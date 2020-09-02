Ужесточение режима работы Рады в связи с COVID-19 пока не планируется, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что ужесточение режима работы украинского парламента в связи с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19 пока нее планируется.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге во вторник в Киеве.

"Пока вводить какие-то более жесткие мероприятия не планируем, надеюсь ситуация не подойдет к той границе, когда мы вынуждены будем внедрять дополнительные ограничения", - сказал Разумков.

Он напомнил, что в настоящее время существует ограничение в доступе в здание Верховной Рады.

"По состоянию на сегодня мы ограничили, насколько это возможно, количество работников аппарата, чтобы они одновременно находились в здании Верховной Рады", - сказал спикер.

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В Украине по состоянию на утро среды, 2 сентября, зафиксированы 2 495 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с начала пандемии. При этом 51 ранее заболевший умер. Это самый высокий показатель суточной смертности с начала пандемии.