РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10008 посетителей онлайн
Новости
8 755 83

"Голос" явно не планирует ни с кем объединяться, а это грозит усилением ОПЗЖ и реальным расколом Украины, - экс-нардеп Емец

Если патриотические силы не объединятся, то на следующих выборах "русский мир" во главе с ОПЗЖ может получить преимущество, что может закончится реальным расколом Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" сообщил экс-нардеп Леонид Емец.

"Мы сейчас реально видим, что Зеленский и его команда - люди временные, их рейтинги падают. Никакой особой надежды на то, что они завтра станут профессиональными государственниками, точно нет. Это означает, что буквально через пару лет эта команда просто уйдет. Но что дальше?

По социологии, на втором месте идет ОПЗЖ, там еще где-то маячит партия Шария ... Вообще сегодня ОПЗЖ полностью аккумулировала в себе формат сторонников "русского мира", думаю, они и Шария сейчас подъедят. Очевидно, что у них будет очень сильный кандидат в президенты. Эти ребята от оппозиции только название - они антиукраинские и вся их деятельность направлена ​​в угоду России и Путина, чтобы уничтожить нашу страну. Это нашествие мы будем останавливать. Но пока все патриотические силы будут рассеяны по мелким партиям, шансов на реальные политическое сопротивление и политическую победу нет. Мы понимаем, что должно быть объединение, как в 2012 году", - сообщил он.

Экс-нардеп напомнил, что в 2012 году было объединение состоялось на базе "Батькивщины" только потому, что "кто должен был стать базой": "Давайте реально смотреть на вещи: на сегодняшний день "ЕС" является самой мощной политической силой патриотического направления. И еще меня, честно говоря, покоробило, когда среди всех угроз в стране - как Путин, его сателлиты в парламенте, три пропутинских телеканала и все такое - "Голос" нашел главного врага - Порошенко. Простите, я с тем категорически не согласен. Не из любви к Петру Алексеевичу, а в принципе с такой постановкой вопроса, что мы должны определить одну патриотическую силу в качестве главного врага. У меня это в голове не укладывается".

Говоря о том, когда у нардепа возникло желание присоединиться к "Солидарности", после заявления Киры Рудик или после ухода из "Голоса" Вакарчука, Емец сказал: "Там все наложилось. Я до этого встречался со многими и пытался убедить: давайте хоть сейчас - за несколько лет до парламентских и президентских кампаний - начнем готовиться к объединению. Смотрите: если бы на эти парламентские выборы в Киеве "Голос", "ЕС", отдельные политики просто переговорили между собой и договорились не мешать друг другу, мы бы, как минимум, несколько округов забрали "железобетонно". У меня разрыв от кандидата "Слуги народа" составил несколько процентов, а после меня третье место - кандидат от "ЕС", четвертое - Роман Безсмертный. Если бы мы просто договорились о сотрудничестве в Киеве, то не допустили бы пару депутатов от "слуг" в парламент".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия "Голос" уже полгода собиралась уйти в оппозицию, но мешал коронавирус, - Юрчишин

Также экс-нардеп добавил, на каждых выборах присутствуют попытки договориться, но они, как правило, заканчиваются ничем.

"Единственный раз когда нам удалось объединиться - это 2012 год, когда реально приперли к стенке и все реально понимали: либо мы сейчас объединяемся, или нам персонально и всей стране конец. Я считаю, что сейчас мы стоим перед такой же угрозой: если на следующих выборах "русский мир" получит здесь предпочтение (при этом это будет легитимно избранная власть), часть общества этого не примет и это закончится реальным расколом Украины. Сейчас просто не то время, когда мы можем играть в какие-то персональные истории", - сообщил он.

Кроме того, Емец выразил уверенность в том, что президент Украины Владимир Зеленский "сейчас просто передает власть ОПЗЖ". Это видно по тому, как сейчас отменяется люстрация, возвращаются старые "региональные" кадры.

"Их надо останавливать. И поэтому передо мной просто стал такой выбор. После заявления руководителя "Голоса" о том, что у нас главный враг - Порошенко и "ЕС", я понял, что "Голос" ни с кем объединяться явно не планирует", - резюмировал политик.

Напомним, в августе текущего года, глава партии "Голос" Кира Рудик заявила, что пятый президент Украины Петр Порошенко для их политсилы больший враг, чем нынешний глава государства Владимир Зеленский.

Емец Леонид (208) Голос партия (499) Европейская Солидарность (1051) Рудик Кира (97)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
А есть единая кандидатура для обьединения? Ярош предложил обьединятся вокруг Порошенко и ЕС, в твиттере чирикнул и тишина. И в этом есть резон, потому как более ярких лидеров в Украине сейчас нет, и что дальше? Опять тридцать партий, все перегрызутся, а выиграет какое нибудь прорасейское дерьмо, Шарий, Пальчевский и жопоблок...
показать весь комментарий
02.09.2020 13:28
+12
Это повторяется уже почти 30 лет. Ничему ни история, ни процветание соседей, вступивших за это время в ЕС и в НАТО, ни собственная ущербная жизнь быдлобольшинство не учит.
"Голос" явно не планирует ни с кем объединяться, а это грозит усилением ОПЗЖ и реальным расколом Украины, - экс-нардеп Емец - Цензор.НЕТ 205
показать весь комментарий
02.09.2020 13:41
+7
Голос это вообще не партия,а шантрапа какая то.
показать весь комментарий
02.09.2020 13:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Голос это вообще не партия,а шантрапа какая то.
показать весь комментарий
02.09.2020 13:26 Ответить
Шантрапа это Слуги Народа! Голос конечно не фонтан но за неимением другого!
показать весь комментарий
02.09.2020 13:29 Ответить
Голос вже перетворився на Шепіт.
показать весь комментарий
02.09.2020 13:30 Ответить
На шептун швидше...
показать весь комментарий
02.09.2020 13:48 Ответить
Потрібно було всім раніше думати.Зараз,це вже підбиття підсумків.
показать весь комментарий
02.09.2020 13:26 Ответить
А есть единая кандидатура для обьединения? Ярош предложил обьединятся вокруг Порошенко и ЕС, в твиттере чирикнул и тишина. И в этом есть резон, потому как более ярких лидеров в Украине сейчас нет, и что дальше? Опять тридцать партий, все перегрызутся, а выиграет какое нибудь прорасейское дерьмо, Шарий, Пальчевский и жопоблок...
показать весь комментарий
02.09.2020 13:28 Ответить
не все хотят голосовать за петю.
ходят слухи,что в его партии есть коррупционеры.
показать весь комментарий
02.09.2020 13:31 Ответить
Чому ти лазиш із гілки на гілку і постиш ідіотські коменти!?
показать весь комментарий
02.09.2020 13:32 Ответить
Ну да, а в других их нет, простота хуже воровства, потому так и живем...
показать весь комментарий
02.09.2020 13:32 Ответить
за петю больше 20% не проголосует. нужно быть реалистами.
показать весь комментарий
02.09.2020 13:43 Ответить
Тут вопрос про партию, а за кого больше?
показать весь комментарий
02.09.2020 13:50 Ответить
А за кого ти пропонуєш?
показать весь комментарий
02.09.2020 13:50 Ответить
Тишина, и вот так всегда, на двоих три гетьмана...
показать весь комментарий
02.09.2020 13:54 Ответить
посмотрю на кандидатов. может за голос, может за ес.
показать весь комментарий
02.09.2020 13:59 Ответить
А в кінці, проголосуєш за Шарія.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:02 Ответить
оце ти висрав! лайк тобi
показать весь комментарий
02.09.2020 14:03 Ответить
Не голосуйте, пусть ОПЗЖ на местах захватит власть и потом они наконец со Слугами сольются в страстных объятиях уже без оглядки на всяких идиотов, кто себя украинцами называет.
показать весь комментарий
02.09.2020 13:54 Ответить
Слушайте лучше Высоцкого........
"И словно мухи тут и там Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи Их разносят по умам,"

Да, если Вы еще не в курсе.......... в его партии еще и конкурс проводят по отбору тех, кто любит убивать родных братьев и потом поедать их. Чем больше, тем выше номер в списке. Барыга клянется, что если найдется кандидат с жертвами-близнецами, то он даже верхнюю строку уступит. Информация инсайдерская, зуб даю, сама в шкафу сидела и слушала, как они это обсуждали.
показать весь комментарий
02.09.2020 13:51 Ответить
Так , ходють слухі що корупційонєри є в любій партії ,, і шо ?? .
показать весь комментарий
02.09.2020 14:29 Ответить
назови хоть одного коррупционера из партии голос если сможешь
показать весь комментарий
02.09.2020 14:47 Ответить
Яж кажу - ходють слухи . . А ти в партії ЕС , якщо зможеш .
показать весь комментарий
02.09.2020 14:50 Ответить
ты ссылаешься на слухи в которые ты не веришь? ведь если ты считаешь что есть партия без коррупционеров , то значит ты не веришь таким слухам.
показать весь комментарий
02.09.2020 15:05 Ответить
В 2014 году я тут писала, что Ярошу нужно время. Он не политик, но при известной настойчивости может им стать через какое-то время. Публичные выступления - вообще не его конек и к сожалению, похоже никогда уже тем коньком не станут. В последнее время практически нет никаких новостей, что там происходит среди партий правых и чем занимается Ярош. А это тоже ниша электората и немалая. Посмотрим в чьи ворота они станут играть. Что касается Голоса с его лидером.......... Наш народ очень любит народную забаву - прыжки по граблям. Поведение Вакарчука после Майдана уроком не стало. Все остальное окружение - ему под стать. Ни ума, ни желания учиться - звезда им на голову упала и видно тяжелая..
показать весь комментарий
02.09.2020 13:43 Ответить
Порошенко проигрышная кандидатура, его предел 20% голосов, выше ему уже не прыгнуть.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:42 Ответить
У остальных еще меньше, значит только он.
показать весь комментарий
02.09.2020 15:40 Ответить
25%, судя по результатам провальных выборов-2019. Сейчас - может и все 32-35%.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:19 Ответить
И 20% не наберёт, его время ушло. 25% это было с админресурсом.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:27 Ответить
Зашквары Зе - ему только на пользу
Хотя если бы выборы преза проходили сегодня - шансы у Пети были бы не большие..Нужно растить преемника, но такую политику (если она есть) в стане ЕС не озвучивают...
показать весь комментарий
02.09.2020 16:40 Ответить
Как Вы представляете преемника олигархов, разве только из семьи.
показать весь комментарий
02.09.2020 17:17 Ответить
Это и будет тестом на адекватность - если и выдвинут, то кого...
показать весь комментарий
02.09.2020 17:27 Ответить
Никого выдвигать не будут. На следующие выборы пойдёт Порошенко и проиграет, это мой прогноз. Назначенец не может выиграть свободные выборы.
показать весь комментарий
02.09.2020 17:38 Ответить
Назначенец - это ЗЕленский. Его в прямом смысле назначили.
Я же имел ввиду выдвиженца, от партиии (перечитайте мой пост выше)
показать весь комментарий
02.09.2020 17:49 Ответить
Зеленский - это протестный выдвиженец. Назначенец - это когда во время избирательной компании пропагандируется необходимость выбора конкретного претендента, желательно в один тур.
показать весь комментарий
02.09.2020 18:04 Ответить
Можете придумывать ему "звания" и дальше, но он - прямой назначенец олигархата. Охлос в очередной раз обвели вокруг пальца, подсунув ему Голобородька и "барыгу Порошенка"
показать весь комментарий
03.09.2020 08:26 Ответить
Вони всі прямі призначенці олігархату, ну може крім Кравчука, не встиг олігархат зарясніти пір'ям. Олігахат пропонує кандидатів: не бажаєте баригу, беріть клоуна. Наступного разу в залежності від ситуації буде співак або генерал, а може селянин.
показать весь комментарий
03.09.2020 10:36 Ответить
Барига Петро ЗЛИШАЄТЬСЯ ЛІДЕРОМ АНТИРЕЙТИНГІВ В УКРАЇНІ.....
Випередивши набагато навіть Юлєчку.....

І знову українцям пропонують навколо нього об"єднатись...
хоча найближчі вибори місцеві...

пройо..ані ним минулі вибори ще нічого не навчили (( порохоботи,а не пішли би ви на..уй ?
показать весь комментарий
02.09.2020 21:38 Ответить
Обьединяйся с Ермаком, нитко тебе не мешает. С куском дерьма объединись, вы подобны.
показать весь комментарий
03.09.2020 07:45 Ответить
Демагогію свою засуньте собы же в дупу,прихильники Петра...
Цей лозунг із яким вже прої..ав Петро вибори на трон-
"Хто не за порошенко,той за путіна" відомий всім.
показать весь комментарий
03.09.2020 08:43 Ответить
На результат посмотри, беднейшая страна Европы, в октябре проголосуешь за петушария...
"Голос" явно не планує ні з ким об'єднуватися, а це загрожує посиленням ОПЗЖ і реальним розколом України, - екснардеп Ємець - Цензор.НЕТ 7956
показать весь комментарий
03.09.2020 08:45 Ответить
Цікаво, от ми в 2019 пройшли повторення 1919, а от повторення 1933 у 2033 ?
Буде?
Чи таке вже й неймовірне?
Знаючи відношення Россіі, до українців, чи, як на їхньому слензі: «бєндєровцам і нацикам»?
показать весь комментарий
02.09.2020 13:47 Ответить
Та, конечно, настоящим проевропейским партиям нужно объединятся. И объединятся очень быстро и мощно. Сколько вы уже можете собачится между собой? Уже нужно выводить людей на улицы, а все "лидеры мнений", "лидеры проевропейкой Украины" позасовывали язык в жо** и чего то ждут... Чего вы ждете? Пока вас не позакрывают вслед за Стерненком и прочими патриотами?
показать весь комментарий
02.09.2020 13:31 Ответить
Ну так а зачем держать провражескую партию? Это идиотизм. Сами не принимаете ничего по их уничтожению, а потом плачете.
показать весь комментарий
02.09.2020 13:38 Ответить
Это повторяется уже почти 30 лет. Ничему ни история, ни процветание соседей, вступивших за это время в ЕС и в НАТО, ни собственная ущербная жизнь быдлобольшинство не учит.
"Голос" явно не планирует ни с кем объединяться, а это грозит усилением ОПЗЖ и реальным расколом Украины, - экс-нардеп Емец - Цензор.НЕТ 205
показать весь комментарий
02.09.2020 13:41 Ответить
Потім в 2019 на 180⁰ .
показать весь комментарий
02.09.2020 13:49 Ответить
А в 2010-м? "Козлы им мешали жить"...
показать весь комментарий
02.09.2020 14:05 Ответить
Ну, тогда "члены партии" составляли большинство в "Верховном Совете Украины". И Чорновол был Лёней обозван "нациком", а страна тогда еще плавала в угаре "бИндеровцы- нацики - зло". Это значительно позже, когда открылись архивы, все узнали о спецотрядах НКВД, переодетых в форму УПА, убивавших украинцев...
Когда подошли перевыборы Кучмы, кремлёвские поняли, что тому не победить Чорновола. Результат мы помним...
П.С. Юща же тоже пытались устранить. За проукраинскую позицию...
показать весь комментарий
02.09.2020 16:16 Ответить
У меня родители тогда проголосовали за Черновола. И ничего из перечисленного Вами им этого сделать не помешало. "Разруха ... в головах".
показать весь комментарий
02.09.2020 16:21 Ответить
Я говорил об "аморфном большинстве".
Вы заметили, что тенденция 25%, у кого, слава Богу нет "разрухи в головах", сохраняется на протяжении почти всей независимости Украины? А аморфная масса дрейфует всё время вправо-влево? Особенно чётко это видно в период 2004-2019: Кучма-Ющенко, Ющенко-Янукович, Янукович-Порошенко, Порошенко-Зе.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:33 Ответить
Это примерно в любом обществе так. Для того, чтобы двигать общество вперёд, достаточно 10% умных и активных. Но остальные вместо чистки сараев выбирают то Хама, то зебила.
показать весь комментарий
02.09.2020 17:13 Ответить
А.Макаревич недавно высказался на этот счёт: "80% людей - идиоты!".
Не могу не согласиться с ним...
показать весь комментарий
02.09.2020 17:30 Ответить
Много слышал о спецотрядах НКВД из открывшихся архивов, но не удалось найти в инете. Может у Вас есть ссылка.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:50 Ответить
Ну хотя бы эта: https://ukrmir.info/chekisti-terorizuvali-naselennya-mask/
Или эта, о евреях в УПА: https://grimnir74.livejournal.com/5258806.html
показать весь комментарий
02.09.2020 17:40 Ответить
Нечто подобное я читал, и даже более качественные материалы. Как архивные документы они не представляют ценности. Это истории написаные по воспоминаниям очевидцев и не только.
показать весь комментарий
02.09.2020 18:00 Ответить
Ну тогда сами-сами...
Ну или вылезаем из-за компа и двигаем в архив - благо эти вещи открыты. 😁
показать весь комментарий
03.09.2020 08:30 Ответить
Ходил на Соломенскую лет 10 назад, смотрят волком, за всё надо платить, срок поставили почти через месяц. У меня отпуск раньше закончился.
показать весь комментарий
03.09.2020 12:38 Ответить
Я вообще поражаюсь, все знают что жопоблоки, шарии враги, но их никто не трогает. Если вы не собираетесь их уничтожить, то вы и сами с ними замешаны. Только людей пугаете, а люди слепые типа и не видят что вы с ними ничего не делаете. Как так типа и надо. Сами их проталкиваете, а потом ноете что от вас отворачиваются на другие, более мелкие партии.
показать весь комментарий
02.09.2020 13:44 Ответить
Ну, треба не надіятися на дядю, а й самому щось робити. В поле і там людей агітувати.
показать весь комментарий
02.09.2020 13:46 Ответить
если голос трансформировать в лерос то получится голерос
показать весь комментарий
02.09.2020 13:47 Ответить
"Голос" НЕ Є патріотичною силою, це відверті маріонетки Пінчука, а Пінчук відомий лобіст Росії, дається взнаки економічна зацікавленість, гроші це головне, там його найбільший ринок збуту безшовних труб великого діаметру - для газогонів. Тож що для автора є дивним?
показать весь комментарий
02.09.2020 13:55 Ответить
Так і Славік Ценемоявійна, теж нерівно дише у бік російського естрадного ринку.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:04 Ответить
Славік звичайна таноновита хвойда, це для артистичного "бомонду" норма. У мене десь є навіть збірка фото, де Славуся на якійсь жидівській свайбі в Енергодарі виспівував з кацапськими артистами, "гусаками" і Писанкою. І я особисто у тих продажніх мармизах ніякої різниці не побачив, повії як повії.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:15 Ответить
вы можете доказать фактами ваши высказывания? особенно интересно про марионеток пинчука узнать.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:17 Ответить
можешь доказать за коррупционеров в окружении кондитера?
показать весь комментарий
02.09.2020 14:21 Ответить
за коррупционеров в окружении местного кондитера я не знаю ничего.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:24 Ответить
А за головного кондитера країни?))))
показать весь комментарий
02.09.2020 14:50 Ответить
а кто это? Ігор Заріцький? та вроде он не коррупционер.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:52 Ответить
Увы, но до интеренета, мы похоже не доросли, т.к. "телевизор рулит". А каналы известно кому принадлежат. Вот и получается, что адекватных людей никто не видит и не слышит. А "в полях" работать никто не готов, т.к. это сложно, тяжело и нудно.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:11 Ответить
А це тому, що 99 і 9 в періоді індивідуумів України досі не розуміють, що демократичні вибори в олігархічний державі неможливі апріорі. Спочатку повинна відбутись революція, потім устаткуватись демократія, і ще трохи пізніше, вже в умовах демократії, народ з розвитком громадянської свідомості отримає шанс змінювати країну за допомогою демократичних виборів. Але без революції на початку нічого не вийде.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:34 Ответить
А Майдан - это было что?
показать весь комментарий
02.09.2020 15:32 Ответить
Незавершена революція. В принципі, Велика французька революція поетапно тривала майже століття, доки досягла приблизної мети, але в наш час це дууууже повільно, нам навіть 40 років кружляння національною пустелею забагато, держава може зникнути набагато швидше, з огляду на історичних сусідів. Немає часу чекати. А іншого шляху немає.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:11 Ответить
Правильные вещи говорите, но ... утопические. Можете привести хоть один пример "завершенной" революции, в смысле целей такой революции. Увы, законы цивилизации однозначны: Революции делают романтики, а их плодами пользуются подонки. И кстати, если вы изучите опыт эффективных мировых реформаторов, то они там как-то без революций обходились. Мое мнение: Нам нужна не революция, а ЛИЧНОСТЬ.
показать весь комментарий
03.09.2020 09:47 Ответить
С кем обьединяться, с липецким барыгой? Тут все понятно "жму руку, обнимаю"
показать весь комментарий
02.09.2020 15:51 Ответить
Жати руки...
це можна зрозуміти інакше....
"Голос" явно не планує ні з ким об'єднуватися, а це загрожує посиленням ОПЗЖ і реальним розколом України, - екснардеп Ємець - Цензор.НЕТ 4583
показать весь комментарий
02.09.2020 21:46 Ответить
З підерастами по центру!
показать весь комментарий
02.09.2020 17:36 Ответить
Зеленский был прав, когда говорил, что он приговор для Порошенко. Именно политика Порошенко привела фактически к покрытию преступлений власти Януковича, потому, что Петр Алексеевич надеялся договорится с бывшими соратниками, он покрыл преступления против Майдана, сам взрастил бандитскую коррумпированную судебную систему, которая теперь его судит, сохранил договорняки и схемы предыдущей власти, тотальную коррупцию, и при всем при этом баснословно обогатился, - в результате мы имеем контрреволюцию сегодня. . Народ голосовал скорее против Порошенко, чем за Зеленского. Назвать Порошенко патриотом, язык не поворачивается. Если ЕС исключит из своих рядов одиозного Порошенко и Герасимова, тогда ЕС еще можно назвать патриотической партией Украины, а так на сегодняшний день таковой является только "Голос".
показать весь комментарий
02.09.2020 21:00 Ответить
Емец преувеличивает влияние партии " Голос " . У них печальное будущее
"Самопомощи". Без явного лидера и понятного направления партия развалиться.
Пока проукраинские партии определяются с гетьманом ,пятая колонна пророссийской
опзж становится всё наглее ,это реальная опасность.
Противостоять им может только консолидированное общество , а не наши парламентские
партии. Во всём мире -это профсоюзы ,не осколки советских ,а новые,
патриотичные ,идейные . Хотя бы по примеру Польши.
показать весь комментарий
03.09.2020 08:52 Ответить
 
 