ВР планирует расширить полномочия ЦИК, чтобы в рамках выборов провести "консультативный опрос от президента", - экс-нардеп Черненко
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал предложение председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко разрешить ЦИК проводить опросы общественного мнения.
На это обратил внимание в Facebook народный депутат VIII созыва Александр Черненко, передает Цензор.НЕТ.
Он привел цитату из поста своей коллеги Елены Бойко: "Было предложение снова увеличить полномочия для ЦИК, на этот раз с голоса озвучено предложение изменений в ст. 17 ЗУ "О Центральной избирательной комиссии", который дополняется п. 12.6 с целью дать полномочия ЦИК проводить опросы общественного мнения, а именно: "по предложению органов государственной исполнительной власти принимает решение и обеспечивает организацию подготовки и проведения опроса общественного мнения при проведении общегосударственных и местных выборов. Порядок опроса устанавливает ЦИК".
Черненко также напомнил пост Алекса Кухарчука о том, что одна из социологических служб выясняла у респондентов, возьмут ли они участие в местных выборах, если вместе с ними будет проходить "консультативный опрос от президента". Также вопросы касались "воды в Крым", "спецстатуса ОРДЛО" и подобного.
"Итак, вместе с местными выборами нам хотят впарить еще и опрос, по довольно чувствительным темам. Ясно, что предоставление таких полномочий ЦИК неконституционно, здесь даже в КС не ходи. Я уже не говорю, что у нас местные выборы недофинансированы, так тут еще и опрос нужно провести. Ну, и отдельный привет членам комиссий, которым и без опроса трудно будет пережить подсчет голосов. И еще одно: "консультативный опрос от президента" может стать дополнительным стимулом для голосования за президентскую партию. Вот хотел избиратель проголосовать, скажем, за ОПЗЖ, вдруг президент его о "воде в Крым" спрашивает. Значит, не так уж "слуги" и плохи. О том, что это не шутки свидетельствует тот факт, что данное предложение внес Корниенко. И аргументировал его необходимость… вы не поверите - эпидемией коронавируса. Похоже, ковид у нас скоро станет универсальной отмазкой для оправдания всех хотелок власти и разрушения демократических институтов. Одним словом, нужно останавливать эту авантюру, пока не поздно", - пришел к выводу Черненко.
Напомним, в Украине с 5 сентября стартует избирательный процесс. Местные выборы пройдут 25 октября.
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обозначение для ответа НЕТ но Да .........и да и скорее нет- что не надо....
Наскількі тупі, ліниві і безграмотні ці саботажники...
"Гроші на створення Єдиного реєстру зниклих без вести відсутні", - Мін'юст
-Зазначу, що як сказала профільний заступник міністра юстиції Валерія Коломієць - що орієнтовна вартість створення реєстру - це близько 200 тисяч гривень !?!?
Здавалося б , чого простіше - створити файл, чи папку в компі... А для особливо тупих - завести хоча б журнал і вписувати данні про зниклих.. Їх же ж не тисячі і навіть не сотні на добу, а одиниці... по всій Україні! Так же ж примітивно і вели у всі часи і всі народи подібний облік... І з цього створювати проблему?
Мій коментар стосовно "якості управління державою" командою чудо-президента стає вже постійним: - Дурень ніколи не порозумнішає, а ворог повинен бути як мінімум - нейтралізований, а максимум - знищений!
Консультативный опрос прошу считать оконченным.
В ЦИК входят 17 человек, из которых:
12 представителей партии «Слуга народа»,
2 от «Оппозиционной платформы - За жизнь»
и
по одному
представителю от фракцій
«Батькивщина»,
«Голос» и
«Европейская солидарность».
14 против 3-х...
73% -ные - вы це зробылы, теперь вы не нужны.
Все уже будет происходить без вас
"Черненко также напомнил пост Алекса Кухарчука о том, что одна из социологических служб выясняла у респондентов, возьмут ли они участие в местных выборах, если вместе с ними будет проходить "консультативный опрос от президента".
Также вопросы касались "воды в Крым", "спецстатуса ОРДЛО" и подобного.
"Итак, вместе с местными выборами нам хотят впарить еще и опрос, по довольно чувствительным темам.
Ясно, что предоставление таких полномочий ЦИК неконституционно, здесь даже в КС не ходи.
Источник: https://censor.net/ru/n3217170
Но мнение официально признавшего себя виновным в коррупции экс-нардепа - это аргумент повесомее, конечно. Да, Цензор?
https://www.rbc.ua/ukr/news/eks-nardep-priznalsya-korruptsii-poshel-sdelku-1587643122.html