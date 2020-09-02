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Новости Коронавирус и карантин
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Из 332 заболевших COVID-19 за сутки киевлян 15 детей и 13 медиков, 75 человек госпитализированы, - Кличко

Из 332 заболевших COVID-19 за сутки киевлян 15 детей и 13 медиков, 75 человек госпитализированы, - Кличко

75 из 332 жителей Киева, у которых за минувшие сутки была диагностирована коронавирусная болезнь COVID-19, госпитализированы, остальные помещены на самоизоляцию под контролем врачей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 59, Днепровском - 54, Деснянском районе - 47 случаев", - сообщил Кличко во время онлайн-пресс-конференции в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Среди заболевших, по его словам, 180 женщин в возрасте от 19 до 84 лет и шесть девочек от двух месяцев до 17 лет, а также 137 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет и девять мальчиков от одного года до 15.

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В числе 332 заболевших также 13 медицинских работников, сообщил Кличко.

"Умерли (за сутки. - Ред.) пять человек. Всего коронавирус унес жизни 218 киевлян", - сообщил мэр.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25495) Кличко Виталий (4637) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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https://censor.net/news/3195824/kolichestvo_pogibshih_ot_covid19_izmeryalos_by_ne_sotnyami_a_tysyachami_esli_by_metro_ne_zakryli_geraschenko?fbclid=IwAR1L092TcDEcRf7kYSfcIH_7md-KLjqpnsabWg_Bt-1GnxtU7Ux29Ld4Yqc
Количество погибших от COVID-19 измерялось бы не сотнями, а тысячами, если бы метро не закрыли, - Геращенко

Метро и все такое открыто. Где тысячи погибших?
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02.09.2020 12:27 Ответить
На момент виходу статті, що Ви процитували 15.05.2020 в Україні було 476 (сотні) померлих від ковід-19.
На сьогодні
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
2 705 deaths (тисячі)
Ukraine
Які ще питання?
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02.09.2020 12:50 Ответить
Да никаких вопросов нет! Успокойся и прими положенные таблетки! Конечно тысячи трупов на улицах и в квартирах и это только в одном Киеве. Власти все скрывают! Но будет еще хуже , как в Беларуси например. Там умерли все и трупы выносить и хоронить уже некому.
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02.09.2020 12:56 Ответить
Трупи жертв ДТП теж не валяються тисячами по вулицях. Але це не доказ, що їх немає зовсім. Добова смертність від ковіду в Україні вже перевищила добову смертність від ДТП в 4-5 разів. А Ви в цей час аж з трусів вистрибуєте, намагаючись переконати всіх, що від ковіду ніхто не помер.
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02.09.2020 14:14 Ответить
Головне щоб в метрополітені завжди були професійні жебраки і офені без масок. Влада яка нічого так і не зробила крім пустого базікання і розкрадання фондів.
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02.09.2020 13:56 Ответить
 
 