Из 332 заболевших COVID-19 за сутки киевлян 15 детей и 13 медиков, 75 человек госпитализированы, - Кличко
75 из 332 жителей Киева, у которых за минувшие сутки была диагностирована коронавирусная болезнь COVID-19, госпитализированы, остальные помещены на самоизоляцию под контролем врачей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 59, Днепровском - 54, Деснянском районе - 47 случаев", - сообщил Кличко во время онлайн-пресс-конференции в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Среди заболевших, по его словам, 180 женщин в возрасте от 19 до 84 лет и шесть девочек от двух месяцев до 17 лет, а также 137 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет и девять мальчиков от одного года до 15.
В числе 332 заболевших также 13 медицинских работников, сообщил Кличко.
"Умерли (за сутки. - Ред.) пять человек. Всего коронавирус унес жизни 218 киевлян", - сообщил мэр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Количество погибших от COVID-19 измерялось бы не сотнями, а тысячами, если бы метро не закрыли, - Геращенко
Метро и все такое открыто. Где тысячи погибших?
На сьогодні
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
2 705 deaths (тисячі)
Ukraine
Які ще питання?