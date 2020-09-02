РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10157 посетителей онлайн
Новости Репрессии в оккупированном Крыму
608 13

У Зеленского отреагировали на преследования оккупантами крымских татар: "Практика создания врагов из целых народов должна прекратиться"

У Зеленского отреагировали на преследования оккупантами крымских татар:
Фото: Ґрати

Украина решительно протестует против нарушения прав человека и преследования своих граждан, проживающих во временно оккупированном Крыму.

Об этом говорится в публикации пресс-службы президента, информирует Цензор.НЕТ.

"На днях в суде в Ростове-на-Дону рассматривается дело крымскотатарских активистов, общественных журналистов и правозащитников, которым грозит от 15 до 21 года строгого режима. Марлена Асанова, Мемета Белялова, Тимура Ибрагимова, Эрнеста Аметова, Сервера Зекирьяева, Сейрана Салиева, Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова обвиняют в организации и участии в террористической организации, хотя они только собрались в мечети и имели в своих домах религиозную литературу. Фактически коренной народ Крыма лишают права на то, чтобы исповедовать свою религию на родной земле", - отмечается в сообщении.

Также указывается, что среди обвиняемых - отец 13 детей Сервер Зекирьяев, правозащитник и координатор движения "Крымская солидарность", кавалер ордена "За заслуги" III степени Сервер Мустафаев, гражданский журналист и отец троих детей Тимур Ибрагимов, председатель религиозной общины "Топчикой" Эдем Смаилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты отпустили из здания ФСБ 3 из 4 задержанных крымских татар

"Настаиваем, что практика создания врагов из целых народов должна прекратиться, ведь в современном цивилизованном мире не может быть места для преследования по политическим, национальным или религиозным признакам. Также хотим напомнить, что свобода совести - неотъемлемая составляющая гражданских прав и свобод, закреплена в конституциях многих стран", - говорится в публикации.

У президента сообщают, что "Украина ежедневно работает ради освобождения всех политзаключенных и пленных, содержащихся на временно оккупированных территориях и на территории Российской Федерации".

У Зеленского отреагировали на преследования оккупантами крымских татар: Практика создания врагов из целых народов должна прекратиться 01

Также читайте: МИД о задержании крымских татар: Это системные притеснения нелояльно настроенных к власти оккупантов жителей Крыма

Автор: 

крымские татары (2717) Офис Президента (1796)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Зеля, да ты сам блин враг народа
показать весь комментарий
02.09.2020 16:29
+2
Враг ,именно, украинского народа и идеи.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:33
+2
Лавров заявил, что «беспорядки» в Беларуси провоцируют с территории Украины,а потом тихо сказал провоцируют россияне с территории Украины и заржал не по человеческиhttps://www.meme-arsenal.com/memes/4a265905f564ef190cff217d1fa7af28.jpg У Зеленского отреагировали на преследования оккупантами крымских татар: "Практика создания врагов из целых народов должна прекратиться" - Цензор.НЕТ 5448 .
показать весь комментарий
02.09.2020 16:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеля, да ты сам блин враг народа
показать весь комментарий
02.09.2020 16:29 Ответить
Враг ,именно, украинского народа и идеи.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:33 Ответить
обвиняют в организации и участии в террористической организацииИсточник: https://censor.net/ru/n3217231

А как название организации?
показать весь комментарий
02.09.2020 16:33 Ответить
От побачиш фуйла, то і скажеш йому це в очі, якщо не зассиш.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:36 Ответить
Лавров заявил, что «беспорядки» в Беларуси провоцируют с территории Украины,а потом тихо сказал провоцируют россияне с территории Украины и заржал не по человеческиhttps://www.meme-arsenal.com/memes/4a265905f564ef190cff217d1fa7af28.jpg У Зеленского отреагировали на преследования оккупантами крымских татар: "Практика создания врагов из целых народов должна прекратиться" - Цензор.НЕТ 5448 .
показать весь комментарий
02.09.2020 16:36 Ответить
За политические взгляды тоже вроде как машины не жгут, да Моника?
показать весь комментарий
02.09.2020 16:36 Ответить
Другими словами -"обтекаем дальше".
показать весь комментарий
02.09.2020 16:36 Ответить
Ну! Здаєшся ворогові - і всьо! Можна починати дружити.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:45 Ответить
"Практика создания врагов из целых народов должна прекратиться" - сама по собі практика створення ворогів "нікаму нічєво нє далжна", треба щоб конкретно хтось її припинив, або хтось змусив того що це практикує, припинити. Але ЗЄшобло практикує лише "гдєтопасрєдінє".
показать весь комментарий
02.09.2020 16:49 Ответить
Та да, конечно... Должна просто всем и повсюду... А скомандовать "прекратись, раз- два" слабо?
показать весь комментарий
02.09.2020 17:09 Ответить
Сказало чмо зеленое, которое граждан собственной страны рождения за скот тупой держит...
показать весь комментарий
02.09.2020 18:31 Ответить
Кому доллжна?

А, если не прекратится, шо вы сделаете, клоуны немытые?
показать весь комментарий
02.09.2020 21:16 Ответить
трёп
показать весь комментарий
02.09.2020 21:18 Ответить
 
 