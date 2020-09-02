РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10183 посетителя онлайн
Новости Местные выборы-2020
2 089 22

ВР планирует расширить полномочия ЦИК, чтобы в рамках выборов провести "консультативный опрос от президента", - экс-нардеп Черненко

ВР планирует расширить полномочия ЦИК, чтобы в рамках выборов провести

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал предложение председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко разрешить ЦИК проводить опросы общественного мнения.

На это обратил внимание в Facebook народный депутат VIII созыва Александр Черненко, передает Цензор.НЕТ.

Он привел цитату из поста своей коллеги Елены Бойко: "Было предложение снова увеличить полномочия для ЦИК, на этот раз с голоса озвучено предложение изменений в ст. 17 ЗУ "О Центральной избирательной комиссии", который дополняется п. 12.6 с целью дать полномочия ЦИК проводить опросы общественного мнения, а именно: "по предложению органов государственной исполнительной власти принимает решение и обеспечивает организацию подготовки и проведения опроса общественного мнения при проведении общегосударственных и местных выборов. Порядок опроса устанавливает ЦИК".

Черненко также напомнил пост Алекса Кухарчука о том, что одна из социологических служб выясняла у респондентов, возьмут ли они участие в местных выборах, если вместе с ними будет проходить "консультативный опрос от президента". Также вопросы касались "воды в Крым", "спецстатуса ОРДЛО" и подобного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав и ЦИК разрабатывают алгоритм голосования граждан, находящихся на самоизоляции или на лечении дома, - Степанов

"Итак, вместе с местными выборами нам хотят впарить еще и опрос, по довольно чувствительным темам. Ясно, что предоставление таких полномочий ЦИК неконституционно, здесь даже в КС не ходи. Я уже не говорю, что у нас местные выборы недофинансированы, так тут еще и опрос нужно провести. Ну, и отдельный привет членам комиссий, которым и без опроса трудно будет пережить подсчет голосов. И еще одно: "консультативный опрос от президента" может стать дополнительным стимулом для голосования за президентскую партию. Вот хотел избиратель проголосовать, скажем, за ОПЗЖ, вдруг президент его о "воде в Крым" спрашивает. Значит, не так уж "слуги" и плохи. О том, что это не шутки свидетельствует тот факт, что данное предложение внес Корниенко. И аргументировал его необходимость… вы не поверите - эпидемией коронавируса. Похоже, ковид у нас скоро станет универсальной отмазкой для оправдания всех хотелок власти и разрушения демократических институтов. Одним словом, нужно останавливать эту авантюру, пока не поздно", - пришел к выводу Черненко.

ВР планирует расширить полномочия ЦИК, чтобы в рамках выборов провести консультативный опрос от президента, - экс-нардеп Черненко 01

Напомним, в Украине с 5 сентября стартует избирательный процесс. Местные выборы пройдут 25 октября.

Также читайте: Не менее 500 тысяч работников избиркомов различных уровней задействуют на местных выборах, - секретарь СНБО Данилов

Автор: 

местные выборы (2752) ЦИК (3644) Черненко (104) Корниенко Александр (658)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
шмаркля хочет протянуть референдум по легализации ордло... во время местных выборов.
показать весь комментарий
02.09.2020 12:39
+9
ВР планирует расширить полномочия ЦИК, чтобы в рамках выборов провести "консультативный опрос от президента", - экс-нардеп Черненко - Цензор.НЕТ 667
показать весь комментарий
02.09.2020 12:43
+6
Воду в Крым дать согласен при одном условии если её туда ЗЕбилы и Ватники в баклажках носить будут!
показать весь комментарий
02.09.2020 12:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шмаркля хочет протянуть референдум по легализации ордло... во время местных выборов.
показать весь комментарий
02.09.2020 12:39 Ответить
под видом "опросов"
показать весь комментарий
02.09.2020 12:40 Ответить
ВР планирует расширить полномочия ЦИК, чтобы в рамках выборов провести "консультативный опрос от президента", - экс-нардеп Черненко - Цензор.НЕТ 667
показать весь комментарий
02.09.2020 12:43 Ответить
ТЕМА ОПРОСА - клоуна.. ВОВУ... ПОВЕСИТЬ ИЛИ РАССТРЕЛЯТЬ..
обозначение для ответа НЕТ но Да .........и да и скорее нет- что не надо....
показать весь комментарий
02.09.2020 12:56 Ответить
Дійшли до ручки... Капець і жах-одночасно!
Наскількі тупі, ліниві і безграмотні ці саботажники...
"Гроші на створення Єдиного реєстру зниклих без вести відсутні", - Мін'юст
-Зазначу, що як сказала профільний заступник міністра юстиції Валерія Коломієць - що орієнтовна вартість створення реєстру - це близько 200 тисяч гривень !?!?
Здавалося б , чого простіше - створити файл, чи папку в компі... А для особливо тупих - завести хоча б журнал і вписувати данні про зниклих.. Їх же ж не тисячі і навіть не сотні на добу, а одиниці... по всій Україні! Так же ж примітивно і вели у всі часи і всі народи подібний облік... І з цього створювати проблему?
Мій коментар стосовно "якості управління державою" командою чудо-президента стає вже постійним: - Дурень ніколи не порозумнішає, а ворог повинен бути як мінімум - нейтралізований, а максимум - знищений!
показать весь комментарий
02.09.2020 13:25 Ответить
С одной стороны ОДЛО легалезовать можно по по ЮАРовскому сценарию они там сделали специальную резервацию для негров мы можем сделать для ватников отправить туда Мертвейчука Киву Кравчука Фокина и тд...Всеравно если кацапы оттуда уходить будут они там вывезут всё вплоть до гвоздя!
показать весь комментарий
02.09.2020 12:44 Ответить
А на избирательном участке по бокам опрашивающего наверное будут стоять мордовороты с дубинками. Это конечно черный юмор, но многие просто не придут голосовать, к гадалке не ходи. Результаты окажутся дикими.
показать весь комментарий
02.09.2020 12:53 Ответить
Воду в Крым дать согласен при одном условии если её туда ЗЕбилы и Ватники в баклажках носить будут!
показать весь комментарий
02.09.2020 12:41 Ответить
Зебилы и ватники проголосуют и все... это они "умеют".
показать весь комментарий
02.09.2020 12:43 Ответить
У этого недопрезидента,как и у всего зелёного говнища ни дня бе зашквара .
Консультативный опрос прошу считать оконченным.
показать весь комментарий
02.09.2020 12:44 Ответить
а с виду вылитый шариков, абрвалг, панимаешь
показать весь комментарий
02.09.2020 12:45 Ответить
может, сЦИК еще и валюту разрешить печатать?...
показать весь комментарий
02.09.2020 12:46 Ответить
Побачивши результат опитування каратист повіситься на чорному поясі.
показать весь комментарий
02.09.2020 12:51 Ответить
Зеленому Гавну полюбилося консультативне опитування ***** по конституції. А я завжди казав, що Клоун наслідує того, кому він в очко в пошуках миру заглядував - це його кумир.
показать весь комментарий
02.09.2020 13:03 Ответить
ЦИК при нынешней власти - свой мальчик по вызову (или девочка)

В ЦИК входят 17 человек, из которых:
12 представителей партии «Слуга народа»,
2 от «Оппозиционной платформы - За жизнь»
и
по одному
представителю от фракцій
«Батькивщина»,
«Голос» и
«Европейская солидарность».
14 против 3-х...

73% -ные - вы це зробылы, теперь вы не нужны.
Все уже будет происходить без вас
показать весь комментарий
02.09.2020 13:04 Ответить
Прелестно!

"Черненко также напомнил пост Алекса Кухарчука о том, что одна из социологических служб выясняла у респондентов, возьмут ли они участие в местных выборах, если вместе с ними будет проходить "консультативный опрос от президента".
Также вопросы касались "воды в Крым", "спецстатуса ОРДЛО" и подобного.


"Итак, вместе с местными выборами нам хотят впарить еще и опрос, по довольно чувствительным темам.
Ясно, что предоставление таких полномочий ЦИК неконституционно, здесь даже в КС не ходи.


Источник: https://censor.net/ru/n3217170
показать весь комментарий
02.09.2020 13:06 Ответить
К власти в Украине пришли предатели, это и без всяких опросов видно.
показать весь комментарий
02.09.2020 13:17 Ответить
Странно, а во многих цивилизованных странах, таких как, например, США, подобное совмещение выборов с опросами населения по куче самых разных вопросов почему-то не приводит к разрушению демократических институций.

Но мнение официально признавшего себя виновным в коррупции экс-нардепа - это аргумент повесомее, конечно. Да, Цензор?
https://www.rbc.ua/ukr/news/eks-nardep-priznalsya-korruptsii-poshel-sdelku-1587643122.html
показать весь комментарий
02.09.2020 13:22 Ответить
Молодцы ребята: Лису в курятник сторожить, щуку в озеро для порядку, пчёлам доручить контролировать мёд. И какой после этого решения будет результат? А я знаю! Нас белый лебедь на пруду поставит раком.
показать весь комментарий
02.09.2020 13:35 Ответить
ВР планирует расширить полномочия ЦИК, чтобы в рамках выборов провести "консультативный опрос от президента".Это позволит проводить выборы по беларускому сценарию,как учил Лукашенко - экс-нардеп Черненко
показать весь комментарий
02.09.2020 18:30 Ответить
"Воду в Крым", одно из обещаний президента ЗЕро Путину.
показать весь комментарий
02.09.2020 21:14 Ответить
ВР планує розширити повноваження ЦВК, щоб у межах виборів провести "консультативне опитування від президента", - екснардеп Черненко - Цензор.НЕТ 2763
показать весь комментарий
03.09.2020 00:03 Ответить
 
 