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Новости Политика Украины
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Кабмин (13804) Арахамия (956) Слуга народа (2548) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (75) Минэнерго (219)

Министров экономики и энергетики заменим, если не увидим конкретного быстрого движения и плана, - "слуга народа" Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министров экономики и энергетики заменим, если не увидим конкретного быстрого движения и плана, -

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что министров экономики и энергетики могут заменить, если они не покажут результат работы.

Об этом сказал Арахамия перед началом заседания парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Относительно министров экономического и энергетического блока есть много вопросов. Кризис в энергетике существует? Существует. Кризис в экономике существует? Существует. Кризис финансовый по бюджету существует? Вот вам и все ответы. Если мы не увидим конкретного быстрого движения и плана, они будут изменены", - сказал Арахамия.

"Если будут какие-то игрища, что мы своих не сдаем, то пойдут все вместе (Кабмин. - Ред). Но сейчас нет таких оснований", - добавил он.

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Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что два-три министерства осенью ждут ротации. Ожидается, что придут люди, "которые не просто обладают видением и программами", а "могут их быстро имплементировать в жизнь".

Отметим, что о возможных перестановках сообщали и коллеги нардепа. Так, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что у монобольшинства есть вопросы к работе экономического блока Кабмина.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что сейчас инициатив об отставке Кабинета Министров осенью нет, но произойти в нашей стране может многое.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
Каких тебе, чурбан зеленый, не хватает планов?
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02.09.2020 12:02
+3
это - девяносто пятая серия старой игры "царь - класный чувак, а бояре все - гондурасы"...
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02.09.2020 12:07
+2
Министров экономики и энергетики заменим, если не увидим конкретного быстрого движения и плана, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 3950
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02.09.2020 12:07
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По уровню своего примитивного мышления Зеленский считает, что смена министров как то может повлиять на экономику и финансы государства. Он в очередной раз хочет сменить руководство минфина и минэкономики.

После откровенной атаки на Сытника Зеленский пытается снизить градус накала в Борьбе с группой Баканова, снова предложив Уманскому должность министра финансов. Вот и посмотрим, чего больше у Уманского, ума или амбициозности.
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02.09.2020 12:01 Ответить
это - девяносто пятая серия старой игры "царь - класный чувак, а бояре все - гондурасы"...
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02.09.2020 12:07 Ответить
Народ только и делает, что наблюдает, вместо настоящей работы правительства. Вначале надо было получить знания и опыт, работать над своим развитием, а потом что-то пытаться сделать для страны. Они все случайно попали во власть и каждый лезет вперед, чтобы быть возле главного. А толку-то нет ни в чем...
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02.09.2020 12:20 Ответить
Каких тебе, чурбан зеленый, не хватает планов?
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02.09.2020 12:02 Ответить
так шо все давидик фигней занимается - совместил бы две должности и показал, как привести государство украина к процветанию
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02.09.2020 12:03 Ответить
Еще чего, пусть идет и достигает успехов в бизнесе, а не пытается управлять страной
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02.09.2020 12:15 Ответить
не міністрів тра міняти, а вас усіх. Держава- не рояль
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02.09.2020 12:07 Ответить
Министров экономики и энергетики заменим, если не увидим конкретного быстрого движения и плана, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 3950
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02.09.2020 12:07 Ответить
бордель и кровати...
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02.09.2020 12:08 Ответить
не так, тут как раз бл#дей меняют, вот только бревна на колоды.
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02.09.2020 12:12 Ответить
дубы на сосны?)))
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02.09.2020 12:15 Ответить
точно!
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02.09.2020 12:17 Ответить
А вы всех поочередно меняйте для профилактики раз в месяц, т к все равно пользы нет для страны от вашей суеты
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02.09.2020 12:13 Ответить
Кровати переставлять не означает улучшить работу.
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02.09.2020 12:13 Ответить
При слове "план" ЗЕ заметно оживился ..))
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02.09.2020 12:22 Ответить
...хламидия зеленая, надо шлюх менять, а не кровати переставлять Міністрів економіки та енергетики замінимо, якщо не побачимо конкретного швидкого руху і плану, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 5270
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02.09.2020 12:36 Ответить
начинать надо с того, что в целом у зепартии и правительства нет никакого плана развития страны ... для них главное шагать в ногу, а куда ??? ... да куда-нибудь ... эти скоморохи и неучи делают вид бурной деятельности и обязательного недовольства другими, которые "шагают не в ногу" или критикуют их бездарность и тупость
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02.09.2020 12:48 Ответить
у парвительства азирова была такая метода - менять министра строительства каждые полгода. С каждого нового взятки гладки - кто там до меня шо крал, не знаю, я - честный!
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02.09.2020 13:20 Ответить
Эта мартышка вторая из окна выпадет. Очень скоро, когда народ начнёт этих чудаков, нарисовавшихся из ниоткуда, выбрасывать из окон их кабинетов вслед за клоуном.
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02.09.2020 14:02 Ответить
Кризис в энергетике существует? Существует. Кризис в экономике существует? Существует. Кризис финансовый по бюджету существует? Вот вам и все ответы.

Результаты правления зеленых микробов. Признаны самими микробами.
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02.09.2020 14:02 Ответить
 
 