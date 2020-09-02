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Рада провалила законопроект о ликвидации РГА, потому что в зале было мало нардепов, - "слуга народа" Безгин

Рада провалила законопроект о ликвидации РГА, потому что в зале было мало нардепов, -

Верховная Рада провалила голосование за законопроект №3975 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно образования и ликвидации районных государственных администраций в связи с образованием (ликвидацией) районов".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 223 нардепа.

Законопроект отправили на повторное первое чтение.

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"Провалили, потому что мало депутатов в зале. Наши где-то гуляли, много людей работают на округах. Исключительно из-за этого", - рассказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа" Виталий Безгин.

По его словам, законопроект помогает ликвидировать райгосадминистрации в соответствии с ликвидацией районов.

"Он дает правительству полномочия создать и ликвидировать райгосадминистрации, или реорганизовать в случае изменения административного устройства. И, соответственно, дает поручение правительству разработать соответствующий механизм. Сейчас в законодательстве это никак не урегулировано", - рассказал Безгин.

Автор: 

ВР (29234) админреформа (249) децентрализация (582) Слуга народа (2629) Виталий Безгин (42)


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"Наши где-то гуляли"!...звучит феерично
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02.09.2020 12:42 Ответить
кароче, выходной был, шлядись где ни попадя
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02.09.2020 12:44 Ответить
вот и реальность оптимизации районов в Украине Вован клован наклепал 198 районов вместо 492 а будет районов 198 а РГА 492.....
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02.09.2020 12:58 Ответить
Бояться що, безробітні голови районів дюндель дома наб'ють. Місцеві сцарьки можуть і в ліс звозити.
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02.09.2020 13:32 Ответить
Это "сурйозный" аргумент.
Где-то...
Гуляли...
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02.09.2020 12:45 Ответить
Это "сурйозный" аргумент.
Где-то...
Гуляли...
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02.09.2020 12:45 Ответить
Це, вони зірвали продовження Порошенківської рехворми децентралізації. Аж самі від хворм страшно стало.
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02.09.2020 13:31 Ответить
Перетворення "слуг" в барчуків. Як мило все трансформувалось.
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02.09.2020 13:54 Ответить
 
 