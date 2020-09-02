РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10013 посетителей онлайн
Новости
7 193 98

Заявление Фокина - это личное мнение. Делегация Украины в ТКГ заслушает его объяснения относительно озвученной позиции по Донбассу, - Кравчук

Заявление Фокина - это личное мнение. Делегация Украины в ТКГ заслушает его объяснения относительно озвученной позиции по Донбассу, - Кравчук

Делегация Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) заслушает объяснения заместителя главы украинской делегации в ТКГ, первого премьер-министра независимой Украины (1991-92) Витольда Фокина об урегулировании ситуации на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Какие будут дальше наши действия? Конечно, этот вопрос будет обсуждаться на заседании нашей делегации. Я думаю, люди выскажутся по этому поводу. Фокин объяснит, почему он именно такую выбрал тактику или позицию", - сказал Кравчук на телеканале "Эспрессо".

"Это не наше решение. Это решение главы государства. Фокин назначен на эту должность указом президента. Я к этому назначению абсолютно никакого отношения не имею. Я не предлагал, и этот вопрос не согласовывался непосредственно со мной. Нас пригласили двоих в Офис Президента, и нам двоим предложили такие должности", - добавил он.

На вопрос о том, стоит ли оставлять Фокина в ТКГ после его заявлений, экс-президент подчеркнул, что не он принимал решение о назначении его на должность и не может единолично такие вопросы решать.

"Я думаю, что это вопрос лично Фокина. Он знает нашу позицию, нашу точку зрения. Я еще раз подчеркиваю, что это вопрос не главы украинской делегации... Делегация, когда соберется, мы этот вопрос обсудим, и дело Витольда Павловича - как он объяснит, будет ли это объяснение воспринято или нет. Я к чему? Я единолично такие вопросы решать не могу, это не является моей компетенцией", - пояснил Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предлагаемые Фокиным изменения по выборам на Донбассе могут сорвать выборы по всей стране, - Разумков

Кроме того, глава делегации Украины отметил, что Фокин в разговоре с ним сказал, что в своих заявлениях "не отошел от позиций закона".

"Я с ним общался сегодня по телефону, поставил целый ряд вопросов, он мне ответил на них, и главное из них, что он, собственно, не нарушил или не отошел от позиций закона. Я сказал: тогда давайте мы этот вопрос будем обсуждать на заседании делегации, потому что, я знаю, мнение членов делегации не совпадает с вашим мнением, я должен выслушать всех, ко мне обращаются члены делегации, журналисты", - добавил Кравчук.

Первый президент также подчеркнул, что заявления Фокина являются его личным мнением.

"Во-первых, заявление Фокина, я еще раз подчеркиваю, это его личное мнение. Он со мной не советовался. Это вопрос не обсуждался делегацией, он высказал свое мнение. Об этом уже сказал и руководитель Офиса Президента. Потому я не думаю, что здесь может быть какое-то мнение другое характера: Фокин высказал собственную позицию, и мы к это позиции не имеем никакого отношения", - объяснил он.

"Следующее. Имеет ли право Фокин говорить о своей собственной позиции? Да, имеет. Но если его позиция не отвечает, допустим, закону, принятому Верховной Радой, он не может такую позицию обнародовать, потому что он уже не просто Фокин, а он заместитель главы делегации, член делегации Украины в Трехсторонней контактной группе", - добавил Кравчук.

Ранее Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

В понедельник, 31 августа, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает заявление Фокина о всеобщей амнистии участников незаконных вооруженных формирований не соответствующим национальным интересам.

Народный депутат от "Слуги народа", председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев потребовал вывести бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Кравчук Леонид (1226) Фокин Витольд (101) Трехсторонняя контактная группа (842)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+52
А що робить в тгк сєпар зі своєю особливою думкою ?
показать весь комментарий
02.09.2020 14:37
+28
Озвучивает думки другого старопедящего сепара Кравчука.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:40
+28
А это надо у ихнего зевыпердыша спросить.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що робить в тгк сєпар зі своєю особливою думкою ?
показать весь комментарий
02.09.2020 14:37 Ответить
Озвучивает думки другого старопедящего сепара Кравчука.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:40 Ответить
Тобто, не України.
То чому вони і досі там ?
показать весь комментарий
02.09.2020 14:41 Ответить
А это надо у ихнего зевыпердыша спросить.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:42 Ответить
заметушились старички разбойнички заметушились и я не я и хата не моя и личное мнение мог и не должен а я не решаю а вообще посмотрим.. ...а причина в том КТО У НАС ПРЕЗИДЕНТ... вряд ли при барыге подобный бред (Фокина) и провокация и квалификация предательства- было бы возможным- даже в пьяном угаре...
показать весь комментарий
02.09.2020 15:01 Ответить
Так это все было понятно с самого начала. ЗЕ нужно дотянуть до выборов в более менее спокойной обстановке, что бы не стреляли. А дальше хоть трава не рости, и если эти два маразмата чего наплетут, то чего с них взять кроме анализов, ...я не я, и хата не моя...
показать весь комментарий
02.09.2020 15:48 Ответить
Ви неуважно читаете, він озвучує думки воши зеленогнойської, яка його туди призначила.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:53 Ответить
насчет "зевыпердыша" читайте выше.
Все уважно..
показать весь комментарий
02.09.2020 14:59 Ответить
Кравчук, склади повноваження та йди в сраку. І фукіна з собою прихопи.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:33 Ответить
Два дебила - это сила, если клоун - президент Заява Фокіна - це особиста думка. Делегація України в ТКГ заслухає його пояснення щодо озвученої позиції стосовно Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5069
показать весь комментарий
02.09.2020 21:12 Ответить
у кравчука маразм не меньше чем у шмаркли и фокина:

"Заявление Фокина - это личное мнение"

"Это не наше решение. Это решение главы государства. Фокин назначен на эту должность указом президента."

т.е. заявление фокина это реализация решения шмаркли по легализации ордло - согласно плану х*уйла...
показать весь комментарий
02.09.2020 14:45 Ответить
Им обоим уже давно нужно пирамидки у гордона покупать и о вечном думать… а не решать судьбу Украины !!!
показать весь комментарий
02.09.2020 15:19 Ответить
Та буде казати, що його не так зрозуміли, що слова вирвані з констекта, не дивно що заявить про свій патріотизм, що він Берлін брав і кров мішками проливав. Що з нього візьмеш.
показать весь комментарий
02.09.2020 19:44 Ответить
Хитросделанный зав сектором идеологии и пропаганды ЦК КПУ расстроился, что очередная "проверка на вшивость" украинского народа оказалась неудачной. Эта зелепукинская манера вбрасывать лайно и смотреть как люди отреагируют, только меня достала??
показать весь комментарий
02.09.2020 21:09 Ответить
Все чекають, що народ передумає.
показать весь комментарий
02.09.2020 21:11 Ответить
Тільки но прокукарікав перший півень, як Кравчук зрікся Фокіна

Іуда нервово куса собі губу у петлі дивлячись на Кравчука
показать весь комментарий
02.09.2020 21:11 Ответить
Мне кажется, сепары какие то
показать весь комментарий
02.09.2020 14:39 Ответить
Я думаю , что старой кравчучке пора на покой .
показать весь комментарий
02.09.2020 14:39 Ответить
Кравчук "косит" под дурачка....Надеется, что "мудрый народ" схавает этот тухляк ...
показать весь комментарий
02.09.2020 14:40 Ответить
Личное мнение он выражает дома перед своей бабкой. А являясь представителем Украины каждое его слово... Б%я да какого хрена он вообще Украину представляет?
Су%а, когда же они закончатся.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:40 Ответить
Добавлю если это его личное мнение но оно не совпадает с политикой государства то он как минимум должен быть уволен!
показать весь комментарий
02.09.2020 14:43 Ответить
Они реализуют формулу Альцгеймера.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:49 Ответить
В том то и дело что его личное мнение совпадает с политикой зеублюдка. Не путайте политику государства, интересы страны и политику зеублюдка.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:52 Ответить
Никогда, народ же не тот.
показать весь комментарий
02.09.2020 17:10 Ответить
Ви делегуєте особу з «лічнім мнєнієм»?
показать весь комментарий
02.09.2020 14:41 Ответить
Об бачите як Кравчук професійно з"їхав. Фокіна для того і взяли - як громовідвід. Будуть прощупувати, аж поки не знайдуть "гдетопосредине".
показать весь комментарий
02.09.2020 14:41 Ответить
Завравшиеся старперы на подсосе мертвейчука
показать весь комментарий
02.09.2020 14:43 Ответить
их Мертвечук в ТКГ назначил? Или я что-то пропустил?
показать весь комментарий
02.09.2020 14:47 Ответить
Кравчука,забирай своего Фокина и пора делиться своим личным мнением с Кобзоном уже.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:43 Ответить
Дипломат в составе делегации при еще продолжающихся переговорах имеет право высказывать свою позицию, отличающуюся от позиции делегации?
Макарыч, но не надо настолько всех идиотами считать.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:44 Ответить
Якби фокін мав протилежну позицію, зеля не взяв би його до цієї зради.
показать весь комментарий
02.09.2020 17:10 Ответить
Дихлофосный о нафталиновом размышляет.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:44 Ответить
а шо заместо парызеля-лысый надо бы испробовать дуэт леня-витольд
показать весь комментарий
02.09.2020 14:44 Ответить
Вы Фокина еще в угол поставьте, идиоты. Некого и незачем там слушать. Главный вопрос - почему Фокин до сих пор не изгнан из ТКГ.? Не потому ли что он озвучил замысел Криворожской шмаркли
показать весь комментарий
02.09.2020 14:46 Ответить
_Играя спектакль про доброго и злого полицейского враги Украины через форточку Овертона протискивают выполнение плана кремля.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:46 Ответить
Не совсем верно. Какие там полицейские, какая там форточка? Харант со своим офисом и не в форточку, а прямо в двери
показать весь комментарий
02.09.2020 14:49 Ответить
,
показать весь комментарий
02.09.2020 14:50 Ответить
Мені прикро,що мене тримають за повного ЛОХА!!! Скажіть,що знову піпл не повівся на лапшу,перевірка не пройшла,одним словом---НЕ КЛЮНУЛИ!!! В котрий раз нам вкидають закриху ці ДОЛБОКЛОУНИ? А старий ЛИС знову викрутився, я не я і хата не моя!!!!
показать весь комментарий
02.09.2020 14:48 Ответить
НЕ БЫВАЕТ "личных позиций" в политике о политике!
"Личная позиция" у него может быть о том, что носить, чем питаться, но не о позиции государства на переговорах.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:53 Ответить
Свята правда!
показать весь комментарий
02.09.2020 14:56 Ответить
почему личное мнение Фокина полностью совпадает с мнением напавшего на Украину *****?
показать весь комментарий
02.09.2020 14:53 Ответить
Якщо воша зелєногнойська, яка цього фокіна призначила в ТКГ, не викене його звідти, то буде абсолютно очевидно, що фокін озіучує позицію самої воші зелєногнойської.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:57 Ответить
Уже очевидно, выкинуть должен был еще до возвращения Фокина из Минска.
показать весь комментарий
02.09.2020 15:01 Ответить
ви же ж вже обговорювали це питання у кабінеті зеленого, коли отримували вказівки, чи ви думаєте, що ми такі дурні ?
показать весь комментарий
02.09.2020 14:59 Ответить
Дядя Лёня, ты дурак
показать весь комментарий
02.09.2020 14:59 Ответить
ух ты, даже дед кравчук не впал окончательно в совково-медведчуковский маразм и открестился от дедушки витольдушки.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:59 Ответить
Они все и всё знают... Это проба на вшивость населения страны.
показать весь комментарий
02.09.2020 15:05 Ответить
Саме так! Що толку копатися в брудній білизні ТКГ, от якби вийшли на вулицю, як, приміром, в Гомелі, то було б більше користі.
показать весь комментарий
02.09.2020 17:17 Ответить
Нет смысла просто выходить. Здесь надо сметать
эти лица в мусорный бак. Но нет силы способной на это. Они всё больше и больше пускают свои шупальцы. Думаю осталось Украине меньше 4 лет.
показать весь комментарий
02.09.2020 17:29 Ответить
Чем заканчиваются личные мнения в переговорах мы все знаем
Заява Фокіна - це особиста думка. Делегація України в ТКГ заслухає його пояснення щодо озвученої позиції стосовно Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1650
показать весь комментарий
02.09.2020 15:01 Ответить
Поздно, Макарыч, давать заднюю, ты уже вляпался, так сказать отдоминировался. Поэтому и тебя и твоего витольда ждёт скамья подсудимых, если доживете, а если нет, то и хрен с вами зароем на помойке, без почестей. И кравчучку вместо памятника поставим.
показать весь комментарий
02.09.2020 15:04 Ответить
ТКГ - це такий кружок для маразматиків?
показать весь комментарий
02.09.2020 15:04 Ответить
Одна вата растолковывает мнение другого ватника, а ведь если бы их не вытянул из дурдома для своих целей Вава, так и пиар-тема не возникла бы. Конституция трактует покушение на территориальную целостность Украины, как самое тягчайшее преступление, вот команда клоуна проверяет с помощью маразматиков, как на это будут реагировать/нереагировать уполномоченные для защиты национальной безопасности органы.
показать весь комментарий
02.09.2020 15:11 Ответить
Моя хата з краю, я нічого не знаю!
Класну позицію займає влада!
Надовго:
показать весь комментарий
02.09.2020 15:14 Ответить
Дебільна влада.
показать весь комментарий
02.09.2020 15:16 Ответить
дебильный "мудрый нарид", поставивший над собой эту владу...
показать весь комментарий
02.09.2020 15:25 Ответить
Всё идёт по плану!
показать весь комментарий
02.09.2020 15:22 Ответить
не *****, падло...
показать весь комментарий
02.09.2020 15:24 Ответить
Кинули пробный шар. А впереди выборы и...... спужались.Откатили назад и вы-жидают.
показать весь комментарий
02.09.2020 15:26 Ответить
Не виЖИДають, а виЄВРЕІвают.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:35 Ответить
Со своей личною думкую пусть разговаривает в туалете.
показать весь комментарий
02.09.2020 15:44 Ответить
Чувствую, эти два старикашки развалят все ранее принятое. Их как будто специально поставили все угробить.
показать весь комментарий
02.09.2020 17:01 Ответить
Так ми почуємо, врешті- решт, пояснення "велічайшего", який і призначив цих старих сепарів представниками України в ТКГ?
показать весь комментарий
02.09.2020 15:45 Ответить
Ще почуєш багато, а бачив вже, як ходив херант по державному прапору на День незалежності на проросійському корпоративі на Софійській площі?
показать весь комментарий
02.09.2020 17:25 Ответить
У официального лица не может быть личного мнения.
показать весь комментарий
02.09.2020 15:50 Ответить
Вся зрада йде з ОП ,як би це було не так, на другий день після цих за'яв фокін був би відсторонений ,спочатку сивоха потім якась координаційна рада,далі дістали двох дідів яким під 90 років,яких в кожні другі сім'ї проклинають за розвал і розкраданя країни,за втрачені заощадження нічого не скажеш "авторитети" і саме через них хочуть пропхнути плани москви.
показать весь комментарий
02.09.2020 15:56 Ответить
Взяли свои личные мнения, засунули их себе в ОП, развернулись и пошли на-й.
показать весь комментарий
02.09.2020 15:56 Ответить
какая гнилая отмазка, зеленым гавном попахивает
показать весь комментарий
02.09.2020 16:02 Ответить
Заява Фокіна - це особиста думка. Делегація України в ТКГ заслухає його пояснення щодо озвученої позиції стосовно Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6837
показать весь комментарий
02.09.2020 16:03 Ответить
Старый кретин делает вид,что он не в курсе маразма постигшего его кореша? Кто поверит в эту чушь? На двоих двести лет а ведут себя как ссыкуны в яслях. Тьфу.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:05 Ответить
Вони не ссикуни, а комуністи, їх тільки могила виправить.
показать весь комментарий
02.09.2020 17:28 Ответить
Че приведе до того, що будь який мудак вб'є іншу людину, і скаже, що він з ЛДНР і йому передбачено прощення, бо він думав, що даний УКРОП, вояка з України..... Ї-БА-НУ-ТИ - СЯ
показать весь комментарий
02.09.2020 16:24 Ответить
так нахрена с таким ЛИЧНЫМ мнением лезть туда!!!
показать весь комментарий
02.09.2020 16:58 Ответить
Как будто сидят во дворе в растянутых тренниках и режутся в домино, попутно обмениваясь "личными мнениями".
показать весь комментарий
02.09.2020 17:03 Ответить
-А що ... резидент ЗЕбіл - капітулянт не знав що включив в контактну групу капітулянтів відвертого лютого ворога України сепаратиста Юду -Фоку, який повністю злочинно працює на ворожий кремль? Швидше за все наш екс-кловун вирішив хитро руками Крави і Фоки .. підвести під капітуляцію Україну. А якщо його підступний план на знищення державності України не вигорить. То він кремлівський голуб миру буде не причому, а винні будуть ці два комуняцких яничара -виродка, які скоро і самі здохнуть від старості і від злості на Незалежну Українську державу.
показать весь комментарий
02.09.2020 17:06 Ответить
личное мнение ...и это на службе у государства Украина.Макарович,вставай на лыжи и с фокиным в Альпы к снежному человеку,без слёз на ваш маразм смотреть нельзя.Клоун выставил свой золотой запас и на этом запасе хочет осчастливить "свой" народ...
показать весь комментарий
02.09.2020 17:17 Ответить
Чем вообще руководствовались назначаю Фокина,да Кравчука в ТКГ?Проходили ли они собес?Элементарный техосмотр?Сдавали ли они ЗНО?Сомневаюсь.Как человека ездящего по совком дорогам СССР и привыкшего к советским знакам,переориентировать на новые знаки новой современной реальности?Ведь появилось много новых знаков.Некоторые даже на языке НАТО.Заметил ли совковый водитель новые знаки или проедет мимо и совершит фатальную ошибку?Скорее всего,не обратит внимания и проедет
Заява Фокіна - це особиста думка. Делегація України в ТКГ заслухає його пояснення щодо озвученої позиції стосовно Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8655
показать весь комментарий
02.09.2020 17:20 Ответить
На кухне у этого старого маразматика свое личное мнение...
показать весь комментарий
02.09.2020 17:21 Ответить
Не звизди діду, бо він, як і ти подали офіційні листи в яких це вказали і вимагаєте прийняти закони, хоча не маєте на це право. Тож виходить, що в тебе і твого сепара-дружка є склад злочину.
показать весь комментарий
02.09.2020 17:21 Ответить
Та якби не суспільне обурення ви б по Дніпру маскалю землі б віддали!
показать весь комментарий
02.09.2020 17:24 Ответить
Кравчук в своем репертуаре: сначала пристроил дружбана на должность, а теперь: я, не я и хата не моя.
показать весь комментарий
02.09.2020 17:26 Ответить
Пердун старый, ядерное оружие верни.
показать весь комментарий
02.09.2020 18:02 Ответить
Этот не соответствует официальной позиции Украины, тот не соответствует... А кто соответствует? Кто-то вообще может чётко озвучить официальную позицию Украины по тем же Минским соглашениям? Украина признаёт текст и пункты этих соглашений? Украина будет их выполнять или не будет? Какая позиция по автономии, выборам, амнистии и прочему, что там описано? Дайте, блин, четкий ответ и не нужно будет гадать, кто там частное мнение высказывает, а кто нет, шесть лет уже мозги пудрят!
показать весь комментарий
02.09.2020 18:02 Ответить
Позиция Украины - это отсутствие позиции. Минские соглашения нельзя выполнять, но не выполнять тоже нельзя. Партнёры из Германии и Франции не поймут. Одна надежда на президента Байдена. Байден станет президентом, приедет в Украину и разрулит.
показать весь комментарий
02.09.2020 19:15 Ответить
За Яйце повисит кравчука разом з Фокиным Ермаком и метверчуком.щоб виздихала нечисть з Украини хоч перед смертью спокутували грех перед сплюндрованою Украиною
показать весь комментарий
02.09.2020 18:05 Ответить
Кравчук, Фокин? Зачем, когда у нас есть целый ряд экс-министров иностранных дел. Очень толковых. Огрызко, Грищенко. Профессионалы высокого уровня. На худой конец можно и Порошенко. Он заварил это кашу, так пусть расхлебывает
показать весь комментарий
02.09.2020 18:07 Ответить
Для цели использования простака Фокина ( что на уме, то и на языке) в виде "громоотвода", Кравчук и ввел его в переговорочную . группу.. Ему и была расписана роль "мавра, сделал дело.. а потом если что и не жалко"
показать весь комментарий
02.09.2020 18:13 Ответить
В начале зрады зеля вывел из ТГК Романа Бессмертного основывая тем, что нужны более высокого уровня профессионалы (чем Бесмертный ) - смешно, ну да ладно) ...Теперь в ТГК два "профессионала" с высоким уровнем альцгеймера, которые - как оказывается - не отвечают за слова..такие они профессиональные... )) Впрочем, зеленский тоже не отвечает за слова... Так что в некотором смысле они друг друга нашли.
показать весь комментарий
02.09.2020 18:27 Ответить
за таку особисту думку потрібно по їбаль!ніку бити лопатою!
показать весь комментарий
02.09.2020 18:44 Ответить
Кравчучка дает заднюю. Все ЗеГниды продались роSSии:

https://www.dialog.ua/ukraine/214127_1598729969
Нардеп от "Слуг народа" Тищенко высказался о россиянах: "Они наши друзья"
показать весь комментарий
02.09.2020 18:48 Ответить
Куклы и кукловоды. Часть 2.
показать весь комментарий
02.09.2020 19:27 Ответить
Ту "особисту думку" негайно повинні були заслухати в СБУ, а не засіданні ТКГ, клоуни хренові.
показать весь комментарий
02.09.2020 19:49 Ответить
При советской власти получить имя Витольд, это что то.
коммунист Витольд Фокин
показать весь комментарий
02.09.2020 21:11 Ответить
Даже Макарыч офигел
показать весь комментарий
02.09.2020 21:35 Ответить
Представьте:
Приходите вы в фирменный магазин Bosh, а их продакт-менеджер вам говорит, что "стиральные машины Bosh - полное ДЕРЬМО!"
А директор магазина:
"Нууу, это его личное мнение и увольнять его никто не будет."
показать весь комментарий
02.09.2020 22:18 Ответить
верните Безсмертного в ТКГ. Толковый мужик. Все глупости высказанные от лица Украины прекратятся моментально!

Фокина и Кравчука на выход.
показать весь комментарий
02.09.2020 22:27 Ответить
Браво какашка-старая комуняшка! Оно успело первым застолбить звание *первый внук падлика морозова*! Другой что первый---заскулил с неудачи! Позор народа! Или позор народу.
показать весь комментарий
04.09.2020 20:45 Ответить
 
 