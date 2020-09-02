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Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены

Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены

Президент Владимир Зеленский не увидел в Харьковской области такого масштаба незаконной вырубки лесов, как это было год назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Зеленский во время общения со СМИ заявил, что правоохранители заявляют о прекращении масштабных вырубок в регионе.

"Когда я прилетел год назад из-за вырубки леса, что я увидел?! Я увидел вырубку, действующую вырубку, мы отправили правоохранителей, как только они не допускали различные бандитские группировки туда, мы остановили эти процессы. Мало того, мы видели, как по области ехали машины, вывозили лес. Я этого сейчас не вижу. От правоохранителей я получаю информацию, что, в принципе, масштабные вырубки леса в Харьковской области прекращены", - заверил президент.

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вырубка (159) Зеленский Владимир (20268) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+28
Вирубки припинено, в зв'язку з відсутністю лісу.
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02.09.2020 15:41
+17
Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены - Цензор.НЕТ 5715
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02.09.2020 15:46
+13
Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены - Цензор.НЕТ 205
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02.09.2020 15:46
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Вирубки припинено, в зв'язку з відсутністю лісу.
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02.09.2020 15:41 Ответить
масштабные прекращены, скоро будут полно масштабные.
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02.09.2020 15:55 Ответить
Не бреши, вувузєла, сисині пилорами як працювали, так і працюють, тільки не з таким розмахом, як раніше. Лісовози зі 100-літніми дубами все одно тихцем їдуть до Золочєва. Чувака просто "обілєтілі" і наказали зменшити апетити, щоби не так в очі кидалося.
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02.09.2020 16:28 Ответить
А активісти, що чинили спротив цьому свавіллю, досі в СІЗО.
Настали "інші часи" від зе-потвор!
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02.09.2020 16:22 Ответить
Горять 60 га лісу під Харківом. Хто ж буде рубати ліс, коли там горить?
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02.09.2020 17:22 Ответить
Нужно было просто перестать рубить! (с) Зе
)))
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02.09.2020 22:40 Ответить
Хтось ще вірить Пєчкіну?
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02.09.2020 15:43 Ответить
Скорее Пенкину )))
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02.09.2020 15:49 Ответить
Воры отчитались, что воровство прекращено...

Это не буба, а песня неспетая
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02.09.2020 15:43 Ответить
... всё украдено.
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02.09.2020 15:44 Ответить
" ...машины, вывозили лес. Я этого сейчас не вижу ....." Кого посадил , смешной ?
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02.09.2020 15:43 Ответить
ПропозиціїЗеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены - Цензор.НЕТ 7776
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02.09.2020 15:44 Ответить
Год назад полиция не замечала на дорогах машины, перегруженные лесом?
Чем объясняется слепота ее сотрудников?
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02.09.2020 15:44 Ответить
Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены - Цензор.НЕТ 1142
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02.09.2020 15:47 Ответить
так лес просто закончился вот и прекратились вырубки
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02.09.2020 15:44 Ответить
Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены - Цензор.НЕТ 205
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02.09.2020 15:46 Ответить
Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены... Шо вже нема чого рубать?
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02.09.2020 15:44 Ответить
Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены - Цензор.НЕТ 5715
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02.09.2020 15:46 Ответить
Жаль ты янелох не видел, как ночью к твоему приезду мыли и клали асфальт, красили бардюры и пеньки, все это очковтирательство)) так что если ты чегото не видишь, это не значит что его нет... мудила!!
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02.09.2020 15:48 Ответить
*****!!! В какой параллельной вселенной?
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02.09.2020 15:49 Ответить
Зеленський: Масштабні вирубки лісу на Харківщині, які були рік тому, припинено - Цензор.НЕТ 3201
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02.09.2020 15:54 Ответить
всё срубили..
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02.09.2020 15:50 Ответить
Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены - Цензор.НЕТ 2801
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02.09.2020 15:53 Ответить
Как житель Харьковщины скажу : как резали ,так и режут ,менты и сбу как крышевали так и крышуют
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02.09.2020 15:54 Ответить
подтверждаю!
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02.09.2020 19:46 Ответить
Дебил сегодня пожары на харьковщину привез. Пристрелите кто-то это тупое нефартовое существо.
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02.09.2020 15:54 Ответить
конечно прекращены...уже все вырубили
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02.09.2020 15:57 Ответить
Зеленський: Масштабні вирубки лісу на Харківщині, які були рік тому, припинено - Цензор.НЕТ 5444
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02.09.2020 16:00 Ответить
Зеленський: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни".
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02.09.2020 16:05 Ответить
"Я этого сейчас не вижу...."

Ну, ясень пень - откат получил и от счастья закрыл глаза!
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02.09.2020 16:05 Ответить
ОСЛАБЛЯТЬ влияние луны рубить лес
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02.09.2020 16:06 Ответить
И как бы при чём тут мендель для осла?
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02.09.2020 16:13 Ответить
Верим,Вова,верим.И бурштин уже не моют,и контрабанду не возят,и взяток не берут.И даже Порох с Гладковским больше года уже в тюрьме сидят.😀
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02.09.2020 16:08 Ответить
вырубка, стой раз, два
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02.09.2020 16:10 Ответить
https://businessviews.com.ua/ru/studies/id/pochemu-es-tak-hochet-otmeny-moratorija-na-eksport-lesa-1824/
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02.09.2020 16:19 Ответить
Напоминает операцию "ы": все что можно было украсть - украдено до нас!
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02.09.2020 16:20 Ответить
"... что, в принципе, масштабные вырубки леса в Харьковской области прекращены", - заверил президент."

Десь так сем, восем.
02/09/2020 Харківська область: за добу рятувальники ліквідували 44 пожежі в природних екосистемахЗеленський: Масштабні вирубки лісу на Харківщині, які були рік тому, припинено - Цензор.НЕТ 8337
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02.09.2020 16:22 Ответить
так должен же кто то позаботиться о зелени
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02.09.2020 16:23 Ответить
...и ножкой такой топнул ! ""
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02.09.2020 16:24 Ответить
а шо там бурштин ?
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02.09.2020 16:31 Ответить
Все, що при "зелених" не вирубали, то спалили.
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02.09.2020 16:44 Ответить
Нехай Нелох поїде в Закарпаття. Переконається, що там вирубки у самому розпалі.
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02.09.2020 16:50 Ответить
Від право охрєнітєлєй він отримує інформацію, що тепер машин з лісом не видно )))
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02.09.2020 16:57 Ответить
Український ліс першим інтегрувався в європейську економіку ще за Петі.
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02.09.2020 17:03 Ответить
Что этот карлик несет. Тут как рубили, так и рубят, просто уже рубить нечего почти.
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02.09.2020 17:04 Ответить
піста лісу... не залишилось
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02.09.2020 17:11 Ответить
Що не вирубали,то вигоріло,але проблеми немає
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02.09.2020 17:54 Ответить
Конечно прекращены, голобородько своим визитом пожар спровоцировал. Там вырубать уже нечего будет
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02.09.2020 18:09 Ответить
Кого та як покарали?......................БРЕХЛО!!!
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02.09.2020 21:20 Ответить
Зе- масштабная вырубка прекращена, начинаем масштабные поджёги
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02.09.2020 22:10 Ответить
хорошо.
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03.09.2020 06:10 Ответить
Когда бубочка поедет в Карпаты и янтарные государства?
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03.09.2020 11:51 Ответить
 
 