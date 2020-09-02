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"Голос" в Раде инициирует создание ВСК для расследования дела "вагнеровцев": Общество должно получить четкий ответ, была ли госизмена

"Голос" инициирует создание в Верховной Раде временной следственной комиссии для расследования дела "вагнеровцев".

"Недавно украинские средства массовой информации обнародовали сообщения о возможной причастности наших спецслужб к задержанию в Минске членов так называемого подразделения "Вагнер"… Мы инициируем создание временной следственной комиссии для расследования обнародованных фактов", - цитирует сайт партии "Голос" секретаря комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко (фракция "Голос"), передает Цензор.НЕТ.

По словам народного депутата, если версия со срывом спецоперации хотя бы частично подтвердится, то виновные должны быть наказаны, а если нет, то фейки необходимо опровергнуть.

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"У нас вызывает много вопросов как позиция власти, так и ряд деталей в версии журналистов. С этим всем нужно разобраться. Общество должно получить четкий ответ: что произошло в Минске, что произошло в Офисе президента. Была ли государственная измена. И если была, то кто предатель", - отмечают в "Голосе".

"Призываю коллег из других фракций присоединиться к формированию этой комиссии", - сказал Костенко.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: 

ЧВК Вагнер (1332) Голос партия (499) Офис Президента (1796) Костенко Роман (167)


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Топ комментарии
+8
конечно поддержит. вопрос в другом- по закону невозможно создать ВСК если нет представителей от всех фракций. Если Слуги не дадут своих представителей то ВСК не создадут.
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02.09.2020 12:16
+5
Партия без лица, без голоса, без поддержки.
Беспомощное дитя Вакарчука, брошенное им и забытое.
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02.09.2020 12:22
+5
Янелох обсерецця і не дасть створити.
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02.09.2020 12:29
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Правила форума Совет форумчан
интересно, ЕС поддержит?
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02.09.2020 12:14 Ответить
конечно поддержит. вопрос в другом- по закону невозможно создать ВСК если нет представителей от всех фракций. Если Слуги не дадут своих представителей то ВСК не создадут.
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02.09.2020 12:16 Ответить
От чому я знаю, що ЄС вже як тиждень зробили заяву, а ти-ні?
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02.09.2020 12:41 Ответить
сделали заявление? тоесть просто поговорили.
мне интересны дела, а не болтовня.
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02.09.2020 12:51 Ответить
ОК, ти ідіот. За Зеленського голосував чи просто кацап?
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02.09.2020 13:02 Ответить
я не идиот. а твой уровень я увидел.
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02.09.2020 13:07 Ответить
https://censor.net/ru/user/320986 ось тобі порада :

"Голос" у Раді ініціює створення ТСК для розслідування справи "вагнерівців": Суспільство має отримати чітку відповідь, чи була держзрада - Цензор.НЕТ 2965
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02.09.2020 13:20 Ответить
ты простудил голову, или нет?
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02.09.2020 13:27 Ответить
о. ну, хоть перед выборами Голос зашевелился. Может хоть какая-то польза от демократии и для страны будет.
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02.09.2020 12:15 Ответить
Партия без лица, без голоса, без поддержки.
Беспомощное дитя Вакарчука, брошенное им и забытое.
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02.09.2020 12:22 Ответить
согласен. но и от мусорного ведра бывает польза))
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02.09.2020 12:27 Ответить
Выборы им уже не помогут.
Голоса больше нет.
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02.09.2020 12:25 Ответить
это как от мёртвого ожидать жизни так и этот Голос
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02.09.2020 13:45 Ответить
Сомневаюсь, что поможет но давить эту мразь надо!
Тут Шапошников подробно для дебилов описал почему...https://m.youtube.com/watch?v=71GCXzIDPhk&t
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02.09.2020 12:19 Ответить
А где Славко? В Беларуси на концерте?
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02.09.2020 12:27 Ответить
Янелох обсерецця і не дасть створити.
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02.09.2020 12:29 Ответить
продажа батькивщины це не измена, а всего лишь бизнес для фиолетовых, голубых и малиновых в крапинку
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02.09.2020 12:38 Ответить
Было бы неплохо 😠😠😠
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02.09.2020 12:49 Ответить
вакарчук ублюдок
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02.09.2020 12:49 Ответить
как говорится - не трать, куме, сили, спускайся на дно... голосу уже ничего не поможет - даже те дебилы, которые за них голосовали, в большинстве прозрели. Правда, еще притула есть, могут за него голоснуть самые твердолобые...
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02.09.2020 12:51 Ответить
виновные должны быть наказаны, а если нет, то фейки необходимо опровергнуть

Или предатели или фейкометы должны сидеть в Ростове.
.
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02.09.2020 13:00 Ответить
Зачем эти реверансы? Уже то, что эта ВСК до сих пор не создана само по себе красноречивее некуда говорит, что измена была.
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02.09.2020 13:43 Ответить
Кроти в ОПУ, дефективні в Раді, вся вертикаль влади інфікована ідіотами. Конфуцій рве чуба на лобі від такої влади.
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02.09.2020 13:58 Ответить
"Голос" единственная патриотическая партия Украины.
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02.09.2020 21:16 Ответить
 
 