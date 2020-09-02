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Макей после встречи с Лавровым: Минск даст симметричный ответ на санкции со стороны стран Балтии. Список лиц уже согласован

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Макей после встречи с Лавровым: Минск даст симметричный ответ на санкции со стороны стран Балтии. Список лиц уже согласован

Минск подготовил симметричный ответ на санкции со стороны Литвы, Латвии и Эстонии, список физических лиц из этих стран уже согласован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Беларуси Владимир Макей сообщил по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве в среду.

"Мы тоже провели межведомственное согласование, и вчера мы подготовили предложения, и они уже утверждены, о введении симметричных санкций в отношении соответствующих персоналий из Литвы, Латвии и Эстонии", - сказал Макей. 

Он отметил, что речь идет о лицах, "которые действительно рьяно пытались вмешиваться во внутренние дела белорусского государства, делали соответствующие неприемлемые политические заявления и вносили конкретные предложения о финансовой поддержке оппонентов власти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США пригрозили РФ санкциями в случае вмешательства в ситуацию в Беларуси, - Reuters

"Для нас это абсолютно неприемлемо, мы трактуем это как вмешательство во внутренние дела нашего государства", - подчеркнул Макей.

Дипломат предупредил, что если другие страны будут вводить санкции против Беларуси, Минск в ответ "также будет предпринимать соответствующие адекватные решения".
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Топ комментарии
+18
Ребята лукашевцы никак не поймут, что их дело труба, просто вопрос времени...
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02.09.2020 14:09
+16
Санкции от Беларуси ахахахаха ,не картохой единой
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02.09.2020 14:11
+13
Ещё какой асиметричный
Макей после встречи с Лавровым: Минск даст асимметричный ответ на санкции со стороны стран Балтии. Список лиц уже согласован - Цензор.НЕТ 2502
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02.09.2020 14:08
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Ещё какой асиметричный
Макей после встречи с Лавровым: Минск даст асимметричный ответ на санкции со стороны стран Балтии. Список лиц уже согласован - Цензор.НЕТ 2502
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02.09.2020 14:08 Ответить
Ребята лукашевцы никак не поймут, что их дело труба, просто вопрос времени...
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02.09.2020 14:09 Ответить
Лукашенко не понимает, того что у него не Украинский сценарий, а Белоруский (не писать что пропущена буква "с"), который пишет увы не он, он только ставит подпись. И в этом сценарии нет ему места. Крови будет гораздо больше, и не исключено что и его, и его чад. Коленька, в качестве заложника, был срачно эвакуирован на московию не зря.
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02.09.2020 14:38 Ответить
Санкции от Беларуси ахахахаха ,не картохой единой
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02.09.2020 14:11 Ответить
Да, прибалты очень огорчатся, когда узнают, что им запрещен вьезд в страну Лимонию имени колхозника лукашенки.
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02.09.2020 16:08 Ответить
pliaaa, i bez krevetok s Pinskix bolot ostanemsia... Pridetsia v LIDL'e zakupatj... Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено - Цензор.НЕТ 2928
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08.09.2020 00:43 Ответить
с саблезубыми опасно водиться - облают так, шо потом не отбрэшешься
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02.09.2020 14:12 Ответить
величием завоняло ...
Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено - Цензор.НЕТ 2373
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02.09.2020 14:18 Ответить
Это ему депрессивная Лошадь нашептала Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено - Цензор.НЕТ 6880
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02.09.2020 14:21 Ответить
Ну правду же сказал человек. Список согласован........... с унылой лошадью. Чего на Макея наезжать-то. Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено - Цензор.НЕТ 8759
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02.09.2020 14:29 Ответить
лошки-петушки - белоруский хомон
https://www.youtube.com/watch?v=o-daxKEmUog
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02.09.2020 14:21 Ответить
Бида, теперь будет нельзя приехать в страну с диктаторским репрессивным режимом и ментовским беспределом.
Пойду напьюсь с горя)
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02.09.2020 14:24 Ответить
Правительство трех балтийских стран рыдает сейчас. Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено - Цензор.НЕТ 6064
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02.09.2020 14:31 Ответить
i ne govori, vse porti otkritogo morja Belorusi zakrojet
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02.09.2020 14:36 Ответить
Отказаться от портов на Балтике Лука конечно может, но что дальше..... как и где отгружать будет? Северные порты у кацапов и Черное море. Выбор невелик, а цена логистики вырастет в разы.
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02.09.2020 14:47 Ответить
Почему в разы? От Минска, до Клайпеды 500 км, а до Усть-Луги 600.
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02.09.2020 15:20 Ответить
А по воде разница расстояния? Клайпеда была удобнее в плане логистики до конечных покупателей, да и импорт поставлять в Беларусь будут дальше и дороже.
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02.09.2020 15:29 Ответить
По воде тоже 500 км это не дорого, это не в разы. А в Швецию и Финляндию даже ближе.
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02.09.2020 15:39 Ответить
Вот тебе смешно, а моя жена теперь наотрез отказалась покупать беларусскую селедку "Санта Бремор". А она вкуснаяяяяя Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено - Цензор.НЕТ 9216
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02.09.2020 16:58 Ответить
Сам соли и маринуй, будет еще вкуснее. Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено - Цензор.НЕТ 2590 Купи свежую или мороженую.
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02.09.2020 17:04 Ответить
Ну, придется.
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02.09.2020 17:07 Ответить
Надумааешь - поделюсь рецептиком. Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено - Цензор.НЕТ 1334
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02.09.2020 17:22 Ответить
Прибалты зачем вообще полезли в эту кашу? Субсидии от ЕС отрабатывают видимо.
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02.09.2020 14:28 Ответить
Вы в курсе, что вообще-то белорусы - потомки литвинов?
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02.09.2020 14:30 Ответить
Здрасте... У меня кот фыркнул, это хоть и совпадение, но чистая правда. То, что волею судеб Белорусы входили в состав ВКЛ, никак не делает их нацией принадлежащей к этнической балтийской группе. Белорусы как и Украинцы, Славяне, а Литовцы Балты.
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02.09.2020 15:35 Ответить
Смешались в кучу кони, люди.... Вы знаете разницу между понятиями нация и национальности? И как эти два понятия коррелируются с этносом? И какие этнические группы расселены были на тех территориях? Если нет.... то заниматься ликбезом в рамках форума не буду. И упаси Вас боже подумать, что пинчук и полищук - это не только одиозная фамилия. Ну а жемайты и аукштайты не иначе как только в воспаленных мозгах не-кацапских историков живут. Здоровья Вашему коту, почитайте ему кацапскую версию сотворения мира, где Адам родился из глины , что на московитских болотах была взята.
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02.09.2020 17:45 Ответить
Лайчищще.
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02.09.2020 17:47 Ответить
Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено - Цензор.НЕТ 5907 Ну реально достали эти адепты московитских историков.
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02.09.2020 17:50 Ответить
Мы тоже не хотим прямо здесь и сейчас углубляться в политическую философию. Только отмечу, что даже Франциск Скорина, перевод Библии для своих земляков назвал, Библия руска, а не Библия литовска. И сами Белорусы признают свою Славянскую идентичность. И история и язык и культура и сам термин Белая Русь, не позволяет никаким националистам переделать белорусов в литвинов. Это совершенно разные племена.
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02.09.2020 18:31 Ответить
Может всё-таки научимся для начала различать русинов и собственно тех, кто назвал себя в последствии русскими, по этнической принадлежности никак не относясь к русинам? И для чего мне пример 16 века, когда уже всё было украдено и перешито московитами под себя, включая историю современной Беларуси и Украины?
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02.09.2020 18:44 Ответить
То есть Вы вопреки здравому смыслу, берётесь утверждать, что Белорусы, это западные балты. Несмотря на даже внешний этнографический типаж резко отличающийся от Балтийцев. Несмотря на разные гаплогруппы ДНК. Несмотря на разный образ жизни, в конце концов совершенно не схожий с Литовским язык. У них даже топор на топорище набивают по разному, Литовцы со стороны рукояти как принято в Европе и Америке. А я заявляю, что Белорусы, это наиболее чистые сохранившиеся Славяне, по сравнению с Украинцами и Русскими.
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02.09.2020 18:59 Ответить
Извините.... я у Вас увидела всё, кроме здравого смысла и знаний. Возьмите внешность среднего жемайта и Луки. Очень сильно удивитесь. И поймите наконец, что даже тогда племена мигрировали, переплетались корни и ни при чем тут ни язык, ни образ жизни ни все остальное, все это приобретенное в веках. Существовал ареал, который не мог быть абсолютно обособленным, но имел определенные свои границы миграции, куда входили и славянские племена. Не зря я Вам про пинчуков и прочих говорила выше. . ... Всё, очередная бесконечная дискуссия просто не для моих нервов сегодня. 2 сентября у меня, нарисовались после каникул детки, родители которых сильно жаждут вложить в их головы иностранные языки. А я с некоторых пор увлеклась этим неблагодарным занятием Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено - Цензор.НЕТ 2491 Устала после перерыва, совершенно нет сил для умных бесед. Как-нибудь потом, если пересечемся.
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02.09.2020 19:15 Ответить
Всего доброго. Когда нибудь преодолев упрямство, ещё найдём компромисс.
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02.09.2020 19:19 Ответить
+ У меня сейчас настроение просто на форуме позлословить, поехидничать и выплеснуть раздражение на то, что происходит в стране. Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено - Цензор.НЕТ 8211
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02.09.2020 19:22 Ответить
pridurkam ne obezateljno znatj pochemu baltijci poderzhivajet svobodu sosedov.
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02.09.2020 14:37 Ответить
нам очень интересно мнение неподмытых слопатоедов, продолжай не останавливайся
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02.09.2020 14:47 Ответить
Где же они будут отдыхать без белорусссских курортов?
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02.09.2020 14:28 Ответить
a moja jesjcjo i novij kupaljnik prikupila
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02.09.2020 14:38 Ответить
Экономика Беларуси симметрично ляжет . А тут появится Путло , и нет государства . А было ли оно ?
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02.09.2020 14:33 Ответить
Таки правду говорять,що дурний приклад---заразний,спочатку Кадиркін,тепер БУЛЬБАШ з цими санкціями,амерокоси відпочивають зі своїми санкціями Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено - Цензор.НЕТ 9082
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02.09.2020 14:56 Ответить
Бред Колхохного фюрера
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02.09.2020 14:56 Ответить
Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено - Цензор.НЕТ 2794
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02.09.2020 14:57 Ответить
Население Беларуси в 3 раза больше чем всех стан Балтии вместе взятые.
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02.09.2020 17:03 Ответить
И?
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02.09.2020 17:08 Ответить
І вчитель в Біларусі отримує в три рази більше, ніж бідолаги балтійці зі своїми 1500 євро.
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02.09.2020 17:29 Ответить
Maxim ! bukov ! okajannye ! život lopnul ot smexa Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено - Цензор.НЕТ 9175 Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено - Цензор.НЕТ 9175
Pomniu v okupacionnom voiske sborišče seržantov ždem poka litiocha pridet lekciju marksizma čitatj. Kuča litovcev, ukrainec, odin estonec i moldavanin. Ot nečego delatj kto-to emu, - a ty znaešj skoljko čelovek moldavan lampočku vkručivajut? Ne palcem delannyj paria (vidimo uže slyxal pro kruženie stula...) gordo otvetil, - zato u nas vino kakoe !!!...
Ugu,.. Население Беларуси в 3 раза больше чем всех стан Балтии вместе взятые... I zato bulba kakaja... Oi, nemogu bolše Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено - Цензор.НЕТ 1720 Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено - Цензор.НЕТ 1720 Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено - Цензор.НЕТ 1438...................................
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08.09.2020 00:56 Ответить
агонізуюче позорисько: лука "...заявил, что митрополит Тадеуш Кондрусевич находится в списке невъездных"(С) Хартьія97 Громадянина Білорусі, митрополита римо-католицької церкви в Білорусі тупо не пустили додому...
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02.09.2020 20:13 Ответить
Это не слова Беларуса.Это слова кремлёвской подстилки!
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02.09.2020 23:16 Ответить
 
 