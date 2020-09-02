Вдова убитого журналиста Сергиенко обратилась к Зеленскому и Венедиктовой: Прокуроров пытаются отстранить от дела. Не дайте убийцам уйти от ответственности

Вдова убитого журналиста Василия Сергиенко просит не допустить ухода убийц, в частности - заказчика, от ответственности.

Об этом говорится в обращении вдовы убитого в 2014 году журналиста, Героя Небесной Сотни Василия Сергиенко Валентины к Владимиру Зеленскому и Ирине Венедиктовой, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу обратить Ваше внимание на вопиющую ситуацию в деле убийства моего мужа - журналиста, общественного деятеля Василия Сергиенко, которая стала следствием систематического препятствования установлению и привлечению к ответственности заказчика похищения, пытки и убийства моего мужа Василия Сергиенко. Делу уже более шести лет. И каждый раз, как только следователи и прокуроры приближаются к возможному прорыву в деле, происходит утечка информации, препятствование работе следователей и прокуроров, или вот как сейчас - давление и попытки отстранить прокуроров от этого дела. Прошу взять дело под личный контроль и не дать убийцам избежать ответственности. Речь идет о преследовании следователей и прокуроров, которые действительно пытаются привлечь заказчика и не дать убийцам остаться безнаказанными", - говорится в обращении.

"В январе 2019 года дело передали в Городищенский районный суд. Но еще полгода этот суд не мог провести подготовительное заседание по делу, и затем заседания назначались раз в месяц и преимущественно срывались. За это время суд выпустил из-под стражи под домашний арест трех обвиняемых, в том числе организатора ОПГ, таким образом, под стражей остался только один из исполнителей, который до этого уже был осужден за убийство. Я убеждена, что на судей совершается давление со стороны заказчика убийства, поскольку приговор по делу исполнителям и организаторам приближает привлечение к ответсвенности и заказчика", - добавила Сергиенко.

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"Судья Людмила Синица сознательно сорвала сотрудничество одного из обвиняемых со следствием, помешала возможности привлечения к ответственности заказчика убийства, и поставила под угрозу безопасность одного из подсудимых и свидетеля в другом производстве. Почему я, вдова убитого, должна больше заниматься его безопасностью, чем председательствующая по делу? Возможно потому, что мне важно привлечение к ответсвенности заказчика, а у судей совершенно противоположная цель? По данному факту было возбуждено уголовное дело. Но судья Людмила Синица продолжила рассмотрение дела об убийстве моего мужа по сути, как будто ничего не произошло. Не сделала самоотвод, не удовлетворили многочисленные отводы. Это для меня просто нонсенс", - добавила Сергиенко.

"Началось давление на прокуроров по делу по обвинению судьи Синицы (Тараса Семкива, Гюндуза Мамедова), на прокуроров, которые представляют государственное обвинение по делу убийства моего мужа и заявляли отвод (Юлия Малашич), на следователей. То есть теперь вместо расследовать убийство и доказывать вину заказчика, будут расследовать действия следователей и прокуроров? Угрожают их отстранить? Я убеждена, что это преследование направлено на то, чтобы развалить дело, и на то, чтобы заказчик убийства Василия Сергиенко избежал ответственности.

Поэтому я очень прошу:

- Президента Владимира Зеленского:

Взять дело убийства моего мужа под личный контроль и не допустить ухода убийц, в частности - заказчика, от ответственности.

- Генерального прокурора Ирину Венедиктову:

1) принять меры защиты и не допустить давления на прокуроров:

- в уголовном производстве об убийстве моего мужа Василия Сергиенко №12014250190000090, которое рассматривается в Городищенском районном суде;

- в уголовном производстве по разглашение материалов расследования судьей Людмилой Синицей № 42019000000001280 и № 42019000000001281

- на заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, который курирует оба департамента, чьи прокуроры представляют государственное обвинение в этих производствах (департамент дел по Майдану и департамент противодействия пыткам),

2) не допустить отстранения их от дел, несправедливого преследования и, тем самым не допустить избежание заказчиком ответственности за убийство моего мужа;

3) подать ходатайство в Верховный Суд об изменении территориальной подсудности по делу убийства моего мужа Василия Сергиенко из судов Черкасской области на любую другую, потому что по моему глубокому убеждению и уже почти пятилетнему опыту посещения судебных заседаний, в Черкасской области никакого объективного рассмотрения дел, касающихся интересов Геннадия Бобова- невозможно", - призвала Сергиенко.















Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

По картине, которую на сегодняшний день восстановило следствие, события развивались так. Около 21:00 Сергиенко, как обычно, вышел закрыть ворота на ночь. Здесь ему нанесли первый удар, вероятно, сломав нос и челюсть. Сергиенко был крупным и крепким мужчиной - он не потерял сознание, а успел добежать до порога дома. Его догнали и нанесли второй удар по голове. В это время на пронзительные крики сына во двор выбралась его 87-летняя мать Нина Андреевна. Со сломанной ногой, забыв, что нужно на что-то опереться, добравшись до входной двери, она увидела неизвестных в масках и сына, лежащего в крови.



Пожилая женщина закричала так громко, насколько хватило сил. Умоляла их. Но на нее никто не реагировал. Неизвестные, которые пришли в тот вечер за ее сыном, просто молча поволокли его к машине. Сына везли убивать, а она не могла ему ничем помочь. "Я обижаюсь на свое сердце, что оно пережило такое и не остановилось", - сказала нам Нина Андреевна.

Позднее следствие установит, что Сергиенко поволокли к выходу, загрузили в машину. Затем похитители направились в сторону Выграевского лесного хозяйства. На асфальтированном участке бывшей автозаправки Сергиенко передали двум непосредственным убийцам. Яма-могила была вырыта заранее в 50 метрах от дороги. Но убили журналиста не сразу. Смерть наступила от аспирации крови вследствие черепно-мозговой травмы. При осмотре судебно-медицинским экспертом было обнаружено 19 колото-резаных ран: 17 непосредственно на теле, а еще были с обеих сторон на шее. У него были ребра и подъязычная кость сломаны - она ломается только при удушении. Также по туловищу были нанесены многочисленные раны. Наручники были на руках, ноги связаны изолентой.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации убийства Сергиенко Вадим Мельник, бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.

В 2018 году дело частично взяла ГПУ. Теперь по убийству Сергиенко есть два уголовных производства. Одно в течение трех лет безуспешно слушают суды, а второе находится в Управлении специальных расследований Генпрокуратуры.

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В марте 2019 года появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

В мае 2019 года в Городищенском суде разгорелся скандал. Местная судья во время открытого заседания зачитала информацию о применении мер безопасности к одному из подозреваемых, чем фактически раскрыла уязвимую информацию и помешала работе следствия. Эти документы не были связаны с делом, которое суд уже слушает. Прокуратура хотела перевести одного из подозреваемых в Киев на несколько дней.

26 июня 2019 г. Виктору Горбенко и Роману Недыбалюку Городищенский райсуд Черкасской области изменил меру пресечения на домашний арест.

8 января 2020 гю суд отпустил под домашний арест Вадима Мельника, который является одним из обвиняемых в убийстве черкасского журналиста Василия Сергиенко.