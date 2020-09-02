"Голос" в Раде инициирует создание ВСК для расследования дела "вагнеровцев": Общество должно получить четкий ответ, была ли госизмена

"Голос" инициирует создание в Верховной Раде временной следственной комиссии для расследования дела "вагнеровцев".

"Недавно украинские средства массовой информации обнародовали сообщения о возможной причастности наших спецслужб к задержанию в Минске членов так называемого подразделения "Вагнер"… Мы инициируем создание временной следственной комиссии для расследования обнародованных фактов", - цитирует сайт партии "Голос" секретаря комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко (фракция "Голос"), передает Цензор.НЕТ.

По словам народного депутата, если версия со срывом спецоперации хотя бы частично подтвердится, то виновные должны быть наказаны, а если нет, то фейки необходимо опровергнуть.

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"У нас вызывает много вопросов как позиция власти, так и ряд деталей в версии журналистов. С этим всем нужно разобраться. Общество должно получить четкий ответ: что произошло в Минске, что произошло в Офисе президента. Была ли государственная измена. И если была, то кто предатель", - отмечают в "Голосе".

"Призываю коллег из других фракций присоединиться к формированию этой комиссии", - сказал Костенко.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.