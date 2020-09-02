За год турборежима действующая Рада приняла меньше законов, чем ее предшественники, - КИУ

За год турборежима действующая Верховная Рада приняла меньше законов, чем ее предшественники

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении КИУ в Facebook.

Комитет избирателей Украины сравнил количество принятых законов за первый год работы народными депутатами VIII и IX созывов.

Для ВР VIII созыва это период работы с 27 ноября 2014 по 27 ноября 2015 года, для ВР IX созыва - с 29 августа 2019 по 29 августа 2020 года.

По данным КИУ в первый год работы народные депутаты IX созыва приняли 264 закона, депутаты VIII созыва - 330. Таким образом показатели законодательной производительности работы депутатов предыдущего созыва выше.

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Также депутаты VIII созыва зарегистрировали более законопроектов: 4,8 тыс. против 3,4 тыс. от депутатов IX созыва. Абсолютное большинство проектов зарегистрировало правительство.

У депутатов обоих созывов почти одинаковое количество проведенных пленарных заседаний: 122 у депутатов VIII созыва и 117 у депутатов IX созыва.

"Даже в условиях турборежима количество принятых законов парламентом этого созыва ниже, чем у их предшественников. Пандемия и пребывание Верховной Рады фактически на карантине не имеет никакого отношения к низким показателям работы. Количество пленарных заседаний этого парламента и предыдущего фактически одинаковы. Единственное объяснение - турборежим оказался широко разрекламированным мифом", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.