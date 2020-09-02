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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве увеличилось количество смертей из-за COVID-19. В основном это пожилые люди и больные с патологиями, - Кличко

В Киеве увеличилось количество смертей из-за COVID-19. В основном это пожилые люди и больные с патологиями, - Кличко

Летальных случаев от COVID-19 в столице стало больше, поскольку резко возросло количество больных. В частности, тех, кто госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.

"У нас, за последние несколько недель, резко возросло количество больных. И все больше госпитализированных в тяжелом состоянии. Поэтому и количество летальных случаев - тоже увеличилось", - пояснил Кличко.

Как отметил мэр Киева, больше всего среди тех, кто умер -  пожилые люди, и больные, имевшие различные патологии. Также многие обращаются к медикам не в начале болезни, а пытаются лечиться самостоятельно.

"В очередной раз призываю: при первых же признаках ОРВИ сразу обращайтесь к врачам! Будьте внимательны к своему здоровью!" - отметил Виталий Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число госпитализированных в Киеве с COVID-19 и пневмонией резко возросло, больницы заполнены на 54%, - Кличко

карантин (16729) Киев (25495) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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На Клічка рать - нас рать, краще здохнути від ковиду ніж перманентнол борсатись в лайні.
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02.09.2020 14:17 Ответить
За пол года на 17000 меньше умерло, по сравнению с тем же периодом 2019 лжебаран
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02.09.2020 14:22 Ответить
Если читать самого Кличко по КОВИД, то 1 июля в Киеве было 48 тяжелых больных из них 7 на ИВЛ, несколько дней назад он доложил про 101 тяжелого больного и 14 чел. на ИВЛ, видим удвоение, приблизительно, как по всей Украине, число умерших в августе в Киеве в 2 раза выше, чем в июле, в Украине - в 1,7 раза. НО! В последнюю неделю августа и далее смертность в Киеве стала в 5-6 раз выше, чем в любую неделю июля и в начале августа, как объяснить этот скачок?
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02.09.2020 15:20 Ответить
 
 