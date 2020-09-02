Арахамия об исключении Лероса: Я его предупреждал, что если он перейдет "красную линию" и будет говорить на президента, то будут последствия. ВИДЕО

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отрицает, что начал собирать подписи за исключение из фракции Гео Лерос после звонка президента.

Об этом он рассказал журналистам перед началом заседания ВР, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Это не правда ... У нас была с Гео Лерос негласная договоренность. Он член нашей фракции, у него был личный конфликт с главой ОП. Мы к этому, как фракция, относились абсолютно нейтрально: полгода он выступал, делал заявления. Все, что он ни делал, мы к этому относились нейтрально. Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента и говорить, что он мне не нравится, я критикую его программу, действия, - это нормальный процесс, если человек скажет, что ей здесь не нравится находиться и я пойду к другой партии. Поэтому мы ему фактически помогли не потерять мандат, пусть остается внефракционным", - сказал Арахамия.

По словам нардепа, он разговаривал с Леросом перед его выступлением.

"Он не самостоятельно эти тексты пишет. Знаю кто, но не буду говорить. Я к нему подошел и сказал, что у меня есть информация, что сегодня ты перейдешь красную линию и будешь уже говорить на президента. Ты же понимаешь последствия? Он мне сказал, что да", - рассказывает Арахамия.

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Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.