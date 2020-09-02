Зеленский об исключении Лероса из фракции "СН": "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал никаких указаний парламентской фракции "Слуга народа" об исключении из ее состава народного депутата Гео Лероса.

Об этом сказал Зеленский на брифинге в среду во время рабочей поездки в Харьковскую область, сообщает Цензор.НЕТ.

На просьбу отреагировать на заявление Лероса о том, что он был исключен из фракции по указанию президента, Зеленский ответил: "У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, из какой они партии. Я достаточно ответил?"

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Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.