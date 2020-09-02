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НБУ с октября выводит из обращения 25 копеек и начинает изымать старые банкноты и монеты в 1 и 2 грн

НБУ с октября выводит из обращения 25 копеек и начинает изымать старые банкноты и монеты в 1 и 2 грн

Национальный банк Украины с 1 октября выводит из обращения монеты номиналом в 25 копеек, выпущенные до 2003 года, а также бумажные банкноты 1 и 2 грн и монеты 1 грн образца 1996 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

С 1 октября монетами 25 копеек нельзя расплачиваться. Однако до 30 сентября 2021 года их можно сдать во все банки, а до 30 сентября 2023 года - в Нацбанк и четыре уполномоченных банка: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ. Затем монеты утилизируют.

Монеты 10 и 50 копеек остаются в обращении для удобства, ведь цены округляются до 10 при расчете наличными.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Украине появилась монета номиналом 10 гривен. ФОТО

Также с 1 октября из обращения активно будут выводить старые банкноты 1 и 2 грн и монету номиналом 1 грн, которые ввели в 1996 году. Сейчас таких банкнот лишь 2% и ими почти не пользуются.

Этими банкнотами можно расплачиваться, но когда они попадут в банки - их изымут, а потом уничтожат.

Банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года, пока останутся действительным платежным средством. Ими можно будет расплачиваться, но в обращении их будет становиться все меньше, а их место займут "серебристые" монеты номиналом 1 и 2 гривны образца 2018 выпуска.

Отмечается, что это делается "для оптимизации монетно-наличного ряда". Такие изменения не приведут к потерям, но уменьшат расходы банков, объясняют в НБУ. Ведь теперь создание монет дороже их номинала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 4 месяца Нацбанк изъял 23 миллиона мелких монет, которые будут отправлены на переплавку

Также изменения должны упростить расчеты и повысить качество наличных денег в обращении.

Напомним, в октябре 2019 года из обращения изъяли монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Они перестали быть платежным средством, то есть рассчитаться ими невозможно. Тогда же Национальный банк начал постепенное изъятие из оборота монеты номиналом 25 копеек

В то же время Нацбанк вводит новые монеты номиналом 1, 2 и 5 грн, а также банкноту номиналом 1000 грн.

Автор: 

монеты (145) НБУ (4835)


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Топ комментарии
+10
Богатеем!.. уже и гривну изымают.....
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02.09.2020 14:39
+8
браво!! даёш ,,купоны"а ещё лучше продовольственные карточки!!(а ,,станочек" таки запускается!!)
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02.09.2020 14:43
+7
может у нас минималка в 100 раз повысилась?, что вы от копейки до гривны изымать собрались???
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02.09.2020 14:43
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Правила форума Совет форумчан
мені от цікаво- шо має статися, шо б зебіли зрозуміли, що вони накоїли?!
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02.09.2020 15:06 Ответить
Богатеем!.. уже и гривну изымают.....
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02.09.2020 14:39 Ответить
А текст новости мы читаем ...опой.
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02.09.2020 14:43 Ответить
та не...ею будешь с 1 октября купюры 1 грн есть
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02.09.2020 15:38 Ответить
Мова йде про старі "сірі" гривні, а жовто-блакитні залишаються.
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02.09.2020 17:23 Ответить
Зездобулы!
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02.09.2020 14:41 Ответить
вота шо значит прогресс, скоро введутся монеты на миллион и мильярд грывен
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02.09.2020 14:42 Ответить
браво!! даёш ,,купоны"а ещё лучше продовольственные карточки!!(а ,,станочек" таки запускается!!)
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02.09.2020 14:43 Ответить
может у нас минималка в 100 раз повысилась?, что вы от копейки до гривны изымать собрались???
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02.09.2020 14:43 Ответить
наразі гривня дорівнює 4 центам.
Копійки нам взагалі не потрібні.
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02.09.2020 17:24 Ответить
На черзі валюта.
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02.09.2020 14:44 Ответить
Всмысле не пользуюцца купюрами 1 и 2? Вот в Херсоне давеча на траллейбусе ездил - по 2 пиисят билетики.
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02.09.2020 14:45 Ответить
клоуну плевать на твои проблемы)) главное собрать монеты и отправить сухогруз на Турцию, там уже оценили наши пяточки)) ничего личного только бизнес))
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02.09.2020 14:55 Ответить
Мова йде про старі "сірі" гривні, а жовто-блакитні залишаються.
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02.09.2020 17:25 Ответить
Скоро закончится эпоха бедности и мы все станем миллионерами, как при Кравчуке было.
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02.09.2020 14:55 Ответить
Пусть лучше фальш изымают которой полно продают в интернете
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02.09.2020 14:58 Ответить
Если эти деньги законсервировать, то по истечении продолжительного времени можно получить добавленную стоимость, как коллекционную редкость... богатеем ребятки
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02.09.2020 15:27 Ответить
Эй, вы хоть иногда думаете, что пишете???
"с 1 октября выводит из обращения монеты номиналом в 25 копеек, выпущенные до 2003 года"
"С 1 октября монетами 25 копеек нельзя расплачиваться"
Так мать вашу а выпущенными ПОСЛЕ 2003 года ?????
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02.09.2020 15:32 Ответить
Уничтожат 1 грн - напечатают 100.
Знаем мы их ...
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02.09.2020 15:34 Ответить
Эту реформу еще при Гонтаревой утвердили: округление, изъятие копеек кроме 10 и 50, замена бумажных 1, 2, 5, 10 грн на монеты, введение купюры 1000 грн. Так что конкретно в этом вопросе Зеленский всего лишь продолжает политику предшественников.
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02.09.2020 15:37 Ответить
Лучше бы убрали уже все копейки и округляли до гривны.
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02.09.2020 15:49 Ответить
Да чего мелочиться -лучше до 100 грн.
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02.09.2020 16:44 Ответить
жаль((
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02.09.2020 17:01 Ответить
нові монети дуже зручні. хоча питання до дизайну є.
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02.09.2020 17:28 Ответить
Порохожопость подразумевает необязательность чтения текста
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02.09.2020 21:42 Ответить
 
 