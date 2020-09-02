Прокурорский и судебный произвол в делах по нападениям на Стерненко достиг своего исторического максимума, - заявление ВСК Рады
Перенос Верховным Судом рассмотрения дела о нападении на Сергея Стерненко в Одессу из Киева выгоден заказчикам нападений на Сергея Стерненко, к которым, вероятно, могут быть причастны должностные лица одесской власти.
Об этом говорится в заявлении членов временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2019 годов относительно судебного произвола в деле Сергея Стерненко, передает Цензор.НЕТ.
Заявление озвучила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская.
"Мы, члены временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2019 годов заявляем, что прокурорский и судебный произвол в делах относительно нападений на Сергея Стерненко достиг своего исторического максимума. На прошлой неделе Верховный Суд отказал Сергею Стерненко в рассмотрении дел о нападении на него по существу в Киеве, аргументировав это тем, что одна из сторон, жена погибшего нападающего Кузнецова, проживает в Одессе.
Позавчера, 31 августа во время первого подготовительного заседания в Одессе на Сергея Стерненко было совершено еще одно нападение. Возможность совершения еще одного нападения, вероятно, заказчиками нападений на Сергея Стерненко является прямым следствием переноса судебного разбирательства из Киева в Одессу.
Представители прокуратуры во время заседания потребовали изменения меры пресечения Сергею Стерненко на содержание под стражей. По мнению представителей прокуратуры основанием для замены меры пресечения является отсутствие авторитетных поручителей и гарантий посещения Сергеем Стерненко судебных заседаний. В то же время готовность взять Сергея Стерненко на поруки выразили около 10 народных депутатов Украины, а также уважаемые общественные деятели. Вчера присутствовал на суде в Одессе наш коллега Роман Лозинский.
Считаем, что Офис Генерального прокурора и Верховный Суд сознательно или бессознательно способствуют дальнейшей политизации этого дела, создавая благоприятные условия для реализации политического заказа. Перенос Верховным Судом рассмотрения дела о нападении на Сергея Стерненко в Одессу из Киева выгоден заказчикам нападений на Сергея Стерненко, к которым, вероятно, могут быть причастны должностные лица одесской власти.
Попытки нападений на Сергея Стерненко продолжают осуществляться даже под зданием суда. Фактически своими действиями Верховный Суд и Офис Генерального прокурора Украины подвергают Сергея Стерненко опасности и способствуют предвзятому рассмотрению дела судьями, на которых, вероятно, влияют возможные заказчики нападений.
Призываем Верховный Суд и Офис Генерального прокурора прекратить произвол в деле Стерненко и вернуть рассмотрение дела в Киев", - говорится в заявлении.
Ранее Верховный Суд не разрешил перенести слушание дела Стерненко из Одессы в Киев.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Потом суд смягчил меру пресечения.
Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.
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ЗЕлю геть ! 👿
Отакої.
І «барига-мародьор» вам вже не заважає, і на тобі .
так шо тут мона получить "Гадю-2". кстати, а где она? давно не читал шо она вытворила опять.
Это сочиняли одесские мусора - кто-то говорил, что от кого-то что-то слышал, а тот от которого он это "слышал", сказал что Стерненко он не знает.
Обычная компания по дискредитации активистов.
или вы на месте Сергея тупо за свой счет гонялся за торговцами, даже если бы они предлагали деньги шоб не трогал их? по-моему это Домбровский говорил, он то одессит, знает шо говорит. кроме прочего - любил наркотики, так шо в курсе как там боролся Стерненко
Совпадение?
А почему на Ройтмана в суд не подают? он же этих как там, миллиардеров в Рашке обложил обвинениями. может потому шо обвинения не от балды? Домбровскому больше всех нужно бегать по судам? и так чуть не погиб недавно в суде.
Это российские миллиардеры должны в суд на Ройтмана подавать? )) В какой хоть, Печерский или Басманный? ))
"Пытрыоты" они злые оказались и до тебя кацапеныша доберутся 😁
Язык в своё Зе-место засунул?
Только невероятно уже 2 года как точно установлены все фамилии организаторов.
Турчинов сдал Крым?
Стерненко убийца?