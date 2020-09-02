Около 200 тыс. учеников в этом году перешли с русского на украинский язык обучения, - языковой омбудсмен Креминь
Согласно Конституции Украины, Закону Украины "Об образовании", "Об общем среднем образовании" языком учебного процесса в Украине является государственный - украинский - язык, поэтому сегодня разговоры о применением других языков в процессе обучения являются не более, чем политическим вопросом.
Об этом в эфире "Украинского радио" сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовый портал.
"Мне, как Уполномоченному по защите государственного языка, народному депутату Украины 8 созыва и соавтору закона "Об образовании", весьма важно знать насколько качественно и профессионально воплощается в частности статья 7 Закона Украины "Об образовании" - язык обучения в наших украинских школах. Соответственно и Конституции Украины и законов Украины "Об образовании", "Об общем среднем образовании", языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Поэтому стоит отметить, что не более, чем политическим вопросом являются разговоры о применении других языков в процессе обучения", - сказал он.
По словам Тараса Креминя, сегодня около 200 000 учащихся, которые ранее обучались на русском, будут изучать дисциплины на украинском языке. "Это та категория учащихся, которая с 1 сентября переходит на стопроцентное изучение всех дисциплин на государственном языке. Есть еще две категории, для которых переход на украинский язык обучения будет происходить постепенно. Для тех, кто принадлежит к коренным народам (прежде всего речь идет о детях из крымскотатарской громады), язык обучения в начальной школе может осуществляться на языке нацменьшинства, а начиная со средней и старшей школы количество дисциплин на украинском языке будет увеличиваться до 80%. Вторая категория - это представители тех громад, языки которых относятся к языкам Европейского Союза. У них также есть право в начальной школе использовать в обучении их язык, в средней школе дисциплины на украинском должны составлять от 20% до 40%, а в старшей - до 60%". - отметил он.
"Поэтому я абсолютно убежден, что никаких политических спекуляций вокруг языка обучения быть не может. Органы управления образованием, так же как и родительские коллективы, сегодня понимают, что государственный язык - украинский - должен быть с 1 класса. А мы должны идти навстречу тем громадам, которые являются сознательными и ответственными. Чем больше языков знает ребенок, учащийся, тем больше у него возможностей для реализации себя и в Украине, и в мире", - подчеркнул Креминь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=2G-NhYzedeE О, нет! В Украине нужно изучать украинский язык! Цивилизация лицемеров против
А затримка у часі, робиться умисне.
Бо як би навпаки новина українською була на 20 хвилин раніше російського перекладу, то хто б тоді користувався російськомовною гілкою ?
От для того й зроблена затримка українських оригіналів новин, щоб нею НЕ КОРИСТУВАЛИСЬ.
Бо інформація, по великому рахунку, то те, що прийшло ПЕРШЕ.
Типа ты не в курсах, что 80% посетителей Цензора по-украински читать не в состоянии.
Поэтому Цензор лучше себе яйца откусит, но не убьет свой массив посещаемости (и соответственно доходов бабла от рекламы) на более чем половину навсегда.
Ты же различай образование от СМИ. Посещаловка для СМИ это бох - они жопу свою продадут за показатели в Гугл.
При этом любое печатное онлайн-СМИ в полном своем праве выбирать на каком языке публиковаться. Цензор изначально свой выбор сделал - на русском.
Многие СМИ позже подключают к основному другие языки.
Цензор может подключить украинский как дополнительный, но не подключает. Вместо этого он просто публикует много статей на украинском.
Но основная новостная лента на русском.
Да, она таки станет украинской, но через 2 поколения, когда та половина населения государства, для которых русский язык родной, примет украинский язык как родной.
Но на это нужно время. Долгое - тебе не дожить. Поэтому просто забудь.
Тем более что сам русский язык тебе тут абсолютно не мешает. Когда была война с немцами во всех школах изучали немецкий. И даже мысли ни у кого не было это отменить. Наоборот всячески поощряли. А по твоей убогой логике тогда нужно было немецкий тотально запретить везде как язык врага. По твоему убогому мнению если гражданин-патриот владеет языком свободно врага на уровне носителя, то это зло. Ты сам поскачешь в психушку или тебе дорогу указать?? Различай дибил язык и государство - это не одно и тоже. На испанском, португальском, французском, немецком, английском, арабском говорит хренова туча разных государств, которые часто чужды друг другу, а нередко и враждебны. По твоему мнению саудиты должны запретить у себя арабский язык за то, что на нем говорят и их враги???
Ну я думаю, что ты уже осознал какой ты имбецил.
Чи саме ти він?
Обещали замену русского качественным английским. Результат: выпускники знают английский хуже , чем 10 лет назад.
В прошлом году провели опрос среди выпускников опщеобразовательной школы и выпускников одного ВУЗа. 80% выпускников школы не знают таблицу умножения. Среди ВУЗ - 92%.
Образованность нации определяется образованностью 70% населения!
Вот и в Украине нужно ОСТАВИТЬ ОДНУ русскую школу на всю страну - типа зеркально действий **********!
Обратите внимание, как похож украинский язык 1797 года на современный.
А после этого посмотрите на русский язык конца 18-го века.
Знаете когда и кем был создан современный русский язык?
Покажите "новодел" на своем же примере, прошу.
Русский же "новодел" по сравнению с языком середины 18-го века отличается разительно.
А теорий "новодела" я уже слышал наверное больше, чем теорий о том, кто сбил Боинг. Не смешите людей этой имперско-шовинистской тухлятиной.
вчи предмет, а потім вже приходь сюди дискутувати.
Только украинский язык! Хоть я - русскоговорящий.
Зеля! ТУТ ТЫ ПРАВ!
МОЛОДЕЦ.
Целую в щёчку.
А бьіло:
«Императрикс Екатерина !
О!
Приехали в Царскія Сіло !»
Бо ж Крим був переданий Францією і Великою Британією, Россіі лише 200 років тому.
Десь тільки у 1783 році.
ого.