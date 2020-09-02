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Новости Коронавирус и карантин
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Украина закупит в США новые быстрые тесты на COVID-19 по методике выявления антигена, - Ляшко

Украина закупит в США новые быстрые тесты на COVID-19 по методике выявления антигена, - Ляшко

Украина готовится к обновлению протокола тестирования на COVID-19 и закупке новых быстрых тестов по методике выявления антигена.

Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Украина завершила переговоры с европейским отделом ВОЗ по обновлению протокола тестирования на COVID-19. Главная причина - появление новой технологии быстрого тестирования путем выявления антигена (часть вируса, против которой организм начинает вырабатывать собственные антитела. - Ред.). Сейчас эта технология прошла все проверки, в Соединенных Штатах быстрые тесты на антиген COVID-19 уже производят четыре разные компании. Украина готовится к закупке этих тестов и ведет переговоры с производителями", - сообщил Ляшко.

Изменения в протоколе тестирования на COVID-19 коснутся внедрения тестов по методике выявления антигена и тестирования по методике ПЦР для контактных лиц на самоизоляции. В частности, МЗ введет возможность досрочного завершения срока самоизоляции контактных лиц в случае отрицательного ПЦР-теста, сделанного на 7-9 день самоизоляции, что позволит прекратить ее, не дожидаясь 14 дней.

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Главный санитарный врач отметил значительный прирост возможностей для проведения тестов на COVID-19 в последние месяцы.

"На сегодня в Украине производят около 125 тысяч тестов на COVID-19 в неделю. В начале июня максимальный показатель достигал 62 тысячи тестов в неделю", - пояснил Ляшко.

Напомним, за сутки 1 сентября в Украине зафиксированы 2 495 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с начала пандемии. При этом 51 ранее заболевший умер. Это самый высокий показатель суточной смертности с начала пандемии. 

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Тесты-то может и закупят на бюджетные деньги, может и привезут, да вот только в итоге они расползутся по частным коммерческим лабораториям, и будут простые граждане Украины, как и раньше, платить за тест 1500-2500 грн, это при том, что их оптовая цена меньше 10 евро.
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02.09.2020 16:11 Ответить
Идиоты с простудой борются)) Под кондишинами не сидите и холодное не пейте хаха
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02.09.2020 16:12 Ответить
не купят, так впердолят им шо нить залежалое или экспериментальное- народу на местности вже багато шляеца
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02.09.2020 16:25 Ответить
Порох джавелины закупал а зедрыщи тесты...
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02.09.2020 16:46 Ответить
 
 