино так в методичках говорят писать? Во что превратило расию ворье у власти, лучше расскажи
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02.09.2020 13:56 Ответить
пырла касапская . . . рейтинг от МВФ посмотри. . .
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02.09.2020 14:03 Ответить
и че? Мне на улицы достаточно посмотреть, на рейтинги эти токо кацапы смотрят отчего-то...это правда, что у вас 40% населения не имеет туалета в доме?
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02.09.2020 14:12 Ответить
. . . (гугл . . . В Украине количество бедных достигнет 45% в 2020 году - Минсоцполитики)
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02.09.2020 14:05 Ответить
наблюдаю их в огромных количествах в ресторанах, в Океан Плазе, и других местах...меняй методички, ольгинский иплан)
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02.09.2020 14:14 Ответить
Слышь ты, срань лапотная, на паРаше почти половина населения живёт менее чем на 15 тысяч рЖублей, т.е. на жалких 200 баксов, 80 процентов ********* смело можно относить к нищедрани с африканским уровнем нищеты. И это на вЯлика1 энергетической супер-пупер дЯржаве, после 15 лет золотого дождя из нефтебаксов... Пять триллионов, пять тысяч миллиардов баксов, на минуточку... И что в итоге?

так шта засунь себе свои рейтинги в дупу, болезный, большинству кацапсин нечего щеки раздувать, так как подавляющее их большинство в сраном кацапо-ордынском Замкадье живёт отнюдь не лучше украинцев. И даже в нерезиновой шоколадные времена закончились в 2014 году, а в последний год так и полный писец даже у дарагих масквичей.
Выдыхай, убогий, со своими рейтингами и красивыми бордюрами от масквабадская оленевода собьянина))
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02.09.2020 16:01 Ответить
пырла касапская . . . рейтинг от МВФ посмотри
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02.09.2020 14:02 Ответить
Лерос - терміново поміняй призвище на ВОВК!! і тобі нічого ніхто не зробить!! Хош - зраджуй страну, хош - владу захоплюй, хош - ріж правду-матку Президенту...НІЧОГО!! ГПУ та ОП будуть шити справи, а судді їх будуть відносити у туалет на потреби....йще доплату зроблять гідну судді ВОВКА - 230 тис.грн, та довічне утримання, після виходу на пенсію 125 тис.грн.....
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02.09.2020 14:52 Ответить
Поміняй краще "голубева" на "вовчиця" і з тобою все стане ясно.
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02.09.2020 15:03 Ответить
Мафия конченая
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02.09.2020 15:30 Ответить
Упс ., а выгонять Зеленского ,надо было еще вчера
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02.09.2020 16:40 Ответить
Не дадим Лероса в обиду. Да сгинет ЗеБанда!
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02.09.2020 22:02 Ответить
кто это вообще такой?
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03.09.2020 06:34 Ответить
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