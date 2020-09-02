Предварительная причина пожара, в ходе тушения которого пострадал спасатель, - неосторожность, - пресс-центр ОС

На линии разграничения возле Станицы Луганской 1 сентября возник пожар, он ликвидирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"По предварительной информации возгорание могло произойти в результате человеческой неосторожности", - отмечается в сообщении.

В штабе уточняют, что продолжается ликвидация еще трех очагов пожара в прифронтовой зоне.

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В частности, бойцы ОС помогают бороться с пламенем в районе Новолуганского и в Попаснянском районе.

"В Донецкой и Луганской областях остается повышенная пожароопасность из-за засухи и высоких температур воздуха. Тушение огня осложняется тем, что участок возгорания находится в прифронтовом районе. При этом никакой угрозы для мирных жителей нет", - подчеркивают в пресс-центре.

К ликвидации пожаров в зоне ООС привлечено 250 человек и 40 единиц техники.

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Напомним, пожар возле Станицы Луганской возник вечером 1 сентября. От пламени начали детонировать снаряды. В результате ранения получил старший прапорщик гражданской защиты.