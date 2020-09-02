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Мошенники выиграли тендеры ряда госучреждений на закупку топлива и завладели 184 млн грн: их будут судить

Мошенники выиграли тендеры ряда госучреждений на закупку топлива и завладели 184 млн грн: их будут судить

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Национальной полицией завершено досудебное расследование и направлен в Шевченковский райсуд г. Киева обвинительный акт в отношении 4-х лиц - учредителей ООО, которые в составе преступной группировки путем обмана завладели денежными средствами государственных учреждений и организаций (ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, предприниматели создавали компании и подавали заявки на тендеры по поставке нефтепродуктов государственным учреждениям и их предприятиям. Выиграв тендерные торги, одно из ООО взятых на себя обязательств не выполнило, завладев полученными средствами.

Таким образом обвиняемые завладели средствами Национальной полиции Украины, управления обеспечения оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины, Центральной избирательной комиссии, Государственного агентства рыбного хозяйства Украины, Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в городе Киеве и Киевской области в размере более 184 млн 699 тыс. грн.

Еще один участник преступной организации выехал за пределы Украины, в связи с чем продолжается его розыск.

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мошенничество (1220) Нацполиция (16437) тендер (668) Офис Генпрокурора (2463)


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Топ комментарии
+4
Просто влезли в чужое корыто, а это сейчас государственное преступление.
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02.09.2020 12:48
+3
Тендери тепер має вигравати лише Коломойський та наближені.
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02.09.2020 12:50
+2
Напевно не відслюнявили в офіс генпрокурора.
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02.09.2020 12:45
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Напевно не відслюнявили в офіс генпрокурора.
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02.09.2020 12:45 Ответить
Просто влезли в чужое корыто, а это сейчас государственное преступление.
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02.09.2020 12:48 Ответить
Зеленых будет судить военный трибунал.
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02.09.2020 12:45 Ответить
а размовляли, шо с прозоррой все будет ништяк, а тут шо то проморгали
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02.09.2020 12:47 Ответить
а размовляли, шо с прозоррой все будет ништяк Кацапа, не палися.
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02.09.2020 12:51 Ответить
Тендери тепер має вигравати лише Коломойський та наближені.
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02.09.2020 12:50 Ответить
Як правило, такі тендери виграються за попередньою змовою з керівництвом цих державних підприємств.
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02.09.2020 12:58 Ответить
Грабили полицию ? Прелестно ...... допрозорились
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02.09.2020 13:03 Ответить
Обычно в тендерах предусмотрена оплата после поставки ГСМ !
Значит уговорили сделать предоплату или дали липовые талоны....
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02.09.2020 13:18 Ответить
А Прозоро что уже не прозорное?
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02.09.2020 13:28 Ответить
Просто НАШИМ людям надо понять ситуацию и впреть не делать подобный выбор. Три года страной правил самый "талантливый" ЗЕК Украины и с перерывом в пол года к власти допустили "Вальцмана" - и что вы после этого хотите? В "экономике" страны завелись жуки скарабеи способные украсть ВСЁ. Делайте выводы и не допускайте всяких вальцманов, рабиновичей и януковичей и близко к власти и вообще спрашивайте у кандидатов "откуда деньги барбос?". Зелю можно не спрашивать, она так смешила в 95 свою личинку, что та отдалась сама и отдала все свои бабки. Вполне возможно - это была любовь.
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02.09.2020 13:28 Ответить
Ну и нах это ссанье в уши? Дураку понятно, что "никому не известное ООО" может выиграть тендеры только за приличные взятки/откаты. И кто же посажен за это в этих не уважаемых госструктурах?
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02.09.2020 14:14 Ответить
БОЖЕ!!!! Який нежданчик !!!!
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02.09.2020 16:16 Ответить
 
 