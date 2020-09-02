ВР планирует расширить полномочия ЦИК, чтобы в рамках выборов провести "консультативный опрос от президента", - экс-нардеп Черненко

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал предложение председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко разрешить ЦИК проводить опросы общественного мнения.

На это обратил внимание в Facebook народный депутат VIII созыва Александр Черненко, передает Цензор.НЕТ.

Он привел цитату из поста своей коллеги Елены Бойко: "Было предложение снова увеличить полномочия для ЦИК, на этот раз с голоса озвучено предложение изменений в ст. 17 ЗУ "О Центральной избирательной комиссии", который дополняется п. 12.6 с целью дать полномочия ЦИК проводить опросы общественного мнения, а именно: "по предложению органов государственной исполнительной власти принимает решение и обеспечивает организацию подготовки и проведения опроса общественного мнения при проведении общегосударственных и местных выборов. Порядок опроса устанавливает ЦИК".

Черненко также напомнил пост Алекса Кухарчука о том, что одна из социологических служб выясняла у респондентов, возьмут ли они участие в местных выборах, если вместе с ними будет проходить "консультативный опрос от президента". Также вопросы касались "воды в Крым", "спецстатуса ОРДЛО" и подобного.

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"Итак, вместе с местными выборами нам хотят впарить еще и опрос, по довольно чувствительным темам. Ясно, что предоставление таких полномочий ЦИК неконституционно, здесь даже в КС не ходи. Я уже не говорю, что у нас местные выборы недофинансированы, так тут еще и опрос нужно провести. Ну, и отдельный привет членам комиссий, которым и без опроса трудно будет пережить подсчет голосов. И еще одно: "консультативный опрос от президента" может стать дополнительным стимулом для голосования за президентскую партию. Вот хотел избиратель проголосовать, скажем, за ОПЗЖ, вдруг президент его о "воде в Крым" спрашивает. Значит, не так уж "слуги" и плохи. О том, что это не шутки свидетельствует тот факт, что данное предложение внес Корниенко. И аргументировал его необходимость… вы не поверите - эпидемией коронавируса. Похоже, ковид у нас скоро станет универсальной отмазкой для оправдания всех хотелок власти и разрушения демократических институтов. Одним словом, нужно останавливать эту авантюру, пока не поздно", - пришел к выводу Черненко.

Напомним, в Украине с 5 сентября стартует избирательный процесс. Местные выборы пройдут 25 октября.

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