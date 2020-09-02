Переписки "слуг народа" о Леросе: "Есть кто-то из 250 человек, кто перестанет молча слушать, как президента и меня этот п#дор поливает грязью". ФОТОрепортаж
Народного депутата Гео Лероса исключили из фракции по требованию президента Владимира Зеленского.
Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Bukvy, об этом свидетельствует переписка депутатов группы главы транспортного комитета, который недавно купил дом президента, Юрия Киселя.
"Сейчас в зале у Давида на руках есть подписные листы на исключение Гео из фракции. С президентом согласовано. И он считает, что неисключение Гео из фракции, это будет предательством партии по отношению к нему!", - написал Кисель.
Также во вторник нардеп "Слуги народа" Андрей Костин получил сообщение от некоего Борисыча: "А у меня есть вопрос, есть кто-то из 250 человек, кто перестанет молча слушать, как президента и меня этот п#дор поливает грязью", – написал Борисыч (отчество Борисович - у Андрея Ермака, которого Лерос обвинил с трибуны Рады в коррупции. - Ред.).
В ответ депутат пообещал вечером написать пост, чего так и не сделал.
Напомним, 1 сентября народный депутат Гео Лерос выступил с трибуны и обвинил президента и его окружение в крышевании коррупции.
По его словам, Зеленский теперь возглавляет "кланы Януковича" в парламенте. Политик обвинил Зеленского в кумовстве, имея в виду, в том числе и назначение Ивана Баканова на должность председателя СБУ.
Лерос назвал руководителя Офиса президента Андрея Ермака "главным коррупционером в государстве", а также агентом российской разведки. Лерос убежден, что Ермак согласовывает с Зеленским свои действия.
"Именно Ермак раздает по телефону указания, на кого открывать дела, на кого закрывать, кого назначать на должности и кого увольнять. Судебная ветвь власти стала прислужником президента даже в рейдерском захвате НАБУ. Зеленский декларировал: сдача национальных интересов не может быть предметом никаких переговоров. Это звучит как издевательство сегодня, когда Офис президента возглавляет господин Ермак - агент ГРУ Российской Федерации, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную измену", - заявил он.
После этого Лерос сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить его из фракции.
Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.
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И я очень сомневаюсь, что вы в таком случае будете голосовать за Зеленского, потому что на бойко тут никто из вас не прёт, он вам намного понятнее и ментально ближе, чем Зеленский.
А Зеленскому многие просто завидуют: особо не надрываючись, пролез на самую верхушку власти.
Зависть - плохая штука, к добру не приведёт.
Срочно переставай слушать шмарие-подобных. Мы тебя теряем.
Хехе, розборки серед парвеню.
- Портреты депутатов подойдут?....
долбодебилов.......
Лёни,Вити,Петя, Вова, пипец спасители нации и Украины вы хоть понимаете, что человек рвётся во власть по СВОИМ ЛИЧНЫМ мотивам и преследует ШКУРНЫЕ интересы?
И плевать он хотел на надежды и желания с чаяниями среднестатистического Мыколы Передериматня....он и о его существовании даже не догадывается.
а який був крассава Галабародько на екрані- і в якого довбня перетворився пан Зе в реальному житті...
И большинство (пресловутые 73%) даже не понимают, что тут не так.
Пока будут украинцы, которые думают, что Порошенко лучше чем Зеленский, но и Медведчук интресен местами - эта страна будет Полем Дураков Европы с самой низкой зарплатой, с минимальной пенсией, на которую и крупную собаку не прокормишь и самой высокой ценой на электрическую энергию при самом большом количестве АЭС. Это нужно уметь!
Национальная разведка США, ссылаясь на данные Министерства юстиции США, указывала на большой уровень коррупционности Зеленского и его окружения, участие их в сомнительных финансовых махинациях, что может весьма серьезно повлиять на характер принимаемых ими решений. Кроме того, были оглашены данные о возможном наличии у Зеленского двойного гражданства РФ и как следствие - возможностей активного воздействия на него со стороны России.
Американцы в общем очень ценят теоретические выводы и экспертные рекомендации, но знаменитое «практика - критерий истины» всегда останется основой американского рационализма.
После достаточно острых дискуссий, предложение сенатора США [имя не разглашается] «…so let's check, damn it…» и было реализовано в разработку оперативного мероприятия №16…GF.
Фактически - мероприятие, проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ.
Говоря просто - США решило провести «проверку на вшивость» Зеленского и его окружения.
Суть мероприятия была достаточно проста. Привлеченная в качестве доверенного участника спецслужба Великобритании [название не разглашается], через систему Главного управления разведки Министерства обороны Украине США предложили Украине участие в операции задержания бойцов т.н. «ЧВК Вагнера». воевавших как на территории Украины, так и на территории Сирии и Ливии.
Нужно сразу сказать, что сам результат операции по задержанию очень мало интересовал и США и Великобританию. Участие России в сирийском и ливийском конфликтах хорошо отдокументировано спецслужбами США.
В их распоряжении имеются около двух десятков достаточно высокопоставленных военнослужащих ВС РФ, захваченных в Сирии и Ливии (в том числе и полковник числящийся в РФ, сгоревшим в бэтээре ).
Главный результат для США - фиксация наличияотсутствия и объем утечек информации с украинских структур.ну і так далі... https://www.muz-ua.info/?p=3880
Далее каждый играл сам за себя - Зеленский явно пытаясь отвести подозрения от себя, уволил Бурбу, пообещав ему тихое возвращение «… когда все уляжется…»
Бурба, понимая, что он первый в списке, начал рассказывать о «…секретарше бывшей при разговоре»
Ермак оформил больничный, хотя все время сидевший на Банковой.
Но суть уже не в этом.
Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки.
Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.
P.S. Посетивший Украину 18 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес, категорически отказался встречаться с администрацией Зеленского, кратко поговорил с Тараном, проинспектировал своих «морпехов» в Мариуполе, поблагодарил их за службу и потом долго обсуждал ситуацию в посольстве с интересными ему людьми.
P.S. 26.08.2020 г. Схема операции, положенная в основу проведенного в Украине оперативного мероприятие №16…GF, является частью учебного курса слушателей первой ступени обучения (1-2 год обучения) британской академии разведки Intelligence Assessment Academy. (IAA ).
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