С Фондом борьбы с коронавирусом все в порядке, в нем есть почти все средства, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в Фонде борьбы с COVID-19 есть средства, а распространяемая о нем информация не соответствует действительности.

"Это неправда, это история с большим фейком, которые подогревают разные люди, журналисты. Спрашивайте, пожалуйста, министра здравоохранения, премьер-министра. Они достаточно часто коммуницируют эту информацию. С COVID-ным фондом - все в порядке", - сказал он на брифинге в среду во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что в данном фонде "есть почти все средства".

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