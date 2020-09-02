За год турборежима действующая Рада приняла меньше законов, чем ее предшественники, - КИУ
За год турборежима действующая Верховная Рада приняла меньше законов, чем ее предшественники
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении КИУ в Facebook.
Комитет избирателей Украины сравнил количество принятых законов за первый год работы народными депутатами VIII и IX созывов.
Для ВР VIII созыва это период работы с 27 ноября 2014 по 27 ноября 2015 года, для ВР IX созыва - с 29 августа 2019 по 29 августа 2020 года.
По данным КИУ в первый год работы народные депутаты IX созыва приняли 264 закона, депутаты VIII созыва - 330. Таким образом показатели законодательной производительности работы депутатов предыдущего созыва выше.
Также депутаты VIII созыва зарегистрировали более законопроектов: 4,8 тыс. против 3,4 тыс. от депутатов IX созыва. Абсолютное большинство проектов зарегистрировало правительство.
У депутатов обоих созывов почти одинаковое количество проведенных пленарных заседаний: 122 у депутатов VIII созыва и 117 у депутатов IX созыва.
"Даже в условиях турборежима количество принятых законов парламентом этого созыва ниже, чем у их предшественников. Пандемия и пребывание Верховной Рады фактически на карантине не имеет никакого отношения к низким показателям работы. Количество пленарных заседаний этого парламента и предыдущего фактически одинаковы. Единственное объяснение - турборежим оказался широко разрекламированным мифом", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а может учили нормально - но клоуны слишком тупые, долго ищут кнопки в перерывах между поиском анала и оценкой сосен
Нашел на просторах интернета соплЁвскую агитку!
Поржал!
Этому не научится, тут врожденный талант иметь так надо!!! дураками только рождаются
И выход соответствующий - обдрыстаные стены и больше ничего.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3565498030161283&set=a.234253539952432&type=3 Віталій В'юн: Від сьогодні в Україні вступає у дію "покращення" для новонароджених.
Раніше кожна мама при народженні дитини отримувала від держави "пакунок маляти". При чому, його видавали уже у пологовому будинку.
А від сьогодні, "пакунка малюка" не буде. Проте, передбачена банківська картка з 5 тисячами гривень. На ці кошти можна буде купити якісь речі для дитини.
АЛЕ!
Щоб отримати цю картку потрібно:
- зібрати 7 видів документів,
- звернутися з ними до відділу соціального захисту,
- соцзахист 5 днів розглядатиме документи і якщо прийме рішення про призначення компенсації, то...
- далі соцзахист до 10 числа наступного місяця передасть цю інформацію банку,
- ще через 7 днів Казначейство перерахує банку кошти, які потім банк переведе на рахунок мами.
Коли кошти прийдуть на картку, то за них можна буде купити дитячі товари або речі для породіллі.
АЛЕ! Лише у окремих магазинах, які працюватимуть партнерами цієї програми. А якщо за рік ви не витратите ці кошти, вони повернуться державі...
Зважте різницю між просто отримати коробку в пологовому будинку і зробити все вище вказане!
Це - наші реформи, які покращують і полегшують життя людей? Не може такого бути - розбудіть мене...
Отже, щоб отримати 5000 гривень замість пакунка малюка, який просто миттєво видавався в пологовому відразу після народження і економив купу часу та коштів, минулого разу я вже відстояв двогодинну чергу в районному відділені Управління праці та соціального захисту населення, дізнався, https://www.facebook.com/senenkoanton/posts/3468752829843841 які документи потрібні .
Все відкопіював, з дружиною заповнили бланк заяви, який нам видали.
Сьогодні прийшли подавати документи (зауважу, що управління не приймає по п'ятницях, а по вівторках приймають тільки до 13.00).
Подаємо:
- Ой, у Вас заява не така.
...!!!!!11111????777 Як не така?! Ви ж нам минулого разу видали саме таку.
- Сьогодні 1 вересня і форма заяви змінилася. Тримайте нову.
Ошелешено приймаю папірець, де треба заповнити з двох боків купу ідіотської інформації типу серію-номер паспорту, ким-коли видано, ідентифікаційний код, адресу і т.п.
(Коли це вже скінчиться? Чому ця інформація автоматично не підтягується з реєстру платників податків?)
Окей, сідаємо і на колінці починаємо заповнювати.
Дістаємося до цікавого пункту:
"Прошу в разі призначення допомоги кошти перераховувати на рахунок із спеціальним режимом використання у банківській установі АТ "КБ "Приватбанк", міжнародний номер банківського рахунка (****)________, МФО____, код згідно з ЄДРПОУ____" (спеціальний режим - це коли ти ці гроші можеш витратити не всюди, а лише в окремих визначених урядом магазинах. Така собі корупційно-ризикована монетизація).
Все це заповнюється вручну.
Зрозуміло, який це гемор персоналу управління потім ввести все в базу, незрозуміло, чому за ібаном (це не матюк) автоматично не підтягується МФО та ЄДРПОУ.
Але головна проблема в іншому - у нас немає жодного режимного рахунку в Приваті:
- Вибачте, а що тут писати? Де взяти цей рахунок?
- Поки ніде. Лишайте порожнім. Процедура ще не відпрацьована, ми самі нічого не знаємо, стежте за сайтом Мінсоца, вони розпишуть, як це робиться, потім рахунок донесете.
Так само ошелешено віддаю заповнені папери і все ж перепитую:
- Так а далі що? Куди звертатись? Чого чекати?
- Стежте за сайтом Міністерства соцполітики.
- Дякую.
Я дякую.
Я дуже дякую.
Я дуже дякую особисто Шмигалю та істотам у мінсоці, які зарубали налагоджену систему пакунків малюка та вигадали цього франкєнштейна.
Мені шкода всіх - людей з інвалідністю та сиріт, яким я своєю присутністю збільшую чергу.
Мені шкода працівників управління, які досі опрацьовують купу паперової макулатури, передряпуючи кривульки у свої комп'ютери, а тепер їм ще й додалося нашого клопоту.
Мені шкода мільйони батьків, які так само втрачають зараз дорогоцінний час та кошти (мінімум - це на проїзд), аби отримати ці дуже невеликі кошти, які потім ще незрозуміло як витрачати.
Я впевнений, що велика частка батьків після такого початку просто заб'є на цю допомогу і не буде витрачати час.
(Може на це і розрахунок?)
Я ж принципово пройду весь цей шлях, порахую всі витрачені години та кошти, аби потім наочно продемонструвати, скільки часу Шмигаль "зекономив" українським батькам та як нинішній Уряд сприяє збільшенню народжуваності.
Але ж не забуваймо, що все це освячено особисто Володимиром Олександровичем Зеленським.
Писати відео на ютьюбі - не в черзі в соцзахист стояти, правда?
Триматиму в курсі.