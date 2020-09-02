Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены

Президент Владимир Зеленский не увидел в Харьковской области такого масштаба незаконной вырубки лесов, как это было год назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Зеленский во время общения со СМИ заявил, что правоохранители заявляют о прекращении масштабных вырубок в регионе.

"Когда я прилетел год назад из-за вырубки леса, что я увидел?! Я увидел вырубку, действующую вырубку, мы отправили правоохранителей, как только они не допускали различные бандитские группировки туда, мы остановили эти процессы. Мало того, мы видели, как по области ехали машины, вывозили лес. Я этого сейчас не вижу. От правоохранителей я получаю информацию, что, в принципе, масштабные вырубки леса в Харьковской области прекращены", - заверил президент.

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