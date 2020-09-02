Из 332 заболевших COVID-19 за сутки киевлян 15 детей и 13 медиков, 75 человек госпитализированы, - Кличко

75 из 332 жителей Киева, у которых за минувшие сутки была диагностирована коронавирусная болезнь COVID-19, госпитализированы, остальные помещены на самоизоляцию под контролем врачей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 59, Днепровском - 54, Деснянском районе - 47 случаев", - сообщил Кличко во время онлайн-пресс-конференции в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Среди заболевших, по его словам, 180 женщин в возрасте от 19 до 84 лет и шесть девочек от двух месяцев до 17 лет, а также 137 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет и девять мальчиков от одного года до 15.

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В числе 332 заболевших также 13 медицинских работников, сообщил Кличко.

"Умерли (за сутки. - Ред.) пять человек. Всего коронавирус унес жизни 218 киевлян", - сообщил мэр.