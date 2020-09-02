Около 200 тыс. учеников в этом году перешли с русского на украинский язык обучения, - языковой омбудсмен Креминь

Согласно Конституции Украины, Закону Украины "Об образовании", "Об общем среднем образовании" языком учебного процесса в Украине является государственный - украинский - язык, поэтому сегодня разговоры о применением других языков в процессе обучения являются не более, чем политическим вопросом.

Об этом в эфире "Украинского радио" сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовый портал.

"Мне, как Уполномоченному по защите государственного языка, народному депутату Украины 8 созыва и соавтору закона "Об образовании", весьма важно знать насколько качественно и профессионально воплощается в частности статья 7 Закона Украины "Об образовании" - язык обучения в наших украинских школах. Соответственно и Конституции Украины и законов Украины "Об образовании", "Об общем среднем образовании", языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Поэтому стоит отметить, что не более, чем политическим вопросом являются разговоры о применении других языков в процессе обучения", - сказал он.

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По словам Тараса Креминя, сегодня около 200 000 учащихся, которые ранее обучались на русском, будут изучать дисциплины на украинском языке. "Это та категория учащихся, которая с 1 сентября переходит на стопроцентное изучение всех дисциплин на государственном языке. Есть еще две категории, для которых переход на украинский язык обучения будет происходить постепенно. Для тех, кто принадлежит к коренным народам (прежде всего речь идет о детях из крымскотатарской громады), язык обучения в начальной школе может осуществляться на языке нацменьшинства, а начиная со средней и старшей школы количество дисциплин на украинском языке будет увеличиваться до 80%. Вторая категория - это представители тех громад, языки которых относятся к языкам Европейского Союза. У них также есть право в начальной школе использовать в обучении их язык, в средней школе дисциплины на украинском должны составлять от 20% до 40%, а в старшей - до 60%". - отметил он.

"Поэтому я абсолютно убежден, что никаких политических спекуляций вокруг языка обучения быть не может. Органы управления образованием, так же как и родительские коллективы, сегодня понимают, что государственный язык - украинский - должен быть с 1 класса. А мы должны идти навстречу тем громадам, которые являются сознательными и ответственными. Чем больше языков знает ребенок, учащийся, тем больше у него возможностей для реализации себя и в Украине, и в мире", - подчеркнул Креминь.