Основная версия смерти курсанта Житомирского военного института Хоровского - самоубийство из-за девушки, - прокурор Рыхлюк

Следствие считает, что основной версией смерти первокурсника Житомирского военного института им. С. П. Королева является самоубийство из-за девушки.

Об этом в беседе с корреспондентом Укринформа сообщил первый заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона Центрального региона подполковник юстиции Алексей Рыхлюк, передает Цензор.НЕТ.

"На данное время несколько следственных версий: умышленное убийство, ненадлежащее обращение с оружием, а также основной является версия самоубийства в связи с тем, что при осмотре места происшествия у этого лица найдена при себе предсмертная записка, которая была адресована на имя определенной девушки", - отметил Рыхлюк.

По его словам, 1 сентября ближе к обеду в военную прокуратуру поступила информация о гибели на территории военного полигона военнослужащего. На месте происшествия констатировали смерть военнослужащего, 2003 года рождения, который был на первом курсе военного института.

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"В настоящее время в ходе досудебного расследования установлено, что военнослужащие первого курса, в соответствии с приказом начальника военного института, проводили учебно-боевые стрельбы и непосредственно во время проведения стрельб один военнослужащий отлучился. В течение где-то полминуты его не было, а затем нашли тело без признаков жизни. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УКУ", - добавил Рыхлюк.

Напомним, 1 сентября из-за неосторожного обращения с оружием погиб курсант первого курса военного института Максим Хоровский.