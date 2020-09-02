Зеленский об исключении Лероса из фракции "СН": "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал никаких указаний парламентской фракции "Слуга народа" об исключении из ее состава народного депутата Гео Лероса.
Об этом сказал Зеленский на брифинге в среду во время рабочей поездки в Харьковскую область, сообщает Цензор.НЕТ.
На просьбу отреагировать на заявление Лероса о том, что он был исключен из фракции по указанию президента, Зеленский ответил: "У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, из какой они партии. Я достаточно ответил?"
Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".
После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.
Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.
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ПОП РПЦ УДОСТОИЛСЯ НАГРАДЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ.
Зеленский наградил орденом "За заслуги" ІІ степени Александра Мамасуева - тот является митрополитом Российской православной церкви в Мукачево и Ужгороде.
Об этом в Facebook написал религиовед Андрей Ковалев.
"Кто такой Мамасуев? На первый взгляд деятель Московского патриарахата на Закарпатье, а на самом деле лидер закарпатских сепаратистов.
Он координирует деятельность так называемых русинских сепаратистов, в частности, в его структуре работает так называемый "отец" Дмитрий Сидор, осужденный в 2012 году за сепаратизм.
Дмитрий Сидор возглавляет экстремистскую и сепаратистскую организацию "Сьойм подкарпатских русинов", финансируемую правительственным благотворительным фондом Российской Федерации "Русский мир", - сообщил Ковалев.
http://www.bagnet.org/news/politics/1290607/pop-rpts-udostoilsya-nagrady-ot-prezidenta-ukrainy
Чмо з цирку яке вже встигло зрадити Україну десятки разів і за це отримати грощі в оманських офшорах ще щось смердить про "взяточніков"
Олег Леусенко -" ... люди ,які вживають наркотики говорять уривчасто, у них перехоплює горло, вони іноді несподівано починають говорити занадто голосно, що свідчить про недостатню координацію між дихальним апаратом і механізмом голосоутворення.
Пацієнти роблять в розмові великі паузи, що вказує на проблеми з короткостроковою пам'яттю.
Кокаїн пошкоджує слизову оболонку носа, через це повітря йде і голос робиться гугнявим. Характерною ознакою наркомана є закладенність носа, в результаті чого голос також робиться гугнявим.
Зовнішні ознаки наркозалежного:
Мінливість настрою: смішливість, балакучість, злостивість, агресивність;
Почервонілі або помутнілі очі або блиск в очах;
Схуднення або збільшення ваги;
Змінюється міміка, обличчя занадто живе або набуває незмінний вираз;
Пацієнт віддає перевагу темним кольорам в гардеробі;
Втома, наркоман потребує частого відпочинку;
Наркоман скритний, підозрілий, бреше всім і завжди;
Змінюється голос - стає гугнявим, хрипким, сиплим.
Зазначу, зовнішні ознаки наркоманії виявляються тільки на другій стадії."
Главное, что б предателям Родины не было прощения!
ох і дятел....
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Вперше блазень сказав правду.
Мы подозревали год назад, что он неумен, но что так глуп! Он даже притвориться умным не в состоянии. Глупец во главе страны- катастрофа.
Якось аналогія сама напросилась ( що значить не чіпай журналіста НЕлоше!) - коронавірусні гроші розЗЕдерибанили, дітям у школі навіть не забезчують елементарні засоби карантинної гігієни - але ЗЕте ж ДОРОГИ БУДУЮТЬ!!!
ты под руплями живешь,,, я под долларами...
у украинцев есть все, шо бы и тебя и меня ненавидеть...
и если вас не затруднит - звертайтесь до мене як до двох....
Уже пару месяцев
"Пускай страну разворовывают и предают - реакции не будет" В.А. Зеленский, 6-й президент Украины.