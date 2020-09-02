Пиар-советник ОП Подоляк обвинил Лероса в "продажности" и получил волну остроумных комментариев

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал в фейсбуке исключенного из "Слуги народа" из-за критики Владимира Зеленского нардепа Гео Лероса "перебежчиком и крысой". В комментариях под постом люди оставили ряд замечаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Подоляк заявил, что Лерос не озвучил "никаких разоблачений и информации. Кое-кто банально нанёс традиционные лживые удары по основам. По собственной партии, прежде всего. По собственной фракции. По власти как таковой".

Кроме жесткой критики самого Лероса Подоляк обвинил в "мягкотелости" его соратников: "Надо было не просто изгнать из фракции, но выступить с обязательной инициативой отзыва мандата - вот единственная адекватная реакция. Или даже за ухо оттащить от трибуны".

Смотрите также: За вчера на меня открыли два уголовных дела: Офис президента превратился в репрессивный станок, - Лерос. ВИДЕО

В комментариях далеко не все согласились с умозаключениями Подоляка.

















Читайте также: Арахамия об исключении Лероса: Я его предупреждал, что если он перейдет "красную линию" и будет говорить на президента, то будут последствия. ВИДЕО

Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.



