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Новости Языковой вопрос
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Около 200 тыс. учеников в этом году перешли с русского на украинский язык обучения, - языковой омбудсмен Креминь

Около 200 тыс. учеников в этом году перешли с русского на украинский язык обучения, - языковой омбудсмен Креминь

Согласно Конституции Украины, Закону Украины "Об образовании", "Об общем среднем образовании" языком учебного процесса в Украине является государственный - украинский - язык, поэтому сегодня разговоры о применением других языков в процессе обучения являются не более, чем политическим вопросом.

 Об этом в эфире "Украинского радио" сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовый портал.

"Мне, как Уполномоченному по защите государственного языка, народному депутату Украины 8 созыва и соавтору закона "Об образовании", весьма важно знать насколько качественно и профессионально воплощается в частности статья 7 Закона Украины "Об образовании" - язык обучения в наших украинских школах. Соответственно и Конституции Украины и законов Украины "Об образовании", "Об общем среднем образовании", языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Поэтому стоит отметить, что не более, чем политическим вопросом являются разговоры о применении других языков в процессе обучения", - сказал он.

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По словам Тараса Креминя, сегодня около 200 000 учащихся, которые ранее обучались на русском, будут изучать дисциплины на украинском языке. "Это та категория учащихся, которая с 1 сентября переходит на стопроцентное изучение всех дисциплин на государственном языке. Есть еще две категории, для которых переход на украинский язык обучения будет происходить постепенно. Для тех, кто принадлежит к коренным народам (прежде всего речь идет о детях из крымскотатарской громады), язык обучения в начальной школе может осуществляться на языке нацменьшинства, а начиная со средней и старшей школы количество дисциплин на украинском языке будет увеличиваться до 80%. Вторая категория - это представители тех громад, языки которых относятся к языкам Европейского Союза. У них также есть право в начальной школе использовать в обучении их язык, в средней школе дисциплины на украинском должны составлять от 20% до 40%, а в старшей - до 60%". - отметил он.

"Поэтому я абсолютно убежден, что никаких политических спекуляций вокруг языка обучения быть не может. Органы управления образованием, так же как и родительские коллективы, сегодня понимают, что государственный язык - украинский - должен быть с 1 класса. А мы должны идти навстречу тем громадам, которые являются сознательными и ответственными. Чем больше языков знает ребенок, учащийся, тем больше у него возможностей для реализации себя и в Украине, и в мире", - подчеркнул Креминь.

Автор: 

украинский язык (1189) школа (3012) язык (3779) русский язык (570) Креминь Тарас (131)


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Топ комментарии
+14
Рад за нашу молодежь и Украину!
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02.09.2020 16:15
+12
Коли вже Цензор ліквідує гілку рус., і перейде на українську.
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02.09.2020 16:20
+8
Укр у них є, але чомусь новини там оновлюються через 20 хвилин після рус. Навіщо так зроблено - х/з.
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02.09.2020 16:23
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Правила форума Совет форумчан
На московіі бомбануло від такого.
https://www.youtube.com/watch?v=2G-NhYzedeE О, нет! В Украине нужно изучать украинский язык! Цивилизация лицемеров против
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02.09.2020 16:14 Ответить
Рад за нашу молодежь и Украину!
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02.09.2020 16:15 Ответить
Путєн памагиииииии😂
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02.09.2020 16:17 Ответить
А в ответ: «Лалалалала !!!»
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02.09.2020 16:24 Ответить
это еще цвяточки, скоро назло москалям вся европа на мове размовлять начнет
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02.09.2020 16:18 Ответить
Да не нервничай ты так кац))) Весь мир говорит на своих языках только на зло москалям)))
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02.09.2020 19:53 Ответить
Коли вже Цензор ліквідує гілку рус., і перейде на українську.
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02.09.2020 16:20 Ответить
Укр у них є, але чомусь новини там оновлюються через 20 хвилин після рус. Навіщо так зроблено - х/з.
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02.09.2020 16:23 Ответить
До того ж там урізана версія. Подаються не всі новини.
А затримка у часі, робиться умисне.
Бо як би навпаки новина українською була на 20 хвилин раніше російського перекладу, то хто б тоді користувався російськомовною гілкою ?
От для того й зроблена затримка українських оригіналів новин, щоб нею НЕ КОРИСТУВАЛИСЬ.
Бо інформація, по великому рахунку, то те, що прийшло ПЕРШЕ.
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02.09.2020 16:32 Ответить
Я теж помітив. Велика частина новин це твіти держагенцій які взагалі не мають російського перекладу. Але редактори вперто перекладають їх російською, ставлять в стрічку і лише через кілька хвилин постять оригінал українською.
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02.09.2020 16:37 Ответить
Тсс. То приманка.
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02.09.2020 16:25 Ответить
Быстрее бы російську ліквідували.
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02.09.2020 16:38 Ответить
Ты тупой или прикидываешься??
Типа ты не в курсах, что 80% посетителей Цензора по-украински читать не в состоянии.
Поэтому Цензор лучше себе яйца откусит, но не убьет свой массив посещаемости (и соответственно доходов бабла от рекламы) на более чем половину навсегда.
Ты же различай образование от СМИ. Посещаловка для СМИ это бох - они жопу свою продадут за показатели в Гугл.
При этом любое печатное онлайн-СМИ в полном своем праве выбирать на каком языке публиковаться. Цензор изначально свой выбор сделал - на русском.
Многие СМИ позже подключают к основному другие языки.
Цензор может подключить украинский как дополнительный, но не подключает. Вместо этого он просто публикует много статей на украинском.
Но основная новостная лента на русском.
Да, она таки станет украинской, но через 2 поколения, когда та половина населения государства, для которых русский язык родной, примет украинский язык как родной.
Но на это нужно время. Долгое - тебе не дожить. Поэтому просто забудь.
Тем более что сам русский язык тебе тут абсолютно не мешает. Когда была война с немцами во всех школах изучали немецкий. И даже мысли ни у кого не было это отменить. Наоборот всячески поощряли. А по твоей убогой логике тогда нужно было немецкий тотально запретить везде как язык врага. По твоему убогому мнению если гражданин-патриот владеет языком свободно врага на уровне носителя, то это зло. Ты сам поскачешь в психушку или тебе дорогу указать?? Различай дибил язык и государство - это не одно и тоже. На испанском, португальском, французском, немецком, английском, арабском говорит хренова туча разных государств, которые часто чужды друг другу, а нередко и враждебны. По твоему мнению саудиты должны запретить у себя арабский язык за то, что на нем говорят и их враги???
Ну я думаю, что ты уже осознал какой ты имбецил.
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02.09.2020 16:57 Ответить
Зачем вы, выделили свою истеричную пророссийскую простыну жирным шрифтом? Вы считаете свою билеберду столь важной?
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02.09.2020 17:08 Ответить
Я считаю тебя ********* - этого достаточно. А что и как я делаю, если тебе так любопытно то, что делают другие (т. е. ты конченая баба, сующая шнобель в чужие дела), то я бесплатно не консультирую. Всосало? То-то.
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02.09.2020 17:26 Ответить
Я задоволений вашою смішною істерикою. Наступного разу раджу печатати ще й капслоком, бо не завжди добре видно, а нам дуже важливі ваші откровення..
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02.09.2020 18:00 Ответить
По тебе и видно, что ты привыкло когда тебя в очко удовлетворяют
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02.09.2020 18:06 Ответить
Ну вот всегда так))) О чем бы кацап не начал говорить, все равно он вспомнит про очко, и про удовлетворение через него))) От скрепы никак)))
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02.09.2020 19:59 Ответить
І ти, ще досі не головний редактор Цензора?
Чи саме ти він?
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02.09.2020 18:03 Ответить
То він так кричить, а ящо ще й одними великими літерами то значить ще й ******
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02.09.2020 17:31 Ответить
По-украински читать в состоянии 99% населения Украины.
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02.09.2020 18:55 Ответить
Да - бэк-мэк могут. Так же и по-английски.
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02.09.2020 19:00 Ответить
Повторяю для особо тупых: по-украински читать в состоянии 99% населения Украины. Со 100% пониманием текста. Я уверен, что и ты тоже.
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02.09.2020 19:04 Ответить
Вірно зробили.
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02.09.2020 16:22 Ответить
Ватника Каменского(Днепроджержинска),а это процентов 90 населения того конченого города, сейчас в Фейсбуке воют по этому поводу.И особенно их коробит гимн Украины перед уроками.Слушал бы и слушал их завывания....
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02.09.2020 16:33 Ответить
Современные дети тупеют, учить 2 языка не тянут.
Обещали замену русского качественным английским. Результат: выпускники знают английский хуже , чем 10 лет назад.
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02.09.2020 16:34 Ответить
та тищо! Син два роки тому здава ЗНО, українська 186 балів, англійська 185. Може Ваші і тупіють, за подарованими смартами та планшетами...
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02.09.2020 16:46 Ответить
К сожалению, это исключение. Мой сын ( и не только), а весь класс его лицея показали неплохие показатели.
В прошлом году провели опрос среди выпускников опщеобразовательной школы и выпускников одного ВУЗа. 80% выпускников школы не знают таблицу умножения. Среди ВУЗ - 92%.
Образованность нации определяется образованностью 70% населения!
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03.09.2020 09:55 Ответить
погоджуюсь!
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03.09.2020 17:40 Ответить
Жена закончила украинскую школу, дочь тоже-язык общения русский, впрочем как и у 95% живущих в г.Харькове. Харьков это Украина.
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02.09.2020 16:36 Ответить
Одно другому не мешает и пригодится. Только не надо подигрывать кукловодам сами разберемся.
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02.09.2020 16:57 Ответить
На о. Крыс - острове населенном позорными предателями Родины, все украинские школы насильно ликвидировали и оставили типа для галочки для отчета перед Европой типа о соблюдении свободы... 1 штуку! (!).
Вот и в Украине нужно ОСТАВИТЬ ОДНУ русскую школу на всю страну - типа зеркально действий **********!
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02.09.2020 16:42 Ответить
У нас в 70-роки аби попасти на навчання українською, треба було записатись за 12 років до того, 2 школи на місто, 55 школяриків на одне місце, з цього і вибір зараз.
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02.09.2020 17:22 Ответить
У нас - это во Львове?
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02.09.2020 17:31 Ответить
іпать ти петросян
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02.09.2020 21:43 Ответить
Не надо писдеть, козлорогий. Закрытие было по центральному приказу одномоментным. Из вашего НКВД пришла директива.
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02.09.2020 17:28 Ответить
Вот кому ты басни заливаешь?) Украинские школы в Крыму были всегда переполнены... Поступать в украинский ВУЗ после русской школы, тот еще трэш... И умные родители это прекрасно понимали... Хоть поинтересуйся сколько детей из Крыма учится в украинских ВУЗах сейчас... И посчитай сколько это школ должно быть и сколько их есть...
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02.09.2020 20:06 Ответить
А крысчан и лугандонцев малолетних на каком языке обучают? На бюджетних місцях. Вони ж українську "нє понімают". Спецсепаркурс?
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02.09.2020 17:18 Ответить
Негры понимают, а эти нет? Тгогда им просто нехй соваться в ВУЗы раз дамбасы такие тупые. Ну оно и не удивительно - генетика потомственных алкашей и уголовников..., ой, простите - работяг-кармильцев! Короче пусть вкалывают тогда, а не учатся.
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02.09.2020 17:31 Ответить
А мадяры и румыны чего не на украинском? Они - другого сорта?
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02.09.2020 17:30 Ответить
Вот пока будут существовать такие как ты, считающие мову приколом, ваш язык здесь будут искоренять. И это справедливо.
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02.09.2020 19:01 Ответить
До "Энеиды" Котляревского (1797 г.), мова нигде не встречается. Написана "Энеида", для хохмы, на сленге передовой молодежи того времени, который назывался "малороссийское наречие". Ну типа нынешнего "языка падонкаф". Там "о" меняли на "i", придумывали слова типа "пiдсрачник"-стул, "напiсьник" - передник....
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02.09.2020 20:37 Ответить
"Энеида" конечно юмористическое произведение, в котором в т.ч. изпользуются юмористические эпитеты. Использование таких эпитетов говорит не об отсутствии "несмешных" слов в языке, а о развитости языка, в котором автор свободно играет словами для смеха.
Обратите внимание, как похож украинский язык 1797 года на современный.
А после этого посмотрите на русский язык конца 18-го века.
Знаете когда и кем был создан современный русский язык?
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02.09.2020 20:49 Ответить
Русский язык не создавался, а развивался, и трансформировался
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02.09.2020 21:11 Ответить
Между созданием и трансформацией разница туманна. Если трансформация подразумевает неконтролируемый процесс, а создание -- процесс преднамеренный, то современный русский язык был создан. Так как Михаил Ломоносов поставил задачу создания (трансформации) русского языка.
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02.09.2020 21:19 Ответить
Как же мова могла создаваться Грушевским, если мова Котляревского двухвековой давности мало отличается от современной?
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02.09.2020 21:31 Ответить
Малороссийское наречие, очень сильно отличалось от мовы. Вот оригинал 1798 года. Позже, над "Энеидой" "слегка" поработали)) (https://i.imgur.com/yU090Zx.png ссылка )
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18.09.2020 14:55 Ответить
Вот обработка на новоделе (мове), уже по Грушевскому))) (https://i.imgur.com/KCdSlAz.png ссылка ) Похожа "Энеида"?)))
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18.09.2020 15:07 Ответить
Разницы почти нет, кроме использования другого алфавита. Почему-то полностью заменена вторая строка, но к языку это не имеет отношения. Вероятно есть разные варианты текста.
Покажите "новодел" на своем же примере, прошу.
Русский же "новодел" по сравнению с языком середины 18-го века отличается разительно.
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20.09.2020 14:37 Ответить
Все теории "новодела" разбиваются о тот факт, что Украина никогда не имела власти, чтобы научить какому-либо искусственному языку людей в селах. Люди в селах всегда разговаривали на языке, который развивался природным путем.
А теорий "новодела" я уже слышал наверное больше, чем теорий о том, кто сбил Боинг. Не смешите людей этой имперско-шовинистской тухлятиной.
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20.09.2020 15:02 Ответить
цікаво, а як же українська мова була практично однаковою що в західних землях, які входили в склад різних імперій, що в тих, які перебували аід тимчасовим гнітом росєянії ?
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02.09.2020 21:35 Ответить
невже тоді інтернет був, так, москалику ?
вчи предмет, а потім вже приходь сюди дискутувати.
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02.09.2020 21:36 Ответить
Да знаем мы что у тебя челюсть особенная))) Ты это... Не забудь плавать научится... На длинные дистанции))) Тебе привет из Молодежного просили передать))) А от меня из Геническа)))
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02.09.2020 20:11 Ответить
А это абсолютно правильное решение!
Только украинский язык! Хоть я - русскоговорящий.
Зеля! ТУТ ТЫ ПРАВ!
МОЛОДЕЦ.
Целую в щёчку.
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02.09.2020 17:49 Ответить
Мовний закон був прийнятий ще за Пороха, просто зараз вступив в силу..
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02.09.2020 18:02 Ответить
причем тут какой-то зеля. Этот закон приняли при Порошенко и сейчас он вступил в силу.
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02.09.2020 21:40 Ответить
А вообще-то, все это уже было. XII съезд ВКП(б), 1923 год, курс на коренизацию Украины. К чему привело? К певучему суржику)))) Были уже эти грабли)))
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02.09.2020 17:51 Ответить
Поцікався скільки було, і яких до того указів в Кацапській Орді, за 400 років, по знищенню української мови.
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02.09.2020 18:09 Ответить
До "Энеиды" Котляревского (1797 г.), мова нигде не встречается. Написана "Энеида", для хохмы, на сленге передовой молодежи того времени, который назывался "малороссийское наречие". Изучи тему. Систематизировал мову, коллектив под руководством Грушевского, в начале 20-го века. Грушевский напичкал оч. много польских слов, за что его сильно критиковали, особенно украинофил Нечуй-Левицкий. Там дошло до ссоры. Сам Грушевский, называл мову "искусственно созданной". Учи, учи тему)))
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02.09.2020 20:20 Ответить
Чувак, по твоему критерию, то и русского язика до Пушкина не бьіло.
А бьіло:
«Императрикс Екатерина !
О!
Приехали в Царскія Сіло !»
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02.09.2020 20:50 Ответить
Писателей до 17 века не было. Были летописцы, повествователи, своды законов, просто переписка...
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02.09.2020 21:22 Ответить
К суржику привела не коренизация, а руссификация. Постоянное нахождение людей в русскоязычной среде.
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02.09.2020 19:03 Ответить
Мои предки приехали в Екатеринослав (Днепр) в середине 19-го века, из Крыма. Практически все село говорило по-русски. В 20-30 годах, начали переучивать госслужащих на мову, под страхом увольнения. Дед выучил минимум, и говорил на работе и на улице, на суржике, на чистой мове, не мог, как и многие другие.
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02.09.2020 20:30 Ответить
А в Крим звідки твої предки попали?
Бо ж Крим був переданий Францією і Великою Британією, Россіі лише 200 років тому.
Десь тільки у 1783 році.
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02.09.2020 20:53 Ответить
Не путай Францию с Турцией. Там война была.
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02.09.2020 21:05 Ответить
фигасе ты историю знаешь. франция влажела крымом? да еще поплам с британией?
ого.
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02.09.2020 21:50 Ответить
Попали из Греции. Очень давно))))
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02.09.2020 20:59 Ответить
За тих дітей можна лише порадіти..виростуть повноцінними громадянами України.
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02.09.2020 21:57 Ответить
 
 