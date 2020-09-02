Кулеба - Лаврову: Попытка подать "зеленых человечков" как "украинских экстремистов" является дешевым и проигрышным трюком
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о том, что радикальные действия в ходе демонстраций в Беларуси якобы провоцируются и финансируются с территории Украины.
Об этом Кулеба написал на своей странице в фейсбуке в среду, передает Цензор.НЕТ.
"Не хочется даже комментировать этот бред. Но в рамках борьбы с российской дезинформацией четко буквально пять тезисов по теме: 1. 200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине являются плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову. 2. Украина не вела, не ведет, и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси. 3. Россия наоборот заявляет, что уже направила некоторых своих "специалистов" в Беларусь и готова направить их еще больше", - написал Кулеб.
В этом контексте глава МИД Украины четвертым тезисом подчеркнул, что попытки России представить своих "зеленых человечков" в Беларуси как украинских экстремистов – "это дешевый и проигрышный трюк".
"И главное: 5. Воистину, как говорит пословица: "вор кричит - держите вора", - подытожил Кулеба.
Ранее в среду, 2 сентября, Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что радикальные действия в ходе демонстраций в Беларуси провоцируются и финансируются с территории Украины.
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Они несут чушь покруче лошади И за наши налоги.
Но, - почему Фокин до сих пор не в СИЗО?
На какое обострение?
Предлагаешь в Минске немного незаметно пострелять?
Тут сябры иногда заходят, поделись с ними своими мечтами.
Теперь всё встало на свои места.
Руками недовольных Лукой засунуть Белорусь поглубже в парашу.
Удачи, сябры.
Сергей Ирза
А что же стало вдруг с Лавровым?
Лицо, как траурный венок,
Он отравился лживым словом?
Напился лжи и занемог?
Он отравился лживой властью?
Наелся лжи и приболел?
Какое страшное несчастье! -
Ну, что ж, таков его удел!
Что ж, такова его планида -
И лгать, и лгать, и лгать, и лгать…
Он был венком лавровым с виду,
Когда его учила мать:
НЕ ЛГИ, СЫНОК!
29/07/2014
(* см. обвинения в **********, зверства бандеровцев, чеченцев и т.д.)
А ты не волнуйся.
Ты же имеешь дело с лошадью. Будь спокойнее.
И пошли его (Лаврова) в дупу.