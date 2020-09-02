Не знаю ни одного нардепа, на которого бы давили за нежелание поддерживать исключение Лероса из фракции, - "слуга народа" Безгин

Нардеп "Слуги народа" Виталий Безгин говорит, что на нардепов, которые не поддержали исключение из фракции Гео Лероса, не совершали давление. Безгин среди тех, кто не поддержал решение фракции.

Об этом нардеп рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что это манипуляции. Ни одного человека не знаю, на кого осуществляли какое-то давление. Тем более, учитывая риторику, я убежден, что действительно необходимое количество подписей за исключение из фракции была", - сказал Безгин.

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По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, исключение Лероса поддержали 192 нардепа.

Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.