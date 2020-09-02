Переписки "слуг народа" о Леросе: "Есть кто-то из 250 человек, кто перестанет молча слушать, как президента и меня этот п#дор поливает грязью". ФОТОрепортаж

Народного депутата Гео Лероса исключили из фракции по требованию президента Владимира Зеленского.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Bukvy, об этом свидетельствует переписка депутатов группы главы транспортного комитета, который недавно купил дом президента, Юрия Киселя.

"Сейчас в зале у Давида на руках есть подписные листы на исключение Гео из фракции. С президентом согласовано. И он считает, что неисключение Гео из фракции, это будет предательством партии по отношению к нему!", - написал Кисель.

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Также во вторник нардеп "Слуги народа" Андрей Костин получил сообщение от некоего Борисыча: "А у меня есть вопрос, есть кто-то из 250 человек, кто перестанет молча слушать, как президента и меня этот п#дор поливает грязью", – написал Борисыч (отчество Борисович - у Андрея Ермака, которого Лерос обвинил с трибуны Рады в коррупции. - Ред.).

В ответ депутат пообещал вечером написать пост, чего так и не сделал.

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Напомним, 1 сентября народный депутат Гео Лерос выступил с трибуны и обвинил президента и его окружение в крышевании коррупции.

По его словам, Зеленский теперь возглавляет "кланы Януковича" в парламенте. Политик обвинил Зеленского в кумовстве, имея в виду, в том числе и назначение Ивана Баканова на должность председателя СБУ.

Лерос назвал руководителя Офиса президента Андрея Ермака "главным коррупционером в государстве", а также агентом российской разведки. Лерос убежден, что Ермак согласовывает с Зеленским свои действия.

"Именно Ермак раздает по телефону указания, на кого открывать дела, на кого закрывать, кого назначать на должности и кого увольнять. Судебная ветвь власти стала прислужником президента даже в рейдерском захвате НАБУ. Зеленский декларировал: сдача национальных интересов не может быть предметом никаких переговоров. Это звучит как издевательство сегодня, когда Офис президента возглавляет господин Ермак - агент ГРУ Российской Федерации, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную измену", - заявил он.

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После этого Лерос сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить его из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.