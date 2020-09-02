Мошенники выиграли тендеры ряда госучреждений на закупку топлива и завладели 184 млн грн: их будут судить

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Национальной полицией завершено досудебное расследование и направлен в Шевченковский райсуд г. Киева обвинительный акт в отношении 4-х лиц - учредителей ООО, которые в составе преступной группировки путем обмана завладели денежными средствами государственных учреждений и организаций (ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, предприниматели создавали компании и подавали заявки на тендеры по поставке нефтепродуктов государственным учреждениям и их предприятиям. Выиграв тендерные торги, одно из ООО взятых на себя обязательств не выполнило, завладев полученными средствами.

Таким образом обвиняемые завладели средствами Национальной полиции Украины, управления обеспечения оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины, Центральной избирательной комиссии, Государственного агентства рыбного хозяйства Украины, Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в городе Киеве и Киевской области в размере более 184 млн 699 тыс. грн.

Еще один участник преступной организации выехал за пределы Украины, в связи с чем продолжается его розыск.

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