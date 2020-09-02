Рекордная взятка в $6 млн: отстраненный налоговик Ильяшенко вышел из СИЗО под залог в 42 млн грн

Отстраненный от должности первого замначальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко вышел из СИЗО под 42 млн грн залога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик "Автомайдан" в Facebook.

"За отстраненного от должности первого заместителя начальника киевской налоговой Николая Ильяшенко внесли 42 млн грн залога. Он должен выйти из СИЗО. Но с определенными условиями: не покидать Киев без разрешения, носить электронный браслет, но без сдачи загранпаспортов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в общем, все трое задержанных по делу о взятке в $6 млн внесли залоги на общую сумму 202 млн грн:

- 120 млн - за экс-руководительницу организационного департамента ГФС Елену Мазурову,

- 40 млн - за экс- менеджера Burisma Андрея Кичу,

- 42 млн - за Ильяшенко.

Напомним, Ильяшенко взяли под стражу с альтернативой 84 млн грн. Позже суд продлил арест подозреваемого, однако вдвое уменьшил ему залог – до 42 млн грн.

Напомним, САП и НАБУ 12 июня сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

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По данным экс-нардепа Сергея Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

14 июня фигуранта дела Николая Ильяшенко отстранили от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве. На следующий день Высший антикоррупционный суд принял решение о содержании его под стражей.

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ВАКС арестовал на 60 суток, до 10 августа, с возможностью внесения залога в 40,3 миллиона гривен Андрея Кичу, которого называют директором по правовым вопросам газодобывающей компании "Бурисма", владельцем и руководителем которой является экс-министр экологии времен президентства Виктора Януковича Николай Злочевский.