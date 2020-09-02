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Нардеп Поляков подтвердил, что на него рано утром напали, за охраной обращаться не планирует

Нардеп Поляков подтвердил, что на него рано утром напали, за охраной обращаться не планирует

Нардеп из фракции "За майбутнє" Антон Поляков рассказал, что на него напали в 5 утра, когда он ждал такси в Киеве.

Об этом Поляков сообщил журналистам после заседания ВР, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 5 утра было совершено нападение. Человек пытался два раза удушить, и пару ударов я получил в грудную клетку. И все. Они уехали. Были на одной машине, уехали на другой. Я вызвал полицию, составили протокол, съездил в больницу, освидетельствовал легкие телесные повреждения. Доктор посмотрел, что я адекватный и трезвый. После этого уехал на работу в парламент", - рассказал Поляков.

Он отметил, что не знает мотивов нападающего.

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"Может, человек просто неадекватен, может, просто меня с кем-то перепутал", - заявил Поляков.

Поляков отметил, что не будет обращаться в МВД за охраной. "Мне объяснили, что если кто-то хочет, то достанут. Во-вторых, есть моя семья и близкие, которых могут достать", - добавил он.

Напомним, 2 сентября СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о нападении на народного депутата Антона Полякова. В то же время правоохранители заявили, что обстоятельства инцидента с участием народного депутата Украины устанавливаются. По факту противоправных действий в отношении народного избранника открыто уголовное производство. Действия неизвестного квалифицированы по ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

нападение (2208) Поляков Антон (111)


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Топ комментарии
+6
а может просто надо перестать быковать в 5 утра?)
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02.09.2020 15:23
+4
работать начинают в кабинетах парламента и в 5, и в 6, некоторые и ночь напролет сидят в кабинете. Когда срочно. Не порите ерунды, если вы не работали в парламенте.
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02.09.2020 19:36
+4
извините, но Вы - обычный идиот.
Я дала Вам информацию по высказанному Вами бреду.
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03.09.2020 18:41
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такого ценного кадра чуть не загубили, но хвала святому петру, все обошлось
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02.09.2020 15:23 Ответить
а может просто надо перестать быковать в 5 утра?)
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02.09.2020 15:23 Ответить
Яке там, чоловік коханки незаплановано повернувся додому.
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02.09.2020 15:40 Ответить
Думаю, такие случаи могут участиться... Надеюсь.
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02.09.2020 15:25 Ответить
5 утра,такси .....Нардеп Поляков підтвердив, що на нього рано-вранці напали, по охорону звертатися не планує - Цензор.НЕТ 5981
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02.09.2020 15:32 Ответить
Интересно: есть ли в Киеве место, от которого до ВР рано утром на такси нужно добираться 3 (три! предположим оно в Раду ехало к 8-00) часа???
Что-то тут не чисто.
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02.09.2020 15:33 Ответить
работать начинают в кабинетах парламента и в 5, и в 6, некоторые и ночь напролет сидят в кабинете. Когда срочно. Не порите ерунды, если вы не работали в парламенте.
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02.09.2020 19:36 Ответить
Я рад, что Вам довелось поработать в нашем парламенте. Но это все же не дает Вам право хамить налево и направо.
И не забудьте себе еще раз поставить лайк, а то другого такого человека может не оказаться.
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02.09.2020 21:13 Ответить
извините, но Вы - обычный идиот.
Я дала Вам информацию по высказанному Вами бреду.
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03.09.2020 18:41 Ответить
Це їм хза песиків та котиків, яких вони планують оподаткувати чи просто нвчасно чийсь чоловік приїхав додому?
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02.09.2020 15:39 Ответить
Це той депутат, що злив інфу про 5000-доларові конверти зеленим для "турборежиму".
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02.09.2020 15:40 Ответить
В 5 утра он ехал в Раду!? Зелохам эти сказки рассказывай. Алкаш бухал до утра наверно в кафе.
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02.09.2020 15:41 Ответить
Я-бы убрал, на Вашем месте, слово "наверное"))))
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02.09.2020 15:53 Ответить
Бені пожалійся, зря "что-ли" 6000 поправок до банківського закону куярив? Хоча, може то його пацани і були - може він тебе, барана, кинути вирішив.
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02.09.2020 16:18 Ответить
Даже в пять утра депутату встретились порядочные люди.
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02.09.2020 17:01 Ответить
Тебе жадному ТПУшнику Беня послал сигнал, что не будет оплачивать твои 10000 поправок. Думал заработать? Не с Беней.
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02.09.2020 17:11 Ответить
 
 