Число госпитализированных в Киеве с COVID-19 и пневмонией резко возросло, больницы заполнены на 54%, - Кличко

В больницы Киева за прошедшие сутки госпитализировали 75 пациентов, по состоянию на среду в целом в них находятся 788 больных коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Резко увеличилось количество госпитализированных. В больницы столицы за прошедшие сутки попали 75 пациентов. Всего на сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 788 больных коронавирусом, из них 19 детей. 164 пациента - в тяжелом состоянии. 210 получают кислородную поддержку. 14 - под аппаратами ИВЛ. Еще 100 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - сообщил Кличко.

По словам мэра Киева, увеличивается и количество больных пневмонией. Так, за минувшие сутки госпитализировали 144 пациента с таким диагнозом. В целом воспаление легких в столичных медучреждениях лечат 1 128 больных.

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Он отметил, что больницы для пациентов с коронавирусом работают в режиме инфекционных госпиталей. Все они заполнены на 54%. На прошлой неделе город добавил госпитальные базы для приема больных коронавирусом. Это городские больницы №5, 17, 6 и 8. Они уже принимают пациентов с COVID-19.

"Я хочу еще раз обратиться ко всем: круг сужается... И уже у каждого из нас есть знакомые, родственники или сотрудники, которые заболели коронавирусом. И вести себя в этой ситуации легкомысленно, рассказывать о мировом заговоре - мягко говоря, глупо. А если у человека нет инстинкта самосохранения - уберечь и спасти его сложно... Поэтому не пренебрегайте своим здоровьем, не подвергайте опасности близких и людей, которые рядом. Ведь вы можете перенести болезнь без симптомов или в легкой форме, но заразить людей, которые в группе риска!" - отметил Кличко.