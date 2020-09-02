"Голос" явно не планирует ни с кем объединяться, а это грозит усилением ОПЗЖ и реальным расколом Украины, - экс-нардеп Емец

Если патриотические силы не объединятся, то на следующих выборах "русский мир" во главе с ОПЗЖ может получить преимущество, что может закончится реальным расколом Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" сообщил экс-нардеп Леонид Емец.

"Мы сейчас реально видим, что Зеленский и его команда - люди временные, их рейтинги падают. Никакой особой надежды на то, что они завтра станут профессиональными государственниками, точно нет. Это означает, что буквально через пару лет эта команда просто уйдет. Но что дальше?

По социологии, на втором месте идет ОПЗЖ, там еще где-то маячит партия Шария ... Вообще сегодня ОПЗЖ полностью аккумулировала в себе формат сторонников "русского мира", думаю, они и Шария сейчас подъедят. Очевидно, что у них будет очень сильный кандидат в президенты. Эти ребята от оппозиции только название - они антиукраинские и вся их деятельность направлена ​​в угоду России и Путина, чтобы уничтожить нашу страну. Это нашествие мы будем останавливать. Но пока все патриотические силы будут рассеяны по мелким партиям, шансов на реальные политическое сопротивление и политическую победу нет. Мы понимаем, что должно быть объединение, как в 2012 году", - сообщил он.

Экс-нардеп напомнил, что в 2012 году было объединение состоялось на базе "Батькивщины" только потому, что "кто должен был стать базой": "Давайте реально смотреть на вещи: на сегодняшний день "ЕС" является самой мощной политической силой патриотического направления. И еще меня, честно говоря, покоробило, когда среди всех угроз в стране - как Путин, его сателлиты в парламенте, три пропутинских телеканала и все такое - "Голос" нашел главного врага - Порошенко. Простите, я с тем категорически не согласен. Не из любви к Петру Алексеевичу, а в принципе с такой постановкой вопроса, что мы должны определить одну патриотическую силу в качестве главного врага. У меня это в голове не укладывается".

Говоря о том, когда у нардепа возникло желание присоединиться к "Солидарности", после заявления Киры Рудик или после ухода из "Голоса" Вакарчука, Емец сказал: "Там все наложилось. Я до этого встречался со многими и пытался убедить: давайте хоть сейчас - за несколько лет до парламентских и президентских кампаний - начнем готовиться к объединению. Смотрите: если бы на эти парламентские выборы в Киеве "Голос", "ЕС", отдельные политики просто переговорили между собой и договорились не мешать друг другу, мы бы, как минимум, несколько округов забрали "железобетонно". У меня разрыв от кандидата "Слуги народа" составил несколько процентов, а после меня третье место - кандидат от "ЕС", четвертое - Роман Безсмертный. Если бы мы просто договорились о сотрудничестве в Киеве, то не допустили бы пару депутатов от "слуг" в парламент".

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Также экс-нардеп добавил, на каждых выборах присутствуют попытки договориться, но они, как правило, заканчиваются ничем.

"Единственный раз когда нам удалось объединиться - это 2012 год, когда реально приперли к стенке и все реально понимали: либо мы сейчас объединяемся, или нам персонально и всей стране конец. Я считаю, что сейчас мы стоим перед такой же угрозой: если на следующих выборах "русский мир" получит здесь предпочтение (при этом это будет легитимно избранная власть), часть общества этого не примет и это закончится реальным расколом Украины. Сейчас просто не то время, когда мы можем играть в какие-то персональные истории", - сообщил он.

Кроме того, Емец выразил уверенность в том, что президент Украины Владимир Зеленский "сейчас просто передает власть ОПЗЖ". Это видно по тому, как сейчас отменяется люстрация, возвращаются старые "региональные" кадры.

"Их надо останавливать. И поэтому передо мной просто стал такой выбор. После заявления руководителя "Голоса" о том, что у нас главный враг - Порошенко и "ЕС", я понял, что "Голос" ни с кем объединяться явно не планирует", - резюмировал политик.

Напомним, в августе текущего года, глава партии "Голос" Кира Рудик заявила, что пятый президент Украины Петр Порошенко для их политсилы больший враг, чем нынешний глава государства Владимир Зеленский.