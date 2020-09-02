Прокурорский и судебный произвол в делах по нападениям на Стерненко достиг своего исторического максимума, - заявление ВСК Рады

Перенос Верховным Судом рассмотрения дела о нападении на Сергея Стерненко в Одессу из Киева выгоден заказчикам нападений на Сергея Стерненко, к которым, вероятно, могут быть причастны должностные лица одесской власти.

Об этом говорится в заявлении членов временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2019 годов относительно судебного произвола в деле Сергея Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

Заявление озвучила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская.

"Мы, члены временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2019 годов заявляем, что прокурорский и судебный произвол в делах относительно нападений на Сергея Стерненко достиг своего исторического максимума. На прошлой неделе Верховный Суд отказал Сергею Стерненко в рассмотрении дел о нападении на него по существу в Киеве, аргументировав это тем, что одна из сторон, жена погибшего нападающего Кузнецова, проживает в Одессе.

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Позавчера, 31 августа во время первого подготовительного заседания в Одессе на Сергея Стерненко было совершено еще одно нападение. Возможность совершения еще одного нападения, вероятно, заказчиками нападений на Сергея Стерненко является прямым следствием переноса судебного разбирательства из Киева в Одессу.

Представители прокуратуры во время заседания потребовали изменения меры пресечения Сергею Стерненко на содержание под стражей. По мнению представителей прокуратуры основанием для замены меры пресечения является отсутствие авторитетных поручителей и гарантий посещения Сергеем Стерненко судебных заседаний. В то же время готовность взять Сергея Стерненко на поруки выразили около 10 народных депутатов Украины, а также уважаемые общественные деятели. Вчера присутствовал на суде в Одессе наш коллега Роман Лозинский.

Считаем, что Офис Генерального прокурора и Верховный Суд сознательно или бессознательно способствуют дальнейшей политизации этого дела, создавая благоприятные условия для реализации политического заказа. Перенос Верховным Судом рассмотрения дела о нападении на Сергея Стерненко в Одессу из Киева выгоден заказчикам нападений на Сергея Стерненко, к которым, вероятно, могут быть причастны должностные лица одесской власти.

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Попытки нападений на Сергея Стерненко продолжают осуществляться даже под зданием суда. Фактически своими действиями Верховный Суд и Офис Генерального прокурора Украины подвергают Сергея Стерненко опасности и способствуют предвзятому рассмотрению дела судьями, на которых, вероятно, влияют возможные заказчики нападений.

Призываем Верховный Суд и Офис Генерального прокурора прекратить произвол в деле Стерненко и вернуть рассмотрение дела в Киев", - говорится в заявлении.

Ранее Верховный Суд не разрешил перенести слушание дела Стерненко из Одессы в Киев.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Потом суд смягчил меру пресечения.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.