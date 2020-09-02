Макей после встречи с Лавровым: Минск даст симметричный ответ на санкции со стороны стран Балтии. Список лиц уже согласован

Минск подготовил симметричный ответ на санкции со стороны Литвы, Латвии и Эстонии, список физических лиц из этих стран уже согласован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Беларуси Владимир Макей сообщил по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве в среду.

"Мы тоже провели межведомственное согласование, и вчера мы подготовили предложения, и они уже утверждены, о введении симметричных санкций в отношении соответствующих персоналий из Литвы, Латвии и Эстонии", - сказал Макей.

Он отметил, что речь идет о лицах, "которые действительно рьяно пытались вмешиваться во внутренние дела белорусского государства, делали соответствующие неприемлемые политические заявления и вносили конкретные предложения о финансовой поддержке оппонентов власти".

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"Для нас это абсолютно неприемлемо, мы трактуем это как вмешательство во внутренние дела нашего государства", - подчеркнул Макей.

Дипломат предупредил, что если другие страны будут вводить санкции против Беларуси, Минск в ответ "также будет предпринимать соответствующие адекватные решения".