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Новости Скандалы в Слуге народа
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Не знаю ни одного нардепа, на которого бы давили за нежелание поддерживать исключение Лероса из фракции, - "слуга народа" Безгин

Не знаю ни одного нардепа, на которого бы давили за нежелание поддерживать исключение Лероса из фракции, -

Нардеп "Слуги народа" Виталий Безгин говорит, что на нардепов, которые не поддержали исключение из фракции Гео Лероса, не совершали давление. Безгин среди тех, кто не поддержал решение фракции.

Об этом нардеп рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что это манипуляции. Ни одного человека не знаю, на кого осуществляли какое-то давление. Тем более, учитывая риторику, я убежден, что действительно необходимое количество подписей за исключение из фракции была", - сказал Безгин.

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По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, исключение Лероса поддержали 192 нардепа.

Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.

Автор: 

Слуга народа (2629) Лерос Гео (378) Виталий Безгин (42)


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Да никто и не сомневался, у вас вообще очень сильная фракция, люди в вас верят, вот и результаты на лицо, хрен на рыло...
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02.09.2020 13:30 Ответить
Ще один «бєзгін»-я так розумію, у них там цілий кагал.
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02.09.2020 13:30 Ответить
Еще не вечер еще не вечер
Ошибок прошлых мы уже не повторим (с)...
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02.09.2020 13:31 Ответить
ага, ага, так и было, корабельная сосна подтвердит!
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02.09.2020 13:37 Ответить
- У Вас в резюме написано, что Вы врете в резюме, это правда?
- Нет!
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02.09.2020 13:37 Ответить
Не понимаю єтога хайпа про лероса-молодца)
Есть куча людей в политике и журналистике которые говорили про зеленского то же самое еще год назад. И делали єто НЕ БУДУЧИ у него в фракции, НЕ ПОЛУЧАЯ деньги в конвертах и НЕ ГОЛОСУЯ за 100% прокуроров.
В чем подвиг лероса, который "прозрел" лишь когда ему сожгли машину?
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02.09.2020 13:40 Ответить
та,немного таких мальчиков, а мерседесы не за каждого дают
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02.09.2020 13:41 Ответить
Не знаю ни одного нардепа, на которого бы давили за нежелание поддерживать исключение Лероса из фракции. Нам просто дали зеленых денег , - "слуга народа" Безгин
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02.09.2020 13:43 Ответить
та мы верим, верим!
если из слуг - то не врет никогда!
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02.09.2020 14:23 Ответить
 
 