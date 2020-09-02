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Новости Коронавирус и карантин
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Ужесточение режима работы Рады в связи с COVID-19 пока не планируется, - Разумков

Ужесточение режима работы Рады в связи с COVID-19 пока не планируется, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что ужесточение режима работы украинского парламента в связи с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19 пока нее планируется.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге во вторник в Киеве.

"Пока вводить какие-то более жесткие мероприятия не планируем, надеюсь ситуация не подойдет к той границе, когда мы вынуждены будем внедрять дополнительные ограничения", - сказал Разумков.

Он напомнил, что в настоящее время существует ограничение в доступе в здание Верховной Рады.

"По состоянию на сегодня мы ограничили, насколько это возможно, количество работников аппарата, чтобы они одновременно находились в здании Верховной Рады", - сказал спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый рекорд: в Киеве выявили 332 инфицированных COVID-19, за минувшие сутки умерли 5 человек

В Украине по состоянию на утро среды, 2 сентября, зафиксированы 2 495 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с начала пандемии. При этом 51 ранее заболевший умер. Это самый высокий показатель суточной смертности с начала пандемии.

ВР (29234) карантин (16729) Разумков Дмитрий (1520) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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строгача дождемся?
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02.09.2020 12:19 Ответить
А я за ужесточение режима в Раде! Залить все помещение до крыши антисептиком.
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02.09.2020 12:19 Ответить
а что это за марка бетона?
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02.09.2020 12:22 Ответить
Просто новейшая! Прочность на разрыв 1200 Н/мм2!
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02.09.2020 12:24 Ответить
та поставьте возле каждой задницы аппарат ИВЛ, завезите какие-нить препараты антибиоты - хлорку, что ли... и работайте себе...
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02.09.2020 12:21 Ответить
А надо былоб ужесточить
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02.09.2020 12:22 Ответить
На кожному робочому місці протигаз і шланг з виходом на вулицю і нехай працюють нероби.
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02.09.2020 12:25 Ответить
в зоосаде надо деревья больше удобрениями подпитывать -геркой, коксующимся углем, ширка це самая первая защита от любого вируса
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02.09.2020 12:40 Ответить
 
 