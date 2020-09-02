НБУ с октября выводит из обращения 25 копеек и начинает изымать старые банкноты и монеты в 1 и 2 грн

Национальный банк Украины с 1 октября выводит из обращения монеты номиналом в 25 копеек, выпущенные до 2003 года, а также бумажные банкноты 1 и 2 грн и монеты 1 грн образца 1996 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

С 1 октября монетами 25 копеек нельзя расплачиваться. Однако до 30 сентября 2021 года их можно сдать во все банки, а до 30 сентября 2023 года - в Нацбанк и четыре уполномоченных банка: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ. Затем монеты утилизируют.

Монеты 10 и 50 копеек остаются в обращении для удобства, ведь цены округляются до 10 при расчете наличными.

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Также с 1 октября из обращения активно будут выводить старые банкноты 1 и 2 грн и монету номиналом 1 грн, которые ввели в 1996 году. Сейчас таких банкнот лишь 2% и ими почти не пользуются.

Этими банкнотами можно расплачиваться, но когда они попадут в банки - их изымут, а потом уничтожат.

Банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года, пока останутся действительным платежным средством. Ими можно будет расплачиваться, но в обращении их будет становиться все меньше, а их место займут "серебристые" монеты номиналом 1 и 2 гривны образца 2018 выпуска.

Отмечается, что это делается "для оптимизации монетно-наличного ряда". Такие изменения не приведут к потерям, но уменьшат расходы банков, объясняют в НБУ. Ведь теперь создание монет дороже их номинала.

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Также изменения должны упростить расчеты и повысить качество наличных денег в обращении.

Напомним, в октябре 2019 года из обращения изъяли монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Они перестали быть платежным средством, то есть рассчитаться ими невозможно. Тогда же Национальный банк начал постепенное изъятие из оборота монеты номиналом 25 копеек.

В то же время Нацбанк вводит новые монеты номиналом 1, 2 и 5 грн, а также банкноту номиналом 1000 грн.