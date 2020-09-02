Рада провалила законопроект о ликвидации РГА, потому что в зале было мало нардепов, - "слуга народа" Безгин
Верховная Рада провалила голосование за законопроект №3975 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно образования и ликвидации районных государственных администраций в связи с образованием (ликвидацией) районов".
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 223 нардепа.
Законопроект отправили на повторное первое чтение.
"Провалили, потому что мало депутатов в зале. Наши где-то гуляли, много людей работают на округах. Исключительно из-за этого", - рассказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа" Виталий Безгин.
По его словам, законопроект помогает ликвидировать райгосадминистрации в соответствии с ликвидацией районов.
"Он дает правительству полномочия создать и ликвидировать райгосадминистрации, или реорганизовать в случае изменения административного устройства. И, соответственно, дает поручение правительству разработать соответствующий механизм. Сейчас в законодательстве это никак не урегулировано", - рассказал Безгин.
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