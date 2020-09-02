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Новости Скандалы в Слуге народа
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Переписки "слуг народа" о Леросе: "Есть кто-то из 250 человек, кто перестанет молча слушать, как президента и меня этот п#дор поливает грязью". ФОТОрепортаж

Народного депутата Гео Лероса исключили из фракции по требованию президента Владимира Зеленского.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Bukvy, об этом свидетельствует переписка депутатов группы главы транспортного комитета, который недавно купил дом президента, Юрия Киселя.

"Сейчас в зале у Давида на руках есть подписные листы на исключение Гео из фракции. С президентом согласовано. И он считает, что неисключение Гео из фракции, это будет предательством партии по отношению к нему!", - написал Кисель.

Переписки слуг народа о Леросе: Есть кто-то из 250 человек, кто перестанет молча слушать, как президента и меня этот п#дор поливает грязью 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не знаю ни одного нардепа, на которого бы давили за нежелание поддерживать исключение Лероса из фракции, - "слуга народа" Безгин

Также во вторник нардеп "Слуги народа" Андрей Костин получил сообщение от некоего Борисыча: "А у меня есть вопрос, есть кто-то из 250 человек, кто перестанет молча слушать, как президента и меня этот п#дор поливает грязью", – написал Борисыч (отчество Борисович - у Андрея Ермака, которого Лерос обвинил с трибуны Рады в коррупции. - Ред.).

В ответ депутат пообещал вечером написать пост, чего так и не сделал.

Переписки слуг народа о Леросе: Есть кто-то из 250 человек, кто перестанет молча слушать, как президента и меня этот п#дор поливает грязью 02

Также читайте: Пиар-советник ОП Подоляк обвинил Лероса в "продажности" и получил волну остроумных комментариев

Переписки слуг народа о Леросе: Есть кто-то из 250 человек, кто перестанет молча слушать, как президента и меня этот п#дор поливает грязью 03

Напомним, 1 сентября народный депутат Гео Лерос выступил с трибуны и обвинил президента и его окружение в крышевании коррупции.

По его словам, Зеленский теперь возглавляет "кланы Януковича" в парламенте. Политик обвинил Зеленского в кумовстве, имея в виду, в том числе и назначение Ивана Баканова на должность председателя СБУ.

Лерос назвал руководителя Офиса президента Андрея Ермака "главным коррупционером в государстве", а также агентом российской разведки. Лерос убежден, что Ермак согласовывает с Зеленским свои действия.

"Именно Ермак раздает по телефону указания, на кого открывать дела, на кого закрывать, кого назначать на должности и кого увольнять. Судебная ветвь власти стала прислужником президента даже в рейдерском захвате НАБУ. Зеленский декларировал: сдача национальных интересов не может быть предметом никаких переговоров. Это звучит как издевательство сегодня, когда Офис президента возглавляет господин Ермак - агент ГРУ Российской Федерации, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную измену", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За вчера на меня открыли два уголовных дела: Офис президента превратился в репрессивный станок, - Лерос. ВИДЕО

После этого Лерос сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить его из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) Слуга народа (2629) Ермак Андрей (1259) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+73
Слуга народу - це колонія хвороботворних бактерій у тілі України.
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02.09.2020 13:40
+49
Зелюди объявили анафему Леросу. Стадо баранов.
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02.09.2020 13:40
+41
"Есть кто-то из 250 человек, кто перестанет молча слушать, как президента и меня этот п#дор поливает грязью". - высокие, высокие отношения(с)
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02.09.2020 13:41
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Страница 2 из 2
Клоунская шобла допрыгается до бунта, когда этих клоунов народ станет с улюлюканием закидывать камнями. А судейских упырей сжигать и топить в бачках.
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02.09.2020 14:13 Ответить
А шобла прихильникив петра допрыгается, что благодаря вашим обгаживаниям Зеленского к власти может прийти бойко.
И я очень сомневаюсь, что вы в таком случае будете голосовать за Зеленского, потому что на бойко тут никто из вас не прёт, он вам намного понятнее и ментально ближе, чем Зеленский.
А Зеленскому многие просто завидуют: особо не надрываючись, пролез на самую верхушку власти.
Зависть - плохая штука, к добру не приведёт.
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02.09.2020 14:31 Ответить
Обсираются зебилы, а виновата шобла Петра. Ага
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02.09.2020 14:43 Ответить
Парень, ты бредишь.
Срочно переставай слушать шмарие-подобных. Мы тебя теряем.
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02.09.2020 18:21 Ответить
Сныкайся под лавкой зебилоид!
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02.09.2020 20:15 Ответить
Посмотрим... как это будет. А пока только бла-бла-бла в комментах
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03.09.2020 14:14 Ответить
Я правильно понимаю, что велосипеда можно уже не ждать?
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02.09.2020 14:22 Ответить
Ну, раз его так ненавидит Ермак ... похоже, что Лерос- порядочный человек.
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02.09.2020 14:26 Ответить
Нагороду журналістам за ці сюжети від слугоЗЕвірусів!
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03.09.2020 05:15 Ответить
"как президента и меня этот п#дор поливает грязью"

Хехе, розборки серед парвеню.
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02.09.2020 14:32 Ответить
Листування "слуг народу" про Лероса: "Чи є хтось серед 250 осіб, хто перестане мовчки слухати, як президента і мене цей п#дор поливає брудом" - Цензор.НЕТ 9518
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02.09.2020 14:37 Ответить
Шоколадки, берите Лероса в свое ПЕС.
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02.09.2020 14:48 Ответить
Краще шоколад ніж зелені соплі 🤣
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02.09.2020 15:29 Ответить
Та той шоколад теж чомусь тхне гімном.
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02.09.2020 21:52 Ответить
це ти зуби свої давно не чистив.
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02.09.2020 23:29 Ответить
Так не треба свій ніс пхати в дупу...)))
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03.09.2020 03:57 Ответить
ти заплутався- лижеш дупу у гівні й вмовляєш себе що то шоколад
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03.09.2020 05:12 Ответить
Знаходиш що шукаєш. Кожному своє.
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03.09.2020 14:05 Ответить
Мне вот интересно, такая умная Тптьяна Лайф, что тебя лайкнула - она против Лероса, и за зеленое кодло?
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02.09.2020 18:23 Ответить
Одні російськомовні антиукраїнські мікроби у цій партії
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02.09.2020 14:49 Ответить
трЭба шоб Аню Герман до сЭбЭ взялЫ, шоб украЇнською їх ганьбила..)))
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02.09.2020 15:08 Ответить
Шарийка может теперь становится новым советником.
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02.09.2020 15:07 Ответить
а що ви хочете від збіговиська трускавецьких "ніхто"
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02.09.2020 15:09 Ответить
Злочинне угруповання зрадників і нікчем.
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02.09.2020 15:13 Ответить
Банда нових облич при владі , щоб вас чорти побрали !
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02.09.2020 15:14 Ответить
Имеем Борисыча и президента,политых грязью ******.
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02.09.2020 15:18 Ответить
Звичайне ОЗУ. Не хотів пастор за цією ст. рьігов мочить((( ось воно дежавю, а попереджали.
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02.09.2020 15:50 Ответить
СлугиНарода грязное говёное кодло
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02.09.2020 16:10 Ответить
"..поливає брудом.." ? Та вас усіх 250 особєй, разом зі шмарклею, та і всіх інших ваших підлабузників по регіонах, треба в лайні втопити у фізичному розумінні цього вислову. Так, щоб ви там і залишились, покидьки зелені.
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02.09.2020 16:36 Ответить
Да Порох,щенок по сравнению с ЗЕуродами!
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02.09.2020 16:51 Ответить
обоє-рябоє ...
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02.09.2020 18:32 Ответить
таки да, оба комментатора - зебилы.
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02.09.2020 23:39 Ответить
Ага, тепер ГЛ створить свою політсилу. Ну дуже опозиційну. Шоу маст го он.
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02.09.2020 17:10 Ответить
Яка велика зекоманда, а доброго слова про Зе і Єрмака немає кому сказати...
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02.09.2020 18:14 Ответить
Хоча б неукраїнською...
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02.09.2020 18:15 Ответить
-Есть ли у вас что нибудь отхаркивающее, недорогое?
- Портреты депутатов подойдут?....
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02.09.2020 18:29 Ответить
Страна наивных долбо дебилов.......
Лёни,Вити,Петя, Вова, пипец спасители нации и Украины вы хоть понимаете, что человек рвётся во власть по СВОИМ ЛИЧНЫМ мотивам и преследует ШКУРНЫЕ интересы?
И плевать он хотел на надежды и желания с чаяниями среднестатистического Мыколы Передериматня....он и о его существовании даже не догадывается.
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02.09.2020 18:43 Ответить
Высказывайтесь точнее. Кто и кого?
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03.09.2020 14:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4x6fBE2vrYE ФейгинLIVE: Путин. Лукашенко. Ермак. Венедиктова. Кулеба. Дело Шеремета. "Вагнеровцы" Беседа с Валерием Соловьём и Андреем Пионтковским
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02.09.2020 18:45 Ответить
Всех не угодных чмо зеленое кошмарит. А сам гнида такая, напомню, даже анализы сдать как мужик не смог. Под одним небом с ним находиться стремно. Русня всегда выберет себе говень и будет тащить туда всех остальных. Очколиз зеленый.
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02.09.2020 20:03 Ответить
Всю, просто всю до единого власть надо гнать в шею! Как в стране вообще может такая власть быть???
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02.09.2020 21:17 Ответить
гниды
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02.09.2020 21:53 Ответить
-"Зеленский декларировал: сдача национальных интересов не может быть предметом никаких переговоров. Это звучит как издевательство сегодня, когда Офис президента возглавляет господин Ермак - агент ГРУ Российской Федерации, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную измену"...ну что тут добавить...Здобули то здобули...!
а який був крассава Галабародько на екрані- і в якого довбня перетворився пан Зе в реальному житті...
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02.09.2020 22:33 Ответить
Листування "слуг народу" про Лероса: "Чи є хтось серед 250 осіб, хто перестане мовчки слухати, як президента і мене цей п#дор поливає брудом" - Цензор.НЕТ 1621
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02.09.2020 23:01 Ответить
знаете, что самое херовое в этих переписках? Что законодатели, депутаты, пишут вот это вот "с президентом согласовано", как будто они не депутаты, не отдельная ветвь власти, а, *****, мальчики на зарплате у царя-работодателя.
И большинство (пресловутые 73%) даже не понимают, что тут не так.
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02.09.2020 23:37 Ответить
Листування "слуг народу" про Лероса: "Чи є хтось серед 250 осіб, хто перестане мовчки слухати, як президента і мене цей п#дор поливає брудом" - Цензор.НЕТ 4808
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03.09.2020 00:07 Ответить
...написал ЗЕтипадебил, купивший дом у преЗЕдента ... АХАХАХА!!!
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03.09.2020 05:04 Ответить
есть кто-то из 250 человек, кто перестанет молча слушать, как президента и меня этот п#дор поливает грязью", - написал Борисыч ( с махоньких буковок и себя и преза) - АХАХАХА ~~~~~
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03.09.2020 05:09 Ответить
Читаю все это и беру в руки Атлас мира и вспоминаю печальное "Кру, кру, кру..."
Пока будут украинцы, которые думают, что Порошенко лучше чем Зеленский, но и Медведчук интресен местами - эта страна будет Полем Дураков Европы с самой низкой зарплатой, с минимальной пенсией, на которую и крупную собаку не прокормишь и самой высокой ценой на электрическую энергию при самом большом количестве АЭС. Это нужно уметь!
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03.09.2020 09:32 Ответить
страну к парламентской, Порошенко в міністри закордонних , президентом морального авторитета - Ви здивуєтесь, але я порохоботка а мій народ більшістю - совковоботи з ватними коріннями , у яких молодь виросла на КАКОЙ РАЗНІЦЕ - це як мінімум найменше зло серед 73-ьох відсотків...
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03.09.2020 10:58 Ответить
Автор перепутал последовательность фамилий президентов , скорее "Пока будут украинцы, которые думают, что Зеленский лучше чем Порошенко..." . Как бы это не было обидно за страну, досадно за прошедшие годы постоянной борьбы за что-то или против кого-то, в то время как в других странах люди просто живут и радуются каждому дню, но автор написал правду, горькую, но правду...
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03.09.2020 14:36 Ответить
Малость упустил из виду - Зеленский вообще шутка злого рока посланный нам как издевательство истории в овет на наши ожидания мессии, которому можно доверить трубку, лошадь и жену с булавой...
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03.09.2020 16:58 Ответить
про зраду та вагнерівців -
Национальная разведка США, ссылаясь на данные Министерства юстиции США, указывала на большой уровень коррупционности Зеленского и его окружения, участие их в сомнительных финансовых махинациях, что может весьма серьезно повлиять на характер принимаемых ими решений. Кроме того, были оглашены данные о возможном наличии у Зеленского двойного гражданства РФ и как следствие - возможностей активного воздействия на него со стороны России.
Американцы в общем очень ценят теоретические выводы и экспертные рекомендации, но знаменитое «практика - критерий истины» всегда останется основой американского рационализма.
После достаточно острых дискуссий, предложение сенатора США [имя не разглашается] «…so let's check, damn it…» и было реализовано в разработку оперативного мероприятия №16…GF.
Фактически - мероприятие, проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ.
Говоря просто - США решило провести «проверку на вшивость» Зеленского и его окружения.
Суть мероприятия была достаточно проста. Привлеченная в качестве доверенного участника спецслужба Великобритании [название не разглашается], через систему Главного управления разведки Министерства обороны Украине США предложили Украине участие в операции задержания бойцов т.н. «ЧВК Вагнера». воевавших как на территории Украины, так и на территории Сирии и Ливии.
Нужно сразу сказать, что сам результат операции по задержанию очень мало интересовал и США и Великобританию. Участие России в сирийском и ливийском конфликтах хорошо отдокументировано спецслужбами США.
В их распоряжении имеются около двух десятков достаточно высокопоставленных военнослужащих ВС РФ, захваченных в Сирии и Ливии (в том числе и полковник числящийся в РФ, сгоревшим в бэтээре Листування "слуг народу" про Лероса: "Чи є хтось серед 250 осіб, хто перестане мовчки слухати, як президента і мене цей п#дор поливає брудом" - Цензор.НЕТ 5274 ).
Главный результат для США - фиксация наличияотсутствия и объем утечек информации с украинских структур.ну і так далі... https://www.muz-ua.info/?p=3880
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03.09.2020 11:19 Ответить
...
Далее каждый играл сам за себя - Зеленский явно пытаясь отвести подозрения от себя, уволил Бурбу, пообещав ему тихое возвращение «… когда все уляжется…»
Бурба, понимая, что он первый в списке, начал рассказывать о «…секретарше бывшей при разговоре»
Ермак оформил больничный, хотя все время сидевший на Банковой.
Но суть уже не в этом.
Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки.
Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.
P.S. Посетивший Украину 18 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес, категорически отказался встречаться с администрацией Зеленского, кратко поговорил с Тараном, проинспектировал своих «морпехов» в Мариуполе, поблагодарил их за службу и потом долго обсуждал ситуацию в посольстве с интересными ему людьми.
P.S. 26.08.2020 г. Схема операции, положенная в основу проведенного в Украине оперативного мероприятие №16…GF, является частью учебного курса слушателей первой ступени обучения (1-2 год обучения) британской академии разведки Intelligence Assessment Academy. (IAA ).
Група зовнішнього моніторингу tZE inform
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03.09.2020 11:22 Ответить
https://www.muz-ua.info/?p=3880
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03.09.2020 11:23 Ответить
Вот и ответ на все споры и разговоры...
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03.09.2020 14:42 Ответить
супер
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03.09.2020 11:30 Ответить
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