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Прокурорский и судебный произвол в делах по нападениям на Стерненко достиг своего исторического максимума, - заявление ВСК Рады

Прокурорский и судебный произвол в делах по нападениям на Стерненко достиг своего исторического максимума, - заявление ВСК Рады

Перенос Верховным Судом рассмотрения дела о нападении на Сергея Стерненко в Одессу из Киева выгоден заказчикам нападений на Сергея Стерненко, к которым, вероятно, могут быть причастны должностные лица одесской власти.

Об этом говорится в заявлении членов временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2019 годов относительно судебного произвола в деле Сергея Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

Заявление озвучила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская.

"Мы, члены временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2019 годов заявляем, что прокурорский и судебный произвол в делах относительно нападений на Сергея Стерненко достиг своего исторического максимума. На прошлой неделе Верховный Суд отказал Сергею Стерненко в рассмотрении дел о нападении на него по существу в Киеве, аргументировав это тем, что одна из сторон, жена погибшего нападающего Кузнецова, проживает в Одессе.

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Позавчера, 31 августа во время первого подготовительного заседания в Одессе на Сергея Стерненко было совершено еще одно нападение. Возможность совершения еще одного нападения, вероятно, заказчиками нападений на Сергея Стерненко является прямым следствием переноса судебного разбирательства из Киева в Одессу.

Представители прокуратуры во время заседания потребовали изменения меры пресечения Сергею Стерненко на содержание под стражей. По мнению представителей прокуратуры основанием для замены меры пресечения является отсутствие авторитетных поручителей и гарантий посещения Сергеем Стерненко судебных заседаний. В то же время готовность взять Сергея Стерненко на поруки выразили около 10 народных депутатов Украины, а также уважаемые общественные деятели. Вчера присутствовал на суде в Одессе наш коллега Роман Лозинский.

Считаем, что Офис Генерального прокурора и Верховный Суд сознательно или бессознательно способствуют дальнейшей политизации этого дела, создавая благоприятные условия для реализации политического заказа. Перенос Верховным Судом рассмотрения дела о нападении на Сергея Стерненко в Одессу из Киева выгоден заказчикам нападений на Сергея Стерненко, к которым, вероятно, могут быть причастны должностные лица одесской власти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция установила "мелкого хулигана", напавшего на Стерненко под судом в Одессе

Попытки нападений на Сергея Стерненко продолжают осуществляться даже под зданием суда. Фактически своими действиями Верховный Суд и Офис Генерального прокурора Украины подвергают Сергея Стерненко опасности и способствуют предвзятому рассмотрению дела судьями, на которых, вероятно, влияют возможные заказчики нападений.

Призываем Верховный Суд и Офис Генерального прокурора прекратить произвол в деле Стерненко и вернуть рассмотрение дела в Киев", - говорится в заявлении.

Ранее Верховный Суд не разрешил перенести слушание дела Стерненко из Одессы в Киев.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Потом суд смягчил меру пресечения.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

Автор: 

ВР (29234) ВСК (458) Верховный Суд (1096) Стерненко Сергей (394) Бобровская Соломия (49) Офис Генпрокурора (2463)


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Топ комментарии
+25
В деле Стерненко совершенно очевидно, что власть Зеленского стала на сторону сепаров и покрывает их !

ЗЕлю геть ! 👿
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02.09.2020 13:22
+23
Собаков и венедиктова, уберите свои грязные руки от Стерненка!!!
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02.09.2020 13:15
+9
зеля і його ватна команда у погоні за ватними голосами не зупиняться ні перед чим
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02.09.2020 13:28
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Правила форума Совет форумчан
Собаков и венедиктова, уберите свои грязные руки от Стерненка!!!
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02.09.2020 13:15 Ответить
А что они могут? Их в Портновских судах нах. посылают, отака фуйня малята...
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02.09.2020 13:17 Ответить
Могут просто закрыть дело за отсутствием состава преступления, но они оказывается за одно с судами.
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02.09.2020 16:29 Ответить
В деле Стерненко совершенно очевидно, что власть Зеленского стала на сторону сепаров и покрывает их !

ЗЕлю геть ! 👿
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02.09.2020 13:22 Ответить
Ти ба.
Отакої.
І «барига-мародьор» вам вже не заважає, і на тобі .
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02.09.2020 13:16 Ответить
говорят шо Стерненко тот еще фрукт - активиствовал против тех кто не платил(кошмарил наркоторговцев типо, но не всех.)
так шо тут мона получить "Гадю-2". кстати, а где она? давно не читал шо она вытворила опять.
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02.09.2020 13:16 Ответить
"говорят шо Стерненко"
Это сочиняли одесские мусора - кто-то говорил, что от кого-то что-то слышал, а тот от которого он это "слышал", сказал что Стерненко он не знает.
Обычная компания по дискредитации активистов.
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02.09.2020 13:34 Ответить
ну я бы не был так категоричен, ибо уже Гадю имеем - сколько то там дней типо голодала, а гепа как с самолета вышла, то хорошо шо не застряла в дверях. так шо не нужно "делать кумира", как в писанине для верозавров написсано.
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02.09.2020 13:40 Ответить
Если Вы делали из Савченко кумира, то это Ваше дело, у меня кумиров нет. С мнением по Савченко я окончательно определился посмотрев видео её допросов ФСБ РФ, а было это задолго до её обмена...
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02.09.2020 13:46 Ответить
Мне хватило её концерта в клетке...
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02.09.2020 13:53 Ответить
Стерненко как Порох все говорят, что он и то и сё а доказать и посадить, при всем желании никто не может.
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02.09.2020 13:55 Ответить
та я не утверждаю, просто уверен шо 99.9% процентов не упустит возм. слегка закрыть глаза на одних и гонять других, если они (не) отслюнявят немного денег.
или вы на месте Сергея тупо за свой счет гонялся за торговцами, даже если бы они предлагали деньги шоб не трогал их? по-моему это Домбровский говорил, он то одессит, знает шо говорит. кроме прочего - любил наркотики, так шо в курсе как там боролся Стерненко
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02.09.2020 14:56 Ответить
Так почему Домбровский не даст показания в суде? Неужели трухановская мафия не использовала бы его? Домбровский это тот у которого первым появился видос нападения на Стерненко под судом?
Совпадение?
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02.09.2020 15:10 Ответить
х.з.
А почему на Ройтмана в суд не подают? он же этих как там, миллиардеров в Рашке обложил обвинениями. может потому шо обвинения не от балды? Домбровскому больше всех нужно бегать по судам? и так чуть не погиб недавно в суде.
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02.09.2020 15:17 Ответить
Так и шо Домбровский единственный свидетель, шо Сергей в 19 лет "крышевал наркоточки"? Неужели трудно ментам найти тех нариков если это правда? А одесские менты как никто в этом заинтересованы.
Это российские миллиардеры должны в суд на Ройтмана подавать? )) В какой хоть, Печерский или Басманный? ))
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02.09.2020 15:27 Ответить
не знаю. а чего на Ахметку не подают? или вот на Факина и Кравчучку
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02.09.2020 15:44 Ответить
Ну ты ещё за Медведчука или Беню спроси...))
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02.09.2020 16:13 Ответить
ты сам напросился...
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02.09.2020 13:36 Ответить
Прокурорське і судове свавілля в справах щодо нападів на Стерненка досягло свого історичного максимуму, - заява ТСК Ради - Цензор.НЕТ 904
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02.09.2020 13:37 Ответить
Блин, какой кошмар, зачем ты это делаешь?
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02.09.2020 14:10 Ответить
Прокуроры, что же вы делаете? Уже решено ведь, убийца должен быть на свободе, а они всё палки в колёса ставят.
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02.09.2020 13:18 Ответить
Это вы решили о Чикатило? Успокойтесь его уже давно казнили, а в статье идёт речь о невиновных читайте внимательно.
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02.09.2020 16:33 Ответить
когда главных патрыотов нехорошие дядьки с тетьками забижают це зрада
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02.09.2020 13:20 Ответить
Не переживай, Пэтя, главный "пытрыот" уже одного сепара прирезал, а остальных разогнал.
"Пытрыоты" они злые оказались и до тебя кацапеныша доберутся 😁
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02.09.2020 13:28 Ответить
А шо гарант Конституции?
Язык в своё Зе-место засунул?
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02.09.2020 13:21 Ответить
а зачем? у него из этого места язык растет.
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02.09.2020 13:23 Ответить
зеля і його ватна команда у погоні за ватними голосами не зупиняться ні перед чим
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02.09.2020 13:28 Ответить
це добре, хай бореться за голоси з мертечуком.
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02.09.2020 13:38 Ответить
То може хай на комусь з твоєї родини тренуються?
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02.09.2020 13:57 Ответить
Мені важко навіть уявити хто з моєї родини погодиться голосувати за вату то ж, хай тренуються- менше витратять часу на інших.
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02.09.2020 16:16 Ответить
Стерненко должен сидеть. Хоть в Киеве, хоть в Одессе.
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02.09.2020 13:29 Ответить
А ти в дупі!
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02.09.2020 13:35 Ответить
Более тупого ответа я еще не видел. Каску сними, пусть твои опилки в башке проветрятся.
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02.09.2020 13:39 Ответить
С тупыпи по умному не получится.
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02.09.2020 13:46 Ответить
Перенос Верховным Судом рассмотрения дела о нападении на Сергея Стерненко в Одессу из Киева выгоден заказчикам нападений на Сергея Стерненко, к которым, вероятно, могут быть причастны должностные лица одесской власти.Источник: https://censor.net/ru/n3217177

Только невероятно уже 2 года как точно установлены все фамилии организаторов.
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02.09.2020 13:45 Ответить
Для вывода Украины из этой жопы, надо при допуске на выборы проходить тест, где будут всего всего два вопроса:
Турчинов сдал Крым?
Стерненко убийца?
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02.09.2020 13:50 Ответить
Не совместимые вопросы. Если Степаненко действовал по закону и защищался. То Турчинов к сожелению игнорировал закон об обороне, впрочем как и остальные президенты, и не защищался.
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02.09.2020 16:36 Ответить
Стерненко.
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02.09.2020 16:38 Ответить
Пастор единственный, кто там действовал согласно обстановке и максимально по закону.
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02.09.2020 17:15 Ответить
Чють чють беременная, или максимально беременная? Вот так и с законом он или выполняется или нет, если не знаете Украинских законов, почему-то кажется что закон об обороне у всех стран идентичный, прочтите.
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03.09.2020 07:51 Ответить
Вы не знаете и не понимаете реалей того времени в которых приходилось действовать.
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03.09.2020 08:11 Ответить
В государстве реалии всегда одни: законно и не законно. А то что он продолжил традицию папередников плевать на законы мы до сих пор не можем расхлебать, а ведь шанс стать правовым государством был.
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03.09.2020 11:52 Ответить
Сразу видно, что нехера не понимаешь в какой жопе было государство и чтоб сохранить его нужно было делать за рамками законов.
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03.09.2020 12:30 Ответить
Государство образуется законами и существует за счёт законов. А невыполнение законов и ведёт к разрушению государства, что сейчас и наблюдаем. Так что не говорите глупостей.
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03.09.2020 13:11 Ответить
Хто виконував накази Турчинова, може адмірал Березовський?
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02.09.2020 17:38 Ответить
Вы закон прочтите, что должен делать президент даже при угрозе терцелостности, а не выдумывайте что то.
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03.09.2020 07:52 Ответить
Члены выполнили команду "голос". Сирожа должен сидеть в тюрьме на попе ровно. Пока его попа не понадобится заинтересованным сторонам.
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02.09.2020 13:51 Ответить
Соросятинка подала голосок. Особь ничего в жизни тяжелее собственных сисек и члена миши саакашвили в руки не бравшая. Ни одного дня не работавшая кобыла.
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02.09.2020 13:57 Ответить
У дебилов все кто против беспредела и развала государства - соросятина.
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02.09.2020 14:01 Ответить
Картошку прожевал терпила, посрать потянуло?
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02.09.2020 14:05 Ответить
Шо, подгорело?

Прокурорське і судове свавілля в справах щодо нападів на Стерненка досягло свого історичного максимуму, - заява ТСК Ради - Цензор.НЕТ 1640
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02.09.2020 14:12 Ответить
теперешний судейский произол - это закономерность . . . ведь в свое время шоколадная банда не смотря на протесты активистов сформировала в комиссии по отбору судей преимущественно воров, которые таких же и отобрали
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02.09.2020 13:59 Ответить
Клоунская шобла с судейскими упырями очень скоро допрыгаются до народного бунта.
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02.09.2020 14:09 Ответить
вот вот, Путину только и надо этого
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02.09.2020 15:18 Ответить
В понедельник комиссия министерства юстиции признала выводы эспертной группы определения индентичности по фото в деле Шеремета не соответствующими методике. В ответ эксперты сказали - эта методика действительно нигде не утверждена, она ими разрабатывается и они пишут по ней диссертацию. То есть методики нет - а пресконференция ах какого министра и дорожайшего президента есть. Хотелось бы услышать гаранта прав и свобод граждан, обвинявшего тройку патриотов без суда и следствия - а какие теперь ваши доказательства? Анализ кофейной гущи? Голос Шеремета изнутри? Пристальный взгляд в глаза по фото?
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02.09.2020 14:13 Ответить
Сходи до Гордона, почитай про Лукашенко.
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02.09.2020 16:17 Ответить
так это не про него новости, это про наше завтра новости
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02.09.2020 17:44 Ответить
YouTube: https://youtu.be/mFVxumBt4Ms Нові напади, СІЗО та мала перемога. Що було і що буде на судилищах по справі оборони Стерненка

Прокурорське і судове свавілля в справах щодо нападів на Стерненка досягло свого історичного максимуму, - заява ТСК Ради - Цензор.НЕТ 1532
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02.09.2020 16:29 Ответить
Голос единственная патриотическая партия в ВР.
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02.09.2020 21:01 Ответить
Дело Стерненко, Шеремета и дела против активистов - это попытка поставить под контроль тех патриотов, волонтеров, участников АТО/ООС, которых не удалось купить Коломойскому, Ахметову, Медведчуку..., показав,что будет с теми, кто еще не на их содержании!
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02.09.2020 21:07 Ответить
 
 