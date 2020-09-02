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Новости Скандалы в Слуге народа
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Зеленский об исключении Лероса из фракции "СН": "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал никаких указаний парламентской фракции "Слуга народа" об исключении из ее состава народного депутата Гео Лероса.

Об этом сказал Зеленский на брифинге в среду во время рабочей поездки в Харьковскую область, сообщает Цензор.НЕТ.

На просьбу отреагировать на заявление Лероса о том, что он был исключен из фракции по указанию президента, Зеленский ответил: "У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, из какой они партии. Я достаточно ответил?"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За вчера на меня открыли два уголовных дела: Офис президента превратился в репрессивный станок, - Лерос. ВИДЕО

Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+123
"у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны" - ну как бы добавить и нечего.
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02.09.2020 13:51
+108
Самокритика это похвально
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02.09.2020 13:51
+92
у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, из какой они партии. Я достаточно ответил?

Просто бесподобно сказано! Всем все окончательно ясно???
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02.09.2020 13:52
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Страница 4 из 4
как Зеленский раздает награды сепарам попам РПЦ на Закарпатье.

ПОП РПЦ УДОСТОИЛСЯ НАГРАДЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ.

Зеленский наградил орденом "За заслуги" ІІ степени Александра Мамасуева - тот является митрополитом Российской православной церкви в Мукачево и Ужгороде.

Об этом в Facebook написал религиовед Андрей Ковалев.
"Кто такой Мамасуев? На первый взгляд деятель Московского патриарахата на Закарпатье, а на самом деле лидер закарпатских сепаратистов.
Он координирует деятельность так называемых русинских сепаратистов, в частности, в его структуре работает так называемый "отец" Дмитрий Сидор, осужденный в 2012 году за сепаратизм.


Дмитрий Сидор возглавляет экстремистскую и сепаратистскую организацию "Сьойм подкарпатских русинов", финансируемую правительственным благотворительным фондом Российской Федерации "Русский мир", - сообщил Ковалев.

http://www.bagnet.org/news/politics/1290607/pop-rpts-udostoilsya-nagrady-ot-prezidenta-ukrainy
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02.09.2020 20:03 Ответить
Зеленский ответил: "У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, из какой они партии. Я достаточно ответил?" Источник: https://censor.net/ru/n3217189

Чмо з цирку яке вже встигло зрадити Україну десятки разів і за це отримати грощі в оманських офшорах ще щось смердить про "взяточніков"
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02.09.2020 20:13 Ответить
Лерос красавчик,зеленский трус и ЧМО
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02.09.2020 20:27 Ответить
ПРЕДАТЕЛЬ о предателях ...
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02.09.2020 20:38 Ответить
хтось може пояснити - тут він говорив гнусаво, десь ні - ЧОМУ ? Це психолоічне має пояснення чи сматря шо употреблял ...
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03.09.2020 05:30 Ответить
це питання до наркологів , вони у таких питаннях специ ... а психіатри йому діагноз поставили давно (читай Глузмана)
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03.09.2020 09:55 Ответить
Ви мабуть саме це мали на увзі ))
Олег Леусенко -" ... люди ,які вживають наркотики говорять уривчасто, у них перехоплює горло, вони іноді несподівано починають говорити занадто голосно, що свідчить про недостатню координацію між дихальним апаратом і механізмом голосоутворення.
Пацієнти роблять в розмові великі паузи, що вказує на проблеми з короткостроковою пам'яттю.
Кокаїн пошкоджує слизову оболонку носа, через це повітря йде і голос робиться гугнявим. Характерною ознакою наркомана є закладенність носа, в результаті чого голос також робиться гугнявим.

Зовнішні ознаки наркозалежного:
Мінливість настрою: смішливість, балакучість, злостивість, агресивність;
Почервонілі або помутнілі очі або блиск в очах;
Схуднення або збільшення ваги;
Змінюється міміка, обличчя занадто живе або набуває незмінний вираз;
Пацієнт віддає перевагу темним кольорам в гардеробі;
Втома, наркоман потребує частого відпочинку;
Наркоман скритний, підозрілий, бреше всім і завжди;
Змінюється голос - стає гугнявим, хрипким, сиплим.

Зазначу, зовнішні ознаки наркоманії виявляються тільки на другій стадії."
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03.09.2020 10:50 Ответить
Злодії кричать тримайте злодія...."повний квартал"...Насправді для Зеленського українці це лохи на яких він і його кампашка заробляють гроші...А Лерос росказав на чому заробляють,
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02.09.2020 20:49 Ответить
Видно, что обиженный, причем так по-детски. Негатив даже не в состоянии конролировать перед журналистами, так Лерос его зацепил
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02.09.2020 21:02 Ответить
"этой страны" -- эт понятно.
Главное, что б предателям Родины не было прощения!
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02.09.2020 21:03 Ответить
почти полная аналогия . . . ЗЕлень отобрала у Лероса членство фо фракции, а шоколадный отобрал у Саакашвили украинский паспорт
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02.09.2020 21:04 Ответить
а реакция Вассермана есть??
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02.09.2020 21:06 Ответить
зебаран опять в говне по самые не балуй
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02.09.2020 21:14 Ответить
Ну все по Фрейду....
ох і дятел....
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02.09.2020 21:28 Ответить
От г1вно, а продаж вищих державних посад братом Єрмака, а здача операції по вагнерівцям і..... це не зрада?
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02.09.2020 21:29 Ответить
У мене немає жодних наказів, у мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Мені байдуже, з якої вони партії. Я достатньо відповів?"
--------------------
Вперше блазень сказав правду.
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02.09.2020 21:33 Ответить
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02.09.2020 22:43 Ответить
На самого себе , немає реакції?
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02.09.2020 21:38 Ответить
Реакции или эрекции у него нет ? или того и другого ?
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02.09.2020 21:45 Ответить
гнида
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02.09.2020 21:52 Ответить
зеленая сопля пробивает дно каждый день, зашквар за зашкваром, на петю так и не смогли ничего найти, на зеленую соплю уже думаю на пару пожизненных есть
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02.09.2020 22:26 Ответить
полшестого -он таким и останется в истории Украины...
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02.09.2020 22:44 Ответить
«У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників...», - точніше не скажеш, тому то Єрмак продовжує «плідно» працювати на «благо» України. Привіт 73%!
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02.09.2020 22:28 Ответить
Молодець. Заробив шмат соєвого лайна. Дивись не вдавись, продажний чмирь
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03.09.2020 00:05 Ответить
шо знову за зє бабчинські прийшли?
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03.09.2020 00:39 Ответить
напиши "Зеленський зрадник"
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03.09.2020 00:40 Ответить
Когда же вас всех пересадят, гниды ФСБшные ?
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02.09.2020 22:40 Ответить
видимо пан преЗедент возомнил себя вторым Лукашенко-типа без него Украина пропадёт...ага-счассс...
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02.09.2020 22:42 Ответить
очередной зашквар актёришки без суфлёра - у него "немає ніяких наказів" и напрочь отсутствует реакция на взяточников - т.е. этот дебил открыто говорит, что закрывает глаза на взяточников, ему типа пофиг кто там чо ворует.
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02.09.2020 22:56 Ответить
о себе...
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02.09.2020 23:00 Ответить
Он хоть иногда читает стенограммы своих выступлений? Хотя ,даже если и читает ( слушает?) увидеть свою дурь не в состоянии.
Мы подозревали год назад, что он неумен, но что так глуп! Он даже притвориться умным не в состоянии. Глупец во главе страны- катастрофа.
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02.09.2020 23:25 Ответить
Капець. У Зєлі всі його гнилі нутрощі у нього на лобі намальовані. В дитинстві був балуваною дитиною і тому така реакція.
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02.09.2020 23:43 Ответить
Все больше похож на Порошенко и его папередников. Ничего нового)
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02.09.2020 23:54 Ответить
Так вони і є одна шобла.
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03.09.2020 00:06 Ответить
Зеленський про виключення Лероса з фракції СН: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни" - Цензор.НЕТ 6848
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03.09.2020 00:09 Ответить
В дискусії про виваженність подачі матеріалу журналістами, сьогодні Вересень продемонстрував , як можна журналісту подавати матеріал різносторонньо виважено -" Гітлер знищив 6 мільйонів євреїв , але ж іншого боку - він побудував стільки прекрасних доріг у Німеччині..."
Якось аналогія сама напросилась ( що значить не чіпай журналіста НЕлоше!) - коронавірусні гроші розЗЕдерибанили, дітям у школі навіть не забезчують елементарні засоби карантинної гігієни - але ЗЕте ж ДОРОГИ БУДУЮТЬ!!!
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03.09.2020 05:27 Ответить
А ЗАПИТАТИ ЙОГО ТРЕБА !)
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03.09.2020 00:30 Ответить
факт
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03.09.2020 00:38 Ответить
Предатель докажи или сразу скатимся к расстрелам врагов народа тройкой..
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03.09.2020 01:01 Ответить
Ну,все -нового Ляшка розпіарив?Тепер нічого Лео не лишається,як створювати свою партію ЛДПЛ.Це реально опозиція хочете ви цього,чи ні.
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03.09.2020 02:42 Ответить
Пробив час "Ч" - Зєєв Зе має готуватися до свого природного (а може й не дуже) кінця.
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03.09.2020 04:46 Ответить
НЕлох сказал-НЕлох сделал - ДОКАЖИ-ТЕ !!!
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03.09.2020 05:00 Ответить
Леонид Данилович выстраивал 2 свои каденции Олигархат Украины не для того что Зеля э\то все угробил.Так не бывает,земляки блин...
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03.09.2020 05:18 Ответить
ну какие мы земляки?
ты под руплями живешь,,, я под долларами...
у украинцев есть все, шо бы и тебя и меня ненавидеть...
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03.09.2020 05:30 Ответить
Зеля и Кучма Земляки... Ты болван или баран?
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03.09.2020 06:09 Ответить
Сенатор, вы единственный на етом сайте человек, кому я прощяю личные оскобления....

и если вас не затруднит - звертайтесь до мене як до двох....
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03.09.2020 06:17 Ответить
вони просто одної етнічної приналежності; українці обирають лише представників політичної нації на своїх президентів; останній етнічний українець, який правив Україною, був Петро Шелест
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03.09.2020 08:25 Ответить
73 % за дураков и ЛОХов можно держать,ну год...неу два...ну три...а дальше?
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03.09.2020 05:22 Ответить
Я не встречаю его сторонников в Кременчуге ,
Уже пару месяцев
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03.09.2020 08:04 Ответить
... тільки ерекція на Мендельвошку є . Зеленому віслючку більше нічого не треба . На країну йому нас.ати .
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03.09.2020 05:46 Ответить
не хило заявлять, шо он не реагирует на взяточников и предателей... Как расценивать это признание, как явку с повинной?
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03.09.2020 05:50 Ответить
Сказанное зеленой навозной мухой зе-зе может стать ее предвыборным слоганом в одном ряду с " Ні обіцянок , ні пробачень . "
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03.09.2020 05:52 Ответить
доуправлялся...
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03.09.2020 05:56 Ответить
всё верно сказал.
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03.09.2020 06:27 Ответить
Золотые слова! Зеленский - взяточник и предатель страны. Сам признался, за язык никто не тянул.
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03.09.2020 08:15 Ответить
Це просто відкритий виклик на батл Васі Рибнікову! Вова! Жгиисчьо!
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03.09.2020 08:24 Ответить
Зеленський про виключення Лероса з фракції СН: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни" - Цензор.НЕТ 784
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03.09.2020 08:29 Ответить
Причем, ещё на стадии оплодотворения папиком-биомассой...
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03.09.2020 10:09 Ответить
Да Вова, ты достаточно ответил, более чем
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03.09.2020 09:40 Ответить
Гео Лерос, псевдоним, настоящее погоняло - Курахенян Георг Багратович...
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03.09.2020 10:07 Ответить
Никакой реакции на взяточников - фу тряпка
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03.09.2020 10:39 Ответить
Цитаты не очень великих:
"Пускай страну разворовывают и предают - реакции не будет" В.А. Зеленский, 6-й президент Украины.
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03.09.2020 13:47 Ответить
"у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны." - хоть раз правду откровенно сказал...
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04.09.2020 10:06 Ответить
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