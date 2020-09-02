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Основная версия смерти курсанта Житомирского военного института Хоровского - самоубийство из-за девушки, - прокурор Рыхлюк

Основная версия смерти курсанта Житомирского военного института Хоровского - самоубийство из-за девушки, - прокурор Рыхлюк
Фото: Житомир.інфо

Следствие считает, что основной версией смерти первокурсника Житомирского военного института им. С. П. Королева является самоубийство из-за девушки.

Об этом в беседе с корреспондентом Укринформа сообщил первый заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона Центрального региона подполковник юстиции Алексей Рыхлюк, передает Цензор.НЕТ.

"На данное время несколько следственных версий: умышленное убийство, ненадлежащее обращение с оружием, а также основной является версия самоубийства в связи с тем, что при осмотре места происшествия у этого лица найдена при себе предсмертная записка, которая была адресована на имя определенной девушки", - отметил Рыхлюк.

По его словам, 1 сентября ближе к обеду в военную прокуратуру поступила информация о гибели на территории военного полигона военнослужащего. На месте происшествия констатировали смерть военнослужащего, 2003 года рождения, который был на первом курсе военного института.

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"В настоящее время в ходе досудебного расследования установлено, что военнослужащие первого курса, в соответствии с приказом начальника военного института, проводили учебно-боевые стрельбы и непосредственно во время проведения стрельб один военнослужащий отлучился. В течение где-то полминуты его не было, а затем нашли тело без признаков жизни. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УКУ", - добавил Рыхлюк.

Напомним, 1 сентября из-за неосторожного обращения с оружием погиб курсант первого курса военного института Максим Хоровский.

Автор: 

Житомир (681) самоубийство (997) курсанты (158) Житомирская область (1389)


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Топ комментарии
+5
Что тут можно сказать? Девушки любят военных, красивых, здоровенных. Было б у него этих бабив целый мешок, но увы, клин на одно сошелся... глупая смерть. А родителей жалко...
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02.09.2020 16:26
+3
Основная версия смерти курсанта Житомирского военного института Хоровского - самоубийство из-за девушки, - прокурор Рыхлюк - Цензор.НЕТ 3427
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02.09.2020 16:15
+3
17 лет... от глупыш...
соболезнование родителям
(не дай Боже детей хоронить)
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02.09.2020 17:01
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Основная версия смерти курсанта Житомирского военного института Хоровского - самоубийство из-за девушки, - прокурор Рыхлюк - Цензор.НЕТ 3427
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02.09.2020 16:15 Ответить
Это точно сказано. А о родителях даже и не вспомнил.
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02.09.2020 16:24 Ответить
Что тут можно сказать? Девушки любят военных, красивых, здоровенных. Было б у него этих бабив целый мешок, но увы, клин на одно сошелся... глупая смерть. А родителей жалко...
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02.09.2020 16:26 Ответить
А при чем тут девушка?
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02.09.2020 16:47 Ответить
17 лет... от глупыш...
соболезнование родителям
(не дай Боже детей хоронить)
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02.09.2020 17:01 Ответить
ой дурак
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02.09.2020 17:06 Ответить
Да лучше бы он ту девушку убил. Отсидел бы 5-7 лет(а может и меньше, тут как защита сработает) и вышел живой, а она за это время сгнила бы.
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02.09.2020 17:42 Ответить
Дурак. Баб полно..... А ты у мамы один....
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03.09.2020 11:50 Ответить
 
 