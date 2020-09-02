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взятка (5947) Холодницкий (704) САП (1948) Ильяшенко (10)

Рекордная взятка в $6 млн: отстраненный налоговик Ильяшенко вышел из СИЗО под залог в 42 млн грн

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Рекордная взятка в $6 млн: отстраненный налоговик Ильяшенко вышел из СИЗО под залог в 42 млн грн

Отстраненный от должности первого замначальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко вышел из СИЗО под 42 млн грн залога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик "Автомайдан" в Facebook.

"За отстраненного от должности первого заместителя начальника киевской налоговой Николая Ильяшенко внесли 42 млн грн залога. Он должен выйти из СИЗО. Но с определенными условиями: не покидать Киев без разрешения, носить электронный браслет, но без сдачи загранпаспортов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в общем, все трое задержанных по делу о взятке в $6 млн внесли залоги на общую сумму 202 млн грн:

- 120 млн - за экс-руководительницу организационного департамента ГФС Елену Мазурову,
- 40 млн - за экс- менеджера Burisma Андрея Кичу,
- 42 млн - за Ильяшенко.

Напомним, Ильяшенко взяли под стражу с альтернативой 84 млн грн. Позже суд продлил арест подозреваемого, однако вдвое уменьшил ему залог – до 42 млн грн.

Напомним, САП и НАБУ 12 июня сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

Также на Цензор.НЕТ: Рекордная взятка в $6 млн: стало известно, как проходила операция НАБУ

По данным экс-нардепа Сергея Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

14 июня фигуранта дела Николая Ильяшенко отстранили от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве. На следующий день Высший антикоррупционный суд принял решение о содержании его под стражей.

Читайте также: Вход в ЕРДР для закрытия дела по Злочевскому был произведен с электронного ключа высокопоставленной чиновницы Офиса Генпрокурора Ирины Бакай, - Бутусов

ВАКС арестовал на 60 суток, до 10 августа, с возможностью внесения залога в 40,3 миллиона гривен Андрея Кичу, которого называют директором по правовым вопросам газодобывающей компании "Бурисма", владельцем и руководителем которой является экс-министр экологии времен президентства Виктора Януковича Николай Злочевский.

Рекордная взятка в $6 млн: отстраненный налоговик Ильяшенко вышел из СИЗО под залог в 42 млн грн 01
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Топ комментарии
+23
Простому нариду и так хорошо!
Рекордная взятка в $6 млн: отстраненный налоговик Ильяшенко вышел из СИЗО под залог в 42 млн грн - Цензор.НЕТ 6864
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02.09.2020 11:43
+16
украл 168 отдал 42 отличненько
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02.09.2020 11:42
+10
Залог возвращается после закрытия дела,так что не отдал а положил на хранение)
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02.09.2020 11:45
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Хочете бути справжніми європейцями - завчасно платіть податки. Наповнення державного бюджету України є святим обов'язком для кожного громадянина. Адже саме з бюджету платяться зарплати вчителям, лікарям, стипендії студентам та пенсії пенсіонерам.
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02.09.2020 11:41 Ответить
(c) Зеленских? Рекордная взятка в $6 млн: отстраненный налоговик Ильяшенко вышел из СИЗО под залог в 42 млн грн - Цензор.НЕТ 1262
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02.09.2020 11:47 Ответить
Ну чого ж тільки Зеленських? Від особи президента тут мало що залежить. Така фігня була завжди, при всіх президентах без виключення.
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02.09.2020 11:48 Ответить
Президент це гарант Конституціі,законності, справедливості. Весь народ Украіни в складчину проводить вибори президента,утримує його слуг,апартаменти,курорти,лікарні, непомірно роздутий автопарк, літаки , платить непогану зарплату, а сам живе в злиднях. Так може всенародно послати всих гарантів нинішніх і майбутніх .... Віддачі то немає ніякоі!
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02.09.2020 12:21 Ответить
Був би наш народ розумніший, послав би вже років 20 назад.
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02.09.2020 15:59 Ответить
Ярослав Волохов До бюджету присмокталися різні покидьки.Тому вони забирають ваші податки.
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02.09.2020 11:52 Ответить
Та ні, не присмокталися. Держава це організація різних покидьків. Feel difference?
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02.09.2020 12:11 Ответить
Ярослав Волохов Та ні,саме присмокталися.
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02.09.2020 12:51 Ответить
украл 168 отдал 42 отличненько
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02.09.2020 11:42 Ответить
Залог возвращается после закрытия дела,так что не отдал а положил на хранение)
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02.09.2020 11:45 Ответить
Налог с краж
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02.09.2020 12:17 Ответить
Да. 25% судейским за развал дела. + 25% возвратный залог. Тарифы надо уважать!
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02.09.2020 12:27 Ответить
Для особо одаренных, объясняю. Когда ловят на взятке, эти деньги изымают и они становятся вещдоками. Преступнику их не дарят.
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02.09.2020 13:23 Ответить
После развала дела преступник приобретает статус добропорядочного и его ждёт приз из хранилища вещ.доков Рекордний хабар у $6 млн: відсторонений податківець Ільяшенко вийшов із СІЗО під заставу в 42 млн грн - Цензор.НЕТ 8631
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02.09.2020 13:32 Ответить
О. ЮрЫст нарисовался. Дети в садике и то умнее тебя рассуждают.
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02.09.2020 13:37 Ответить
" в общем, все трое задержанных по делу о взятке в $6 млн внесли залоги на общую сумму 202 млн грн:Источник: https://censor.net/ru/n3217154"
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02.09.2020 12:34 Ответить
Ты думаешь 168 ему подарили? И следствие эти бабки не изъяло? Ты реально так думаешь?
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02.09.2020 13:21 Ответить
В мене склалося стійке враження, що над чудо-президентом дуже довго працювали самі визначні вчені. Такі як професор Преображенський з к-фільму "Собаче серце"...
Але, наука в деяких напрямках - і досі безсила...
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02.09.2020 15:29 Ответить
Простому нариду и так хорошо!
Рекордная взятка в $6 млн: отстраненный налоговик Ильяшенко вышел из СИЗО под залог в 42 млн грн - Цензор.НЕТ 6864
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02.09.2020 11:43 Ответить
Простий народ отримує те, що заслужив. Якщо хоче отримувати більше, то потрібно ставати складним народом. У москалів доречі є класна приказка "Простота хуже воровства".
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02.09.2020 11:45 Ответить
Так отож!
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02.09.2020 12:30 Ответить
Ласкаво просимо у смердяче жидокацапське болото
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02.09.2020 11:45 Ответить
могут, когда захотят же, черти))
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02.09.2020 11:46 Ответить
А происхождение денег не узнали?
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02.09.2020 11:49 Ответить
Та щас! Законы кто пишет? Подстаховались. Они же понимают, что "от сумы и от тюрьмы ..."
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02.09.2020 14:21 Ответить
Рекордная взятка в $6 млн: отстраненный налоговик Ильяшенко вышел из СИЗО под залог в 42 млн грн - Цензор.НЕТ 1397
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02.09.2020 11:49 Ответить
Судя по цифрам Украина самое богатое государство в Мире.
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02.09.2020 11:50 Ответить
не государство, а народ.
И он на столько богат, что может поставить во главе себя клоуна и не париться о последствиях!
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02.09.2020 11:57 Ответить
А шо, до Клоуна хіба не було корупції?
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02.09.2020 12:13 Ответить
була.
І що?
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02.09.2020 12:38 Ответить
А кто у нас больше ворует: клоуны или таки олигархи?
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02.09.2020 13:04 Ответить
Олигархи превратили страну в цирк и ржут...
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02.09.2020 13:07 Ответить
капец, в штатах бы за 2 гривны на кичу отправили..у тут 42 лимона только залога....
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02.09.2020 11:50 Ответить
В ЕС бы сразу начали расследование о том, откуда взялись эти миллионы на залог...
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02.09.2020 11:50 Ответить
Сумма залога должна превышать сумму взятки, иначе это пшик.
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02.09.2020 11:54 Ответить
А сумма залога и так превішает сумму взятки:

" в общем, все трое задержанных по делу о взятке в $6 млн внесли залоги на общую сумму 202 млн грн:Источник: https://censor.net/ru/n3217154"

Вот только у органов должен возникнуть логичній вопрос - откуда взялись єти миллионі на залог и потребовать законного подтверждения происхождения этих средств, иначе - конфискация и еще одно уголовное дело.
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02.09.2020 12:36 Ответить
скоро восстановится на работе и получит компенсацию - за вынужденный прогул.

не он первый.
все делают, что хотят - пока клоун при власти, власти нет.
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02.09.2020 11:54 Ответить
И не говорите, только и пожили что при остальных президентах. Сплошная справедливость...
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02.09.2020 12:09 Ответить
Это никак не оправдывает клоуна - вы ж его выбирали не для того, шоб он был как "все остальные". Вы ж *опу рвали, шо "он хароший" и "дайте ему папробавать - он все изменит".
Так шо нефиг на папередникав косить.
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02.09.2020 13:37 Ответить
А декларация на источник залога имеется или нужно открывать еще одно уголовное дело?
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02.09.2020 11:55 Ответить
Вот думаю, а на время следствия на сумму залога банковский процент начисляется или как? Рекордний хабар у $6 млн: відсторонений податківець Ільяшенко вийшов із СІЗО під заставу в 42 млн грн - Цензор.НЕТ 1199
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02.09.2020 11:57 Ответить
Супер..... Больше 4 лямов в +
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02.09.2020 11:57 Ответить
так он не себе брал, а друзям, вот друзи и скинулись помаленьку
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02.09.2020 12:01 Ответить
Так и надо. "Сам пропадай, а товарища выручай!" 😁
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02.09.2020 12:13 Ответить
Ермака кадр. Своих не кидают.
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02.09.2020 12:05 Ответить
Влада свого в "біді" не покине. Бач дозволили Закон купити за нажите "непосильним трудом". Звичайному розбійнику потрібно вночі не спати,цим ще й кабінет для цього виділяють.
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02.09.2020 12:08 Ответить
Чому нікого не цікавить, куди підуть ті "застави"Рекордний хабар у $6 млн: відсторонений податківець Ільяшенко вийшов із СІЗО під заставу в 42 млн грн - Цензор.НЕТ 9664 Якщо підуть, звісно...Рекордний хабар у $6 млн: відсторонений податківець Ільяшенко вийшов із СІЗО під заставу в 42 млн грн - Цензор.НЕТ 8867
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02.09.2020 12:10 Ответить
Як це куди? На благодійність звичайно 😳
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02.09.2020 12:16 Ответить
ГавноЗеленскогоНароду
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02.09.2020 12:46 Ответить
Гура! Слава Миколі!
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02.09.2020 12:48 Ответить
"Кінець епохи бідності"
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02.09.2020 13:33 Ответить
. . . А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ . . .(гугл . . . В Украине количество бедных достигнет 45% в 2020 году - Минсоцполитики)
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02.09.2020 13:50 Ответить
Ну все - взятки розданы, преступники выпущены, скоро дело закроют за отсутствием состава и извинятся перед преступниками за причиненные неудобства!
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02.09.2020 15:04 Ответить
******* ******! Если уже не ********. Надо залоги в евро формировать с 9-ю нулями минимум.
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02.09.2020 16:03 Ответить
На своих у ЗеБанды всегда найдутся деньги.
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02.09.2020 21:45 Ответить
Смысл этой операции о взятке НАБУ был в дискредитации Сытника и Холодницкого, разработанная офисом президента и офисом ген. прокурора (была смотрящая от Венедиктовой, которая контролировала реестр судебных решений), но что-то пошло не так, Сытник и Холодницкий перехитрили Ермака и Венедиктову. Теперь эти два ярких представителя ЗеБанды вынудили Холодницкого написать заяление по собственному желанию, а Сытника подрезали, через так называемый "конституционный суд"
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02.09.2020 21:56 Ответить
 
 