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Уровень иммунизации от кори и краснухи до конца года достигнет 78%, для коллективного иммунитета нужно 95%, - Ляшко

Уровень иммунизации от кори и краснухи до конца года достигнет 78%, для коллективного иммунитета нужно 95%, - Ляшко

Уровень иммунизации от кори, паротита, краснухи (КПК) до конца года составит 78% при нынешнем темпе, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета (95%).

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вакцинация, по которой, исходя из темпов охвата прививками, мы не достигнем уровня 2019 года - КПК. Почти все области, кроме Закарпатской, Черниговской и Одесской, улучшили темпы охвата прививками, но если мы будем продолжать вакцинацию в таком же темпе, то до конца года выйдем на 78% при рекомендованном в 95%. Самые низкие уровни охвата прививками КПК в Львовской, Закарпатской, Харьковской, Черновицкой, Волынской, Херсонской, Черкасской, Ивано-Франковской, Ривненской, Винницкой, Житомирской, Сумской и Черниговской областях", - сказал он.

"Государство закупает вакцины от 10 инфекционных болезней. Вакцины для профилактики полиомиелита в Украине более 2 млн доз, оральной вакцины от полиомиелита около 2 млн доз, для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка - 560 тыс. доз, для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита и Hib-инфекции - 735 тыс. доз, дифтерии и столбняка для взрослых - более 2 млн доз, вакцина для гепатита и Hib-инфекции - более 1 млн доз, вакцина КПК - более 1,2 млн доз",- добавил Ляшко.

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Автор: 

вакцина (3815) корь (228) Ляшко Виктор (1364)


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Вот то, о чем действительно стоит заботиться, а не о виртуальном барановирусе.
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02.09.2020 12:01 Ответить
...Уважаемый редактор,
Может лучше про реактор?...(с)
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02.09.2020 12:56 Ответить
 
 