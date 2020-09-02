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Гончаренко о срыве "вагнеровской операции": Наши спецслужбы сработали блестяще, но не проверили кабинеты на Банковой

Гончаренко о срыве

Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко настаивает на создании временной следственной комиссии по расследованию срыва операции по выманиванию и задержанию наемников "ЧВК Вагнера".

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим о временных следственных комиссиях - это очень важный инструмент парламентского контроля и он действительно нам очень нужен. Но почему тогда, у меня простой вопрос к вам, до сих пор не выносится на рассмотрение вопрос создания временной следственной комиссии по ситуации с "вагнеровцами"?

Я имею в виду не известного немецкого композитора Рихарда Вагнера, а речь идет о тех "вагнеровцах", которых украинские спецслужбы в стиле "полета "Валькирии" должны были перевести в Украину для того, того чтобы здесь они дали показания, для того, чтобы судить их за то, что они воевали против Украины в составе так называемых "ДНР", "ЛНР". Фактически, просто как российские наемники", - сказал он.

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Гончаренко подчеркнул, что в последний момент операция была слита высшим руководством государства.

"Наши спецслужбы подготовили блестящую операцию. Только они не проверили кабинеты на Банковой и тех, кто в них сидит. И кто-то из тех, кто в них сидит, передал эту информацию российским спецслужбам... На этом операция завершилась. А могла бы быть вещь, которая вошла бы в учебники по всему миру и которой бы мы все гордились", - подытожил Гончаренко.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

ВСК (458) Гончаренко (535) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+32
Гончаренко о срыве "вагнеровской операции": Наши спецслужбы сработали блестяще, но не проверили кабинеты на Банковой - Цензор.НЕТ 2527
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02.09.2020 15:35
+24
просто 73% мудрого нариду сработали ещё ******** !
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02.09.2020 15:32
+21
То, что он мразь Вам на Плюсах рассказали?
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02.09.2020 15:39
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Гончаренко о срыве "вагнеровской операции": Наши спецслужбы сработали блестяще, но не проверили кабинеты на Банковой - Цензор.НЕТ 2307
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02.09.2020 15:38 Ответить
Уехал цирк, шатры снимая,
нам повредил электросеть
и только клоуны остались
висеть...
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02.09.2020 15:42 Ответить
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02.09.2020 18:59 Ответить
После того как он перерезал кабель, перепутав его с ленточкой при открытии трансформаторной будки
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02.09.2020 16:02 Ответить
Ага, ****** в дупу зелі пхай, пхай.
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02.09.2020 16:03 Ответить
И дальше что будете ждать пока агент Зеленский пригласить роССийскую армию в Киев? Где прокуратура, Рада, Народ или уже нет Украинского Государства?
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02.09.2020 15:38 Ответить
хороШШо шо у тя хоть вСССе нормально, так шо не переживаЙ.
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02.09.2020 16:51 Ответить
Петя , гони его . Рейтинг падает .
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02.09.2020 15:38 Ответить
А чому зірвалася так широко розрекламована на Цензорі сьогоднішня пресконференція про зраду щодо вагнерівців?
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02.09.2020 15:39 Ответить
Взагалі треба було мовчати і не повідомляти банковій.
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02.09.2020 15:40 Ответить
краще вже зараз збирати на них інформацію.
для подальших судових вироків за зраду.
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02.09.2020 15:40 Ответить
Не верю сам что такое пишу, но надеюсь что никаких судебных приговоров не будет, а будут фонари и каштаны.
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02.09.2020 15:42 Ответить
ще краще.
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02.09.2020 15:43 Ответить
Це лише трохи відтермінує кінець. З Головнокомандувачем зрадником рано чи пізно буде Капітуляція а потім Геноцид.
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02.09.2020 15:44 Ответить
Гончаренко про зрив "вагнерівської операції": Наші спецслужби спрацювали блискуче, але не перевірили кабінети на Банковій - Цензор.НЕТ 4526
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02.09.2020 15:40 Ответить
Я думаю, что Зе просто стесняется во всем признаться. Даже Мендель.
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02.09.2020 15:41 Ответить
А шо их эти кабинеты на Банковой проверять ?!
Все и так знают, что там засели зеленые человечки.
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02.09.2020 15:42 Ответить
И что украинцы ждут? что авось пронесет? Нет не пронесет. Видно уже что предатели ведут к Капитуляции а потом к уничтожению Украины и к Геноциду. История столетней давности повторяется.
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02.09.2020 15:48 Ответить
Хто мав намір перевірити тих зразу звільнили.
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02.09.2020 16:06 Ответить
Дык главное ж шоб таварищ Путен не рассерчал
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02.09.2020 16:01 Ответить
Гончаренко про зрив "вагнерівської операції": Наші спецслужби спрацювали блискуче, але не перевірили кабінети на Банковій - Цензор.НЕТ 4258
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02.09.2020 16:07 Ответить
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02.09.2020 16:10 Ответить
был злой - стал очень добрый. еще и православный, вот бы президентом его)
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02.09.2020 16:53 Ответить
Наші спецслужби і воїни спрацювали на відмінно, але нарід 73% підсунув їм таку владу.
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02.09.2020 16:45 Ответить
ты реально считаешь шо из 30 этих рыл никто не догадался перепроверить - куда и кто их везет? их везли от фирмы, которая уже давно не существует - ну слишком гладенько все звучит - привезли 30 тварей и шоб никто не заподозрил подвоха
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02.09.2020 16:55 Ответить
Про що казати, коли голова СБУ Баканов виявив "жучка" у своєму робочому кабінеті. Про дбрівську Трубу взагалі мовчу.
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02.09.2020 16:54 Ответить
Він уже давно не риг. Просто у вас зебілів всі погані окрім вашого нелоха.
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02.09.2020 18:40 Ответить
Вот если б американцы сняли худ фильм , сюжет охренеть ,на реальных событиях. Фильм получится шикарный. И чтобы этих вагнеровцев с показаниями и это зеленое , нанюханное чмо и всех предателей показать на весь мир . И в памяти на десятилетия остались гнидами
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02.09.2020 17:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4x6fBE2vrYE ФейгинLIVE: Путин. Лукашенко. Ермак. Венедиктова. Кулеба. Дело Шеремета. "Вагнеровцы" Беседа с Валерием Соловьём и Андреем Пионтковским
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02.09.2020 20:30 Ответить
Козырь все слил............
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02.09.2020 20:31 Ответить
во туфта.
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03.09.2020 06:09 Ответить
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