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Новости Политика Украины
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скандал (4447) Арахамия (956) Слуга народа (2548) Лерос Гео (375)

Арахамия об исключении Лероса: Я его предупреждал, что если он перейдет "красную линию" и будет говорить на президента, то будут последствия. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отрицает, что начал собирать подписи за исключение из фракции Гео Лерос после звонка президента.

 Об этом он рассказал журналистам перед началом заседания ВР, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это не правда ... У нас была с Гео Лерос негласная договоренность. Он член нашей фракции, у него был личный конфликт с главой ОП. Мы к этому, как фракция, относились абсолютно нейтрально: полгода он выступал, делал заявления. Все, что он ни делал, мы к этому относились нейтрально. Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента и говорить, что он мне не нравится, я критикую его программу, действия, - это нормальный процесс, если человек скажет, что ей здесь не нравится находиться и я пойду к другой партии. Поэтому мы ему фактически помогли не потерять мандат, пусть остается внефракционным", - сказал Арахамия.

По словам нардепа, он разговаривал с Леросом перед его выступлением.

"Он не самостоятельно эти тексты пишет. Знаю кто, но не буду говорить. Я к нему подошел и сказал, что у меня есть информация, что сегодня ты перейдешь красную линию и будешь уже говорить на президента. Ты же понимаешь последствия? Он мне сказал, что да", - рассказывает Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лерос: Вы, подонки, меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом

Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.
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Топ комментарии
+73
Если человек говорит честно и то что реально все видят, то будут последствия. Зеленский все.... Можно на нем ставить крест.
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02.09.2020 11:25
+57
Арахамия об исключении Лероса: Я его предупреждал, что если он перейдет "красную линию" и будет говорить на президента, то будут последствия - Цензор.НЕТ 4806
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02.09.2020 11:32
+51
Вот где у зеленых красные линии пролегают. А не в вопросах суверенитета
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02.09.2020 11:26
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А, що, при Порошенко не виключали з фракції депутатів, які йшли в розріз з "лінією партії"? Таке ж саме лайно.
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02.09.2020 12:23 Ответить
зелупень фывафы фываф, то кого там исключали с ПП? давай прогундось нам фамилии
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02.09.2020 13:24 Ответить
вошь, ну ведь земразь по твоему лучше чем порошенко?
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02.09.2020 21:01 Ответить
Арахамия, ты сам уже за той красной линией вместе с остальными "Свиньями народа"...
Но ничего... вам за все прийдется ответить рано или поздно...
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02.09.2020 12:04 Ответить
Скажіть тупій абрахамії , що в нас зараз немає президента .
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02.09.2020 12:05 Ответить
Можна сказати помилка народу (виборців). Народ також має право на помилку.
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02.09.2020 18:18 Ответить
Більшу(кращу) частину свого життя довелося прожити в смердючому совку . Тому , коли Україна стала незалежною з'явилася надія на нормальне , Європейське , цивілізоване життя , хоча б для дітей та онуків . Але те , що Ви називаєте "народ" (насправді це насєлєніє)постійно "помиляється" . І півтора роки тому вони таке вчудили , що перевершили самі себе . А при чому тут справжній Український Народ ? Чому ми повинні страждати завдяки ватним совкам-зебілам ?
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02.09.2020 18:59 Ответить
Тому і страждаємо, що на виборах присутніх більше "насєлєнія" чим справжнього народу. Царизм і той смердючий совок приклали багато зусиль щоб народ став "насєлєнієм".
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02.09.2020 19:35 Ответить
"Арахамия об исключении Лероса: Я его предупреждал, что если он перейдет "красную линию" и будет говорить на президента, то будут последствия." - ещё Израиль предупреди, там тоже правду говорят про Зеленского - Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
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02.09.2020 12:05 Ответить
Зеленського треба з усім його кодлом гнати геть з України.
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02.09.2020 12:05 Ответить
Это равносильно, что щуку в речке утопить. Пусть сначала ответят за содеянное.
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02.09.2020 12:09 Ответить
вот такая она-зеленая справедливость
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02.09.2020 12:06 Ответить
О вислюке шморкле нельзя говорить правду? А прейдется.
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02.09.2020 12:09 Ответить
Депутат Лерос был очень деликатен в своей критике президента. И за это сразу выгнать из фракции?! Это уже какая-то диктатура. Арахамія про виключення Лероса: Я його попереджав, що якщо він перейде "червону лінію" і казатиме на президента, то будуть наслідки - Цензор.НЕТ 2437
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02.09.2020 12:11 Ответить
Лєрос Зєлю взагалі не критикував. Але те, що він сказав про його голову ОП, робить з Зєлі, або дебіла, або такого самого шпигуна, як і Єрмак.
____________
Дурень не запідозрить, а розумний все зрозуміє
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02.09.2020 12:19 Ответить
обезьяна с вечного бодуна
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02.09.2020 12:15 Ответить
ЗНХ ПНХ !
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02.09.2020 12:18 Ответить
ЗЕгОВНО бурлит
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02.09.2020 12:19 Ответить
Вот оно так оказывается.
На "самого народного президента" говорить нельзя.

ЗЕ окончательно превратился в *****.
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02.09.2020 12:34 Ответить
і що ж це за "червона лінія" у квартальної зеленошмарклевої слугоуродівської мерзоти?
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02.09.2020 12:39 Ответить
Мабуть резинка від трусів.
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02.09.2020 19:36 Ответить
Арахамия похож на грязного, черного, небритого сперматозоида..
Один из зеленой кунсткамеры.
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02.09.2020 12:41 Ответить
Как вам такие "демократичные" методы? А, "дорогеньки"?
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02.09.2020 12:43 Ответить
У зебилов как на воровской сходке круговая порука себе подобных преступников.Если по вагнеровцам подтвердится измена красные линии араХАМии не помогут.
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02.09.2020 12:48 Ответить
Оказывается зе святая корова , и трогать его зась.
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02.09.2020 12:50 Ответить
Арахамія про виключення Лероса: Я його попереджав, що якщо він перейде "червону лінію" і казатиме на президента, то будуть наслідки - Цензор.НЕТ 5670
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02.09.2020 12:55 Ответить
Если человек будет честно о ПреЗЕдент, то агрохимия затравит его дустом.
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02.09.2020 12:58 Ответить
Господи, ну й пики в цих слуг народу, одна другої ліпше. Несила бачити.
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02.09.2020 13:01 Ответить
Та ладно! Пики -- то такое, нам с ними не спать. А вот то, что у них ума нет -- это уже проблема для нас.
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02.09.2020 13:14 Ответить
Зекэшбэк

Арахамія про виключення Лероса: Я його попереджав, що якщо він перейде "червону лінію" і казатиме на президента, то будуть наслідки - Цензор.НЕТ 3986

Так, при Порошенко теж були критики Порошенко у фракції БПП.
Ми знаємо принаймні двох - лещенко і наєм.
Критикували, знаходили «корупцію», виводили на чисту воду «схеми».

Але в порівнянні з тим, що вчора оприлюднив Лерос - Єрмак співробітник ГРУ на хвилиночку в офісі президента! Кришування спирту, контрабанди і наркотрафіку другом президента і головою СБУ! - поряд з цим увесь компромат на Порошенка виглядає, як дитячий лепіт.

Ви тільки уявіть, що б було, якби ТАКЕ розказали про Порошенка - хоча і Порошенко не святий, але просто в порівнянні.
При цьому - ані лещенка, ані наєма з фракції за півгодини не виключали - самі вийшли за тиждень до позачергових виборів.
Ані лещенку ані наєму не спалили жодної автівки.
І лещенко і наєм отримали свої тридцять і більше *********** «за службу» від влади злодїїв, яких вони до влади привели.
От і порівнюйте.

При владі відвертий кримінал і такого лайна жоден в Україні ще не бачив.

А всім цим «леді і джентльменам», які сьогодні перелякано підписались за виключення Лероса - жерти це лайно лопатами.
Разом з улюбленим «президентом», ігорвалерічем і їх друзями з 90-х.
Sergii Iesipov
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02.09.2020 13:03 Ответить
Конечно, критиковать Зе нельзя! Он же Бог, или как минимум полу-Бог! Реинкарнация Христа, Буды и Моиссея! Сам он в свое время "справедливо бичевал" пороки нашего общества с тв экранов, указывая на схожесть поведения нашей страны в эпоху президенства Бариги с проститукой. Но его критиковать нельзя! И да!! ЕМУ НЕ СТЫДНО!!!
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02.09.2020 13:12 Ответить
О, лепят украинского Навального) Сначала кипятком писял за партию за родину, а теперь решил всех изобличить вдруг резко так. Ну-ну. Судя по всему кураторы бубочки поняли что игнорировать рейтиговое пике уже нет никакой мочи и выборы будут слиты сначала местные, а потом президентские и парламентские. Настало время раскладывать яйца по разным кошикам снова. Вангую, скоро его арестуют, потом соберут митинг в поддержку под кпз, жиденький такой, но соберут. Потом он запилит свою партию, попутно бегая по ТВ шоу в том числе на 112, с солидными вливаниями все тех же олигархов. В общем будет отгрызать куски у рыгов и пети, ну и попутно собирать протестный электорат кому нужны очередные "новые" лица. Чем не новое лицо, да еще и с экзотической фамилией)
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02.09.2020 13:13 Ответить
«....если он перейдет «красную линию» и будет говорить на президента, то будут последствия»(с)
----------------
Какое оно примитивное....впрочем как и вся «партия»..........🤢
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02.09.2020 13:14 Ответить
Кстати даже дети знают/понимают, что любая критика нужна/полезна=>можно видеть свои «минусы» и делать нужные выводы......
А здесь, блин.......даже с детским садом не сравнишь.......☹️
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02.09.2020 13:48 Ответить
о как....ослик святой !!!
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02.09.2020 13:21 Ответить
Ким Чен Зе и кимчензешники рукожопые...
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02.09.2020 13:24 Ответить
Президент-священная корова.
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02.09.2020 13:44 Ответить
Вот сколько надо ещё терпения , сколько выдержим??? Неужели все 4 года до конца???? Это просто издец , что во власти, кто у власти...
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02.09.2020 13:49 Ответить
Вы посмотрите на фейс его лица врун хапуга жополиз лицо шарикова не обремененное интеллектом да и почти вся партия такая СН даже слово партия им не подходит сборище хапуг балганщики
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02.09.2020 13:50 Ответить
О хлопці, та ви помаленьку скочуєтесь до "пацанчиків чьотких",які також "порожняк не гнали".Та це і не дивно, бо вся оця шобла,була підібрана на хвилі бліц-крігу каломойським і мертвечуком. Пів на пів.
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02.09.2020 13:51 Ответить
ЗЕленая банда при власти ничем не отличается от шоколадной
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02.09.2020 13:53 Ответить
Та ні! Тобі шоколад не подобається, бо ти привик жрати гімно.
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02.09.2020 13:59 Ответить
у шоколадного много наворованного бабла - чтобы купить себе шестерок
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02.09.2020 14:15 Ответить
Тебя бы не купил, ты дешовка, а не шестерка
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02.09.2020 16:08 Ответить
Эта мартышка вторая из окна выпадет. Очень скоро, когда народ начнёт этих чудаков, нарисовавшихся из ниоткуда, выбрасывать из окон их кабинетов.
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02.09.2020 14:00 Ответить
Арахамія про виключення Лероса: Я його попереджав, що якщо він перейде "червону лінію" і казатиме на президента, то будуть наслідки - Цензор.НЕТ 2173
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02.09.2020 14:03 Ответить
когда вы нажретесь?еще ни одного не разорвало.а жалко.
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02.09.2020 14:10 Ответить
он перейдет "красную линию" и будет говорить на президента.... Арахамія про виключення Лероса: Я його попереджав, що якщо він перейде "червону лінію" і казатиме на президента, то будуть наслідки - Цензор.НЕТ 8434
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02.09.2020 14:12 Ответить
Все больше и больше "Слуги народа" превращаються в шайку обслуживающую интересы коррупционеров, олигархов и российских агентов влияния. Эх скоро заживем!!! Скро Зеля объявит, что россияне нам не враги, а братья и Крым они справедливо забрали, а на Донбассе надо просто перестать стрелять и стать мишенью для мышебратьев.
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02.09.2020 14:29 Ответить
О ЗеБожестве только хорошое можно говорить.
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02.09.2020 14:36 Ответить
А шо, уже культ зеличности .?? Арахамія про виключення Лероса: Я його попереджав, що якщо він перейде "червону лінію" і казатиме на президента, то будуть наслідки - Цензор.НЕТ 6935
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02.09.2020 15:21 Ответить
А что в Украине уже Диктатура как на роССии?
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02.09.2020 15:29 Ответить
Если президент нюхает кокс то глава его партии всегда будет какой-то арахуйня.
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02.09.2020 15:54 Ответить
**-на ти арахамія
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02.09.2020 16:58 Ответить
Ёпта, как про покойника, или хорошо, или никак 😁
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02.09.2020 17:21 Ответить
Никто и не сомневался, арахмания, что у вас не партия, а ОПГ. И что депутатеры ваши не имеют реально никакой поддержки избирателей - просто рупоры и нажиматели кнопки по команде, и каждого из них, в случае отклонения от "курса партии", можно запросто турнуть.
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02.09.2020 18:00 Ответить
Чистий путінізм...
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02.09.2020 20:58 Ответить
"...и будет говорить на президента, то будут последствия" - презЕдент залезет под кроватку, обнимет ночную вазу, позвонит баканову, затем маме риме, чтоб она сказала что он у неё хороший!
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02.09.2020 20:58 Ответить
какой високій слог... талантіщє Арахамія про виключення Лероса: Я його попереджав, що якщо він перейде "червону лінію" і казатиме на президента, то будуть наслідки - Цензор.НЕТ 7790
зєлєнь, як воно?
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02.09.2020 23:17 Ответить
АРАХАМІЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ Арахамія про виключення Лероса: Я його попереджав, що якщо він перейде "червону лінію" і казатиме на президента, то будуть наслідки - Цензор.НЕТ 545
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02.09.2020 23:34 Ответить
У Арахамії така сама пропита морда, як і у Зеленського.
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03.09.2020 05:59 Ответить
з рота ХАРЯрамії якесь зелене блювотиння ллється! А що Део Ланос десь збрехав???? А що дьЄРМАК не продавав державні посади???? А що дьЄРМАК не злив спец. операцію в Білорусі, що після цього аж самому В.А.ЗЕЛЕН-у прийшлось летіти до ЛУКАША І ПРОСИТИ ВИДАТИ ЧЕКІСТІВ Україні????? А що ХОЧА БИ ОДИН ОЛІГАРХ ПОСАДЖЕНИЙ???? А що В.А.ЗЕЛЕН-ий не обіцяв "ніякого куміства", але ВСЕ-ОДНО понаставляв на державні посади друзів і найближче оточення з 95-ого ГЕТТО???? нема кого захищати....
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03.09.2020 06:28 Ответить
=щирі= "українці" ...
Ото вже обрало бидло, так обрало ...
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03.09.2020 21:06 Ответить
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