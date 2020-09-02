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Киев и 16 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 2 сентября Киев и 16 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минзрава.
Согласно данным Минздрава, не соответствуют требованиям по ослаблению карантина следующие регионы: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
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Gennadiy #466698
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Владимир Пономаренко #471653
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Владимир Пономаренко #471653
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Гена Крокодил #431043
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Vi Wa
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