Министров экономики и энергетики заменим, если не увидим конкретного быстрого движения и плана, - "слуга народа" Арахамия
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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что министров экономики и энергетики могут заменить, если они не покажут результат работы.
Об этом сказал Арахамия перед началом заседания парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Относительно министров экономического и энергетического блока есть много вопросов. Кризис в энергетике существует? Существует. Кризис в экономике существует? Существует. Кризис финансовый по бюджету существует? Вот вам и все ответы. Если мы не увидим конкретного быстрого движения и плана, они будут изменены", - сказал Арахамия.
"Если будут какие-то игрища, что мы своих не сдаем, то пойдут все вместе (Кабмин. - Ред). Но сейчас нет таких оснований", - добавил он.
Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что два-три министерства осенью ждут ротации. Ожидается, что придут люди, "которые не просто обладают видением и программами", а "могут их быстро имплементировать в жизнь".
Отметим, что о возможных перестановках сообщали и коллеги нардепа. Так, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что у монобольшинства есть вопросы к работе экономического блока Кабмина.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что сейчас инициатив об отставке Кабинета Министров осенью нет, но произойти в нашей стране может многое.
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