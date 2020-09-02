В Киеве увеличилось количество смертей из-за COVID-19. В основном это пожилые люди и больные с патологиями, - Кличко

Летальных случаев от COVID-19 в столице стало больше, поскольку резко возросло количество больных. В частности, тех, кто госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.

"У нас, за последние несколько недель, резко возросло количество больных. И все больше госпитализированных в тяжелом состоянии. Поэтому и количество летальных случаев - тоже увеличилось", - пояснил Кличко.

Как отметил мэр Киева, больше всего среди тех, кто умер - пожилые люди, и больные, имевшие различные патологии. Также многие обращаются к медикам не в начале болезни, а пытаются лечиться самостоятельно.

"В очередной раз призываю: при первых же признаках ОРВИ сразу обращайтесь к врачам! Будьте внимательны к своему здоровью!" - отметил Виталий Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число госпитализированных в Киеве с COVID-19 и пневмонией резко возросло, больницы заполнены на 54%, - Кличко