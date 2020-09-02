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Пиар-советник ОП Подоляк обвинил Лероса в "продажности" и получил волну остроумных комментариев

Пиар-советник ОП Подоляк обвинил Лероса в

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал в фейсбуке исключенного из "Слуги народа" из-за критики Владимира Зеленского нардепа Гео Лероса "перебежчиком и крысой". В комментариях под постом люди оставили ряд замечаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Подоляк заявил, что Лерос не озвучил "никаких разоблачений и информации. Кое-кто банально нанёс традиционные лживые удары по основам. По собственной партии, прежде всего. По собственной фракции. По власти как таковой".

Кроме жесткой критики самого Лероса Подоляк обвинил в "мягкотелости" его соратников: "Надо было не просто изгнать из фракции, но выступить с обязательной инициативой отзыва мандата - вот единственная адекватная реакция. Или даже за ухо оттащить от трибуны".

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В комментариях далеко не все согласились с умозаключениями Подоляка.

Пиар-советник ОП Подоляк обвинил Лероса в продажности и получил волну остроумных комментариев 01
Пиар-советник ОП Подоляк обвинил Лероса в продажности и получил волну остроумных комментариев 02
Пиар-советник ОП Подоляк обвинил Лероса в продажности и получил волну остроумных комментариев 03
Пиар-советник ОП Подоляк обвинил Лероса в продажности и получил волну остроумных комментариев 04
Пиар-советник ОП Подоляк обвинил Лероса в продажности и получил волну остроумных комментариев 05
Пиар-советник ОП Подоляк обвинил Лероса в продажности и получил волну остроумных комментариев 06
Пиар-советник ОП Подоляк обвинил Лероса в продажности и получил волну остроумных комментариев 07
Пиар-советник ОП Подоляк обвинил Лероса в продажности и получил волну остроумных комментариев 08

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Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.

Пиар-советник ОП Подоляк обвинил Лероса в продажности и получил волну остроумных комментариев 09
Пиар-советник ОП Подоляк обвинил Лероса в продажности и получил волну остроумных комментариев 10

Офис Президента (1796) Лерос Гео (378) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+27
Ты уколы явно пропустил.
Узурпация ЗЕ всей вертикали и всех ветвей власти - это не демократия.
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02.09.2020 12:29
+23
Пиар-советник.
В слове "пиар" между буквами "и" и "а" пропущена буква "д".
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02.09.2020 12:23
+21
лживые удары по основам
Изящный оборот. Про шатание скреп и преступное непонимание генеральной линии партии.
Понимает ли этот Подоляк из ОПы, что его пост прежде всего про самого себя?
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02.09.2020 12:21
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...но выступить с обязательной инициативой отзыва мандата - вот единственная адекватная реакция. Или даже за ухо оттащить от трибуны"

Да. Или отпи234ть за гаражами.
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02.09.2020 12:15 Ответить
Таки, да! Это следующий этап.
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02.09.2020 12:24 Ответить
и велик забрать и сжечь
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02.09.2020 12:30 Ответить
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02.09.2020 12:43 Ответить
У Ганса Христиана Андерсона достаточно было одного слова мальчика чтобы развеять пелену лжи. Урок понят и осмыслен. Лги до конца, лги всегда, никогда не признавайся во лжи. Началось табуирование и самообман. К чему это приведёт?
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02.09.2020 12:18 Ответить
кто бы пояснил этим убогим что Барыга..хоть шоколадом занимался а этот прости Господи! с кварталу Кривой Козы из навоза собирается втюхать нам типа шуколад.... ну уж нет Вова ешь сам то лайно ...и купи себе зеркало и увидишь проблему тебя кусаемую--это ты сам и есть сам в себе- проблема....
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02.09.2020 12:23 Ответить
То, что втюхивал с экранов Нелох тоже коричневого цвета. Для людей с отбитым нюхом оказалось достойной заменой. Да и теле-ящик запахов не транслирует. Жрали и причмокивали. Хотя правды ради, эту субстанцию скармливали 5 лет все, кому не лень, стремясь пролезть в кресло. Просто Беня оказался самым пронырливым.
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02.09.2020 12:32 Ответить
Типове жидобільшовицьке лайно
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02.09.2020 12:19 Ответить
лживые удары по основам
Изящный оборот. Про шатание скреп и преступное непонимание генеральной линии партии.
Понимает ли этот Подоляк из ОПы, что его пост прежде всего про самого себя?
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02.09.2020 12:21 Ответить
Ничего удивительного. Когда сами пользовались подомными методами, когда думали только о власти и как откусить кусок побольше, все было нормально так сказать по закону без всяких доказательств просто оббрехали и на этой волне получили власть. А теперь бумеранг возвращается, ловите! "Бачили очі, що брали - тож їжте, не захлинітся"
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02.09.2020 12:22 Ответить
Благодаря Президенту Владимиру Зеленскому Украина является демократической страной.
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02.09.2020 12:23 Ответить
Ты уколы явно пропустил.
Узурпация ЗЕ всей вертикали и всех ветвей власти - это не демократия.
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02.09.2020 12:29 Ответить
Не путай разгильдяйство и вседозволенность и порядком и вертикалью власти.
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02.09.2020 12:34 Ответить
Моніка, це ти тут пи234диш?
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02.09.2020 12:52 Ответить
Та да. До Зели не было ни демократии, ни Украины.
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02.09.2020 12:30 Ответить
На якій планеті ти живеш?
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02.09.2020 12:33 Ответить
Ты тоже сюда хочешь?
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02.09.2020 12:35 Ответить
Таки я вгадав.
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02.09.2020 12:44 Ответить
Та ні, добродію. В твоїй палаті всі місця заброньовані для клоунів-можновладців.
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02.09.2020 12:54 Ответить
Він мешканець зЕ-страни.
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02.09.2020 12:56 Ответить
Пиар-советник.
В слове "пиар" между буквами "и" и "а" пропущена буква "д".
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02.09.2020 12:23 Ответить
До зеленых Подоляк обслуживал, отмазывал Левочкина и Юру Енакиевского.
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02.09.2020 12:57 Ответить
Подоляк- людинка Януковича.
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02.09.2020 12:23 Ответить
Зе інших і не набиреає. Лише перевірені українофоби. Піар-радник ОП Подоляк звинуватив Лероса в "продажності" і отримав хвилю дотепних коментарів - Цензор.НЕТ 7261
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02.09.2020 12:57 Ответить
Глядя на этого советника, действительно ясно что Шмаркле не с кем работать. Ну и кадры ему Беня напихал.
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02.09.2020 12:26 Ответить
".......Читать по бумажке убойный «компромат», придуманный в соседнем кабинете......... . Сначала аккуратно, а потом все более жестко и оскорбительно. Упиваясь от собственной безнаказанности. Фейки, ложь, вымыслы. Опять фейки и ещё более гнилая ложь.........." Золотые слова. Перед глазами Нелох на трибуне стадиона.
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02.09.2020 12:26 Ответить
Пиар-советник ОП Подоляк обвинил Лероса в "продажности" и получил волну остроумных комментариев - Цензор.НЕТ 5243
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02.09.2020 12:26 Ответить
Скоро начнут выпускать два в одном - "Мыло-ваЗелин".....
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02.09.2020 12:28 Ответить
Уже Мыло туалетное "Новое Вазелиновое" - средняя цена 11 гривен.
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02.09.2020 12:35 Ответить
Піар-радник ОП Подоляк звинуватив Лероса в "продажності" і отримав хвилю дотепних коментарів - Цензор.НЕТ 4434
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02.09.2020 13:20 Ответить
Зеленский не требовал исключить Лероса" - Арахамия-... Команду Бубки я би назвала по руццькі ******* МОЙ-ДО-ДИР.ч Чим більше відмивають, тим дирявішим стая міф про Сцаря... Й почав сам Єрмак про самого видатного лідера ********** - АМІНЬ!
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02.09.2020 12:35 Ответить
це мило чудова та корисна річ, на відміну від зебілів.
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02.09.2020 12:38 Ответить
Піар-радник ОП Подоляк звинуватив Лероса в "продажності" і отримав хвилю дотепних коментарів - Цензор.НЕТ 6757
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02.09.2020 13:28 Ответить
Подоляка на нары после смены власти вместе с дЕрьмаком
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02.09.2020 12:31 Ответить
Нынешняя власть должна быть уничтожена полностью!!!
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02.09.2020 12:36 Ответить
они так и не поняли что благодаря таким как Лерос еще как то держался их рейтинг потому что кроме рейтинга зе не волнуют ни економика ни народ для их серого вещества кто думает не так как они либо враги либо порохоботы
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02.09.2020 12:40 Ответить
Подоляк не зрозумів. Час Зєлі цієї осені вичерпується. Від ньог будуть відхрещуватись всі, і близькі і далекі. Подоляк може опинитись перед потягом, який набирає швидкість. Дурень не встигне вчипитись за нього, щоб втікти з країни разом з зеленою мерзотою, а до відповідальності він встигне. І на цього Подоляка будуть вішати всіх зелених собак. А цих собак у зелених вже стільки...
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02.09.2020 12:47 Ответить
Зе-Говно !
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02.09.2020 12:51 Ответить
Так-так, поки якась Ля-Фіга не з'явилась, все було добре.
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02.09.2020 12:57 Ответить
Пи*ар-советник обвинил со*ратников гея Лероса в мягкотелости. Это поэзия какая-то десятиэтажных коннотаций и консонаций.
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02.09.2020 12:57 Ответить
Радник глави Офісу, але розбити текст на абзаци не вміє і вивалює стіну тексту. Типу - хавайте, я тут наваяв "нєтленку"
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02.09.2020 13:09 Ответить
Это зеленое дно !!!
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02.09.2020 13:20 Ответить
Всі українські політики однаково починають і однаково закінчують. Один Євнухови був оригінальним.
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02.09.2020 13:29 Ответить
Шо за Євнухови?
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02.09.2020 14:47 Ответить
Михуил Педоляк
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02.09.2020 13:43 Ответить
Ваще не понимаю, зачем цитировать выссеры очередного придворного лизоблюда? Вы еще Мендель процитируйте. Ценность мнения такая же.
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02.09.2020 14:18 Ответить
Пидлишого ниж зепидлоти не бачила я за 65 рокив, це одни Московский потвори яки разом з московськими катами наступили Украини на горло и кричать до хочуть миру.А Украина борониться то в тому вона виновата.Будте прокляты Фокина,крачука ********* зепидлоти и вся гидота
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02.09.2020 15:03 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html -хто такий Михайло Подоляк, новий помічник Андрія Єрмака?
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02.09.2020 21:20 Ответить
всё верно написал.
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03.09.2020 06:32 Ответить
 
 