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Новости Коронавирус и карантин
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Киев и 16 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и 16 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 2 сентября Киев и 16 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минзрава.

Согласно данным Минздрава, не соответствуют требованиям по ослаблению карантина следующие регионы: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

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Киев и 16 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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З кожним разом все більше. Дякуємо, дуже дякуємо недоумку з криворізької підворотні.
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02.09.2020 12:57 Ответить
Смягчения приговора не будет и не надейтесь зеленушки.
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02.09.2020 13:01 Ответить
Мля какое смягчение карантина? Куда ещё смягчать? Уже в супермаркетах без масок народ шёрхается и в метро!
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02.09.2020 13:01 Ответить
Київ і 16 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7138
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02.09.2020 13:07 Ответить
совсем короношизанулись . исследования в 3 штатах показали . что 90% зафиксированных вирусоносителей не болеют и не заразны то есть - не опасны для окружающих . таки делите сразу на десять и будет вам реальное число .
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02.09.2020 13:34 Ответить
Простуда никогда заразной не была
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02.09.2020 15:26 Ответить
 
 