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Кулеба - Лаврову: Попытка подать "зеленых человечков" как "украинских экстремистов" является дешевым и проигрышным трюком

Кулеба - Лаврову: Попытка подать

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о том, что радикальные действия в ходе демонстраций в Беларуси якобы провоцируются и финансируются с территории Украины.

Об этом Кулеба написал на своей странице в фейсбуке в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Не хочется даже комментировать этот бред. Но в рамках борьбы с российской дезинформацией четко буквально пять тезисов по теме: 1. 200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине являются плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову. 2. Украина не вела, не ведет, и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси. 3. Россия наоборот заявляет, что уже направила некоторых своих "специалистов" в Беларусь и готова направить их еще больше", - написал Кулеб.

В этом контексте глава МИД Украины четвертым тезисом подчеркнул, что попытки России представить своих "зеленых человечков" в Беларуси как украинских экстремистов – "это дешевый и проигрышный трюк".

"И главное: 5. Воистину, как говорит пословица: "вор кричит - держите вора", - подытожил Кулеба.

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Ранее в среду, 2 сентября, Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что радикальные действия в ходе демонстраций в Беларуси провоцируются и финансируются с территории Украины.

Кулеба - Лаврову: Попытка подать зеленых человечков как украинских экстремистов является дешевым и проигрышным трюком 01

Беларусь (7888) Лавров Сергей (2292) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+11
Я бы вообще не реагировал на бред старой ватной лошади .
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02.09.2020 15:58
+8
Кулеба - Лаврову: Попытка подать "зеленых человечков" как "украинских экстремистов" является дешевым и проигрышным трюком - Цензор.НЕТ 270
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02.09.2020 16:02
+7
Проигрышный трюк это нынешняя страусиная политика Украины. В удачное время когда обострились кризисные моменты в раше и белораше, поднять ставки, пойти на обострение, улучшить свои позиции, у нас полная импотенция, скуление, предательство, оправдания, отсиживание в окопах под обстрелами, унылое дерьмо...
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02.09.2020 16:00
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Я бы вообще не реагировал на бред старой ватной лошади .
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02.09.2020 15:58 Ответить
Мы требуем ответки!
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02.09.2020 16:01 Ответить
не, ну найух-то отправить кацапа армянского розлива нужно было.
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02.09.2020 16:18 Ответить
Это ведь политика. Дипломат обязан реагировать на этот бред и формировать мнение своего государства на мнение чужого.
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02.09.2020 16:04 Ответить
а на Фокина с Кравчуком уже среагировали?
Они несут чушь покруче лошади И за наши налоги.
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02.09.2020 16:16 Ответить
Вчера еще несколько пока что политиков отреагировало.Хоть я их не поддерживаю, но то, что они дружно сказали, что Фокина занесло и он озвучивает мечты рашистов, меня устраивает, т.к. в данном вопросе я с ними согласен.
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02.09.2020 16:22 Ответить
Ну говорят они уже второй год одно, а делают другое.
Но, - почему Фокин до сих пор не в СИЗО?
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02.09.2020 16:29 Ответить
Да нет, по "хлебалу" надо давать сразу без промедления, только так поймут.
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02.09.2020 17:49 Ответить
Проигрышный трюк это нынешняя страусиная политика Украины. В удачное время когда обострились кризисные моменты в раше и белораше, поднять ставки, пойти на обострение, улучшить свои позиции, у нас полная импотенция, скуление, предательство, оправдания, отсиживание в окопах под обстрелами, унылое дерьмо...
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02.09.2020 16:00 Ответить
Что ты имеешь в виду?
На какое обострение?
Предлагаешь в Минске немного незаметно пострелять?
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02.09.2020 16:03 Ответить
Во тебя штырит, статья про МИД, и у нас свой фронт на востоке есть. Джони, береги голову...
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02.09.2020 16:07 Ответить
Значит я угадал ход твоих мыслей.
Тут сябры иногда заходят, поделись с ними своими мечтами.
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02.09.2020 16:09 Ответить
Опять визитки Яроша
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02.09.2020 16:00 Ответить
Значит за протестующими стоят "зелёные человечки"?
Теперь всё встало на свои места.
Руками недовольных Лукой засунуть Белорусь поглубже в парашу.
Удачи, сябры.
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02.09.2020 16:00 Ответить
Почему за протестующими? В основном за Лукой... Консультируют как хренячить протестующих, сами их хренячат, когда местные не справляются... А другие ихтамнеты, подстрекают протестующих к радикальным действиям, но не сильно)))
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02.09.2020 20:23 Ответить
Кулеба - Лаврову: Попытка подать "зеленых человечков" как "украинских экстремистов" является дешевым и проигрышным трюком - Цензор.НЕТ 270
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02.09.2020 16:02 Ответить
Респект!
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02.09.2020 16:10 Ответить
Мерина выпустили из стойла?
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02.09.2020 16:14 Ответить
НЕ ЛГИ, СЫНОК
Сергей Ирза
А что же стало вдруг с Лавровым?
Лицо, как траурный венок,
Он отравился лживым словом?
Напился лжи и занемог?
Он отравился лживой властью?
Наелся лжи и приболел?
Какое страшное несчастье! -
Ну, что ж, таков его удел!
Что ж, такова его планида -
И лгать, и лгать, и лгать, и лгать…
Он был венком лавровым с виду,
Когда его учила мать:
НЕ ЛГИ, СЫНОК!
29/07/2014
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02.09.2020 16:43 Ответить
Правило №1 : московиты всегда делают ровно то, в чём они обвиняют всех вокруг.
(* см. обвинения в **********, зверства бандеровцев, чеченцев и т.д.)
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02.09.2020 17:39 Ответить
Абсолютно. Это одна из основ российской политики. Это давно нужно было понять уже всем.
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02.09.2020 19:16 Ответить
Лавров должен бы уже знать что ИХТАМНЕТ..
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02.09.2020 17:41 Ответить
Кулеба!
А ты не волнуйся.
Ты же имеешь дело с лошадью. Будь спокойнее.
И пошли его (Лаврова) в дупу.
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02.09.2020 17:51 Ответить
Молодец Кулеба.Всё правильно сказал и отреагировал
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02.09.2020 18:03 Ответить
Кулеве респект, один из немногих во власти, патриот Украины и профессионал.
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02.09.2020 20:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4x6fBE2vrYE ФейгинLIVE: Путин. Лукашенко. Ермак. Венедиктова. Кулеба. Дело Шеремета. "Вагнеровцы" Беседа с Валерием Соловьём и Андреем Пионтковским
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02.09.2020 20:13 Ответить
****, дзе ён увогуле ўбачыў радыкальныя элементы. Я каторы тыдзень хаджу па вуліцах Мінска - каб хаць якога радыкала ўбачыць. З якой вежы Крамля глядзець трэба?
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02.09.2020 23:50 Ответить
Сколько оно сегодня нюхануло сутра??)))
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01.02.2021 13:51 Ответить
 
 