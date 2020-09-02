Арахамия об исключении Лероса: Я его предупреждал, что если он перейдет "красную линию" и будет говорить на президента, то будут последствия. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отрицает, что начал собирать подписи за исключение из фракции Гео Лерос после звонка президента.
Об этом он рассказал журналистам перед началом заседания ВР, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это не правда ... У нас была с Гео Лерос негласная договоренность. Он член нашей фракции, у него был личный конфликт с главой ОП. Мы к этому, как фракция, относились абсолютно нейтрально: полгода он выступал, делал заявления. Все, что он ни делал, мы к этому относились нейтрально. Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента и говорить, что он мне не нравится, я критикую его программу, действия, - это нормальный процесс, если человек скажет, что ей здесь не нравится находиться и я пойду к другой партии. Поэтому мы ему фактически помогли не потерять мандат, пусть остается внефракционным", - сказал Арахамия.
По словам нардепа, он разговаривал с Леросом перед его выступлением.
"Он не самостоятельно эти тексты пишет. Знаю кто, но не буду говорить. Я к нему подошел и сказал, что у меня есть информация, что сегодня ты перейдешь красную линию и будешь уже говорить на президента. Ты же понимаешь последствия? Он мне сказал, что да", - рассказывает Арахамия.
Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".
После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.
Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.
Пожалуйста, подождите...
Но ничего... вам за все прийдется ответить рано или поздно...
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
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Дурень не запідозрить, а розумний все зрозуміє
На "самого народного президента" говорить нельзя.
ЗЕ окончательно превратился в *****.
Один из зеленой кунсткамеры.
Так, при Порошенко теж були критики Порошенко у фракції БПП.
Ми знаємо принаймні двох - лещенко і наєм.
Критикували, знаходили «корупцію», виводили на чисту воду «схеми».
Але в порівнянні з тим, що вчора оприлюднив Лерос - Єрмак співробітник ГРУ на хвилиночку в офісі президента! Кришування спирту, контрабанди і наркотрафіку другом президента і головою СБУ! - поряд з цим увесь компромат на Порошенка виглядає, як дитячий лепіт.
Ви тільки уявіть, що б було, якби ТАКЕ розказали про Порошенка - хоча і Порошенко не святий, але просто в порівнянні.
При цьому - ані лещенка, ані наєма з фракції за півгодини не виключали - самі вийшли за тиждень до позачергових виборів.
Ані лещенку ані наєму не спалили жодної автівки.
І лещенко і наєм отримали свої тридцять і більше *********** «за службу» від влади злодїїв, яких вони до влади привели.
От і порівнюйте.
При владі відвертий кримінал і такого лайна жоден в Україні ще не бачив.
А всім цим «леді і джентльменам», які сьогодні перелякано підписались за виключення Лероса - жерти це лайно лопатами.
Разом з улюбленим «президентом», ігорвалерічем і їх друзями з 90-х.
Sergii Iesipov
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Какое оно примитивное....впрочем как и вся «партия»..........🤢
А здесь, блин.......даже с детским садом не сравнишь.......☹️
зєлєнь, як воно?
Ото вже обрало бидло, так обрало ...