Макей после встречи с Лавровым: Минск даст симметричный ответ на санкции со стороны стран Балтии. Список лиц уже согласован
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Минск подготовил симметричный ответ на санкции со стороны Литвы, Латвии и Эстонии, список физических лиц из этих стран уже согласован.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Беларуси Владимир Макей сообщил по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве в среду.
"Мы тоже провели межведомственное согласование, и вчера мы подготовили предложения, и они уже утверждены, о введении симметричных санкций в отношении соответствующих персоналий из Литвы, Латвии и Эстонии", - сказал Макей.
Он отметил, что речь идет о лицах, "которые действительно рьяно пытались вмешиваться во внутренние дела белорусского государства, делали соответствующие неприемлемые политические заявления и вносили конкретные предложения о финансовой поддержке оппонентов власти".
"Для нас это абсолютно неприемлемо, мы трактуем это как вмешательство во внутренние дела нашего государства", - подчеркнул Макей.
Дипломат предупредил, что если другие страны будут вводить санкции против Беларуси, Минск в ответ "также будет предпринимать соответствующие адекватные решения".
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Пойду напьюсь с горя)
Pomniu v okupacionnom voiske sborišče seržantov ždem poka litiocha pridet lekciju marksizma čitatj. Kuča litovcev, ukrainec, odin estonec i moldavanin. Ot nečego delatj kto-to emu, - a ty znaešj skoljko čelovek moldavan lampočku vkručivajut? Ne palcem delannyj paria (vidimo uže slyxal pro kruženie stula...) gordo otvetil, - zato u nas vino kakoe !!!...
Ugu,.. Население Беларуси в 3 раза больше чем всех стан Балтии вместе взятые... I zato bulba kakaja... Oi, nemogu bolše ...................................