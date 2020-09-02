У Зеленского отреагировали на преследования оккупантами крымских татар: "Практика создания врагов из целых народов должна прекратиться"

Украина решительно протестует против нарушения прав человека и преследования своих граждан, проживающих во временно оккупированном Крыму.

Об этом говорится в публикации пресс-службы президента, информирует Цензор.НЕТ.

"На днях в суде в Ростове-на-Дону рассматривается дело крымскотатарских активистов, общественных журналистов и правозащитников, которым грозит от 15 до 21 года строгого режима. Марлена Асанова, Мемета Белялова, Тимура Ибрагимова, Эрнеста Аметова, Сервера Зекирьяева, Сейрана Салиева, Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова обвиняют в организации и участии в террористической организации, хотя они только собрались в мечети и имели в своих домах религиозную литературу. Фактически коренной народ Крыма лишают права на то, чтобы исповедовать свою религию на родной земле", - отмечается в сообщении.

Также указывается, что среди обвиняемых - отец 13 детей Сервер Зекирьяев, правозащитник и координатор движения "Крымская солидарность", кавалер ордена "За заслуги" III степени Сервер Мустафаев, гражданский журналист и отец троих детей Тимур Ибрагимов, председатель религиозной общины "Топчикой" Эдем Смаилов.

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"Настаиваем, что практика создания врагов из целых народов должна прекратиться, ведь в современном цивилизованном мире не может быть места для преследования по политическим, национальным или религиозным признакам. Также хотим напомнить, что свобода совести - неотъемлемая составляющая гражданских прав и свобод, закреплена в конституциях многих стран", - говорится в публикации.

У президента сообщают, что "Украина ежедневно работает ради освобождения всех политзаключенных и пленных, содержащихся на временно оккупированных территориях и на территории Российской Федерации".

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