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Новости Коронавирус и карантин
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С Фондом борьбы с коронавирусом все в порядке, в нем есть почти все средства, - Зеленский

С Фондом борьбы с коронавирусом все в порядке, в нем есть почти все средства, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в Фонде борьбы с COVID-19 есть средства, а распространяемая о нем информация не соответствует действительности.

"Это неправда, это история с большим фейком, которые подогревают разные люди, журналисты. Спрашивайте, пожалуйста, министра здравоохранения, премьер-министра. Они достаточно часто коммуницируют эту информацию. С COVID-ным фондом - все в порядке", - сказал он на брифинге в среду во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что в данном фонде "есть почти все средства".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из Фонда борьбы с коронавирусом на образование ничего не выделяли: на сегодня Фонд пуст, - Шкарлет

Автор: 

бюджет (4837) Зеленский Владимир (20268) карантин (16729) финансирование (1795) фонд (142) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+33
С Фондом борьбы с коронавирусом все в порядке, в нем есть почти все средства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7922
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02.09.2020 13:43
+24
Якби у керівництво ЗєкоМандИ, набирали з вулиць довільним чином, то вірогідність, що попадуться фахівці, була б на порядок вища.
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02.09.2020 13:57
+23
"есть почти все средства" - Пипец какая точная фраза в отношении финасов. Почти - охринеть
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02.09.2020 13:43
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окрім фінансових.
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02.09.2020 13:42 Ответить
Цікаво що ці фейки розповсюджує Мінфін зеленського
https://biz.censor.net/news/3209956/v_fonde_borby_s_koronavirusom_zakonchilis_dengi_minfin_obnovleno
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02.09.2020 13:47 Ответить
КЛЮЧЕВОЕ..НУ ПОЧТИ......
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02.09.2020 13:54 Ответить
Якби у керівництво ЗєкоМандИ, набирали з вулиць довільним чином, то вірогідність, що попадуться фахівці, була б на порядок вища.
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02.09.2020 13:57 Ответить
100%
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02.09.2020 14:00 Ответить
По уровню своего примитивного мышления зеленский считает, что смена министров как то может повлиять на экономику и финансы государства. Он в очередной раз хочет сменить руководство минфина и минэкономики. За последний месяц Ермак трижды пытался выйти на контакт с серьезными представителями Демократической партии США. Но все попытки были безуспешны. Более того, Брайан Ланза (лоббист Ермака в США) пообщавшись с партийными кругами демократов, категорически отказался оказывать услуги лоббирования Ермаку.
Эндрю Мак тоже решил не гробить свою репутацию связями с такими сомнительными личностями как Зеленский и Ермак и отозвал свое согласие на должность советника Зеленского. В общем с дуэтом Зеленский\Ермак точно повторилась история с Деркачем, которого после выступления против Байдена бросили все нанятые в США лоббисты.

все "мысли" шмаркли - у него на лице))
З Фондом боротьби з коронавірусом усе гаразд, у ньому є майже всі кошти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7940
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02.09.2020 14:03 Ответить
Проте ***** росте в нього...
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02.09.2020 14:08 Ответить
Утром деньги - вечером стулья,
Вечером деньги - утром стулья..
Микроз(б)ендер.
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02.09.2020 14:26 Ответить
С Фондом борьбы с коронавирусом все в порядке, в нем есть почти все средства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5405
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02.09.2020 13:42 Ответить
и фонд есть, и воздушный шарик есть, а воздуха в том и другом еще предостаточно
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02.09.2020 13:43 Ответить
Ну подумешь немножко взяли миллиардов 50, а какая разница, что нельзя было?
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02.09.2020 15:24 Ответить
"есть почти все средства" - Пипец какая точная фраза в отношении финасов. Почти - охринеть
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02.09.2020 13:43 Ответить
С Фондом борьбы с коронавирусом все в порядке, в нем есть почти все средства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7922
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02.09.2020 13:43 Ответить
Це найкраще що я сьогодні бачив!
С Фондом борьбы с коронавирусом все в порядке, в нем есть почти все средства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2998
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02.09.2020 13:50 Ответить
🤣
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02.09.2020 13:52 Ответить
Це шедеврально)))))))
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02.09.2020 14:17 Ответить
А министр типа образования говорит что в том фонде уже серая мышь повесилась...а зеленые крысы разжирели..
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02.09.2020 13:47 Ответить
Спрашивайте того, спрашивайте этого. А меня нех спрашивать, ибо я вам ничего не должен.
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02.09.2020 13:47 Ответить
Конкретная цифра где?
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02.09.2020 13:48 Ответить
На рифму нарываешься??😃 я бы сказал...да забанят...
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02.09.2020 13:49 Ответить
А тут бань, не бань, а всем всё ясно. Президент - трепло, а деньги - земыши съели.
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02.09.2020 14:10 Ответить
зе дно
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02.09.2020 13:48 Ответить
Вова, то тобі не пояс дали, а мотузку, залишилось десь дістати мила.))))
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02.09.2020 13:49 Ответить
Зе-цитатник!
Про фонд борьбы с вирусом : - В фонде ПОЧТИ всё есть....
Про окончание войны (когда ?): - Как можно СКОРЕЕ......
П.С. Почти преЗедент, скорее всего....
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02.09.2020 13:50 Ответить
Ха-ха-ха.......
Самое главное в этом «посыле» от преЗедента - «есть почти(!!!) все средства»(с).........
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02.09.2020 13:51 Ответить
ПреЗедент ПОЧТИ умный.....
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02.09.2020 13:51 Ответить
"Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была".

Так сказал Петр 1.
Так дайте, дайте же Вове пагаварить!
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02.09.2020 14:05 Ответить
"Почти все" это сколько? Говори понятнее, вор!
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02.09.2020 13:52 Ответить
почти обнадёживающие слова от почти каратиста и почти президента
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02.09.2020 13:54 Ответить
З фондом все добре.Він тіпа є,але його фактично нема,локшину на вуха навісив і кради скільки хочеш.До кінця року плануємо розікрасти все,що там ще є і ще не встигли вкрасти - ваш зелений вова, не лох.
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02.09.2020 13:54 Ответить
ну почти всё...
классика жанра. голубой воришка из совбеза.
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02.09.2020 13:54 Ответить
ошибаетесь, тот, хотя бы, краснел...

Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все
существо его протестовало против краж, но не красть он не мог.
Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно
стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели
румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза...
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02.09.2020 14:02 Ответить
ЦЕна теста 2 доллара, просто и доступно Йельский университет намерен предоставить протокол SalivaDirect заинтересованным лабораториям как протокол с «открытым исходным кодом», что означает, что назначенные лаборатории могут следовать протоколу для получения необходимых компонентов и проведения теста в своей лаборатории в соответствии с инструкциями Йельского университета по применению. Поскольку в этом тесте не используется какое-либо проприетарное оборудование Yale и могут использоваться различные коммерчески доступные тестовые компоненты, его можно собирать и использовать в лабораториях высокой сложности по всей стране при условии, что они соответствуют условиям авторизации в EUA. https://www.poz.com/article/fda-issues-emergency-use-authorization-yale-school-public-health-salivadirect
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02.09.2020 13:56 Ответить
З Фондом боротьби з коронавірусом усе гаразд, у ньому є майже всі кошти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1679
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02.09.2020 13:56 Ответить
С Фондом борьбы с коронавирусом все в порядке, в нем есть почти все средства,кроме тех что скиздили для меня - Зеленский
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02.09.2020 13:57 Ответить
Это "почти все" должно быть не в Фонде, а там, где оно необходимо людям...
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02.09.2020 13:58 Ответить
Из Фонда борьбы с коронавирусом на образование ничего не выделяли: на сегодня Фонд пуст, - Шкарлет

"Фонд COVID на сегодня пуст. На сегодня Фонд COVID не имеет ни одной копейки", - подчеркнул о.и. министра.Источник: https://censor.net/ru/n3216755

Это и есть "журналист, распространитель фейков", Вова?!"
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02.09.2020 14:00 Ответить
"С COVID-ным фондом - все в порядке" - навіть не сумніваюсь в прадивості слів ЗЄ. А от АнтиСОVID-ному мабуть піпєц.
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02.09.2020 14:05 Ответить
Если зеленое отродье говорит что есть деньги в фонде,значит денег там уже давно нет ни копейки
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02.09.2020 14:21 Ответить
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
...
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02.09.2020 14:26 Ответить
З Фондом боротьби з коронавірусом усе гаразд, у ньому є майже всі кошти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4161
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02.09.2020 14:44 Ответить
"Я почти добежал до унитаза, ....но не успел снять штаны" - цитаты великих янелохов.
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02.09.2020 14:43 Ответить
Все в порядке. Бабло крадем по плану, засоби захисту утилізуємо, ніхто ніколи не порахує скільки їх було і скільки на них украдено мільярдів
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02.09.2020 14:47 Ответить
*** єрмак забери у зєлі мікрохвон , бо се ж повний піздец
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02.09.2020 14:50 Ответить
Понятно, что в бюджете деньги есть, но почему тогда медики получают нищенскую зарплату, заражаются без средств защиты, а убогие больницы без ремона,инвентаря не говоря уже о современном оборудовании превращены в места по отходу в мир иной.
Значит эти средства идут по мнению власти на более важные расходы,на дороги не понятно по каким ценам и какого качества, на бизнес олигархам по закупке с бюджета "зеленой" э/э, где цена в 2,5 выше Европейсой и они не допускают мелкий бизнес к продажам , что бы цена упала, но там хоть дороги какие то у государства останутся, а здесь чисто "схематоз",на завышенны % по долгам, Польша например платит 1,5%, а Украина в среднем 12%, это же сколько % нужно зарабатывать, что бы платить 12%, а у нас постоянные убытки - дифицит бюддета.
Короче деньги есть, эле держава бідна и всім грошей не выстачить тильки не заміннім особо цінним кадрам для країни, а це олигархи, депутати,міністри і горячо любимому нашему Сонцесяйному, путіводній Звезді 95 Кварталу.
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02.09.2020 15:08 Ответить
Я не розумію одного-чому ви всі так журитесь при таких новинах? Чого ви очікували?!
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02.09.2020 15:32 Ответить
Крадун заінтересоване обличчя, а тому його думка не в рахунок. Виходить, що грошей немає. Рано, чи пізно а відповідати прийдеться.
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02.09.2020 16:50 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090651-minosviti-ne-otrimalo-grosej-z-koronavirusnogo-fondu-skarlet.html З COVID нічого не було виділено, заявка наша є на 2 з чимось мільярди, але поки нічого не було виділено. Можливо, у жовтні буде, коли буде перерозподіл. Фонд COVID на сьогодні порожній, там немає жодної копійки», - сказав Шкарлет, відповідаючи на запитання, скільки грошей виділено з Фонду боротьби з COVID-19 саме на безпеку освітян.
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02.09.2020 17:30 Ответить
Королівство кривих зеркал
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02.09.2020 18:48 Ответить
"Никакого преступления не было, это фейк! Вот: почти целая рука, почти целая нога, голова тоже есть в наличии почти вся с ухом и глазом".

Сколько можно слушать эту $%йню??? Кто и за что у нас отвечает? Кого посадили за то что в фонде не все средства, а ***... ПОЧТИ все средства?
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02.09.2020 18:49 Ответить
где деньги зин, в ответ 3.14здеж один .
интересно, кто то верит этому дегенерату?
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02.09.2020 21:17 Ответить
У якому кармані ?
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02.09.2020 21:18 Ответить
А предвыборную компанию СН проводит из какого фонда?
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02.09.2020 21:23 Ответить
хорошо. правильно.
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03.09.2020 06:25 Ответить
 
 