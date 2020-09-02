Нардеп Поляков подтвердил, что на него рано утром напали, за охраной обращаться не планирует

Нардеп из фракции "За майбутнє" Антон Поляков рассказал, что на него напали в 5 утра, когда он ждал такси в Киеве.

Об этом Поляков сообщил журналистам после заседания ВР, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 5 утра было совершено нападение. Человек пытался два раза удушить, и пару ударов я получил в грудную клетку. И все. Они уехали. Были на одной машине, уехали на другой. Я вызвал полицию, составили протокол, съездил в больницу, освидетельствовал легкие телесные повреждения. Доктор посмотрел, что я адекватный и трезвый. После этого уехал на работу в парламент", - рассказал Поляков.

Он отметил, что не знает мотивов нападающего.

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"Может, человек просто неадекватен, может, просто меня с кем-то перепутал", - заявил Поляков.

Поляков отметил, что не будет обращаться в МВД за охраной. "Мне объяснили, что если кто-то хочет, то достанут. Во-вторых, есть моя семья и близкие, которых могут достать", - добавил он.

Напомним, 2 сентября СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о нападении на народного депутата Антона Полякова. В то же время правоохранители заявили, что обстоятельства инцидента с участием народного депутата Украины устанавливаются. По факту противоправных действий в отношении народного избранника открыто уголовное производство. Действия неизвестного квалифицированы по ст. 125 Уголовного кодекса Украины.