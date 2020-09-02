Гончаренко о срыве "вагнеровской операции": Наши спецслужбы сработали блестяще, но не проверили кабинеты на Банковой

Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко настаивает на создании временной следственной комиссии по расследованию срыва операции по выманиванию и задержанию наемников "ЧВК Вагнера".

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим о временных следственных комиссиях - это очень важный инструмент парламентского контроля и он действительно нам очень нужен. Но почему тогда, у меня простой вопрос к вам, до сих пор не выносится на рассмотрение вопрос создания временной следственной комиссии по ситуации с "вагнеровцами"?

Я имею в виду не известного немецкого композитора Рихарда Вагнера, а речь идет о тех "вагнеровцах", которых украинские спецслужбы в стиле "полета "Валькирии" должны были перевести в Украину для того, того чтобы здесь они дали показания, для того, чтобы судить их за то, что они воевали против Украины в составе так называемых "ДНР", "ЛНР". Фактически, просто как российские наемники", - сказал он.

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Гончаренко подчеркнул, что в последний момент операция была слита высшим руководством государства.

"Наши спецслужбы подготовили блестящую операцию. Только они не проверили кабинеты на Банковой и тех, кто в них сидит. И кто-то из тех, кто в них сидит, передал эту информацию российским спецслужбам... На этом операция завершилась. А могла бы быть вещь, которая вошла бы в учебники по всему миру и которой бы мы все гордились", - подытожил Гончаренко.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.