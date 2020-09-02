В Киеве увеличилось количество смертей из-за COVID-19. В основном это пожилые люди и больные с патологиями, - Кличко
Летальных случаев от COVID-19 в столице стало больше, поскольку резко возросло количество больных. В частности, тех, кто госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.
"У нас, за последние несколько недель, резко возросло количество больных. И все больше госпитализированных в тяжелом состоянии. Поэтому и количество летальных случаев - тоже увеличилось", - пояснил Кличко.
Как отметил мэр Киева, больше всего среди тех, кто умер - пожилые люди, и больные, имевшие различные патологии. Также многие обращаются к медикам не в начале болезни, а пытаются лечиться самостоятельно.
"В очередной раз призываю: при первых же признаках ОРВИ сразу обращайтесь к врачам! Будьте внимательны к своему здоровью!" - отметил Виталий Кличко.
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