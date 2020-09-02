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Новости Коронавирус и карантин
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Число госпитализированных в Киеве с COVID-19 и пневмонией резко возросло, больницы заполнены на 54%, - Кличко

Число госпитализированных в Киеве с COVID-19 и пневмонией резко возросло, больницы заполнены на 54%, - Кличко

В больницы Киева за прошедшие сутки госпитализировали 75 пациентов, по состоянию на среду в целом в них находятся 788 больных коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Резко увеличилось количество госпитализированных. В больницы столицы за прошедшие сутки попали 75 пациентов. Всего на сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 788 больных коронавирусом, из них 19 детей. 164 пациента - в тяжелом состоянии. 210 получают кислородную поддержку. 14 - под аппаратами ИВЛ. Еще 100 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - сообщил Кличко.

По словам мэра Киева, увеличивается и количество больных пневмонией. Так, за минувшие сутки госпитализировали 144 пациента с таким диагнозом. В целом воспаление легких в столичных медучреждениях лечат 1 128 больных.

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Он отметил, что больницы для пациентов с коронавирусом работают в режиме инфекционных госпиталей. Все они заполнены на 54%. На прошлой неделе город добавил госпитальные базы для приема больных коронавирусом. Это городские больницы №5, 17, 6 и 8. Они уже принимают пациентов с COVID-19.

"Я хочу еще раз обратиться ко всем: круг сужается... И уже у каждого из нас есть знакомые, родственники или сотрудники, которые заболели коронавирусом. И вести себя в этой ситуации легкомысленно, рассказывать о мировом заговоре - мягко говоря, глупо. А если у человека нет инстинкта самосохранения - уберечь и спасти его сложно... Поэтому не пренебрегайте своим здоровьем, не подвергайте опасности близких и людей, которые рядом. Ведь вы можете перенести болезнь без симптомов или в легкой форме, но заразить людей, которые в группе риска!" - отметил Кличко.

карантин (16729) Киев (25495) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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https://censor.net/news/3195824/kolichestvo_pogibshih_ot_covid19_izmeryalos_by_ne_sotnyami_a_tysyachami_esli_by_metro_ne_zakryli_geraschenko?fbclid=IwAR0cYzk565AmlH38lH9o0q728Y46NScAjCR1ksUfF84YLY1ECgvJV5qpFAA
Количество погибших от COVID-19 измерялось бы не сотнями, а тысячами, если бы метро не закрыли, - Геращенко

Где эти тысячи в Киеве?
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02.09.2020 13:04
+1
Жирній Тоні вірити - себе не поважати. Хоча в нас дуже багато охочих до лапші на вухах
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02.09.2020 13:08
+1
Вот я в зоне риска...если заболею то с вероятностью 25% умру.
Но мляха того кто меня заразил я тоже убью )))
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02.09.2020 13:12
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Народ, разбегайтесь. Здесь всё проклято!
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02.09.2020 13:03 Ответить
https://censor.net/news/3195824/kolichestvo_pogibshih_ot_covid19_izmeryalos_by_ne_sotnyami_a_tysyachami_esli_by_metro_ne_zakryli_geraschenko?fbclid=IwAR0cYzk565AmlH38lH9o0q728Y46NScAjCR1ksUfF84YLY1ECgvJV5qpFAA
Количество погибших от COVID-19 измерялось бы не сотнями, а тысячами, если бы метро не закрыли, - Геращенко

Где эти тысячи в Киеве?
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02.09.2020 13:04 Ответить
Жирній Тоні вірити - себе не поважати. Хоча в нас дуже багато охочих до лапші на вухах
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02.09.2020 13:08 Ответить
Вот я в зоне риска...если заболею то с вероятностью 25% умру.
Но мляха того кто меня заразил я тоже убью )))
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02.09.2020 13:12 Ответить
вот же ж угораздило((( а ведь к зиме ситуация будет "более лучше" для вируса.
надо бы попам отвалить с миллиардик, пусть передадут Зевсу или кто там на "тверди" сидит, шоб убрал микроб взад. а не то - Илон Маск ему ракету запустит прямо в......
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02.09.2020 13:12 Ответить
Интересно как Кличко попытается "спрыгнуть" с темы ( и ежедневным своим "гидромедцентром") когда заполняемость больниц достигнет 99%, а Киев ( как не будут это скрывать) окажется в " красной зоне" ( тут правда главное для него дотянуть до выборов, но то вже такЭ...)
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02.09.2020 13:13 Ответить
Допускаю что это будет " больничка" или "самоизоляция"...
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02.09.2020 13:14 Ответить
Кількість госпіталізованих у Києві з COVID-19 і пневмонією різко зросла, лікарні заповнені на 54%, - Кличко - Цензор.НЕТ 5230
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02.09.2020 13:19 Ответить
За пол года на 17000 меньше умерло, по сравнению с 2019, лжебаран
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02.09.2020 14:08 Ответить
Зеля говорил про 120 тыс трупов к новому году еслибы не карантин. Видать одни эти маски на бороде в супермаркетах и спасают.
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02.09.2020 15:42 Ответить
 
 