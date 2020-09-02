За участие в протестах в Беларуси 1 сентября задержаны 128 человек, - МВД РБ

Численность участников протестных акций в разных городах Беларуси составила около 2,3 тысяч человек.

Такие данные приводит пресс-службу МИД РБ, передает Цензор.НЕТ.

Уточняется, что за участие в них задержаны 128 человек.

"В столице в течение дня осуществлялись несанкционированные шествия вдоль пр. Независимости и по улицам города. Вечером на пл. Независимости вновь собрались около 200 человек. После неоднократных предупреждений милиции протестующие разошлись. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске в отношении 95 человек, в том числе более 30 студентов, составлены протоколы об административном правонарушении. До рассмотрения в суде дел по ним задержаны 39 человек", - говорится в сообщении.

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Напомним, 1 сентября в белорусской столице Минске проходила акция студентов нескольких вузов. Молодые люди хотели передать в министерство образования петицию за отставку президента Александр Лукашенко и справедливые выборы президента. Участники акции несколько раз пытались пройти к зданию ведомства, но их передвижения блокировали правоохранители. От площади Свободы они прошли по улице Немига к проспекту Независимости. Участники несколько раз его пересекали, движение при этом не перекрывалось. На площади Ленина стояли мобильные кордоны силовиков.

Представители правозащитного центра "Вясна" сообщили, что во время протестов в столице Беларуси 1 сентября силовики задержали 79 человек.